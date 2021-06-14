Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор кронштейна Arctic Z2-3D

На тест в лабораторию попал кронштейн для двух мониторов, рассчитанный на модели диагональю до 34&quot;.
+
РУХНУЛА цена RTX 3060 ниже цены 2060
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro

Оглавление

Вступление

Какие только необычные вещи не попадают ко мне на тестирование. Стол, кресло, IP-телефон и прочие интересные устройства, при взгляде на которые я сначала немного прихожу в себя, потом уже думаю, что делать. Этот кронштейн на самом деле одно из тех, о которых я давно мечтал, но мне казалось, что это дорого, неудобно и может не понравится в использовании. И я немного помечтав просто купил монитор пошире. В целом мне всегда хватало 34”, а в последнее время из-за этого 4K пришлось пересесть на этот чудесный 16:9, хотя уже привык к 21:9.

реклама

Однако у знакомых людей вижу два или три монитора, и они как-то этим пользуются. У меня с пространством не так все шикарно и поэтому для меня даже 34” – это уже предел. Для работы я бы не стал использовать больше двух мониторов, но как быть с тем, что они будут разные? Дело в том, что не везде есть регулировка монитора по высоте. У меня есть только две такие модели и это, как правило, профессиональные офисные устройства. Обычные домашние или игровые модели лишены большого количества регулировок, а у моего самого бюджетного 4K нет даже отверстий для крепления на кронштейн.

Я ломал голову, как можно скомпоновать и подогнать два монитора так, чтобы было удобно, и тут на тестирование попадает это устройство, которого ждали такие же люди и тоже не понимали, что им делать. Точнее они просто покупали два одинаковых монитора и ставили их рядом. Это тоже выход из положения, но бывает такая ситуация, что купил одну модель пару лет назад, а сегодня она уже не продается. Для этих целей есть специальный кронштейн на два монитора, который позволяет крутить и вертеть их почти как угодно. Однако основная задача – установить мониторы на одном уровне, чтобы работать или играть было максимально комфортно.

Одно из таких устройств предлагает компания Arctic, это модель Z2-3D. Как следует из названия, она ориентирована на два монитора и там полный 3D в плане регулировок.

Интересное и необычное устройство, но я бы никогда не подумал, что таким занимается компания Arctic, которая славится различными системами охлаждения и термопастой. Видимо, эта организация осваивает новые рынки, как уже было с компанией Zalman.

анонсы и реклама
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-30 000р на 14Tb Toshiba
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
-25 000р на 3070 MSI Gaming
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Упаковка и комплектация

Упаковка кажется крупной, если не представлять размеров этого устройства. Если же его собрать, то потом возникает вопрос: как это могло поместиться в коробку? Даже после тестирования пришлось поломать голову, прежде чем я все обратно там разместил, но поиграв немного в тетрис, я все же собрал потом все обратно, но уже не так как было изначально.

450x323 23 KB. Big one: 1000x718 75 KB

Согласно спецификации размеры упаковки 411 х 105 х 260 мм. Масса составляет 5.5 кг. Из этого следует, что внутри большинство деталей металлические, но по-другому быть и не может, ведь сами мониторы тоже не всегда легкие.

Кстати, производитель заявляет, чтобы оба были не более 16 кг. У меня так и получилось потому, что только один LG 34UM95 весил почти 8 кг, но это никак не сказалось на работе устройства и явно есть запас прочности.

реклама

Давайте посмотрим на коробку со всех сторон.

217x83 8 KB. Big one: 1000x386 71 KB
82x97 3 KB. Big one: 848x1000 72 KB 217x97 11 KB. Big one: 1000x448 61 KB 82x97 3 KB. Big one: 848x1000 61 KB 217x97 10 KB. Big one: 1000x448 70 KB
217x83 8 KB. Big one: 1000x386 43 KB

На передней стороне мы видим схематичное изображение устройства. Его конструкция понятна, но не виден крепеж к поверхности стола и здесь кажется, что все это просто стоит на маленькой площадке. Я сразу понял, что это невозможно. В левом верхнем углу находится логотип производителя. Ниже указан срок гарантии. Я думаю, что можно было написать больше потому, что быстрее сломается монитор. Далее можно увидеть QR-код инструкции. Еще ниже указана модель и пояснение того, что это за устройство. В правой части перечислены базовые характеристики.

Чуть больше информации находится с противоположной стороны. Здесь также есть изображение с макетами мониторов. В разные стороны расходятся подписи и можно много понять об устройстве. Также многое объясняют две спецификации, а в самом низу еще есть перечень комплекта поставки.

386x450 39 KB. Big one: 857x1000 142 KB

На еще одной стороне есть три изображения с пояснением достоинств и особенностей именно этой модификации. А с противоположной стороны на разных языках перечислены все достоинства и особенности этой модели.

На русском это выглядит так.

450x207 21 KB. Big one: 1000x460 70 KB

Открыв коробку, внутри мы видим несколько других и два одинаковых элемента – это металлические «руки» с газлифтами. Кстати, чтобы не было вопросов, сразу отмечу, что их жесткость и упругость регулируется под разный вес монитора. Отчасти именно поэтому производитель ввел ограничение на массу. И если вы захотите сесть сверху монитора, то он сначала опустится до поверхности стола, а дальше уже как пойдет.

450x314 19 KB. Big one: 1000x697 72 KB

Две «руки», три коробки и две инструкции по установке. Как-то я уже столкнулся с тем, что в комплекте к продукции Arctic я не обнаружил бумажной инструкции, а она явно была нужна. Понятно, что все мы за мир и экологию, но хорошо, когда перед глазами есть руководство с последовательностью действий.

450x276 18 KB. Big one: 1000x613 61 KB

Много есть анекдотов и шуток на тему того, как у нас принято собирать. Смысл самой безобидной заключается в том, что чтобы мы не собирали, всегда получается автомат Калашникова. Даже я сам часто грешу тем, что использую инструкцию лишь в последний момент. Здесь инструкция помогает сохранить много времени, поэтому настоятельно рекомендую действовать по ней, и тогда не придется дорабатывать напильником. Также инструкция есть на сайте производителя, для чего есть специальный QR-код.

Еще здесь перечислен весь комплект поставки, включая все винты, болты, заглушки, крепеж и прочие компоненты.

450x351 30 KB. Big one: 1000x779 106 KB

реклама



Пугаться тут особо нечего потому, что все основное уже почти собрано. Это две стальные «руки» с газлифтами. Это готовые детали с большим количеством шарниров потому, что есть регулировки по всем осям. Сами монтажные площадки поворачиваются на 360°, и «руки» являются здесь основными крупными узлами.

450x247 11 KB. Big one: 1000x548 34 KB

Поскольку поставляются они уже в собранном состоянии, разборка их не подразумевается. Где-то подтянуть крепление или жесткость шарниров шестигранником из комплекта можно, но не больше.

Остальной комплект еще проще и понятнее. Есть основная площадка крепления к столу, куда вмонтирован USB 3.0 хаб.

450x322 17 KB. Big one: 1000x716 54 KB

реклама

Поскольку там четыре порта, то питания может оказаться мало, и поэтому предусмотрен дополнительный кабель со штекером для питания. Соответственно его можно запитать от обычного внешнего стандартного зарядного устройства на 5 В или от порта компьютера.

450x328 18 KB. Big one: 1000x729 69 KB

Ну и, конечно же, есть всякие винты, болты, хомуты и три шестигранника разных размеров. Основные винты крепления под крестообразный шлиц. Поэтому для сборки нужна будет отвертка. Я использовал шуруповерт потому, что здесь это проще.

450x218 12 KB. Big one: 1000x484 40 KB

Еще в комплекте есть центральная штанга и разветвитель. Полностью комплект перечислен в инструкции.

реклама

450x193 14 KB. Big one: 1000x428 48 KB

Сборка, установка и монтаж

Сборка у меня прошла в два этапа. Сначала я собрал полностью весь кронштейн, а потом закрепил на него мониторы. Первая часть осуществляется элементарно.

424x450 22 KB. Big one: 942x1000 73 KB

Для этого достаточно закрутить хромированную штангу в настольную опору. Делается это руками очень просто. Далее устанавливается фиксатор высоты, а уже сверх него вилка-раздвоитель. Затем к вилке крепятся «руки». Здесь все проходит без заморочек. Сверху вставляется пластиковая заглушка и в нее закручивается стальной винт на пружинке.

реклама

Это мне показалось сначала самым слабым звеном в конструкции, но, во-первых, на винтах есть пружинки и соединение предполагает подвижность. Во-вторых, на этом узле нет никакой нагрузки. Отверстие на «руке» вставляется во втулку на раздвоителе и вот там уже есть существенная нагрузка. Внутри фиксатора высоты находится пластиковое кольцо, чтобы не повредить зеркальную поверхность штанги.

433x450 24 KB. Big one: 962x1000 85 KB

Возможно, сборку лучше начинать с крепления основной опоры с USB-хабом к столу. Хотя эта процедура очень простая. Для этого достаточно покрутить ручку, чтобы пластина прижалась к нижней части крышки стола. На этой пластине нет пластика, резины или поролона. Поэтому крепление надежное, но есть риск повредить стол. Кстати, производитель заявляет о том, что толщина может быть до 6 см. Мне не встречались столы с такой крышкой. У меня толщина была всего 1 см, а материал – ламинированный ДСП.

Вся сборка проходит достаточно быстро и остается только закрепить мониторы. С самым тяжелым мне повезло. Точнее под размер VESA 100 предусмотрена отличная конструкция. В двух верхних точках крепления есть прорези сверху, чтобы на двух винтах можно было просто надеть монитор сверху, а потом затянуть их и закрутить еще два ниже.

450x295 16 KB. Big one: 1000x655 62 KB

реклама

Я так и сделал, поскольку одному не очень удобно держать большой монитор и закручивать винты, попадая при этом в небольшие отверстия, которые должны совпадать.

Второй монитор был с креплениями VESA 75, но он значительно легче, поэтому никаких проблем не возникло. Помог шуруповерт потому, что получалось закручивать быстро.

450x343 21 KB. Big one: 1000x763 81 KB

Далее после установки мониторов пришлось отрегулировать газлифты для них. Для более легкого я сделал всего три поворота ключа в сторону со знаком «+».

Для тяжелого пришлось покрутить побольше, но потом, когда я снял, оказалось, что там всего половина от максимума. Ясно, что запас еще есть. Однако я не стал бы рисковать и придерживался бы рекомендаций производителя.

реклама

450x221 13 KB. Big one: 1000x492 49 KB

Дальше остается лишь отрегулировать мониторы как удобно и пользоваться. У меня стол по ширине 130 см, и я понял, что 27” + 34” для меня много. Получается большое пространство и приходится крутить головой. А если б было два по 34”?

450x149 8 KB. Big one: 1000x332 36 KB

Можно, конечно, поставить один монитор над другим, но так приходится постоянно задирать голову, что мне тоже не очень удобно. Наверное, идеальный вариант – это два монитора по 27” или два по 34”, но один над другим и со значительным удалением от них.

Заключение

Кронштейн Arctic отлично показал себя при сборке и установке. В использовании он очень комфортен, поскольку позволяет настроить различные режимы наклонов и поворотов двух экранов. Данный кронштейн позволяет установить два абсолютно разных экрана так, чтобы это было максимально комфортно, а USB-хаб расширяет функциональность устройства, хотя на мониторах часто встречаются свои собственные, похожие разветвители, а здесь им просто пользоваться удобнее.

Новинка очень хорошо продумана в плане эргономики, фиксации всех узлов и удобства использования. Основная штанга использует газлифт и благодаря этому можно осуществлять плавную регулировку высоты. Усилие или вес висящего монитора можно подкорректировать, и моя 34” достаточно тяжелая модель спокойно держалась даже на половине максимально возможного усилия. Для более легкой 27” модели хватило всего три поворота ключом. Конструкция и реализация мне очень понравились. Каждая деталь изготовлена очень аккуратно и без дефектов. Мне не хватило только мягкой площадки на прижимной пластине снизу. Зато крепление жесткое, и скорее всего сложно придумать что-то лучше, если только использовать очень жесткую резину, ведь пластик может скользить.

В остальном все сделано замечательно. Легко монтируется, настраивается и подходят два разных популярных типоразмера для монтажа VESA 100 и VESA 75. Вся сборка занимает не больше времени, чем я снимал опоры с мониторов. С одного даже не стал разбирать до конца потому, что там возникла проблема с пластиковыми защелками, так что собрать кронштейн оказалось даже проще. Способствует этому простая и понятная инструкция, а также замечательный комплект, где уже есть практически все инструменты.

Вместо отвертки я использовал шуруповерт потому, что нужно было как можно быстрее закрепить монитор к монтажной пластине. Отверткой это делать было долго и не очень удобно. Мой стол был не такой тяжелый и один из самых бюджетных, и даже несмотря на это кронштейн своей массой совместно с двумя мониторами никаких заморочек не создавал. Так или иначе, основной центр тяжести смещается с задней опоры над поверхностью стола. Поэтому вся конструкция устойчива, и даже если потянуть за монитор, то сработает именно механизм поворота кулака, а не наклонится стол.

Тем не менее, вы могли заметить, что для такого стола как мой таких двух мониторов оказалось много именно по ширине. И в целом при работе с одним 34” я проблем с охватом взгляда не испытывал. А вот 27+34 уже не очень комфортно, но к этому прекрасному устройству это никак не относится.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест wildchaser arctic кронштейн arctic z2-3d крепление монитора

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
+
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
25
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
45
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE)
10
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
11

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 25
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
218
15 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 / MIUI 12.5
6
Падение рынка криптовалют сделало многие монеты неприбыльными, а майнеры теряют по $80 в месяц
40
GeForce RTX 3060 вернулась в магазины РФ и стоит на 35 000 рублей дешевле GeForce RTX 2060
39
GeForce RTX 3080 Ti в России уже стоит дешевле, чем GeForce RTX 3070
17
Десятки смартфонов Xiaomi оказались подвержены ошибкам при обновлении до MIUI 12.5 на Android 11
10
GeForce 3070 Ti майнит всего $3 в сутки, греется до сотни и не отбивает вложения по мнению SS.miner
48
Видеокарты AMD Radeon возвращаются в магазины РФ – Radeon RX 6900 XT по скидке до 50 000 рублей
25
Биткоин перейдёт на новый алгоритм Taproot, что повысит анонимность и снизит цену транзакций
24
Наиболее популярные инженерные коды для смартфонов OnePlus, Samsung и Xiaomi на Android
2
Выбор оптимальной видеокарты на вторичке для бюджетного геймера – GeForce 1060 vs Radeon 580 от TG
22
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
57
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: старт предзаказов и системные требования — Radeon RX 5700XT и GeForce RTX 2070 Super должно хватить
43
Windows 10 не вечна — известна дата прекращения её поддержки
5
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
87
NVIDIA намеревается ограничить поставки GeForce RTX 2060, чтобы освободить дорогу для GeForce RTX 3060
7
Starfield выйдет спустя ровно 11 лет после The Elder Scrolls V Skyrim
4
NVIDIA прекратит поддержку Windows 7, 8 и 8.1
24
Выясняем, какую криптовалюту выгоднее добывать на видеокартах – Эфириум vs EClassic и Conflux
26
Старые операционные системы вместе с видеокартами Kepler потеряют поддержку в новых драйверах NVIDIA
27

Сейчас обсуждают

JohnGrasshopper
12:00
Ага, ща. Я в декабре искал себе 60ти, 70, уже цены подняли и карты исчезали на глазах.
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
Every
11:59
Новости уже 6 дней и даже не объяснено как сократив заказ на одном заводе мощности пересекут на другой
NVIDIA сокращает поставки RTX 2060 в этом месяце, чтобы увеличить выпуск серии GeForce RTX 30
hammer.77
11:59
Пока цена в районе 45-50к не будет , можно даже в новости не вводить.
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti массово появляются в продаже и стоят дешевле обычных GeForce RTX 3070
corvus
11:58
Упс, комменты забыл закрыть!
Скидки на Windows 10 – ключи для изданий Pro и Home продаются менее чем за 10 долларов
Groove75
11:58
Сейчас лето, нах эти видеокарты для игрового задротства. Лучше время с пользой провести
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
MaTbZelota
11:57
Их можно брать по цене максимум в 57990р, как было на старте продаж в ДНСе. Дороже смысла вообще нет покупать эту карточку. "Наконец, самая дешёвая модель GeForce RTX 3070 Ti в магазине «Ситилинк»" ...
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti массово появляются в продаже и стоят дешевле обычных GeForce RTX 3070
Artem Technologov
11:56
тогда б еще больше страдали неугодные власти люди.
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
Renegade1979
11:56
Бери проще, хочется свой Сурвариум или ТарковЪ с донатом. Если уже разрабам танчиков хочется голдовых снарядов и пейтувина )) и читы тоже будут продавать за донат, но отдельно на сайте
Авторы шутера Pioner в духе S.T.A.L.K.E.R. показали трейлер с очень странной девушкой в маске
Лиза Загребина
11:55
Настройки поставь высокой сложности и поиграй, там же абс включен на легкой сложности и твр и прочие помощники включены
Forza Horizon 5 отправляется в Мексику, релиз — в ноябре
Artem Technologov
11:55
через доставку и с кучей положительных и от старых акков кидают.
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем