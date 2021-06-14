Оглавление

Вступление

Какие только необычные вещи не попадают ко мне на тестирование. Стол, кресло, IP-телефон и прочие интересные устройства, при взгляде на которые я сначала немного прихожу в себя, потом уже думаю, что делать. Этот кронштейн на самом деле одно из тех, о которых я давно мечтал, но мне казалось, что это дорого, неудобно и может не понравится в использовании. И я немного помечтав просто купил монитор пошире. В целом мне всегда хватало 34”, а в последнее время из-за этого 4K пришлось пересесть на этот чудесный 16:9, хотя уже привык к 21:9.

реклама

Однако у знакомых людей вижу два или три монитора, и они как-то этим пользуются. У меня с пространством не так все шикарно и поэтому для меня даже 34” – это уже предел. Для работы я бы не стал использовать больше двух мониторов, но как быть с тем, что они будут разные? Дело в том, что не везде есть регулировка монитора по высоте. У меня есть только две такие модели и это, как правило, профессиональные офисные устройства. Обычные домашние или игровые модели лишены большого количества регулировок, а у моего самого бюджетного 4K нет даже отверстий для крепления на кронштейн.

Я ломал голову, как можно скомпоновать и подогнать два монитора так, чтобы было удобно, и тут на тестирование попадает это устройство, которого ждали такие же люди и тоже не понимали, что им делать. Точнее они просто покупали два одинаковых монитора и ставили их рядом. Это тоже выход из положения, но бывает такая ситуация, что купил одну модель пару лет назад, а сегодня она уже не продается. Для этих целей есть специальный кронштейн на два монитора, который позволяет крутить и вертеть их почти как угодно. Однако основная задача – установить мониторы на одном уровне, чтобы работать или играть было максимально комфортно.

Одно из таких устройств предлагает компания Arctic, это модель Z2-3D. Как следует из названия, она ориентирована на два монитора и там полный 3D в плане регулировок.

Интересное и необычное устройство, но я бы никогда не подумал, что таким занимается компания Arctic, которая славится различными системами охлаждения и термопастой. Видимо, эта организация осваивает новые рынки, как уже было с компанией Zalman.

анонсы и реклама -30 000р на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке -25 000р на 3070 MSI Gaming <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Упаковка и комплектация

Упаковка кажется крупной, если не представлять размеров этого устройства. Если же его собрать, то потом возникает вопрос: как это могло поместиться в коробку? Даже после тестирования пришлось поломать голову, прежде чем я все обратно там разместил, но поиграв немного в тетрис, я все же собрал потом все обратно, но уже не так как было изначально.

Согласно спецификации размеры упаковки 411 х 105 х 260 мм. Масса составляет 5.5 кг. Из этого следует, что внутри большинство деталей металлические, но по-другому быть и не может, ведь сами мониторы тоже не всегда легкие.

Кстати, производитель заявляет, чтобы оба были не более 16 кг. У меня так и получилось потому, что только один LG 34UM95 весил почти 8 кг, но это никак не сказалось на работе устройства и явно есть запас прочности.

реклама

Давайте посмотрим на коробку со всех сторон.

На передней стороне мы видим схематичное изображение устройства. Его конструкция понятна, но не виден крепеж к поверхности стола и здесь кажется, что все это просто стоит на маленькой площадке. Я сразу понял, что это невозможно. В левом верхнем углу находится логотип производителя. Ниже указан срок гарантии. Я думаю, что можно было написать больше потому, что быстрее сломается монитор. Далее можно увидеть QR-код инструкции. Еще ниже указана модель и пояснение того, что это за устройство. В правой части перечислены базовые характеристики.

Чуть больше информации находится с противоположной стороны. Здесь также есть изображение с макетами мониторов. В разные стороны расходятся подписи и можно много понять об устройстве. Также многое объясняют две спецификации, а в самом низу еще есть перечень комплекта поставки.

На еще одной стороне есть три изображения с пояснением достоинств и особенностей именно этой модификации. А с противоположной стороны на разных языках перечислены все достоинства и особенности этой модели.

На русском это выглядит так.

Открыв коробку, внутри мы видим несколько других и два одинаковых элемента – это металлические «руки» с газлифтами. Кстати, чтобы не было вопросов, сразу отмечу, что их жесткость и упругость регулируется под разный вес монитора. Отчасти именно поэтому производитель ввел ограничение на массу. И если вы захотите сесть сверху монитора, то он сначала опустится до поверхности стола, а дальше уже как пойдет.

Две «руки», три коробки и две инструкции по установке. Как-то я уже столкнулся с тем, что в комплекте к продукции Arctic я не обнаружил бумажной инструкции, а она явно была нужна. Понятно, что все мы за мир и экологию, но хорошо, когда перед глазами есть руководство с последовательностью действий.

Много есть анекдотов и шуток на тему того, как у нас принято собирать. Смысл самой безобидной заключается в том, что чтобы мы не собирали, всегда получается автомат Калашникова. Даже я сам часто грешу тем, что использую инструкцию лишь в последний момент. Здесь инструкция помогает сохранить много времени, поэтому настоятельно рекомендую действовать по ней, и тогда не придется дорабатывать напильником. Также инструкция есть на сайте производителя, для чего есть специальный QR-код.

Еще здесь перечислен весь комплект поставки, включая все винты, болты, заглушки, крепеж и прочие компоненты.

реклама





Пугаться тут особо нечего потому, что все основное уже почти собрано. Это две стальные «руки» с газлифтами. Это готовые детали с большим количеством шарниров потому, что есть регулировки по всем осям. Сами монтажные площадки поворачиваются на 360°, и «руки» являются здесь основными крупными узлами.

Поскольку поставляются они уже в собранном состоянии, разборка их не подразумевается. Где-то подтянуть крепление или жесткость шарниров шестигранником из комплекта можно, но не больше.

Остальной комплект еще проще и понятнее. Есть основная площадка крепления к столу, куда вмонтирован USB 3.0 хаб.

реклама

Поскольку там четыре порта, то питания может оказаться мало, и поэтому предусмотрен дополнительный кабель со штекером для питания. Соответственно его можно запитать от обычного внешнего стандартного зарядного устройства на 5 В или от порта компьютера.

Ну и, конечно же, есть всякие винты, болты, хомуты и три шестигранника разных размеров. Основные винты крепления под крестообразный шлиц. Поэтому для сборки нужна будет отвертка. Я использовал шуруповерт потому, что здесь это проще.

Еще в комплекте есть центральная штанга и разветвитель. Полностью комплект перечислен в инструкции.

реклама

Сборка, установка и монтаж

Сборка у меня прошла в два этапа. Сначала я собрал полностью весь кронштейн, а потом закрепил на него мониторы. Первая часть осуществляется элементарно.

Для этого достаточно закрутить хромированную штангу в настольную опору. Делается это руками очень просто. Далее устанавливается фиксатор высоты, а уже сверх него вилка-раздвоитель. Затем к вилке крепятся «руки». Здесь все проходит без заморочек. Сверху вставляется пластиковая заглушка и в нее закручивается стальной винт на пружинке.

реклама

Это мне показалось сначала самым слабым звеном в конструкции, но, во-первых, на винтах есть пружинки и соединение предполагает подвижность. Во-вторых, на этом узле нет никакой нагрузки. Отверстие на «руке» вставляется во втулку на раздвоителе и вот там уже есть существенная нагрузка. Внутри фиксатора высоты находится пластиковое кольцо, чтобы не повредить зеркальную поверхность штанги.

Возможно, сборку лучше начинать с крепления основной опоры с USB-хабом к столу. Хотя эта процедура очень простая. Для этого достаточно покрутить ручку, чтобы пластина прижалась к нижней части крышки стола. На этой пластине нет пластика, резины или поролона. Поэтому крепление надежное, но есть риск повредить стол. Кстати, производитель заявляет о том, что толщина может быть до 6 см. Мне не встречались столы с такой крышкой. У меня толщина была всего 1 см, а материал – ламинированный ДСП.

Вся сборка проходит достаточно быстро и остается только закрепить мониторы. С самым тяжелым мне повезло. Точнее под размер VESA 100 предусмотрена отличная конструкция. В двух верхних точках крепления есть прорези сверху, чтобы на двух винтах можно было просто надеть монитор сверху, а потом затянуть их и закрутить еще два ниже.

реклама

Я так и сделал, поскольку одному не очень удобно держать большой монитор и закручивать винты, попадая при этом в небольшие отверстия, которые должны совпадать.

Второй монитор был с креплениями VESA 75, но он значительно легче, поэтому никаких проблем не возникло. Помог шуруповерт потому, что получалось закручивать быстро.

Далее после установки мониторов пришлось отрегулировать газлифты для них. Для более легкого я сделал всего три поворота ключа в сторону со знаком «+».

Для тяжелого пришлось покрутить побольше, но потом, когда я снял, оказалось, что там всего половина от максимума. Ясно, что запас еще есть. Однако я не стал бы рисковать и придерживался бы рекомендаций производителя.

реклама

Дальше остается лишь отрегулировать мониторы как удобно и пользоваться. У меня стол по ширине 130 см, и я понял, что 27” + 34” для меня много. Получается большое пространство и приходится крутить головой. А если б было два по 34”?

Можно, конечно, поставить один монитор над другим, но так приходится постоянно задирать голову, что мне тоже не очень удобно. Наверное, идеальный вариант – это два монитора по 27” или два по 34”, но один над другим и со значительным удалением от них.

Заключение

Кронштейн Arctic отлично показал себя при сборке и установке. В использовании он очень комфортен, поскольку позволяет настроить различные режимы наклонов и поворотов двух экранов. Данный кронштейн позволяет установить два абсолютно разных экрана так, чтобы это было максимально комфортно, а USB-хаб расширяет функциональность устройства, хотя на мониторах часто встречаются свои собственные, похожие разветвители, а здесь им просто пользоваться удобнее.

Новинка очень хорошо продумана в плане эргономики, фиксации всех узлов и удобства использования. Основная штанга использует газлифт и благодаря этому можно осуществлять плавную регулировку высоты. Усилие или вес висящего монитора можно подкорректировать, и моя 34” достаточно тяжелая модель спокойно держалась даже на половине максимально возможного усилия. Для более легкой 27” модели хватило всего три поворота ключом. Конструкция и реализация мне очень понравились. Каждая деталь изготовлена очень аккуратно и без дефектов. Мне не хватило только мягкой площадки на прижимной пластине снизу. Зато крепление жесткое, и скорее всего сложно придумать что-то лучше, если только использовать очень жесткую резину, ведь пластик может скользить.

В остальном все сделано замечательно. Легко монтируется, настраивается и подходят два разных популярных типоразмера для монтажа VESA 100 и VESA 75. Вся сборка занимает не больше времени, чем я снимал опоры с мониторов. С одного даже не стал разбирать до конца потому, что там возникла проблема с пластиковыми защелками, так что собрать кронштейн оказалось даже проще. Способствует этому простая и понятная инструкция, а также замечательный комплект, где уже есть практически все инструменты.

Вместо отвертки я использовал шуруповерт потому, что нужно было как можно быстрее закрепить монитор к монтажной пластине. Отверткой это делать было долго и не очень удобно. Мой стол был не такой тяжелый и один из самых бюджетных, и даже несмотря на это кронштейн своей массой совместно с двумя мониторами никаких заморочек не создавал. Так или иначе, основной центр тяжести смещается с задней опоры над поверхностью стола. Поэтому вся конструкция устойчива, и даже если потянуть за монитор, то сработает именно механизм поворота кулака, а не наклонится стол.

Тем не менее, вы могли заметить, что для такого стола как мой таких двух мониторов оказалось много именно по ширине. И в целом при работе с одним 34” я проблем с охватом взгляда не испытывал. А вот 27+34 уже не очень комфортно, но к этому прекрасному устройству это никак не относится.

Андрей Понкратов aka wildchaser