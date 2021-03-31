В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 и Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700.

Обе связки будут протестированы в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

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Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1 : ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING, LGA 1200;

: ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING, LGA 1200; Материнская плата №3 : ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4;

: ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H100 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H100 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU Процессоры Core i7-10700F - 4600-4800 МГц;



Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц. Видеокарты: GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 1750/14000 @ 2010/16000 МГц (Gigabyte);



Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1700/14000 @ 1920/15000 МГц (Sapphire). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 461.92 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.3.2.

NVIDIA GeForce 461.92 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.3.2. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.3. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения систем все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440. реклама В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Anno 1800.

Assassin's Creed Unity.

Battlefield 1.

Crysis 3.

DEATH STRANDING.

Deliver Us The Moon.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Результаты тестов: сравнение производительности

Anno 1800

Версия 1.0 Update 8.1.

DirectX 12

Сглаживание - 4X.



Качество шейдеров - высокое.



Качество теней - максимально высокое.



Качество пост-обработки - высокое.



Дальность прорисовки - максимальная.



Положение солнца - закрепленное.



Качество текстур - высокое.



Качество освещения - очень высокое.



Детализация воды - высокая.



Детализация объектов - максимально высокая.



Детализация рельефа - высокая.



Детализация толпы - максимально высокая.

1% low и average FPS

Assassin's Creed Unity

Версия 1.5.0

DirectX 11.

Качество прорисовки местности - максимально высокое.



Качество текстур - максимально высокое.



Качество теней - PCSS.



Сложное затенение - HBAO+.



Качество сглаживания - FXAA.



Свечение - включено.

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1% low и average FPS

Battlefield 1

Версия 1.0 сборка 26338.

DirectX 12.

Угол обзора на технике - 95.



Размытие в движении - 50%.



Эффекты глубины резкости - включены.



Хроматическая абберация - включена.



Зернистость изображения - включена.



Виньетирование - включено.



Оптичемкая дисторсия - включена.



Разрешение - 100%.



Ограничение частоты кадров - 200.



Рендеринг последующих кадров - включен.



Ограничение памяти графического процессора - выключено.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество сетки - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Сглаживание - ТАА высокое.



Глобальное затенение - HBAO.

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1% low и average FPS

Crysis 3

Версия 1.3.

DirectX 11.

Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.



Анизотропная фильтрация (AF) - 16.



Разрешение текстур - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество объектов - максимальное.



Качество частиц - максимальное.



Качество пост-обработки - максимальное.



Качество затенения - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество воды - максимальное.



Степень размытости - высокая.



Блики - включены.

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1% low и average FPS

DEATH STRANDING

Версия Бета.

DirectX 12.

Детализация объектов - очень высокая.



Память для стриминга текстур - высокая.



Разрешение теней - высокое.



Объемный свет - включен.



Отражения в экранном пространстве - включены.



NVIDIA DLSS - выключена.



FidelityFX CAS - выключена.



Сглаживание - TAA.



Глубина резкости - включена.



Размытие в движении - включено.

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1% low и average FPS

Deliver Us The Moon

Версия 1.4.2.

DirectX 12.

Сглаживание - TAA-высокое.



NVIDIA DLSS - выключена.



Качество пост-обработки - эпическое.



Качество текстур - эпическое.



Разрешение теней - эпическое.



Трассировка лучей - выключена.

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1% low и average FPS

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Версия 1.09.

Vulkan.

Сглаживание - включено.



Резкость - выключена.



Качество обтекающего затенения - ультра высокое.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация текстур - х16.



Скринспейсовые тени - включены.



Качество ландшафта - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.



Качество теней от солнца - ультра высокое.



Качество ткани - высокое.



Размытие в движении - включено.



Свечение - включено.



Качество рассеивания света объектами - очень высокое.



Качество дальних теней - наилучшее.



Объемный туман - ультра высокий.



Фоновое размытие тумана - включено.

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1% low и average FPS

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Версия 14457777.

Vulkan.

Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная х16.



Уровень детализации - ультра высокий.



Затенение объектов - высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество отражений - высокое.



Объемный свет - SSBC+.



Блики - свечение + блики.



Масштаб глубины резкости - включен.



Сглаживание (пост-обработка) - FXAA.



Сглаживание - выключено.

1% low и average FPS

Среднегеометрическая производительность систем в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что в обоих режимах работы уверенно лидировала связка Core i7-10700F & GeForce RTX 2070. В зависимости от разрешения лидер опередил соперника на 13-16%.

Теперь давайте рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.

Конфигурация Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 была быстрее связки Ryzen 7 3700Х & Radeon RX 5700 в играх Anno 1800, Assassin's Creed Unity, Crysis 3, DEATH STRANDING, Deliver Us The Moon, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Конфигурация Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 была в паритете со связкой Ryzen 7 3700Х & Radeon RX 5700 в игре Battlefield 1.

Система Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 опередила связку Ryzen 7 3700Х & Radeon RX 5700 в семи играх из восьми протестированных и показала с ней равные результаты в одном.

Конфигурации Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 и Ryzen 7 3700Х & Radeon RX 5700 обеспечили комфортную производительность в большинстве игр.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции вновь была связка Core i7-10700F & GeForce RTX 2070.

Итак, опираясь на результаты тестов можно утверждать, что из противостояния систем Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 и Ryzen 7 3700Х & Radeon RX 5700 победителем вышла первая связка. Она уверенно лидировала, как в "чистой производительности", так и по привлекательности для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

