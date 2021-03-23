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Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super

Тест Intel Core i3-10100F и AMD Ryzen 3 3100 в 1920 x 1080, 2560 х 1440, восьми играх и двух режимах работы.
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i3-10100F и AMD Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

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Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Anno 1800

  • Версия 1.0 Update 8.1.
  • DirectX 12
    • Сглаживание - 4X.
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Дальность прорисовки - максимальная.
    • Положение солнца - закрепленное.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Детализация воды - высокая.
    • Детализация объектов - максимально высокая.
    • Детализация рельефа - высокая.
    • Детализация толпы - максимально высокая.

1% low и average FPS

Assassin's Creed Unity

  • Версия 1.5.0
  • DirectX 11.
    • Качество прорисовки местности - максимально высокое.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество теней - PCSS.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество сглаживания - FXAA.
    • Свечение - включено.

1% low и average FPS

Battlefield 1

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  • Версия 1.0 сборка 26338.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая абберация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптичемкая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - выключено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

1% low и average FPS

Crysis 3

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  • Версия 1.3.
  • DirectX 11.
    • Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
    • Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
    • Разрешение текстур - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество объектов - максимальное.
    • Качество частиц - максимальное.
    • Качество пост-обработки - максимальное.
    • Качество затенения - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Степень размытости - высокая.
    • Блики - включены.

1% low и average FPS

DEATH STRANDING

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  • Версия Бета.
  • DirectX 12.
    • Детализация объектов - очень высокая.
    • Память для стриминга текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Объемный свет - включен.
    • Отражения в экранном пространстве - включены.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • FidelityFX CAS - выключена.
    • Сглаживание - TAA.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие в движении - включено.

1% low и average FPS

Deliver Us The Moon

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  • Версия 1.4.2.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - TAA-высокое.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество пост-обработки - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Разрешение теней - эпическое.
    • Трассировка лучей - выключена.

1% low и average FPS

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

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  • Версия 1.09.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - включено.
    • Резкость - выключена.
    • Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Скринспейсовые тени - включены.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
    • Качество теней от солнца - ультра высокое.
    • Качество ткани - высокое.
    • Размытие в движении - включено.
    • Свечение - включено.
    • Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
    • Качество дальних теней - наилучшее.
    • Объемный туман - ультра высокий.
    • Фоновое размытие тумана - включено.

1% low и average FPS

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

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  • Версия 14457777.
  • Vulkan.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Затенение объектов - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество отражений - высокое.
    • Объемный свет - SSBC+.
    • Блики - свечение + блики.
    • Масштаб глубины резкости - включен.
    • Сглаживание (пост-обработка) - FXAA.
    • Сглаживание - выключено.

1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что модели Core i3-10100F и Ryzen 3 3100 показали равные результаты.

Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.

  • Процессор Core i3-10100F был быстрее модели Ryzen 3 3100 в играх Anno 1800, Assassin's Creed Unity, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Tom Clancy's Rainbow Six Siege.
  • Процессор Core i3-10100F был в паритете с моделью Ryzen 3 3100 в играх DEATH STRANDING и Deliver Us The Moon.
  • Процессор Core i3-10100F был медленнее модели Ryzen 3 3100 в игре Battlefield 1 и Crysis 3.

Процессор компании Intel был быстрее соперника из зеленого лагеря в четырех играх, показал одинаковую с ним производительность в двух проектах. И отстал в двух играх.

Процессоры Core i3-10100F и Ryzen 3 3100 обеспечили комфортную производительность во всех протестированных игр.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.

Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

  • Core i3-10100F - 6 850 рублей;

  • Ryzen 3 3100 - 10 500 рублей.

Соотношение стоимости и производительности процессторов (рубль/average FPS)

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции была модель Core i3-10100F .

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии процессоров Core i3-10100F и Ryzen 3 3100 победитель не был выявлен. Обе модели продемонстрировали идентичную производительность. Однако благодаря более демократичной цене, ЦП из синего лагеря был заметно выгоднее для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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