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Вступление

В новом году компания ASUS систематически обновляет линейку игровых ноутбуков под брендом Republiс of Gamers, и теперь предпочтение отдается процессорам компании AMD. Такое решение было принято как реакция на рост интереса пользователей к ЦП этой компании, оценившим высокий уровень эффективности и выгодную стоимость.

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Новые ноутбуки стали получать процессоры семейства Ryzen 5000-й серии. Это самые современные решения, представленные совсем недавно. И они постепенно появляются в продаже. Получила обновление и графическая часть.

Сегодня мы рассмотрим модель ROG Strix G17 (G713). Это один из первых ноутбуков нового поколения, появившихся в продаже. Для начала обратимся к техническим характеристикам.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix G17 (G713) Тип устройства Ноутбук Процессор AMD Ryzen 7 4800H /

AMD Ryzen 7 5800H /

AMD Ryzen 9 5900HX Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуков /

NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память До 16 Гбайт Накопители До 1 Тбайт Экран 17.3" IPS-level 144 Гц 1920 x 1080 /

17.3" IPS-level 100% sRGB 300 Гц 1920 x 1080 Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth v5.1 Аккумулятор 90 Вт*ч Размеры 395 x 282 x 27.5 мм Масса 2.70 кг Цена Н/Д*

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Хотя ноутбук получил исключительно компоненты высокого класса. У пользователя есть возможность выбора наиболее оптимального варианта под свои задачи. Так, на выбор предлагается три процессора и две дискретных видеокарты. Также предусмотрены два варианта дисплея, с разной частотой обновления и цветовым диапазоном.

Официальная розничная стоимость тестовой модификации составляет 191 900 рублей. А вот более доступная версия с процессором Ryzen 7, видеокартой GeForce RTX3060 и дисплеем с частотой обновления 144 Гц обойдется всего в 119 990 рублей.

Внешний вид и конструкция

Дизайн линейки ROG Strix концептуально не изменяется от поколения к поколению, либо обновляя мелкие детали и акценты оформления. Он выполнен в геометрическом стиле, без ярких дизайнерских элементов. Основным материалом исполнения корпуса является металл, но и пластик здесь тоже присутствует.

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Базовая модель делается как оптимум между компактностью и функционалом. Она хорошо подойдет для повседневного домашнего использования, когда нет задачи носить ноутбук с собой и максимальная мобильность не является приоритетом.

Верхняя крышка из металла получила темное матовое покрытие. Логотип ROG серебристый и обладает белой подсветкой. Часть пространства украшена текстурой в виде мелких точек. Этот же акцент продолжается и на пластиковой вставке у основания крышки. Здесь же можно увидеть вентиляционную решетку для доступа воздуха.

Часть вставки выполнена как черная накладка с надписью ROG. В данном случае, она несъемная. А вот ROG Strix SCAR можно будет кастомизировать заменой этой панели. Причем компания ASUS обещает предоставить 3D модель этой накладки для общего доступа. Каждый желающий сможет создать собственный дизайн такой накладки и просто распечатать деталь на 3D-принтере.

На левом торце мы видим решетку системы охлаждения, два порта USB-A 3.2 Gen 1 и комбинированный аудиоразъем AUX. Остальное пространство занимает световод подсветки.

Справа, аналогичным образом размещены решетка и световод, а вот интерфейсом никаких не предусмотрено вовсе.

Остальные интерфейсы определены на дальнюю от пользователя сторону. Здесь мы находим круглый разъем питания, RJ-45, HDMI 2.0b, USB-C 3.2 Gen 2 и USB-A 3.2 Gen 1. По краям расположились решетки для вывода нагретого корпуса. Причем они никак не перекрываются дисплеем, так как в открытом положении крышка располагается над корпусом.

Внутреннее пространство можно назвать стандартным. Типичное расположение клавиатуры, классический тачпад и отсутствие выраженных цветовых акцентов – все это делает внешний вид рабочей зоны достаточно нейтральным и подходящим для широкого круга пользователей.

Петлевой механизм прячется внутрь корпуса в закрытом положении. Это плюс сточки зрения защищенности корпуса, а также создает интересный внешний вид. Однако, обратной стороной явилось ограничение по максимальному углу раскрытия. При работе за столом это точно не создаст никаких сложностей, но может сказаться на комфорте при расположении компьютера на коленях.

Снизу, корпус закрыт единой крышкой, закрывающей также и торцы корпуса. Крупные резиновые ножки хорошо фиксируют ноутбук на столе, а обильная перфорация позволила максимально облегчить доступ воздуха к внутренним компонентам. Ближе к пользователю, слева и справа можно увидеть решетки динамиков. Также крышку опоясывает прозрачный световод подсветки.

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Внутреннее пространство скомпоновано также достаточно типично. Ближе к пользователю размещена батарея, а под клавиатурой находится материнская плата. По количеству свободного пространства хорошо видно, что модель с увеличенной диагональю дисплея конструировали с применением тех же компонентов, которые использовались и в базовом ноутбуке.

В целом, свободного пространства достаточно много, но все установлено на свои места, а сами панели обладают усиливающими ребрами жесткости для создания монолитной конструкции.

И эта задача была достигнута – корпус действительно воспринимается очень даже крепким. Без посторонних люфтов или чрезмерных зазоров. Также не наблюдается поскрипываний или иных посторонних звуков при нажатиях на различные зоны корпуса. Также отметим сочетание игровых черт дизайна и классической темной расцветки. Это позволило угодить широкому кругу пользователей. Геймеры смогут кастомизировать внешность ноутбука с помощью настраиваемой многоцветной подсветки, а при выполнении рабочих задач можно выбрать статичную подсветку нейтрального цвета или вовсе отключить ее.

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Выполнение скрытого петлевого механизма сделало данную модель хорошо узнаваемой и позволило безошибочно определять ее принадлежность именно к семейству ROG Strix. Правда, будучи базовой моделью, наш герой не получил некоторые фирменные "фишки"? доступные в других моделях. Например, это можно увидеть на примере клавиатуры. Давайте обратим на нее внимание.

Клавиатура и тачпад

Как и в большинстве современных ноутбуков любого класса, перед нами клавиатура островного типа с небольшим ходом. Промежутки между клавишами оптимальны для комфортной работы, равно как и площадь самих кнопок. Усилие нажатия комфортное и позволяет набирать текст без чрезмерных усилий, но практически исключая случайные нажатия.

Для большего комфорта в играх, кнопки со стрелками выполнены достаточно крупными и визуально отделены от общего блока. Кроме того, они визуально отделяют NumPad от основной клавиатуры.

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А вот кнопка пробел осталась стандартной ширины и никак не выделена, как на старших моделях.

Функциональные кнопки сгруппированы для облегчения поиска нужно, а над ними расположился ряд дополнительных клавиш. Они служат для управления громкостью, включения микрофона, переключения режимов работы ноутбука и запуска утилиты Armoury Crate.

Клавиатура обладает многоцветной поклавишной подсветкой с возможностью ручной настройки. Пользователь может выбрать один и готовых режимов подсветки или создать собственный. Также можно подсветить нужные комбинации для облегчения их поиска в процессе работы или игры. Также для создания дополнительной атмосферы предусмотрена контурная подсветка.

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Достаточно крупный тачпад выделен светлым оттенком и выполнен из шлифованного стекла. Он понимает мультитач-жесты, а нажатия распознаются по всей площади панели. Никаких дополнений, вроде цифровой панели или ScreenPad не предусмотрено. Впрочем, они и не нужны игровому ноутбуку с полноформатной клавиатурой.

Клавиатура получилась комфортной в повседневном использовании и для игр. Разделение функциональных клавиш на группы и выделение клавиш со стрелками позволило упростить работу, ускоряя поиск необходимых клавиш. А вот пробел остался стандартной ширины – данная фишка осталась для старших моделей. Впрочем, назвать этот момент критически важным нельзя.

Дисплей

Диагональ дисплея составляет 17,3 дюйма с разрешением 1920 х 1080 точек. Используют матрицы с широкими углами обзора и матовой поверхностью. А вот частота обновления и цветовое покрытие могут отличаться. Предусмотрен вариант с частотой 144 Гц и покрытием 62,5% sRGB, а также – 300 Гц и 100% sRGB. Последний вариант обладает временем отклика 3 мс.

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Ширина рамок традиционно узкая и одинаковая по трем сторонам. Сверху, отсутствует веб-камера, поскольку для нее попросту не нашлось места. Взамен, предусмотрено использование внешней камеры, предлагаемой опционально.

Углы обзора максимально широкие, а картинка не искажается при взгляде со стороны. Не наблюдается заметных изменений яркости или контрастности.

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Белый цвет выглядит максимально натуральным, без заметных отклонений по гамме или цветовой температуре.

Черный порадовал равномерностью подсветки и весьма точным отображением при взгляде под прямым углом. Если смотреть под углом, можно наблюдать уход к розовым оттенкам, но это стандартное поведение дисплея подобного типа.

С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки и протестировали качество заводской калибровки цветопередачи для каждого из дисплеев. Для начала обратим внимание на основной модуль.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 333 0.306 925 50 132 0.120 1100 0 16 0.015 1067

Запас яркости достаточно большой для работы в условиях яркого освещения. На высоте также оказалась и контрастность.

Оба графика показывают хорошую стабильность отображения каждого из цветов. Все графики расположились максимально близко к референсным показателям. Это хорошие показатели.

Цветовая температура немного завышена, как и в подавляющем большинстве случаев для современных дисплеев. Этот момент можно скорректировать к настройках и добиться максимально точного отображения. Впрочем, большой необходимости в этом нет, так как на впечатлениях от использования этот фактор никак не сказывается.

Отображаемый цветовой диапазон немного шире стандарта sRGB. Заявления пользователя о покрытии пространства 100% sRGB подтверждаются.

Точки серого клина выстроились в ряд на границе дельты. Паразитные оттенки не создадут проблем пользователю и не будут привлекать его внимание.

Возможность выбора из двух дисплеев с различной частотой обновления позволит пользователю сделать выбор между стоимостью и скоростью обновления. Ведь 144 Гц это достаточно много и далеко не все пользователи видят необходимость большей частоты. Однако стоит отметить, что полное соответствие пространству sRGB заявлено только в старшем варианте.

Программное обеспечение и прошивка

В зависимости от модификации, ноутбук может комплектоваться лицензионной копией домашней или профессиональной версии операционной системы Microsoft Windows 10.

Производитель также комплектует свои ноутбуки фирменными утилитами, призванными упростить работу со многими параметрами. Например, утилита Armoury Crate отображает сведения о состоянии центрального процессора и видеокарты и позволяет менять режимы производительности.

В отдельном разделе находим меню управления подсветкой Aura. Причем здесь можно управлять как самим ноутбуком, так и всеми подключенными аксессуарами, поддерживающими данный режим.

Раздел GameVisual предоставляет выбор между несколькими предустановленными режимами работы ноутбука и допускает ручную регулировку цветовой температуры дисплея.

Если ноутбук используется в различных задачах или несколькими пользователями, можно создать необходимое количество профилей. Каждому будут назначены индивидуальные параметры, которые будут применяться автоматически при активации.

И если Armoury Crate используется исключительно в игровых ноутбуках, то приложение MyASUS можно найти в каждом современном ноутбуке ASUS. Здесь можно увидеть подробную информацию о характеристиках устройства и контролировать актуальность установленного ПО. При необходимости, свежие версии можно будет скачать здесь же.

В случае возникновения каких-либо проблем, автоматические средства диагностики помогут выявить наличие каких-либо проблем в работе или связаться с техподдержкой.

Меню настройки оборудования позволяет управлять различными функциями и режимами ноутбука. В данном случае, здесь можно только корректировать режимы заряда аккумулятора. В иных моделях, список параметров может существенно расширяться.

В целом, операционная система Windows едина для всех компьютеров и ее интерфейс не изменяется. Однако, компания ASUS оснащает свою продукцию дополнительным софтом, способным упростить и расширить возможности управления работой устройства. Это делает процесс использования существенно комфортнее.

Аппаратная платформа и производительность

Ноутбук нового поколения получил соответствующее аппаратное оснащение. Как уже упоминалось ранее, ставка сделана на процессоры AMD Ryzen. Предлагается три варианта чипов: AMD Ryzen 7 4800H, AMD Ryzen 7 5800H и AMD Ryzen 9 5900HX.

Мы тестируем старшую модификацию с топовым процессором. AMD Ryzen 9 5900HX обладает восемью физическими ядрами и способен работать в 16 потоков одновременно. Он выполнен по 7 нм техпроцессу, с максимальным значением TDP 45 Вт.

Оперативная память полностью выполнена съемной и устанавливается в два слота SO-DIMM. Используются модули DDR4-3200. Комплектации предполагают до 16 Гбайтов памяти. Однако, в случае апгрейда, этот объем можно расширить до 32 Гбайт.

В нашем случае, используются модули памяти от компании Samsung по 8 Гбайт, работающие в двухканальном режиме. Возможность полной замены памяти придется по душе многим любителям классического ноутбукостроения и любителям улучшений.

Для обработки видео могут использоваться дискретные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуков или NVIDIA GeForce RTX3070 для ноутбуков. Все видеокарты используют собственную память типа GDDR6 с объемом 6 или 8 Гбайт соответственно. В нашем случае, применяется старшая версия.

Посмотрим на результаты различных тестов и бенчмарков, для оценки общего уровня производительности новинки и сравнения с другими решениями. Для этого мы воспользовались различными программами.

Результат применения самого современного и топового оборудования оказался вполне ожидаемым – скоростные характеристики ROG Strix G17 на высоте. Да, производительность модели с видеокартой NVIDIA GeForce RTX3080 могла бы быть еще выше, но даже имеющиеся результаты впечатляют и гарантируют беспроблемную работу в любых современных задачах.

А как обстоят дела с охлаждением и стоит ли опасаться троттлинга при длительных нагрузках? Посмотрим внимательнее на систему охлаждения. С первого взгляда, отмечается ее массивность и развитость. Для отвода тепла используется шесть тепловых трубок, а в качестве термоинтерфейса применяется жидкий металл.

Тепло рассеивается на четырех радиаторах, расположенных вокруг вентиляторов. Нагретый воздух выбрасывается слева, справа и за дисплеем. А забор воздуха осуществляется снизу и сверху корпуса.

Используются вентиляторы со специальной формой крыльчатки, способствующей увеличению воздушного потока и снижению шума при активной работе.

В теории, все выглядит весьма многообещающе, осталось лишь выяснить подтвердятся ли ожидания на практике. Для этого, проведем несколько тестов.

В стресс тесте 3D mark Time Spy Extreme Stress Test результат составил 95,9 процентов. Это весьма высокий показатель.

Далее, мы провели два теста под нагрузкой в приложении OCCT. Первый сценарий подразумевал только нагрузку на центральный процессор средствами самого приложения. Ноутбук работает в режиме "Турбо".

В таком режиме, температура оперативно поднимается до отметки в 60 градусов и поддерживается на ней. Кратковременно, наблюдаются повышения температуры до отметки в 68 градусов, но это не оказывает влияния на работу ноутбука.

Добавим нагрузку на видеокарту с помощью параллельного запуска приложения FurMark. Все прочие параметры остаются прежними.

При разовом кратковременном повышении значений до 93 градусов, средний показатель оказался в пределах 76 градусов. Это выше чем в прошлом тесте, но заметно ниже допустимого предела.

В процессе всего тестирования, шум от вентиляторов не показался дискомфортным или громким. Да, работу охлаждения слышно, но это не вызывает напряжения или неудобств.

А вот температурные показатели порадовали. Причем эти показатели могут даже вызвать недоверие, но протестированный недавно ROG Zephyrus Duo 15SE со схожим оснащением показал примерно такие же результаты. А значит, это не ошибка тестирования. Да и субъективные ощущения заставляют согласиться с полученными значениями.

Получается, игровые ноутбуки развились до того момента, когда способны обеспечивать топовый уровень производительности, не превращаясь в источник отопления окружающего пространства в зимнее время. Причем стресс-тесты обеспечивают нагрузку, значительно превышающую по интенсивности и длительности, нагрузки при реальном использовании. А значит, в реальной жизни и нагрев будет ниже.

Мультимедиа

За вывод звука отвечают стереодинамики мощностью по 4 Вт каждый. Они расположены слева и справа от пользователя и направлены вниз. За счет отражения от поверхности стола, звук становится глубже и с более выраженными басами.

Для лучшего управления звуком предусмотрено использование интеллектуального усилителя с технологией Smart AMP.

Применение технологии Dolby Atmos позволило реализовать виртуальный звук формата 5.1.2. А система шумоподавления на основе технологий искусственного интеллекта работает как при записи звука, так и при его выводе.

Пользователь также может создать атмосферу погружения в игровой процесс с помощью индивидуальных профилей подсветки AURA Sync, объединяющих между собой ноутбук и все аксессуары, поддерживающие эту технологию.

Причем можно настроить не только цвет, но также и различные эффекты или даже индивидуальную подсветку необходимых комбинаций на клавиатуре для более удобного использования.

Коммуникация и безопасность

Для подключения к интернету предусмотрен гигабитный модуль Intel Wi-Fi 6 802.11ax. Применяется каскад антенн по формуле 2х2 с целью обеспечения максимально стабильного приема сигнала. Для улучшения стабильности соединения и расширения пропускной способности также используется фирменная технология ROG RangeBoost.

При необходимости, в распоряжении пользователя имеется также и порт RJ-45 для подключения к проводной локальной сети. В ряде ситуаций, именно такой вариант подключения оказывается предпочтительным для максимальной стабильности соединения.

Для работы с беспроводными аксессуарами или передачи файлов предусмотрен модуль Bluetooth v5.1.

А вот с точки зрения дополнительных средств аутентификации, новинке порадовать нечем. Для защиты от несанкционированного доступа пользователю доступны лишь программные средства, как и было долгое время типично для игровых моделей. Радует, что сейчас в игровом сегменте постепенно стали появляться модели с дактилоскопическими сканерами.

Файловая система

Для подключения жестких дисков предусмотрено два слота под формат M.2. В зависимости от комплектации. Могут применяться различные накопители. А максимальный объем памяти в заводских версиях составляет 1 Тбайт.

Тестовый вариант укомплектован одним накопителем с емкостью в 1 Тбайт. Это модуль типа NVMe, работающий по интерфейсу PCI-e. Именно его скорость мы и оценили с помощью приложения Crystal Dick Mark.

Как видим, независимо от объема файлов, накопитель обеспечивает весьма традиционные скоростные показатели, присущие модулям такого типа. Для пользователя, такие скоростные показатели будут означать быстрый запуск операционной системы и приложений. При необходимости, он также сможет расширить объем хранилища путем установки второго модуля.

Время автономной работы

Хотя игровой ноутбук работает на максимальной производительности только при подключении к внешнему питанию, многие задачи он может решать и при работе от аккумулятора. Тем более, современные компоненты существенно продвинулись в вопросе энергоэкономичности и автономность уже не является чем-то удивительным для устройств такого класса. Естественно, по меркам устройств такого класса.

Новинка оснащается аккумулятором с емкостью 90 Вт*ч. Это солидный показатель, даже по меркам игрового устройства и с учетом его компонентов.

Аккумулятор расположен под крышкой и не предполагает снятия без ее демонтажа. Впрочем, у большинства пользователей это не вызовет никаких затруднений.

Оценим время автономной работы в различных сценариях использования. И для начала, проведем тест в классическом режиме. Максимальная яркость экрана, ноутбук работает в режиме Performance и с активным Wi-Fi соединением. Приложение обеспечивает стабильную нагрузку около 70 процентов, задействуя как процессор, так и видеокарту. Дополнительным фактором расхода энергии является работа вентиляторов.

В таком режиме, ноутбук продержался почти два часа. Это достаточно неплохой показатель, по меркам игровых моделей.

Упростим задачу. Настройки ноутбука остаются прежними, а в качестве нагрузки выступает постоянное воспроизведение видеороликов на YouTube в качестве 1080p, используется интернет-браузер Microsoft Edge.

Пять с половиной часов – весьма неплохо. Также отметим достаточно стабильный график разряда, показывающий сохранение возможностей ноутбука на стабильном уровне вплоть до отключения.

Наконец, оценим время работы в режиме чтения. Используется Тихий режим работы, а яркость подсветки дисплея на минимальном уровне. Прочие настройки остались прежними. В качестве нагрузки выступает имитация работы с офисными программами.

Результат составил 6 часов и 13 минут. Это не особенно больше чем работа в режиме воспроизведения видео. Однако, это достаточно неплохой показатель, для игрового устройства. Кроме того, этот показатель еще может увеличиться с последующими обновлениями BIOS.

Комплектный блок питания обладает мощностью 240 Вт. При его использовании, ноутбук может раскрыть весь свой потенциал, а также достаточно оперативно восполнить заряд аккумулятора.

На полный цикл заряда потребовалось 110 минут. При этом, максимально быстро аккумулятор заряжается до отметки около 75 процентов, а последние полчаса и вовсе отведены для неспешной зарядки последних нескольких процентов. Такой режим позволяет снизить нагрев и нагрузку на батарею, уберегая ее от преждевременной деградации.

Также пользователь может использовать зарядное устройство с поддержкой Power Delivery и разъемом USB-C. Максимальная мощность такой зарядки составит 100 Вт и позволит заряжать как ноутбук, так и смартфон в поездках, не требуя брать с собой большой полноразмерный блок питания. Правда, нужно учитывать, что с таким питанием ноутбук не сможет реализовать максимум своего потенциала. Раньше, таким функционалом могли похвастать только модели из линейки Zephyrus и приятно, что теперь эта возможность актуальна также и для других линеек.

Как видим, современные игровые ноутбуки существенно растут в вопросе автономности и уже позволяют работать вдали от источника питания, пусть и не так долго, как ультрабуки. Впрочем, мы склонны считать, что полученные показатели еще увеличатся с обновлениями.

Заключение

Перед нами классический игровой ноутбук бренда Republiс Of Gamers. Он получил современное и продвинутое оснащение с использованием актуальных компонентов. Здесь нет приоритета компактности или каких-то дополнительных элементов, вроде сканера отпечатков пальцев или специального ключа-метки. На то он и классический. Зато инженеры имели возможность не гнаться за максимальной компактностью и установить здесь полноразмерную графическую карту и два съемных модуля оперативной памяти.

В целом, для апгрейда здесь достаточно неплохой простор. Можно полностью заменить оперативную и основную память, выбрав желаемые компоненты на свой вкус и бюджет. Это же позволит пользователю со временем немного улучшить производительность ноутбука, сохранив его актуальность на больший срок.

Неплохой диапазон выбора компонентов позволяет подобрать наиболее подходящую модификацию по цене и производительности, но в любом случае, оснащение будет соответствовать ноутбукам высокого уровня.

Хотя автономность не является рекордной, она оказалась на достаточно неплохом уровне, по меркам игровых устройств. Кроме того, этот показатель еще может вырасти с последующими обновлениями. А сделать использование в поездках удобнее может поддержка использования компактных зарядных устройств с разъемом USB-C и технологией Power Delivery.

Каких-то выраженных недостатков или вопросов к работе новой модели не возникло. Ноутбук успешно справляется со своими задачами и при этом радует стабильностью работы с весьма скромной интенсивностью тепловыделения. Пожалуй, единственным возникающим пожеланием можно назвать появление еще одного или двух портов USB-A. Тем более, для них вполне хватило бы места на правой грани, полностью лишенной каких-либо интерфейсов.

Алексей Пащук

По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Strix G17 (G713) получает награду:

Выражаем благодарность: