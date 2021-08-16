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Вступление

С выходом чипсетов Intel B560 платформа LGA 1200 обрела новую популярность, поскольку плюшки посыпались с неба как из рога изобилия и нам даже разрешили разгонять оперативную память.

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Процессоры же по-прежнему гнать нельзя, да и смысла в этом немного: в 11-м поколении они холоднее не стали. Впору говорить об обратном. Тем не менее, меня постоянно спрашивают, какой процессор Intel выбрать, и ответить мне сложно – сам недавно купил себе на лето AMD Ryzen 3 4300GE и поставил дешевую «башню» без кулера (и он даже Prime отрабатывает в пассивном режиме). На Intel Core i5-11600K такое может только присниться. Многие возразят, что разная производительность, Intel все рвет в пух и прах, игры сразу начнут тормозить на встроенной графике… Я не буду спорить на этот счет, но мне такого уровня достаточно для большинства офисных приложений, которыми занимаюсь, а играть без проблем можно в аркады или активные игры на воздухе, пока стоит хорошая погода. Не то, что тепло, а даже жарко местами, и вот надо ставить СВО и опять тестировать платформу Intel.

Однако именно сегодня есть хороший повод, ведь на тестирование попала плата-бестселлер, которая должна стать одной из самых продаваемых потому, что обеспечивает одно из лучших соотношений цена/качество/функционал. Кроме того, она ориентирована на геймеров, оборудована беспроводным модулем последнего поколения, выделяется симпатичным дизайном, подсветкой и хорошим охлаждением, которое сейчас так актуально. Также здесь используется чипсет Intel B560, который чуть меньше греется, и позволяет осуществлять разгон памяти. Все это – MSI MAG B560 Tomahawk WIFI.

Приставка MAG – обозначает MSI Arsenal Gaming, а не чародея. Это не самая флагманская линейка и чипсет, но основная часть покупателей предпочитают именно такие решения среднего уровня.

Она предлагает отличный внешний вид и хорошую функциональность. Нам обещают много фаз питания, добротное охлаждение и приемлемую стоимость. Посмотрим, насколько все заявления соответствуют действительности, и как устройство проявляет себя в работе.

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Упаковка и комплектация

Внешнее оформление очень знакомо. Фон имитирует металлическую потертую панель со странной вставкой ниже середины. Сверху виднеется ракета: похоже, это тот самый Tomahawk. У нас в России ракеты называются гораздо интереснее, и можно было бы дать название, соответствующее нашим, например, «Topol’» или «Topor». Топор у нас – считай, что томагавк у них.

Никаких картинок, графиков, слоганов – все очень спокойно. Посередине крупными белыми символами обозначено наименование модели MSI MAG B560 Tomahawk WIFI. Есть группа значков Intel в правом верхнем углу и группа значков снизу. А также никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу. Внизу справа находится эмблема Lightning Gen4 и Mystic Light.

Посмотрим на противоположную сторону.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MAG B560 Tomahawk WIFI. Справа находятся значки от Intel и HDMI. В центральной части есть крупное изображение платы. Слева и справа от него находится вставки с описанием новых технологий и ключевых технических решений. Под изображением материнской платы находится небольшая спецификация и схематичное изображение разъемов задней панели.

Пора открыть упаковку.

Сверху мы видим небольшую черную картонную коробку, а под ней черный картонный лоток с платой. Вынув его, можно обнаружить на дне комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;

Благодарственная карта;

Брошюра с продукцией фирмы;

Регистрационная карта;

Карта для участия в мероприятии;

Наклейка на корпус с логотипом MSI Gaming;

DVD-диск с драйверами.

Материнская плата среднего уровня, поэтому производитель решил положить в комплект диск, а не флешку.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Две антенна для беспроводного модуля.

Заглушки на заднюю панель нет. Если точнее, она находится на самой плате. Комплект хороший, есть все самое необходимое.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата ATX. Ее габариты не отличаются от стандартных и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление узнаваемо и напоминает другие устройства из этой линейки.

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Плата выглядит строго, спокойно и без всякого намека на милитаризм. Подсветка есть, но она в основном сосредоточена около чипсета. Еще на плате можно заметить несколько массивных радиаторов.

Печатная плата темно-коричневого цвета, а на поверхности присутствуют черные глянцевые принты. Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жесткая, не гнется и еще достаточно тяжелая. Принтов на плате не очень много, также они присутствуют на радиаторах.

Это модель среднего уровня, но здесь есть беспроводной модуль, а слоты M.2 работают даже на процессорах 10-го поколения. Еще мы видим развитую систему охлаждения. На одном из радиаторов есть надпись Tomahawk.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4.

Такое сочетание разъемов встречается только на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. С двух сторон используются защелки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот. Используется технология DDR4 Boost, которая должна улучшать стабильность памяти на высоких частотах.

Нужны ли здесь высокие частоты? Вопрос пока открытый потому, что есть противоречивая информация о новом контроллере памяти. Кроме этого, пока непонятно, насколько успешно гонится память именно совместно с чипсетом Intel B560.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 / 5333(разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать.

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Максимальный допустимый объем 128 Гбайт достигается путем установки четырех модулей по 32 Гбайт. Поддерживаются обычные, не буферизированные модули без коррекции ошибок.

Питание процессора выполнено по схеме (6х2)+2+1: шесть каналов сверху и девять каналов сбоку. Это очень хорошие показатели для материнской платы среднего уровня под сокет LGA 1200.

На каждый из 14 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по два транзистора. Один SinoPower SM4337 и один SinoPower SM4503.

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Драйверы и удвоители распаяны с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Renesas RAA229001. Такой же контроллер был замечен на плате MSI MPG Z490 Carbon EK X.

MSI MAG B560 Tomahawk WIFI позиционируется больше как геймерское решение, а не оверклокерское. Для этих целей подсистема питания выглядит солидно. Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся и также составляет 125 Вт у топовых версий.

В BIOS можно будет увидеть, что 125 – это для боксового кулера, с которым он будет постоянно троттлить, а для башенного кулера уже закладывают 288 Вт. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалеку.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора серо-серебристого цвета с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой.

Боковой достаточно крупный и закрывает порты и разъемы задней панели, выполняя функцию кожуха. К нему сверху крепится двумя саморезами заглушка.

Поверхность всех радиаторов немного шероховатая. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам. Ниже находятся еще три радиатора. Верхний отводит тепло от SSD M.2 накопителя.

Данный слот получает линии непосредственно от процессора, поэтому выделен соответствующей надписью Lightning Gen 4. Слоты работают даже с процессорами 10-го поколения.

Радиатор пониже предназначен для SSD накопителя. Он выполнен из алюминиевого цвета, окрашен серебристо-серой краской, а в качестве термоинтерфейса используется терморезинка.

Сбоку находится еще один радиатор, который предназначен для чипсета. Он достаточно крупный, но оребрения почти нет, а сверху присутствует надпись Tomahawk. Крепится он при помощи двух пластиковых клипс на пружинках.

В качестве термоинтерфейса используется серая терможвачка. Контакт хороший, поэтому в демонтаже нет никакого смысла.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel B560, а рядом с ним несколько светодиодов RGB-подсветки.

С правого края можно увидеть вырез в печатной плате и четыре порта SATA. Еще по правому краю находится колодка порта USB 3.2 Gen2 и двух портов USB 3.2 Gen1.

В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить сразу два коннектора 4-pin FAN для вентиляторов. Немного выше находится колодка для установки TPM модуля.

Левее расположены еще два порта SATA и еще две колодки USB 2.0.

Далее по нижнему краю находится разъем 6-pin PCI-e для дополнительной подпитки слотов PCI-e. Затем можно увидеть выключатель для подсветки, два коннектора 4-pin FAN для вентиляторов и два разъема для RGB LED: один классический 12В, а другой ARGB LED 5B. Выключатель осуществляет включение и выключение подсветки.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, и звуковой кодек Realtek ALC897.

Контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D находится между слотами PCI-e x16, а микросхема 2.5G сетевого контроллера Realtek RTL8125 и вовсе распаяна с обратной стороны платы.

На этой плате находится всего три слота расширения: два PCI-e x16 и один PCI-e x1. Это скромно для полноразмерной платы, но здесь находится три разъема для накопителей M.2.

Верхний PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой и получает свои линии непосредственно от процессора Gen3 или Gen4 (зависит от процессора). Остальные обеспечиваются чипсетом, поэтому второй PCI-e x16 ограничен до x4 и поддерживает только PCI-e Gen3.

В правом верхнем углу находится группа из четырех светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. Рядом с ними есть еще пара разъемов для RGB подсветки.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Четыре разъема USB 2.0;

Четыре разъема USB 3.2 Gen1;

Один разъем USB 3.2 Gen2x2 Type-C;

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический S/PDIF Out;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210.

Технические характеристики

Модель MSI MAG B560 Tomahawk WIFI Поддерживаемые процессоры 10 и 11 поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel B560 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 ( 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 / 5000 / 5333 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4;

1 - PCI-e x16 (x4) Gen3;

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel B560; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

3 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen4 + 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Realtek RTL8125;

1 x Intel Wi-Fi 6E AX210 Аудио Realtek ALC897 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (Intel B560) USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel B560) USB 3.2 Gen2 1 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel B560) Thunderbolt Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI;

1 x Display Port;

4 x USB 2.0;

4 x USB 3.2 Gen1;

1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical S/PDIF Out;

2x Ant. Out Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьезных изменений. Перед нами все тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Все работает четко и нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и все находится в одном разделе, что очень удобно.

Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI. Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP. Все действительно делается одним кликом и на этот раз отлично работает.

Есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Еще плата корректно ведет себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG B560 Tomahawk WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-11600K (3900 / 4900 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: MSI MAG B560 Tomahawk WIFI, версия BIOS 2.21;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 ГБ (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: AeroCool Bronze 750 Ватт.

Тестирование

Сборка системы не вызывает каких-то сложностей. Поскольку процессор разгоняться не будет, то я решил обойтись воздушным охлаждение и проверить температурный режим. Основные нюансы платформы связаны с новым контроллером памяти. Он поддерживает два делителя: 1:1 и 1:2.

Самое время собирать систему и начинать тесты. Подсветка находится под радиатором чипсета, а еще есть индикация при запуске.

Система работает на удивление тихо. Впрочем, удивляться тут нечему, ведь процессор трудится на частоте 4,2 ГГц. Напряжение снижено и при этом 80 градусов. Так, что это вовсе не чудо, ведь при тестировании других плат MSI они в Prime95 работали на 4.6 ГГц.

DDR4-3733 с делителем 1:1. AIDA64 Cache & Memory.

DDR4-4600 с делителем 1:2. AIDA64 Cache & Memory.

Как видно, в двух режимах память гонится неплохо. Не хуже, чем с платами на Z590. Чуть хуже по максимальной частоте, но скорее всего тут дело не в плате, а каких-то мелких деталях. Теперь можно посмотреть на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

Далее я запустил все тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

Секрет тут очень простой – это большие радиаторы, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагревается.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI MAG B560 Tomahawk WIFI – это универсальная домашняя плата для создания игровой сборки среднего уровня на базе LGA 1200. Все работает, как заявлено производителем, и придраться не к чему. Несмотря на чипсет Intel B560, печатная плата состоит из шести слоев металлизации.

Все работает надежно и стабильно, включая разгон оперативной памяти. На самом деле то, что XMP работает в режиме DDR4-4600 – уже большой успех, а на синхронный DDR4-3733 CL14 я даже не рассчитывал, но еще раз повторю – все отлично. Также никаких проблем не возникает с процессором. Автоматика системной платы сразу берет его под контроль и не дает ему разойтись. Понятно, что производительность где-то пострадает, но лично для меня это не так критично, как перегрев. Слоты M.2 работают даже со CPU Intel 10-го поколения и это большой плюс, хотя с новой платформой пользователь, скорее всего, выберет новый процессор.

Охлаждение развитое и продуманное. Лучше использовать хорошо проветриваемые корпуса, а в компактных нужно продумать правильную вентиляцию, чтобы горячий воздух покидал пределы корпуса. Предусмотрен фирменный софт, много эффектов и синхронизация. Еще есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но обеспечивают более важную функцию и сообщают о неполадках компонентов при запуске. Разгон памяти осуществляется уверенно. А еще новинка может предложить сетевые интерфейсы последнего поколения.

Взвесив все плюсы и минусы становится понятно, что перед нами функциональная, современная и универсальная материнская плата. Она подойдет не только для геймеров. Остается лишь надеяться на разумные цены в рознице.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: