Обзор TWS-наушников CGPods 5.0: вся правда о преимуществах и недостатках CaseGuru
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Героем этого обзора является флагманский продукт кейсгуру — CGPods 5.0. Эти наушники не относятся к супердешевым, однако они совсем уж недорогие (а значит – очень выгодные) относительно своих возможностей. За 4 490 рублей (цена на официальном сайте) вы получите достойный звук, прочный кейс из профессионального авиационного алюминия (из такого делают Боинги), защиту от воды, продвинутое управление и продуманный дизайн с цепкими ушками (чтобы наушники надежно сидели в ухе). Фактически тюменский продукт не хуже моделей от именитых марок вроде Apple, Samsung, Huawei, JBL. А в чем-то даже лучше и стоят в 2-4 раза дешевле. Все потому, что продаются напрямую в интернет-магазине CaseGuru и парочке маркетплейсов типа Вайлдберриз. Никаких поставок на полки в федеральные сети и другим жадным посредникам. Иначе розничные наценки сделали бы наушники от кейсгуру как минимум в два раза дороже.
Кто эти наушники без рекламы покупает? Ну, реклама все же есть, например, у блогеров. А затем включается «сарафанное радио»: кто-то покупает CGPods, остается доволен качеством, рекомендует друзьям и так далее — отзывы работают на CaseGuru. Давайте разберемся детальнее, за что же эти наушники рекомендуют.
Комплект
Открыв коробку, вы увидите «ушки» в отдельных углублениях, зарядный кейс и запасные насадки в пакетике. Также в упаковке найдете USB-кабель и компактную инструкцию, в которой перечислено все самое главное — подключение, управление и т. д. На наушниках уже надеты универсальные амбушюры среднего размера, но если они вам не подойдут, можно заменить на другие.
Дизайн
В первую очередь внимание привлекают даже не сами наушники, а их кейс. Решение нестандартное, перед нами не очередной пластиковый «обмылок», а интересный металлический «бочонок». Выполнен он из профессионального авиационного алюминия, что особенно подчеркивает производитель. И уточняет, что из ровно такого материала делают Боинги. Кейс может выдержать нагрузку до 220 кг — втрое больше, чем у пластикового футляра Apple (цифры подтверждены публичным экспериментом: «выносливость» тюменского и «яблочного» кейсов проверили на гидравлическом прессе). Понятно, что в реальной жизни никто не прыгает на футляре от наушников. Но все же приятно осознавать, что случайности такому кейсу не страшны (например, можно забыть кейс в заднем кармане брюк и сесть на него, но наушники все равно останутся в целости и сохранности).
А еще металл сам по себе не боится царапин. Это тоже плюс, не надо покупать «чехол для чехла», что приходится делать многим владельцам наушников в глянцевых пластиковых кейсах.
Форм-фактор футляра CGPods 5.0 — цилиндр. Нет никаких откидных крышек, решение интересное — надо провернуть внутреннюю часть, чтобы увидеть наушники. Можно кидать CGPods в рюкзак или сумку, не боясь, что они там случайно раскроются и выпадут.
Наушники в своих «гнездах» держатся надежно за счет магнитов. Между ними есть светодиодный индикатор зарядки из 4-х делений — это удобно. У более дорогих наушников, вроде Apple AirPods, только один индикатор, который может светиться двумя цветами.
Претензия к кейсу CGPods 5.0 только одна — устаревший разъем microUSB. Надеюсь, новая версия наушников будет оснащаться уже Type-C. Но все равно лучше металлический кейс с microUSB, чем дешевый пластик с Type-C.
Теперь посмотрим на сами наушники. Они относительно компактные, дизайн самобытный — то есть не «слизан» с какой-нибудь популярной модели. Перед нами «капельки», которые выделяются силиконовыми распорками. Этот элемент съемный, в комплекте есть запасная пара — радует, что производитель об этом подумал. Наушники можно использовать и без них, но с распорками все же надежнее — тогда CGPods держатся в ухе как влитые и не выпадут, даже если очень активно двигаться. Силикон мягкий, приятный на ощупь, нигде не давит.
Вообще у всех разные уши, но я бы предположил, что наушники CGPods подойдут подавляющему большинству — настолько у них выверенный дизайн.
Сборка отличная, что у наушников, что у кейса. Никаких люфтов.
В заключение описания дизайна нельзя не отметить защиту от воды по стандарту IPX6 — как у флагманских смартфонов. Это означает, что наушники CaseGuru CGPods можно мыть под краном, принимать в них душ, плавать в бассейне. Да и просто случайно пролить на них воду не страшно. По отзывам, это киллер-фича CGPods! Удивительно, но мало какие TWS-наушники защищены от воды. Это относится даже к дорогим моделям — например, Apple AirPods, Huawei FreeBuds. А если и встречается защита, то чаще лишь от брызг. В этом плане тюменские CGPods однозначно стоят особняком.
Подключение, управление
Здесь все стандартно для Bluetooth-наушников. Чтобы «спарить» CGPods с телефоном, нужно вынуть их из кейса. В настройках Bluetooth на телефоне появится название нового устройства —тапнем на него для подключения. В дальнейшем CGPods будут автоматически подключаться к устройству, с которым были соединены в последний раз. Быстро и сразу же после изъятия их из кейса. Наушники могут работать и по одному (удобно для телефонных звонков или прослушивания аудиокниг).
Увы, нет фирменного приложения, как у более именитых брендов, так что расширенные настройки недоступны. Но понятно, что разработка программы обязательно сказалась бы на стоимости наушников — они бы стали дороже на несколько сотен рублей.
Круглые области с логотипом кейсгуру — сенсорные, их нужно касаться для управления смартфоном. Причем поддерживается аж 11 действий (для сравнения — у хваленых AirPods всего три)! Не надо лишний раз тянуться за телефоном, можно переключать треки, ставить на паузу и даже изменять уровень громкости двойным тапом. Тройное нажатие вызывает голосового помощника.
Работает все четко, хотя нужно приноровиться — первые пару дней у меня были ошибочные срабатывания (отзывы других покупателей CGPods тоже это отмечали). А потом понял, с каким интервалом надо «тапать».
Звук, качество соединения
Поддержка продвинутого кодека AAC есть – и это очень здорово. Звук достойный, разве что очень искушенные аудиофилы найдут, к чему придраться. Особенно отмечу приятные глубокие басы. Да и в целом звук объемный, хорошо сбалансированный. А если что-то захотите подправить — есть эквалайзер.
CGPods поддерживают Bluetooth версии 5.0. Прежняя версия модели работала на базе «синезуба» 4.2, из-за чего звук слегка отставал от видео. Но с приходом «пятерки» ситуация исправилась. В ходе теста проблем не было — никаких заметных задержек или разрывов связи, наушники «держались» за смартфон даже через пару бетонных стен в квартире. Во время разговора голос передавался четко.
Единственное — во время телефонных звонков приходится говорить чуть громче чем обычно, так как микрофоны в «затычках» относительно далеко ото рта.
Автономная работа
Производитель заявляет, что наушники CaseGuru CGPods 5.0 работают до 4-х часов от одного заряда. Отзывы и мой тест показывают, что практике примерно так и есть, но конкретное время «автономки» зависит от уровня громкости. Кейс позволяет зарядить наушники еще примерно 3 раза с небольшим. В сумме имеем 17 часов работы вдали от розетки. С учетом цены — хороший уровень.
Выводы
CaseGuru CGPods 5.0 – это, пожалуй, одни из лучших TWS-наушников в своем ценовом диапазоне (их цена — 4 500 рублей). Недаром о них хорошие отзывы, и они регулярно попадают в рейтинг лучших наушников на разных технических сайтах. Возможно, в ближайшее время выйдет новое поколение с современным разъемом USB Type-C. Ну а в остальном замечаний никаких — самобытный дизайн и отличная сборка, силиконовые распорки для надежной посадки в ушах, крепкий кейс из профессионального авиационного алюминия, полная защита от воды (можно мыть наушники и купаться прямо в них), актуальный Bluetooth 5.0, качественный звук с ощутимыми басами, расширенное сенсорное управление.
Если ищете хорошие беспроводные наушники для занятий спортом, прогулок, просмотра фильмов и так далее, то обратите внимание на CGPods 5.0 — тюменская компания CaseGuru неплохо потрудилась при их создании.
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