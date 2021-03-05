Оглавление

Вступление

Беспроводные игровые мышки становятся все популярнее, да и цены на некоторые устройства вполне приемлемые. Каждый может сам выбрать для себя что-то по своему кошельку. Не всегда дорого – это хорошо и наоборот.

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Тем не менее, качественные материалы и изготовление стоят денег. Тут не идет речи о пресс-форме, которая тоже не бесплатная. Большую роль играет программное обеспечение, настройки, аккумулятор, сенсор, подсветка и прочие компоненты. Поэтому даже простая с виду мышка – это целый комплекс разных технических и программных решений. С виду иногда все кажется просто, но за этой простотой стоит множество инженеров, дизайнеров и программистов, которые создали продукт с нуля.

Самое больное место у мышки, на мой взгляд, это кабель. Однако когда мышь беспроводная, возникают другие нюансы. В первую очередь лично у меня из строя выходили переключатели. Такое случилось, например, на мышке Logitech G9. Она долго прослужила, провод выжил, корпус потерся, один из каркасов внешних треснул, ножки стерлись, и только потом уже сломался переключатель. Конечно, я не считал, сколько миллионов кликов было сделано с Omron. Смысл в том, что там все сделано качественно, но плохо обслуживается. Разбирается устройство так, что сразу надо менять ножки. Кроме того, надо брать паяльник или станцию, выпаивать и заново паять переключатель. Лучше менять оба, но я по ошибке заказал только один. Только сделал мышку, как у меня ее попросили соседи и забрали с концами.

Вообще есть ли мышки, где эти переключатели можно менять просто? Оказывается таких моделей много, причем даже не у специализированной фирмы, а у игрового подразделения компании ASUS ROG. По всей видимости, схожая ситуация уже была у пользователей, и в компании решили, что можно продлить жизнь мышкам, если предоставить им такую возможность. Одна из таких мышек – беспроводная ASUS ROG Keris Wireless.

Это универсальное устройство, которое соединяется как через специальный беспроводной модуль, так и через Bluetooth, что очень удобно для игровых ноутбуков. С виду это модель среднего уровня без особых изысков, но в отличном исполнении. Она не претендует на лавры самой-самой, но может прекрасно подойти для большого числа пользователей благодаря универсальности и привлекательной цене.

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Упаковка и комплектация

Коробка небольшая, выполнена из тонкого картона, но это не опасно потому, что внутри надежная и сложная упаковка. Она выполнена в стилистике многих продуктов серии ASUS ROG. В оформлении используется красно-черная палитра.

В левом верхнем углу находится логотип серии ASUS ROG, а в правом ASUS AURA. По центру находится изображение самого устройства. Внизу указано полное наименование модели ROG KERIS WIRELESS, а также сообщается, что это беспроводная игровая мышь. Справа есть два значка, которые сообщают о поддержке двух типов беспроводных сетей. С обратной стороны сверху мы видим такую же надпись и логотип ROG.

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Ниже находится крупное изображение устройства. От его компонентов расходятся указатели с подписями, где можно узнать много полезной информации. В самом низу находится таблица со спецификацией устройства. Она не очень большая, поэтому пришлось ее дополнить информацией с сайта производителя.

Модель ASUS ROG Keris Wireless Подключение Bluetooth, беспроводное 2.4 ГГц, модуль-передатчик USB 2.0, проводное USB 2.0 Максимальное ускорение 40 g Максимальная скорость 400 дюйм/с Чувствительность (разрешение) 16 000 точек/дюйм Тип сенсора Оптический Частота опроса 1000 Гц Масса без кабеля 79 г Программируемые кнопки 5 шт. Боковые кнопки 2 шт. Кнопка изменения чувствительности Есть, 4 режима (можно настроить) Размеры 118 х 62 х 39 мм

Одна из интересных особенностей, которая здесь указана – наличие сменных блоков переключателей нажатий. Это очень удобная функция потому, что в случае выхода их из строя их можно легко заменить, не прибегая к помощи паяльника. Посмотрим, что находится внутри.

Здесь мы видим каркас из картона с прозрачной пластиковой капсулой. С обратной стороны предусмотрена небольшая ниша, для комплекта поставки.

Он достаточно интересный. Есть инструкция, гарантийная карта, комплект запасных ножек, два запасных переключателя, два комплекта боковых сменных кнопок других цветов и кабель USB Type-A – USB Type-C. Последний служит для подзарядки и для работы устройства в режиме с кабелем.

Радует, что USB Type-C можно устанавливать любой стороной. Это очень удобно в плане подключения устройства потому, что не надо пытаться как-то попасть. Есть специальное углубление в передней части мыши и туда без проблем вставляется коннектор кабеля и надежно там фиксируется.

Конструкция и особенности мыши

Мышка изготовлена из пластика. Поверхность матовая, не скользкая. Корпус состоит из основных двух частей: верхней и нижней. В верхней части, в области контакта с ладонью, находится подсвечивающийся логотип ASUS ROG.

Клавиши заходят под верхний корпус. Здесь используется схема с шарнирами и постоянным контактом, чтобы не было разрыва и люфта.

Корпус выполнен почти симметричным за исключением боковых кнопок слева. Мышь удобнее лежит в правой руке, однако, и в левой она вполне удобна. Другое дело боковые кнопки. Их можно использовать только большим пальцем, другими не вариант. Поэтому мышь можно считать условно универсальной для разных рук. Нет какой-то особой эргономики под правую руку. Колесико находится по центру, там, где должно быть.

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Сверху на нем одето резиновое полупрозрачное кольцо с маленькими диагональными канавками. Они не очень глубокие и тактильно получается не так заметно, но зато нет проскальзывания даже влажными пальцами. Внутри находится белое пластиковое колесо. Это значит, что именно здесь осуществляется подсветка. Чтобы добраться до внутренностей, нужно снять две заглушки и открутить два винта.

Внутри мы видим всю конструкцию и то, как она устроена. К нижней части корпуса крепится печатная плата со всеми контроллерами и кнопками. Спереди мы видим два слота для смены переключателей. Это отличная функция, которая позволяет просто заменить их, если они выйдут из строя. Изначально на двух основных кнопках используются переключатели ROG Micro Switch на 70 миллионов нажатий.

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Это больше даже чем у OMRON D2FC-F-K(50M). На боковых кнопах и на колесе используются другие переключатели, но они используются гораздо реже. В середине мы видим Li-ion аккумулятор на 3,7 В, 800 мАч. Хватает его очень на долго, и я даже толком не успел его разрядить во время тестирования. Это неудивительно потому, что производитель заявляет о 96 часах без подсветки и 48 часов с подсветкой.

Подсветка синхронизируется с другими устройствами по технологии ASUS AURA Sync. Для этого устанавливается специальное программное обеспечение. Нижние боковины корпуса изготовлены с небольшими канавками. Кроме этого, сама поверхность пластика шероховатая и получается уверенный хват и ничего не скользит. Сбоку на корпусе две кнопки легко меняются потому, что они крепятся двумя неодимовыми магнитами.

Мышь удобно держится за боковины обеими руками. Корпус прочный и посторонних звуков практически нет. Конечно, если сжать мышь рукой, то будет слышен небольшой треск.

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Спереди мыши находится тоннель с разъемом для подключения кабеля USB Type-C. Он держится достаточно надежно и вынимается с усилием.

Можно использовать устройство с кабелем, но мне не понравилось. Начнем с того, что я привык к беспроводным устройствам, а здесь кабель относительно мягкий, но толстый. Возить его по столу нет абсолютно никакого желания. Сзади мышки внизу находится еще один тоннель и там скрывается беспроводной модуль. Он очень компактный.

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В качестве интерфейса используется USB 2.0. На брюшке мыши по середине находится сенсор. Здесь он оптический с разрешением 16000 точек на дюйм.

Также здесь находится шесть тефлоновых ножек, которые отлично скользят по матерчатой и пластиковой поверхности. Еще здесь можно заметить одну кнопку и выключатель. Кнопка осуществляет динамическое переключение режима чувствительности, а выключатель включает устройство. Еще на всякий случай есть кнопка для сопряжения устройств.

Две резиновые вставки закрывают монтажные отверстия с винтами. Мы знаем, что здесь мышка обслуживаемая и можно менять даже переключатели основных кнопок. Также теперь становится очевидно, что ее легко чистить. Кроме всего прочего на брюшке находится наклейка с наименованием модели, информацией об устройстве и контактной информацией, а также большим количеством сертификатов.

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Тестирование

Мышь легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать каких-то драйверов. Без операционной системы, например, в оболочке BIOS она также работает. Все отлично пока, вы не планируете заниматься ее настройками. Для этого уже понадобится программное обеспечение - Armoury Crate.

Это целый большой комплекс для настроек разного оборудования компании ASUS. Это могут быть видеокарты, материнские платы, ноутбуки и различная периферия. В основном в ней можно обновлять все драйвера, приложения, а на мышках можно даже обновлять прошивку. Еще можно настраивать подсветку.

Приложение большое и громоздкое. Устанавливается долго. Однако, при этом у него очень большой функционал. Например, есть своя новостная лента, есть свой магазин игр, есть игровая библиотека, где можно осуществлять настройки под каждую игру. Еще есть профили настроек. Их можно сохранять, редактировать, настраивать сценарии работы и кучу всего другого. Ну и конечно же можно настраивать каждое отдельное устройство.

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В данном случае мы посмотрим настройки ASUS ROG Keris Wireless. Сначала нам предлагают назначить функцию кнопок.

Тут все понятно и в пояснениях не нуждается. Все на русском языке, поэтому поймет любой, кто умеет читать. Следующая страница посвящена настройки чувствительности и производительности.

Обратите внимание, что это четыре предустановки для четырех быстрых переключений на брюшке устройства с помощью кнопки. Мне кажется, это удобно потому, что можно сразу выбрать 4 самых нужных режима и назначить их под профили.

Внизу настраивается частота опроса и время отклика кнопки. Далее настраиваются эффекты подсветки. Их не очень много, но мне больше понравилась функция определенного цвета для уровня заряда аккумулятора. Это действительно важно и можно быстро определить состояние зарядки устройства.

В пункте калибровки можно настроить расстояние работы сенсора до отрыва. Я попробовал два разных режима, и они действительно работают.

Далее настраиваются режимы питания. Настраивается время, после которого устройство переходит в спящий режим.

Здесь же можно обновить прошивку устройства. Я проделал эту процедуру без особых усилий. Единственное, что для этого нужно – подключение устройства кабелем к компьютеру. Кстати, отдельно прошивается беспроводной модуль и отдельно само устройство. Вся процедура заняла около 5 минут. После того, как мы посмотрели на софт, можно посмотреть на работу подсветки устройства. Синхронизация с другими компонентами тоже хорошо работает.

Мышь хорошо скользит на разных поверхностях. Пользоваться удобно, кроме переключения режимов в реальном времени кнопкой на брюшке. Для этого надо прерваться и оторвать устройство от стола. Это минус, но зато это не получится сделать случайно.

В работе не возникает никаких трудностей или нюансов. Что от кабеля, что от провода мышь работает одинаково. Сигнал начинает терять стабильность на удалении больше 2 м. С Bluetooth дела обстоят схожим образом. Вблизи прием очень уверенный? несмотря на множество помех в виде Wi-FI, другого Bluetooth приемника гарнитуры, смартфона, беспроводных наушников и еще одного беспроводного комплекта. Как я не пытался, но повлиять на сигнал не получилось. Скорость хорошая и лично я лага не заметил. С мышкой я побегал несколько шутеров и некоторое время поработал.

В целом во всех приложениях очень комфортно, да и чувствительность всегда можно подрегулировать. Во влажных руках ROG Keris Wireless не скользит, а рука во время использования не потеет. Заряда хватает надолго и за время использования мышь так и не разрядилась.

Заключение

На практике ASUS ROG Keris Wireless неплохо себя показала. Начнем с того, что стоимость для модели с двумя беспроводными сетями и кабелем вполне приемлемая. Мышка больше подходит для правшей из-за боковых кнопок. В остальном ее можно держать левой рукой без особого дискомфорта.

Отметим очень хорошую функциональность устройства. Есть отдельная регулировка двух разных элементов подсветки: колесика и логотипа. Также можно синхронизировать эффекты со всей системой, и для этого достаточно одного приложения ASUS Crate, где осуществляются все настройки и происходит обновление программного обеспечения мышки, включая собственную микропрограмму (прошивку).

Сама мышка действительно легко разбирается и переключатели очень просто заменить. Для этого нужно старые вытащить со своих гнезд и вставить новые. Контакт очень хороший, ничего не отходит и не болтается. Чтобы добраться до печатной платы, нужно вынуть две заглушки и открутить два винта. С этим может справиться кто угодно, если у него есть обычная крестовая отвертка.

Мышь не скользкая благодаря матовой поверхности сверху. Кисть хорошо лежит и почти не потеет. Больше всего понравились ребристые боковины. Они надежно фиксируются даже влажными пальцами. Эргономика, возможно, не самая удачная, но упор сделан на универсальность и с небольшой оговоркой можно пользоваться любой рукой. Колесо прокрутки очень удобное. Она сама четкая без ошибок и промахов, но и без громкого треска. Мягкая резина с неглубокими рельефными бороздками и поэтому очень удобно. Не могу сказать про долговечность существующих переключателей, но их всегда можно без особого труда заменить.

Мышь хорошо лежит и скользит на ровной твердой поверхности, оторвать или перевернуть ее сложно. На мягком коврике тоже все отлично благодаря крупным передним ножкам. Скольжение отличное на любой поверхности. Единственный недостаток крупных ножек – чувствительность к чистоте поверхности. Подсветка работает отлично и хорошо синхронизируется. За все время тестирования мне не удалось посадить аккумулятор, и похоже его хватает надолго, а подсветку можно отключить и продлить это время. Софт очень удобный, настраиваются все основные параметры.

В итоге это отличная универсальная модель, которая подходит для большинства задач, для любых поверхностей и предлагает сразу три способа подключения.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: