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Вступление

В сегменте компьютерных корпусов компания MSI начала прощупывать почву несколько лет назад, делая первые шаги, совершая ошибки и пробиваясь дальше. У производителя есть широкий модельный ряд удачных, интересных и спорных продуктов, которые использовались для понимания аудитории и потенциального роста.

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Массовая заинтересованность пользователей заключалась, конечно же, в недорогом и оптимальном продукте, привлекательном внешне и качественном внутри. Неудивительно, что за последний год разработчики анонсировали целый спектр новинок, отвечающих любым требованиям.

Одна из таких любопытных моделей и попала к нам на тест. Это MSI MAG Vampiric 100R, который относится к младшей линейке MSI Arsenal Gaming и отличается бойким характером.

Упаковка и комплектация

Корпус MSI MAG Vampiric 100R поставляется в обычной картонной упаковке с очерками дизайна новинки. Моего экземпляру досталось от транспортной компании, обзаведясь лишними наклейками, порванной ручкой и царапинами.

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На торцах располагается детальная техническая информация и характеристики. У нашего продукта имеется два предустановленных вентилятора, закаленное стекло, проверенная конструкция с хорошей продуваемостью и поддержкой графических ускорителей длиной до 300 мм. На самом деле больше, но обо всем по порядку.

После нескольких тестов мне достались остатки комплектации, но я уверен, что она соответствует классическому списку: винты крепления материнской платы и периферии, стойки. Имеются заглушки и разветвители для корпусных вентиляторов.

Внешний вид и особенности конструкции

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Среди огромного разнообразия стальных кейсов, корпус MSI MAG Vampiric 100R выделяется строгой конструкцией основной секции с прозрачным закаленным стеклом и фирменной передней панелью с настраиваемой подсветкой. Для нее заготовлена отдельная кнопка.

MSI MAG Vampiric 100R принадлежит классу Mid-Tower в черном цвете. Новинка достаточно компактна для своего формата: длина корпуса составляет 390 мм, высота – 457 мм, ширина – 205 мм.

Рама корпуса выполнена из стали, жесткость конструкции на хорошем уровне. Производитель не приводит толщину металла, но исходя из массы 4,7 кг стоит ожидать 0.5-0.6 мм. Листы не гнутся и не люфтят, что является заслугой и небольших размеров, и загибов, выступающих элементами жесткости.

Корпус серии MAG Vampiric 100 представляют собой идеальный баланс между функциональностью и дизайном. Благодаря перфорированной передней панели воздух беспрепятственно проникает внутрь, что обеспечивает максимально эффективное охлаждение компонентов, а красоту данной модели подчеркивает встроенная в эту же панель элегантная подсветка. За сеткой располагается слой тонкого материала, выступающим дополнительным фильтром.

Мир корпуса держится на простых ножках с прорезиненным основанием. У блока питания по классическому оформлению имеется свой фильтр, а корзина жестких дисков съемная, смещаемая.

На верхнем торце открывается дополнительная секция вентиляции с возможностью размещения пары вентиляторов 120 мм. Общая формула по установке выглядит следующим образом:

Спереди три вентилятора 120 мм или два 140 мм;

Сверху два вентилятора 120 мм;

Сзади один вентилятор 120 мм.

MSI MAG Vampiric 100R поддерживает жидкостные системы охлаждения:

Спереди 120/240 мм радиатор;

Сзади 120 мм радиатор.

При тщательном изучении конструкции корпус позволяет разместить СЖО 360 мм спереди, а если материнская плата имеет радиаторы VRM высоту менее 30 мм, то радиатор 240 мм может быть размещен и сверху.

Органы управления сведены в две секции: кнопки включения и перезагрузки, индикаторы активности системы, два аудиоразъема, два порта USB 2.0 и один порт USB 3.2 Gen1. Особняком стоит кнопка переключения подсветки передней ленты.

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Передняя дверца открывается легко с небольшим натяжением. Открывается простая конструкция для крепления до трех вентиляторов 120 мм или пары 140 мм. Официально сюда вмещается СЖО типоразмера 240 мм, но если постараться может быть установлен радиатор и 360 мм: все будет зависеть от теплосъемников и проводов сверху. За решеткой скрывается пылевой фильтр.

Распределение пространства внутри корпуса MSI MAG Vampiric 100R продиктовано современными требованиями. Несмотря на габариты 390 x 205 x 457 мм, внутренний отсек модели очень вместителен и рассчитан на следующие компоненты:

Процессорный кулер - до 160 мм;

Видеокарта - до 300 мм (или до 325 мм в зависимости от системы охлаждения спереди);

Система охлаждения на передней панели - радиатор до 240 мм толщиной до 56 мм (31 мм + 25 мм вентиляторы);

Система охлаждения на задней панели - радиатор 120 мм толщиной до 56 мм (31 мм + 25 мм вентиляторы).

Конструкция корпуса оказывается более универсальная и вместительная, сложно сказать производитель пошел на умышленные ограничения или постеснялся указывать некоторые дополнительные возможности, которые справедливы с небольшими замечаниями.

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MSI MAG Vampiric 100R задействует два вентилятора типоразмера 120 мм на передней и задней панели, последний имеет подсветку ARGB.

Благодаря вентилятору на вдув и передней панели со средним размером ячейки продуваемость у корпуса отличная. Дополнительно открывается широкий выбор по расположению карлсона на обдув любой из трех зон – нижней, видеокарты или напротив процессора.

Новинка принадлежит к классу Mid-Tower, поэтому имеет семь слотов расширения (заглушки одноразовые и выламываются) и рассчитан на материнские платы формата ATX, micro-ATX и mini-ITX.

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Тыльная сторона корпуса рассчитана на крепление двух накопителей 2.5-дюйма, располагает салазками для жестких дисков и получила вместительный поддон, позволяя проработать лучше кабель-менеджмент. Пространства между боковой дверцей и основанием составляет до 20 мм, что позволяет не беспокоиться за прокладку проводов.

Сборка компьютера

Процесс сборки MSI MAG Vampiric 100R оказался простым и незаурядным действием, что меня приятно удивило: ожидаемых сложностей, с которыми встречаешься на бюджетных решениях, я не заметил. Даже наоборот.

Корпус позволяет разместить необслуживаемую жидкостную систему охлаждения 240 мм наверху, но без одного вентилятора, так как он упирается в радиатор материнской платы (модели Z490 высоки). Поэтому я заменил его на воздушный кулер Noctua NH-D15S chromax.black, да еще зазор до закаленного стекла остался.

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Официально MSI MAG Vampiric 100R поддерживает графические ускорители длиной до 300 мм, но под рукой была только MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X TRIO с габаритами 324 мм, но она легко заняла свое место. Корпусный вентилятор только следует перевесить либо ниже, либо выше. Так что герой обзора оказывается вместительнее, чем кажется.

С организацией кабель-менеджмента проблем не возникло, провода легко укладываются между нишами и в поддоне.

Подсветка корпуса MSI MAG Vampiric 100R синхронизируется с материнской платой и задний вентилятором, а кнопкой на передней панели можно вызывать необходимый эффект.

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Подводя итоги, MSI MAG Vampiric 100R оказался интереснее и приятнее, чем кажется на первый взгляд.

Краткие технические характеристики

Модель MSI MAG Vampiric 100R Форм-фактор Mid-Tower Поддерживаемые материнские платы ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Внешние габариты, мм 390 x 205 x 457 Масса, кг 4.7 I/O порты 1 x USB 3.2 Gen 1 Type A;

2 x USB 2.0;

1 x Audio;

1 x Mic Слоты расширения, шт. 7 Установленные вентиляторы 1 x 120 мм фронтальный,

1 x 120 мм задний с адресуемой подсветкой Посадочные места для вентиляторов 3 x 120 (фронт);

2 x 120 (сверху);

1 x 120 (сзади) Поддерживаемые радиаторы Передняя панель: 120/240 мм;

Задняя панель: 120 мм Максимальная длина видеокарты, мм 300 Максимальная высота кулера, мм 160 Блок питания ATX, длиной до 270 мм

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Тестовый стенд

Тестирование корпуса MSI MAG VAMPIRIC 100R проводилось в составе следующей конфигураций:

Материнская плата: MSI MAG Z490 Tomahawk;

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Системы охлаждения процессора: Noctua NH-D15S chromax.black;

Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Видеокарта: MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X TRIO;

Твердотельный накопитель: Western Digital Black SN750 NVMe, 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;

Корпус: MSI MAG Vampiric 100R.

Программное обеспечение

Операционная система: Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры ИК-термометром Fluke 59 Max.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг оборотов вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 25 градусов Цельсия.

Результаты тестирования

Проверка возможностей корпуса MSI MAG Vampiric 100R происходила на актуальных комплектующих с высоким энергопотреблением и тепловыделением, чтобы испытать нашего участника во многих режимах.

Для проверки температур компонентов использовались популярные стресс-тесты. Нагрузка на видеокарту выполнялась с помощью 3DMark Fire Strike Extreme 20 прогонов. Для процессора и материнской платы использовался LinX v0.7.0, для твердотельного накопителя использовался тест диска AIDA64. Все тесты повторялись на открытом стенде и в закрытом корпусе MSI MAG Vampiric 100R.

Для начала посмотрим на возможности и уровень шума штатных вентиляторов MSI MAG Vampiric 100R. Усилиями материнской платы было установлено, что они способны работать в диапазоне 550 - 1860 об/мин с остановкой при минимальной нагрузке. В основных режимах вентиляторы оказались тихими и не требующие замены.

MSI MAG Vampiric 100R со штатными вентиляторами



Звуковое давление, дБА

С расстояния 0.3 м



Второй важной особенностью корпуса является его шумоподавление! Несмотря на обильную перфорацию и два вентилятора, за счет бокового стекла и фильтра спереди корпус стойко переносит гашение паразитной вибрации.

Открытый стенд



Уровень шума, дБ

С расстояния 0.3 м



MSI MAG Vampiric 100R



Уровень шума, дБ

С расстояния 0.3 м



И самое долгожданное - температурные замеры! В данном плане MSI MAG Vampiric 100R показал себя достойно, что является заслугой пары вентиляторов в режиме «вдув-выдув» и хорошей перфорированной передней панели. Если задействовать еще один карлсон на вдув ниже уровня видеокарты, то результаты могли сравняться с открытым стендом.

Открытый стенд



Температура компонентов, °C

LinX, 3DMark, AIDA64



Корпус MSI MAG Vampiric 100R



Температура компонентов, °C

LinX, 3DMark, AIDA64



Заключение

Корпус MSI оказался не таким простачком из армии бюджетных решений, как можно было счесть при беглом знакомстве. Пусть при его массе и кажущихся тонких боковых стенках складывается впечатление хлипкости, на практике дело обстоит интереснее и лучше.

Конструкция MAG Vampiric 100R не привносит сюрпризов и предлагает классическую архитектуру, хотя по техническим данным он скромнее аналогов: поддерживаются СЖО типоразмера 240 мм и видеокарты до 300 мм. Замеры в лаборатории демонстрируют, что можно установить 240+360 мм и графический ускоритель до 325 мм; правда, спереди придется отказаться от СЖО и одного вентилятора. Но общая задумка и наличие вариантов подкупают.

Подключение проводов блока питания и кабель-менеджмент не вызывают дискомфорта, но и идеальным такое решение не назвать. Капельку металл тонковат; не хватает резиновых заглушек, и закаленному стеклу не помешали бы подпорки снизу: когда его снимаешь, оно может сорваться и упасть. Вряд ли сложно разобраться с такого малого расстояния, но порожек точно не помешает.

Корпус MSI MAG Vampiric 100R более чем отвечает требованиям начального уровня, практически универсален и понравится поклонникам бренда. Да и внешний вид модели симпатичен, что повышает привлекательность вкупе с разумным ценником (4500 рублей). Такой вариант хорошо подойдет для игровой сборки.

Александр Андерсон

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