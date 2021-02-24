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Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition

К нам на тест попала универсальная модель флагманского уровня, которая рассчитана на требовательных игроков.
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Оглавление

Вступление

Небольшая революция все же произошла с появлением процессоров AMD 5000-серии. Существенно подтянулась производительность в играх. Кроме этого, возросла стоимость. Все ожидали, что цены будут на уровне 3000 серии, но оказалось все немного иначе. Теперь по цене AMD Ryzen 7 3800X можно купить лишь 5600X. Поэтому AMD Ryzen 5 3600 продолжает оставаться хитом на все времена, а фанаты Intel ждут возвращение короля. Как ни странно, но компания AMD не выпустила новый чипсет и даже новый сокет для обновленной линейки процессоров. Поэтому производителям материнских плат пока остается выпускать обновленные модели или какие-то эксклюзивные лимитированные версии.

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Последнее время я очень часто встречаю ситуации, когда несколько компаний объединяются для создания какого-то устройства, и иногда непонятно, кто кого продвигает. Скорее всего, выгода от сотрудничества обоюдная, иначе бы подобные проекты не реализовывались и их количество не возрастало. Смысл в этой коллаборации простой: донести до группы поклонников одного бренда идеи и задачи другого. Вместе всегда веселее и интереснее. Поэтому вместо двух разобщенных групп фанатов получается одно большое комьюнити и все счастливы. Бывают исключения даже в такой ситуации – это какая-то неприязнь к одной из компаний. Исходя из этого, стараются объединять усилия фирмы, сфера деятельности которых напрямую не связана. Тогда меньше шансов, что кто-то будет недоволен.

Например, лично я никогда не предполагал, что компания ASRock может сотрудничать с известной фирмой по производству игровых аксессуаров – Razer. Идея проста и понятна: поклонники Razer обращают внимание на продукцию ASRock и наоборот. Кроме этого, для ASRock есть еще одна очевидная выгода: уже есть готовое подразделение и своя группа фанатов, поэтому не нужно развивать новое большое подразделение по производству аксессуаров для геймеров. Благодаря этой идее сотрудничества на свет появилась материнская плата ASRock X570 Taichi Razer Edition.

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Стоит ли настоящим геймерам прямо сейчас срываться и бежать в магазин за новинкой или подождать, прочитав обзор? Что представляет собой этот шедевр? Попробуем разобраться и ответить на эти и многие другие вопросы.

Упаковка и комплектация

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Упаковка – важная составляющая любого устройства. Нельзя дорогую и красивую материнскую плату упаковать в обычную картонную коробку. Упаковка должна соответствовать самому устройству, а иначе никто не поймет и не оценит, что вещица дорогая и эксклюзивная. Это каждый раз пытается повторить компания ASRock, и у нее получается.

Поскольку это специальная версия платы, то оформление совсем другое. Ничего общего с Taichi здесь нет.

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В данном случае видно, что коробка крупная и не очень легкая, поэтому есть ручка для удобства транспортировки. Упаковка изготовлена из плотного картона. Сверху она обтянута пленкой с хорошей качественной полиграфией. Цвет фона преимущественно черный.

Спереди есть крупное изображение платы с работающей подсветкой. В левом верхнем углу находится логотип производителя, а справа располагается группа значков. Два из них относятся к компании AMD (повторяется ситуация с информацией о том, что официально не поддерживаются процессоры 3200G и 3400G), и еще логотип HDMI. Внизу крупными символами обозначено наименование модели и есть небольшая вставка, указывающая что это специальная версия Razer. А в правом нижнем углу находится логотип Razer Chroma RGB – это аналог ASRock Polychrome Sync. Передняя поверхность является крышкой.

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Давайте заглянем под нее.

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Прямо под ней находится прозрачное пластиковое окно, через которое виднеется материнская плата. С обратной стороны крышки находится информация о технологиях компании Razer. Среди них Synapse 3 и Chroma RGB. Первое – это программное обеспечение для геймерских аксессуаров фирмы Razer, а второе – технология синхронизации подсветки и эффектов.

Теперь пора перевернуть коробку и посмотреть на заднюю сторону.

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В середине находится крупная фотография материнской платы. С разных сторон есть вставки текста с описанием ключевых особенностей устройства. Первая же меня удивила – до 11 портов USB 3.0. Это можно будет подключить сразу две мышки, две клавиатуры, джойстик, пять флешек и одну гарнитуру. Не об этом ли мечтает настоящий геймер? Все это соответствует действительности, если считать внутренние порты. Внизу находится несколько значков и разная контактная информация. Внимательные могут заметить маленькую опечатку в перечне того, что внутри. Там указано ASRock B550 Taichi (Razer Edition), но мы-то знаем, что внутри X570.

Теперь откроем коробку и убедимся, что это так, заглянув внутрь. Открывается она со стороны ручки, и внутри расположились еще две черные картонные коробки. Первая больше похожа на лоток без крышки. В ней находится материнская плата.

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Несмотря на то, что она уже упакована в две коробки, дополнительно плату защищает каркас из вспененного полиэтилена, который состоит из двух частей: верхней и нижней.

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Верхняя просто вынимается, а вот нижняя крепится к плате несколькими пластиковыми стяжками по углам. Последнее – это традиционная упаковка от компании ASRock.

Вторая коробка закрыта двумя крышками потому, что там есть разделение на два отсека при помощи разделителя.

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Она также изготовлена из плотного картона. Сверху она черная, а внутри белая. Отсеки поделены таким образом, что слева находится вся информационная составляющая, а справа все аксессуары.

В левом отсеке находим следующий набор:

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  • Quick Installation Guide (руководство пользователя);
  • Software Setup Guide (руководство по установке ПО);
  • DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Наклейка на корпус ASRock.

Мне показалось маловато. Даже в обычной версии ASRock B550 Taichi был целый комплект наклеек. Здесь я рассчитывал, что будут какие-то наклейки с символикой Razer. Может быть, даже потирал руки, но ничего не было. Странно, может остальной комплект какой-то особенный?

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Три комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Отвертка с шлицом Torx;
  • Две липучки;
  • Антенна для беспроводного модуля.

Комплект ничем не отличается от ASRock B550 Taichi. Не то что я какой-то жадный до сувениров, но хотелось просто чего-то эксклюзивного в специальной версии. Здесь ничего такого нет.

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Дизайн и особенности платы

Внешне плата выглядит очень круто, но это уже не привычный Taichi со своими золотыми шестеренками. Сразу бросается в глаза крупный вентилятор в районе чипсета и защита броней спереди и сзади. Кстати, в первую очередь я бы защитил вентилятор, а то может в него случайно угодить отвертка и он лишится пары лопастей. Может попасть палец. Тогда не пострадавшая рука тут же наносит ответный удар и плата ломается пополам. Но этого не происходит потому, что спасает металлическая пластина с обратной стороны. Сама печатная плата черная матовая, а надписи на ней серые. Все очень спокойно, строго и ничего не выделяется.

Форм-фактор и габариты ASRock X570 Taichi Razer Edition классические. Это обыкновенный ATX формат с габаритами 305 х 244 мм.

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Материнская плата достаточно тяжелая потому, что на ней присутствует несколько радиаторов. Они гармонично дополняют друг друга. Весь стиль выглядит законченной композицией, а подсветка лишь дополняет его.

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Подсвечиваются лишь те, части, где производитель захотел выделить элементы на устройстве.

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А еще плата отлично смотрится с обратной стороны. Здесь находится металлическая пластина, которая служит не только для защиты, но и для отвода тепла.

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Для того, чтобы это понять, достаточно ее демонтировать. Сразу станут видны терморезинки в местах, где спереди находятся транзисторные сборки, а сзади драйверы или удвоители фаз.

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С обратной стороны элементы тоже есть и их не мало. Сама печатная плата толстая и не гнется. Во многом это объясняется тем, что каждый слой меди весит 2 унции, о чем рассказывает сам производитель. Всего слоев металлизации шесть.

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Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Дополнительные коннекторы питания расположены не очень удобно. В собранной системе подключить их очень сложно. Еще нет индикации их подключения, что также не очень удобно.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. С одной стороны используются фиксаторы, а с другой защелки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки в слоты через один.

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Заполнять рекомендуется, начиная от процессорного сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR4 2133 до 4666 МГц в разгоне со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимально допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

В подсистеме питания процессора мы видим 16 фаз, а точнее каналов. Они находятся сверху и слева от сокета.

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Удвоители распаяны с обратной стороны, всего их восемь штук. Это микросхемы Intersil ISL6617A.

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На каждый канал приходится по одной супер ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные и танталовые. Используются транзисторные сборки Vishay 50A VRPower SiC634. Неплохие сборки, которые в пике могут обеспечить до 55 А. Есть встроенный мониторинг температуры.

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Питание обеспечивает знакомый 8-фазный ШИМ-контроллер Renesas RAA229004. Он устанавливается на большое количество разных плат, основанных на чипсете AMD B550.

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Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются мощной системой охлаждения. Она состоит из двух радиаторов, соединенных медной никелированной тепловой трубкой. Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет.

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Крепление осуществляется сзади четырьмя винтами через защитную пластину. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка. Радиаторы отводят тепло не только от транзисторных сборок, но также от катушек индуктивности.

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Сверху бокового радиатора находится пластиковый кожух с модулем RGB подсветки и декоративной пластинкой сверху.

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Кожух закрывает разъемы задней панели и нависает над радиатором. Он крепится при помощи двух винтов с обратной стороны. Модуль RGB подсветки подключается к специальному разъему на плате. Получается так, что этот кожух немного нависает над радиатором и сквозь отверстие в нем видна подсветка. Также подсвечивается надпись RAZER EDITION.

Ниже находятся радиаторы для накопителей M.2, которые образуют единую систему. Сначала кажется, что она монолитна. Однако, при детальном изучении и демонтаже становится понятно, что она состоит из нескольких отдельных элементов. Для того, чтобы снять эту «броню» нам понадобится отвертка из комплекта. Я лично не стал ее распаковывать, а воспользовался соответствующей битой. Сначала я снял нижнюю и верхнюю пластину.

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Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Каждый крепится при помощи двух винтов прямо спереди через небольшие отверстия в них к втулкам на плате. В качестве термоинтерфейса используются терморезинки серого цвета, которые заклеены защитными пленками.

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Эта деталь также изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. Сверху есть декоративные элементы с интегрированным в них модулем RGB подсветки, который подключается к специальному разъему на плате. Форма радиатора необычная потому, что в пластине предусмотрены вырезы для обтекания слотов PCI-e. Что касается крепления, то оно аналогично – это винты под Torx наконечник. Термоинтерфейс для накопителя такой же – серая терморезинка с защитной пленкой.

Под этой средней пластиной находится радиатор чипсета.

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Радиатор чипсета состоит из нескольких элементов. К нему же крепится вентилятор. В основании лежит алюминиевая пластина, окрашенная в черный цвет. Сверху к ней приклеена тонкая тепловая трубка и два радиатора. Один радиатор состоит из наборных тонких алюминиевых пластин, второй сам как пластина.

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В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм.

Под радиатором находится чипсет AMD X570. Вы уже могли видеть его в других обзорах.

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Сам чипсет может обеспечить поддержку до восьми портов SATA3. Здесь вбок выведено как раз восемь штук. Выше находится две колодки USB 3.2 Gen1 и одна USB 3.2 Gen2.

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В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса. Выше находится кнопка сброса настроек ClrCMOS.

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Рядом мы видим кнопки Power, Reset, а еще индикатор POST кодов загрузки и инициализации. По умолчанию алгоритм настроен так, что при включении индикатор показывает значения, а потом гаснет.

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Следом по нижнему краю идут две колодки USB 2.0 для подключения четырех устройств, разъем для спикерфона и еще два разъема 4-pin для вентиляторов или помп.

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Далее мы видим два разъема для подключения лент RGB, один обычный, а другой адресный и еще разъем для специального адаптера Thunderbolt. В самом конце находится разъем подключения передней аудиопанели.

Левую боковину платы занимает звуковой кодек. Он отделен от основной части платы полосой без слоев металлизации. Раньше производители материнских плат любили подсвечивать ее с обратной стороны, но теперь этого нет.

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Инженеры компании ASRock немного поиграли со звуком. Кроме самого звукового кодека Realtek ALC1220 есть электролитические конденсаторы Nichicon, пленочные WIMA и ЦАП ESS ES9218P.

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Чтобы до него добраться, нужно снять еще одну декоративную пластиковую крышку, которая закрывает левый край платы. Она крепится при помощи двух винтов с обратной стороны. На этой плате мы видим четыре слота расширения. Три PCI-e x16 и один PCI-e x1.

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Все слоты PCI-e x16 обрамлены металлической рамкой, но верхние два получают свои линии PCI-e Gen4 непосредственно от процессора и делят их пополам. Официально поддержки SLI нет потому, что это не предусмотрено чипсетом. Нижний PCI-e x16 ограничен аппаратно до x4. Он и оставшиеся слоты PCI-e x1 получают свои линии от чипсета. Соответственно они третьего поколения. Еще на плате находятся три слота типа M.2. Верхний обеспечивается процессором и поддерживает шину PCI-e Gen4, а нижние только Gen3.

Контроллер ввода/вывода и системного мониторинга находится с обратной стороны платы. Это микросхема Nuvoton NCT6796D.

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Что еще осталось не охваченным? Например, сетевые контроллеры. Да, их два: обычный и беспроводной. Сеть Ethernet представляет контроллер Killer E3100G, который поддерживает стандарт 2.5G. Беспроводной модуль представлен адаптером Killer AX1650X.

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На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

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  • Один разъем PS/2;
  • Два разъема USB 2.0;
  • Четыре разъема USB 3.2 Gen1;
  • Один разъем USB 3.2 Gen2;
  • Один разъем USB 3.2 Gen2 Type-C;
  • Один разъем HDMI;
  • Один 2.5G сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Кнопка BIOS FlashBack;
  • Кнопка ClrCMOS;
  • Два вывода антенн.

Технические характеристики

Модель ASRock X570 Taichi Razer Edition
Поддерживаемые процессоры Настольные процессоры семейства AMD Ryzen 3000 и 5000-серии без встроенной графики. APU AMD Ryzen 3000-серии не поддерживаются официально
Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen3
Системная логика AMD X570
Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 – 4666 (разгон) МГц
Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen4 (х16+х0 или х8+х8);
1 - PCI-e x16 Gen3 (х4);
1 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU CrossFireX
Поддержка SATA/RAID 8 x SATA 6.0 Гбит/с портов – AMD X570; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
3 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen4 + 2 x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Killer E3100G;
1 x Killer AX1650X
Аудио Realtek ALC1220– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (AMD X570)
USB 3.2 Gen1 4 + 4 x USB 3.2 Gen1 (AMD X570)
USB 3.2 Gen2 2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD X570)
Thunderbolt 3 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6796D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 2.0;
4 x USB 3.2 Gen1;
1 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
1 х PS/2;
1 x HDMI 1.4b;
2 x Ant. Out;
1 x ClrCMOS;
1 x BIOS Flashback
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

В материнской плате ASRock X570 Taichi Razer Edition используется упрощенная оболочка UEFI BIOS. Она графическая, но здесь нет режима EZ Mode. Только общее меню сверху с восемью разделами. Внешний фон стилизован под линейку Taichi – и это все, что отличает меню от других моделей визуально. Понятно, что присутствует символика. Сверху есть надпись Taichi, а в нижнем левом углу логотип.

Плата попала на тестирование со старой версией BIOS и поэтому я сразу обновил ее до последней доступной.

Все работает отлично и плата позволяет даже неплохо разгонять процессор, и даже память неплохо разгоняется на Zen 3. Прошивка BIOS осуществляется при помощи встроенной утилиты и проходит очень легко. Еще есть отличный механизм поиска нужной прошивки. У меня на флешке было около пяти разных BIOS для разных плат ASRock и тем не менее из всех она находит именно то, что нужно. При переразгоне плата тоже ведет себя предсказуемо и понятно.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASRock X570 Taichi Razer Edition, версия BIOS 1.40;
  • Память: 2 x 8 Гб G.Skill Royal DDR4 F4-4000C17D (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Тб;
  • Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750W.

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Тестирование

Сборка системы проходит без каких-либо сложностей, поэтому данный шаг можно пропустить. После того, как все готово, подключаем материнскую плату к питанию и оценим работу подсветки.

Местами она получается очень яркой, а с правого края ее приглушает и рассеивает белый пластик, который находится на задней металлической пластине. В целом работа подсветки мне понравилась, а для синхронизации эффектов нужно установить специальный софт.

Кстати, про софт, а точнее про драйвера. Многие уже поняли, что все эти вычурные сетевые контроллеры не поддерживаются даже самой новенькой и полностью обновленной версией Windows 10. Грустно, но драйвера придется закачивать на каком-то другом устройстве или искать привод дисков. Для меня проще оказался первый вариант потому, что как выглядят приводы? я уже забыл.

Устанавливать пришлось не только драйвера, а просто обязательно надо было обновлять BIOS. Только в последней версии 1.40 завезли полупассивный режим работы вентилятора платы. Если в базовой версии 1.10 он крутился постоянно, причем быстро и шумно, то в 1.40 он у меня не работал вообще, но я это связываю с тем, что у меня в системе отсутствовали устройства PCI-e 4.0.

Теперь можно переходить к тестам. Сначала посмотрим информацию о системе через разные утилиты. С этим процессором уже все ясно. Он берет 4.4 ГГц на воздухе при прохождении Prime95 и уверенно работает в любых тестах на 4.7 ГГц, кроме Prime95 Small FFTs.

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AIDA64 GPGPU:

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AIDA64 Cache & Memory:

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Cinebench R15:

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3DMark Time Spy:

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Накопитель установлен в верхний слот. CrystalDiskMark 8.0.1:

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Тепловизор показывает неплохие результаты по нагреву.

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Температуры внутри плохо вентилируемого корпуса будут выше, но здесь все отлично.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1220. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

Безусловно, ASRock X570 Taichi Razer Edition – это крутая и интересная модель, но это уже не Taichi. Понятно, что за основу была взята оригинальная плата ASRock X570 Taichi, и переработана в том числе внешне. Эти изменения и нарушили саму концепцию Taichi, где оригинальное оформление является частью серии. Нельзя сказать, что стало лучше или красивее. Просто совсем по-другому.

ASRock X570 Taichi Razer Edition – материнская плата самого высокого уровня, основанная на флагманском чипсете AMD X570. Можно даже не предполагать, что это какой-то середнячок, это настоящий премиум. Все составляющие компоненты продукта свидетельствуют об этом. Упаковка – отличная, комплект – отличный, внешний вид – отличный, и дальше этот список можно продолжать долго. Однако и в деталях продукт получился выдающийся.

Тут мы видим 16 каналов питания процессора. Фаз всего восемь, но они удвоены, и нагрузка на каждый канал снижена. Тепло от элементов питания отводят два крупных радиатора. Слоты PCI-e x16 обрамлены стальной рамкой, есть очень удобные технические решения в виде индикатора POST-кодов и кнопок Power и Reset. Еще мы видим современный, симпатичный и привлекательный внешний вид с уникальным дизайном. Функциональные возможности устройства адаптированы специально для геймеров. Используется улучшенная обвязка звукового кодека и специальные сетевые контроллеры, рассчитанные на игроков.

Качество изготовления, компонентов и материалов находится на очень высоком уровне и это также свидетельствует о уровне данного устройства. Производитель позаботился о защите и поэтому мы можем видеть надежный панцирь спереди и очень крупную пластину сзади печатной платы. При этом все продумано и отлично охлаждается. Например, на задней пластине есть терморезинки, которые полностью покрывают область размещения силовых элементов и помогают отводить тепло от поверхности печатной платы. Есть беспроводной модуль с поддержкой стандартов последнего поколения и еще на задней панели есть кнопки сброса настроек BIOS и его восстановления при помощи функции Flashback. Еще на плате отлично реализована подсветка. Также отлично реализованы возможности разгона.

Материнская плата ASRock X570 Taichi Razer Edition универсальна и подойдет большинству пользователей, но она достаточно дорогая и не каждый может себе ее позволить. Может быть, это и есть символ Taichi данного устройства.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата ASRock X570 Taichi Razer Edition получает награду:

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock X570 Taichi Razer Edition.

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