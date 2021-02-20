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Вступление

Через мои руки прошло несколько корпусов компании Deepcool, и все они оказались интересными. Компания идет своим путем и концентрируется на качестве продукции. Она не стесняется проводить работу над ошибками, анализировать их и представлять новые, актуальные и востребованные решения. Мною неоднократно подмечалось это на примере систем охлаждения.

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Что касается корпусов Deepcool, то это направление пока только развивается и моделей не так много, но уже сейчас можно сказать, что старт был отличный – все протестированные модели оставили положительные впечатления. Тем не менее, мы не всегда способны охватить весь модельный ряд и разнообразие модификаций. Например, белых вариантов бывает не так уж много, хотя смотрятся они ничуть не хуже черных.

Обычно мы стараемся использовать набор инфраструктуры одного производителя, чтобы показать совместимость и сочетаемость устройств в одной системе. И почти всегда это дает положительный эффект. Сегодня я рассмотрю корпус, в котором будет смонтирована система с башенным кулером той же фирмы, чтобы было видно, насколько все сочетается. Это будет корпус белого цвета, но не весь, а частично, и от этого он выглядит еще интереснее на фоне других решений.

Перед нами модель Gamer Storm Macube 310P. Никакой ошибки тут нет потому, что Gamer Storm – это подразделение компании Deepcool для геймеров.

На первый взгляд сложно назвать корпус геймерским, но производителю виднее. Интересно, что Macube 310P стал победителем конкурса iF Design Award 2020. Что же такого особенного в нем и его дизайне? Будем разбираться.

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Упаковка и комплектация

Коробка крупная и увесистая. Она изготовлена из обычного упаковочного картона. Для удобства транспортировки по бокам предусмотрены вырезы, из которых получаются ручки.

Габариты упаковки составляют 545 х 285 х 495 мм (Д х Ш х В). Масса – 9.8 кг (измерено самостоятельно).

Упаковка выполнена в стиле скромного минимализма. На ней нет практически ничего. Есть логотип Gamer Storm, название Macube 310 и логотип награды iF Design Award 2020. Как ни странно, все цветное. Упоминания Deepcool почти не встречаются, и может показаться, что это какой-то новый бренд.

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Еще с одного бока есть небольшая спецификация и два схематичных изображения устройства сбоку и спереди.

Посмотрим на коробку со всех сторон.

Упаковка хорошо заклеена прозрачным скотчем. После вскрытия мы видим, что корпус расположен передней панелью вверх.

По бокам расположен каркас из пенопласта, состоящий из двух элементов. Он целый и никаких крошек не видно, что странно, учитывая массу устройства. Упаковка отлично справляется со своей задачей.

Весь комплект поставки скрывается внутри корпуса. Он состоит из инструкции, нескольких нейлоновых стяжек, комплекта винтов, гарантийного талона. Еще есть два специальных ушка для фиксации боковой стеклянной панели и наклейки для них.

На этот раз инструкция очень информативная, разберется кто угодно. Подробно описан процесс установки накопителей, вентиляторов и радиаторов СЖО.

Дизайн и особенности

Габариты корпуса – 424.6 х 215.0 х 494.6 мм (Д х Ш х В), масса – 8.33 кг. Производитель не указал форм-фактор новинки, но по всем параметрам это Mid Tower, поскольку Macube 310 ориентирован на материнские платы формата ATX.

Корпус изготовлен из стали, пластика ABS и закаленного стекла толщиной 4 мм. О толщине стали ничего не сказано, похоже, что она местами отличается. Например, боковая панель – 0.6 мм, рама в тех местах, где в два слоя – более 1.2 мм, а передняя и верхняя панели вообще 1.4 мм (она тоже стальная).

Может быть, так получается из-за дуги изгиба, но толщина в нескольких местах действительно разная, но не тоньше 0.6 мм. Краска белая и черная, прочная, матовая. Она нанесена ровным слоем. Этот слой достаточно толстый и прочный, в процессе эксплуатации никаких царапин не возникло.

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Внешне корпус выглядит простовато, но в этом весь смысл классического дизайна. Ровные плоскости и ничего лишнего. Хочется больше красок? Можно использовать пленку или аэрографию. Лично меня все устроило и так. Даже ARGB-подсветку здесь использовать не захотелось. Было желание использовать только белый свет, чтобы все смотрелось гармонично. Кстати, такое просто организовать, подойдет любая лента с белыми LED на 12 В.

Все панели совпадают по оттенку белого и не выглядят разноцветными. Это обусловлено тем, что они металлические и окрашены одной краской. Когда начинаются комбинации с пластиком – вот тогда уже можно не совпасть по оттенку и будет смотреться не очень. Здесь все идеально.

Еще одно отличное решение – вентиляционные отверстия по бокам передней панели. Она не очень крупная и не сильно выступает вперед. Если бы она была чуть толще, то выглядело бы массивно и грубо. Ребра сверху спереди и снизу скруглены небольшим радиусом. Грань получается не острая и смотрится отлично.

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С левого бока корпуса находится стеклянная боковая панель. Толщина этого закаленного стекла 4 мм. По периметру присутствует рамка из черной пленки. С ней стекло смотрится гораздо интереснее и намечается контраст. Обычно, когда корпус белый, все внешние элементы такого же цвета. Здесь на стекле уже черный кант по краю. Черный продолжается внутри, сзади и снизу.

Таким образом, три плоскости из шести получаются белыми, а оставшиеся – черными. Мне эта идея понравилась, только ее можно развить дальше и продавать отдельно съемные панели в другом цвете, хотя при желании можно перекрасить их самостоятельно.

Само стекло крепится при помощи магнита сверху. Снизу оно вставляется в специальный желоб. Очень простое и эффективное крепление. Похожая конструкция уже была в Deepcool Macube 110.

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Очевидно, что стекло само по себе не магнитится и поэтому сверху есть стальная полоса с выступами под два магнита. Магниты сильные и хорошо держат.

А с другой стороны стекла предусмотрена длинная пластиковая ручка, за которую нужно потянуть, чтобы снять панель. Они крепятся вместе со стальной пластиной несколькими винтами через отверстия в стекле.

С правого бока размещена стальная панель. Крепление очень похоже. Желоб тоже находится снизу. Фиксация осуществляется двумя магнитами сверху. Держится все надежно.

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Как уже упоминалось, толщина боковой стенки 0.6 мм. Это измерено штангенциркулем в области, где металл в один слой.

Посмотрим теперь на корпус Macube 310P со всех сторон.

Рама стальная со сложным профилем окрашена в черный цвет. В местах соединения элементов используются клепки. В конструкции устройства предусмотрен тоннель снизу, где скрывается блок питания и корзина для жестких дисков.

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Последняя немного двигается в диапазоне 15 мм. Изначально она стоит практически в центральном положении. Смысл в том, что при установке длинного блока питания ее придется снять, поскольку она будет мешать. С обычным блоком ее тоже лучше сразу передвинуть.

Вместо компактных ножек тут используются две длинные «лыжи» слева и справа. На каждой из них по два массивных выступа, которые образуют ножки. Еще на них присутствуют вставки из мягкого пористого материала для лучшего сцепления с поверхностью. Сам корпус стоит очень устойчиво.

Внизу располагаются решетка и сетка для блока питания. Сетка стальная, но гибкая и прочная. Она легко снимается, ее можно мыть и пылесосить. Крепится она за несколько выступов нижней стальной панели.

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Сверху сетки нет, а сама панель – это одна большая сетка, но с крупными ячейками. Сетка находится внутри и по бокам. Дело в том, что верхняя панель немного возвышается над рамой, а между ними находится пластиковый каркас со стальной сеткой.

Под панелью скрыта крепежная рамка для установки вентиляторов или радиатора СЖО. Сам производитель не предполагает тут установку СЖО: от рамы до края материнской платы получается 43 мм.

Стандартные решения могут не сработать потому, что толщина радиатора 25 – 27 мм, а стандартного вентилятора 25 мм, но… Есть вентиляторы толщиной 15 мм и тогда все работает.

Еще один радиатор с вентиляторами можно поставить спереди. Это говорит о том, что корпус прекрасно подготовлен к использованию СЖО и рассчитан именно на это, поскольку данная информация отображена в инструкции.

Разъемы и кнопки размещены под верхней панелью, а точнее в ней только прорези, а под ней находится модуль с кнопками и интерфейсами. Здесь мы видим кнопку включения Power, два порта USB 3.0 Type-A, два разъема типа mini-jack для гарнитуры и кнопку Reset. Индикатора питания нет, но зато есть индикатор активности диска. На самом деле этот индикатор ничего не мешает использовать и по другому назначению.

Переходим к передней панели. Она очень похожа по строению на верхнюю, только глухая. Вентиляционная сетка присутствует только в виде полоски по бокам, как на верхней.

Она легко снимается. Крепление стандартное: пластиковые втулки с расширением вставляются в круглые отверстия и фиксируются в них. Здесь мы видим только металл, пластик и стальную сетку для улавливания пыли по бокам. Сами ячейки достаточно мелкие и должны справляться.

За панелью предусмотрена рама для крепления вентиляторов. Можно установить три по 120 мм или два по 140 мм. Первый вариант предпочтительнее.

И еще один нюанс – поставить их можно только изнутри и без всяких вариантов. Это уже как раз из-за толщины панели.

В комплекте спереди вентиляторов нет. Есть только один 120 мм сзади. На нем нет никакой информации, а подключается он или через Molex, или через разъем 3-pin Fan.

Сзади находятся семь проемов для карт расширения, и каждый со своей заглушкой, которая снимается, а не выламывается. Для доступа к монтажной панели нужно сначала ослабить барашек крепления защитного металлического кожуха, приподнять его и установить карту. Также есть вырез под заглушку разъемов задней панели материнской платы.

Внизу – стандартный проем для блока питания. Он устанавливается изнутри и крепится к привычным монтажным отверстиям в корпусе.

За правой боковой панелью находится углубление около 2 см. Здесь осуществляется основная разводка кабелей. Кабель-менеджмент неплохой, и все можно без труда развести. Есть пара липучек и стяжки в комплекте, поэтому для укладки предусмотрено все.

Внизу расположена корзина для установки двух жестких дисков или SSD накопителей формата 3.5" или 2.5".

Для этого предусмотрены специальные монтажные пластины. Диск крепится к ним, а они к корзине. Они вставляются внутрь по специальным направляющим.

И еще есть две других монтажных пластины для установки устройств 2.5". Смысл похожий, только отличается место расположения.

Основные элементы модели Gamer Storm рассмотрели. Теперь можно переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса Gamer Storm Macube 310P WH проводилось со следующими компонентами:

Материнская плата: ASUS Prime B550-Plus, версия BIOS 1801;

Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц, база/турбо);

Кулер: Deepcool Gammaxx 400 EX;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Память: 2 x 8 Гбайт G.Skill Royal DDR4 F4-4000C17D (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Samsung 981, 1 Tбайт;

Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750, 750 Ватт.

Сборка и тестирование

Собирать систему в корпусе Macube 310P просто. Единственную сложность в конце доставляют провода от блока питания. Стендовой БП не модульный, у него огромное число кабелей. Большинство из них не используется, а девать их куда-то нужно. Поэтому к данному корпусу я настоятельно рекомендую брать полностью модульный блок питания.

В остальном рассказывать нечего. Все настолько просто и понятно, что справиться может любой.

Отвертка может пригодиться только для крепления материнской платы или блока питания. Еще стоит упомянуть про специальную планку для поддержки видеокарты. Она регулируется по высоте и поворачивается так, что можно опереть на нее любое устройство, хотя это больше актуально для длинных тяжелых моделей. ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti оказалась слишком легкой и короткой, но даже ее удалось «поддержать».

Благодаря хорошей системе организации кабелей и глубокой нише, удалось относительно аккуратно разместить все кабели.

Я быстро собрал систему, запустил и все протестировал. Штатный вентилятор, который находится в задней части, работает в диапазоне 840 – 1050 об/мин. Он достаточно тихий, шум от него не превышает 31 дБ.

После того, как тестовая система собрана, можно посмотреть на ее работу.

Для тестов было решено использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту: Prime95 и Furmark.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатного вентилятора Deepcool Gamer Storm Macube 310P и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Штатный вентилятор (Base);

Все вентиляторы выключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура GPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Заключение

Секрет Gamer Storm Macube 310P в его простоте и отличном качестве изготовления. Когда производитель заботится о мелочах – это всегда хорошо и свидетельствует о проявленном внимании. Пользователю приятно видеть, что о нем позаботились и учли все детали для комфортной работы с корпусом.

Он прост в использовании, все легкодоступно, а инструмент используется очень редко – только если нужно что-то смонтировать. Благо панели легко снимаются и отвертка не нужна. Размеры корпуса оптимальны для полноформатной ATX системы и позволяют разместить внутри радиаторы СЖО. Башенный кулер Deepcool Gammaxx 400 EX влезает без проблем, оставляя запас в 1.5 – 2 см до боковой крышки. Металл толстый, шумоизоляция неплохая, но можно было ее улучшить за счет оклейки специальным материалом.

Все панели надежно фиксируются. Стекло прилегает плотно, и в месте контакта есть мягкий пористый материал, не пропускающий воздух и шум. С правой стороны за внутренней панелью сделан неплохой кабель-менеджмент. Мне удалось все удачно развести, и даже боковая панель легко закрылась. Внутри предусмотрена опора для длинной и тяжелой видеокарты. Может порадовать стоимость корпуса, учитывая его качество, внешний вид и оснащение. Цена очень приятная за такой вариант.

Явных недостатков у корпуса Macube 310P я не обнаружил. Пусть с вентиляцией не все просто, но при желании его легко оснастить вентиляторами спереди. Для производительной системы они понадобятся обязательно; как вариант, можно использовать радиатор с вентиляторами СЖО. Что касается отсутствия RGB-подсветки, это не отнесешь к минусам – скорее это дело вкуса. Кто-то предпочитает спокойствие.

Именно спокойствие и умиротворенность – слоганы данного корпуса. Не тянет внешний вид на Gamer Storm, но это сугубо мое мнение.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: