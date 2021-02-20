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Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P

В наши руки попал победитель конкурса iF Design Award 2020, который рассчитан для сборки производительных игровых систем.
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Оглавление

Вступление

Через мои руки прошло несколько корпусов компании Deepcool, и все они оказались интересными. Компания идет своим путем и концентрируется на качестве продукции. Она не стесняется проводить работу над ошибками, анализировать их и представлять новые, актуальные и востребованные решения. Мною неоднократно подмечалось это на примере систем охлаждения.

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Что касается корпусов Deepcool, то это направление пока только развивается и моделей не так много, но уже сейчас можно сказать, что старт был отличный – все протестированные модели оставили положительные впечатления. Тем не менее, мы не всегда способны охватить весь модельный ряд и разнообразие модификаций. Например, белых вариантов бывает не так уж много, хотя смотрятся они ничуть не хуже черных.

Обычно мы стараемся использовать набор инфраструктуры одного производителя, чтобы показать совместимость и сочетаемость устройств в одной системе. И почти всегда это дает положительный эффект. Сегодня я рассмотрю корпус, в котором будет смонтирована система с башенным кулером той же фирмы, чтобы было видно, насколько все сочетается. Это будет корпус белого цвета, но не весь, а частично, и от этого он выглядит еще интереснее на фоне других решений.

Перед нами модель Gamer Storm Macube 310P. Никакой ошибки тут нет потому, что Gamer Storm – это подразделение компании Deepcool для геймеров.

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На первый взгляд сложно назвать корпус геймерским, но производителю виднее. Интересно, что Macube 310P стал победителем конкурса iF Design Award 2020. Что же такого особенного в нем и его дизайне? Будем разбираться.

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Упаковка и комплектация

Коробка крупная и увесистая. Она изготовлена из обычного упаковочного картона. Для удобства транспортировки по бокам предусмотрены вырезы, из которых получаются ручки.

Габариты упаковки составляют 545 х 285 х 495 мм (Д х Ш х В). Масса – 9.8 кг (измерено самостоятельно).

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Упаковка выполнена в стиле скромного минимализма. На ней нет практически ничего. Есть логотип Gamer Storm, название Macube 310 и логотип награды iF Design Award 2020. Как ни странно, все цветное. Упоминания Deepcool почти не встречаются, и может показаться, что это какой-то новый бренд.

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Еще с одного бока есть небольшая спецификация и два схематичных изображения устройства сбоку и спереди.

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Посмотрим на коробку со всех сторон.

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Упаковка хорошо заклеена прозрачным скотчем. После вскрытия мы видим, что корпус расположен передней панелью вверх.

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По бокам расположен каркас из пенопласта, состоящий из двух элементов. Он целый и никаких крошек не видно, что странно, учитывая массу устройства. Упаковка отлично справляется со своей задачей.

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Весь комплект поставки скрывается внутри корпуса. Он состоит из инструкции, нескольких нейлоновых стяжек, комплекта винтов, гарантийного талона. Еще есть два специальных ушка для фиксации боковой стеклянной панели и наклейки для них.

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На этот раз инструкция очень информативная, разберется кто угодно. Подробно описан процесс установки накопителей, вентиляторов и радиаторов СЖО.

Дизайн и особенности

Габариты корпуса – 424.6 х 215.0 х 494.6 мм (Д х Ш х В), масса – 8.33 кг. Производитель не указал форм-фактор новинки, но по всем параметрам это Mid Tower, поскольку Macube 310 ориентирован на материнские платы формата ATX.

Корпус изготовлен из стали, пластика ABS и закаленного стекла толщиной 4 мм. О толщине стали ничего не сказано, похоже, что она местами отличается. Например, боковая панель – 0.6 мм, рама в тех местах, где в два слоя – более 1.2 мм, а передняя и верхняя панели вообще 1.4 мм (она тоже стальная).

Может быть, так получается из-за дуги изгиба, но толщина в нескольких местах действительно разная, но не тоньше 0.6 мм. Краска белая и черная, прочная, матовая. Она нанесена ровным слоем. Этот слой достаточно толстый и прочный, в процессе эксплуатации никаких царапин не возникло.

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Внешне корпус выглядит простовато, но в этом весь смысл классического дизайна. Ровные плоскости и ничего лишнего. Хочется больше красок? Можно использовать пленку или аэрографию. Лично меня все устроило и так. Даже ARGB-подсветку здесь использовать не захотелось. Было желание использовать только белый свет, чтобы все смотрелось гармонично. Кстати, такое просто организовать, подойдет любая лента с белыми LED на 12 В.

Все панели совпадают по оттенку белого и не выглядят разноцветными. Это обусловлено тем, что они металлические и окрашены одной краской. Когда начинаются комбинации с пластиком – вот тогда уже можно не совпасть по оттенку и будет смотреться не очень. Здесь все идеально.

Еще одно отличное решение – вентиляционные отверстия по бокам передней панели. Она не очень крупная и не сильно выступает вперед. Если бы она была чуть толще, то выглядело бы массивно и грубо. Ребра сверху спереди и снизу скруглены небольшим радиусом. Грань получается не острая и смотрится отлично.

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С левого бока корпуса находится стеклянная боковая панель. Толщина этого закаленного стекла 4 мм. По периметру присутствует рамка из черной пленки. С ней стекло смотрится гораздо интереснее и намечается контраст. Обычно, когда корпус белый, все внешние элементы такого же цвета. Здесь на стекле уже черный кант по краю. Черный продолжается внутри, сзади и снизу.

Таким образом, три плоскости из шести получаются белыми, а оставшиеся – черными. Мне эта идея понравилась, только ее можно развить дальше и продавать отдельно съемные панели в другом цвете, хотя при желании можно перекрасить их самостоятельно.

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Само стекло крепится при помощи магнита сверху. Снизу оно вставляется в специальный желоб. Очень простое и эффективное крепление. Похожая конструкция уже была в Deepcool Macube 110.

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Очевидно, что стекло само по себе не магнитится и поэтому сверху есть стальная полоса с выступами под два магнита. Магниты сильные и хорошо держат.

А с другой стороны стекла предусмотрена длинная пластиковая ручка, за которую нужно потянуть, чтобы снять панель. Они крепятся вместе со стальной пластиной несколькими винтами через отверстия в стекле.

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С правого бока размещена стальная панель. Крепление очень похоже. Желоб тоже находится снизу. Фиксация осуществляется двумя магнитами сверху. Держится все надежно.

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Как уже упоминалось, толщина боковой стенки 0.6 мм. Это измерено штангенциркулем в области, где металл в один слой.

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Посмотрим теперь на корпус Macube 310P со всех сторон.

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Рама стальная со сложным профилем окрашена в черный цвет. В местах соединения элементов используются клепки. В конструкции устройства предусмотрен тоннель снизу, где скрывается блок питания и корзина для жестких дисков.

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Последняя немного двигается в диапазоне 15 мм. Изначально она стоит практически в центральном положении. Смысл в том, что при установке длинного блока питания ее придется снять, поскольку она будет мешать. С обычным блоком ее тоже лучше сразу передвинуть.

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Вместо компактных ножек тут используются две длинные «лыжи» слева и справа. На каждой из них по два массивных выступа, которые образуют ножки. Еще на них присутствуют вставки из мягкого пористого материала для лучшего сцепления с поверхностью. Сам корпус стоит очень устойчиво.

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Внизу располагаются решетка и сетка для блока питания. Сетка стальная, но гибкая и прочная. Она легко снимается, ее можно мыть и пылесосить. Крепится она за несколько выступов нижней стальной панели.

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Сверху сетки нет, а сама панель – это одна большая сетка, но с крупными ячейками. Сетка находится внутри и по бокам. Дело в том, что верхняя панель немного возвышается над рамой, а между ними находится пластиковый каркас со стальной сеткой.

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Под панелью скрыта крепежная рамка для установки вентиляторов или радиатора СЖО. Сам производитель не предполагает тут установку СЖО: от рамы до края материнской платы получается 43 мм.

Стандартные решения могут не сработать потому, что толщина радиатора 25 – 27 мм, а стандартного вентилятора 25 мм, но… Есть вентиляторы толщиной 15 мм и тогда все работает.

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Еще один радиатор с вентиляторами можно поставить спереди. Это говорит о том, что корпус прекрасно подготовлен к использованию СЖО и рассчитан именно на это, поскольку данная информация отображена в инструкции.

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Разъемы и кнопки размещены под верхней панелью, а точнее в ней только прорези, а под ней находится модуль с кнопками и интерфейсами. Здесь мы видим кнопку включения Power, два порта USB 3.0 Type-A, два разъема типа mini-jack для гарнитуры и кнопку Reset. Индикатора питания нет, но зато есть индикатор активности диска. На самом деле этот индикатор ничего не мешает использовать и по другому назначению.

Переходим к передней панели. Она очень похожа по строению на верхнюю, только глухая. Вентиляционная сетка присутствует только в виде полоски по бокам, как на верхней.

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Она легко снимается. Крепление стандартное: пластиковые втулки с расширением вставляются в круглые отверстия и фиксируются в них. Здесь мы видим только металл, пластик и стальную сетку для улавливания пыли по бокам. Сами ячейки достаточно мелкие и должны справляться.

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За панелью предусмотрена рама для крепления вентиляторов. Можно установить три по 120 мм или два по 140 мм. Первый вариант предпочтительнее.

И еще один нюанс – поставить их можно только изнутри и без всяких вариантов. Это уже как раз из-за толщины панели.

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В комплекте спереди вентиляторов нет. Есть только один 120 мм сзади. На нем нет никакой информации, а подключается он или через Molex, или через разъем 3-pin Fan.

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Сзади находятся семь проемов для карт расширения, и каждый со своей заглушкой, которая снимается, а не выламывается. Для доступа к монтажной панели нужно сначала ослабить барашек крепления защитного металлического кожуха, приподнять его и установить карту. Также есть вырез под заглушку разъемов задней панели материнской платы.

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Внизу – стандартный проем для блока питания. Он устанавливается изнутри и крепится к привычным монтажным отверстиям в корпусе.

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За правой боковой панелью находится углубление около 2 см. Здесь осуществляется основная разводка кабелей. Кабель-менеджмент неплохой, и все можно без труда развести. Есть пара липучек и стяжки в комплекте, поэтому для укладки предусмотрено все.

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Внизу расположена корзина для установки двух жестких дисков или SSD накопителей формата 3.5" или 2.5".

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Для этого предусмотрены специальные монтажные пластины. Диск крепится к ним, а они к корзине. Они вставляются внутрь по специальным направляющим.

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И еще есть две других монтажных пластины для установки устройств 2.5". Смысл похожий, только отличается место расположения.

Основные элементы модели Gamer Storm рассмотрели. Теперь можно переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса Gamer Storm Macube 310P WH проводилось со следующими компонентами:

  • Материнская плата: ASUS Prime B550-Plus, версия BIOS 1801;
  • Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц, база/турбо);
  • Кулер: Deepcool Gammaxx 400 EX;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Память: 2 x 8 Гбайт G.Skill Royal DDR4 F4-4000C17D (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Samsung 981, 1 Tбайт;
  • Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750, 750 Ватт.

Сборка и тестирование

Собирать систему в корпусе Macube 310P просто. Единственную сложность в конце доставляют провода от блока питания. Стендовой БП не модульный, у него огромное число кабелей. Большинство из них не используется, а девать их куда-то нужно. Поэтому к данному корпусу я настоятельно рекомендую брать полностью модульный блок питания.

В остальном рассказывать нечего. Все настолько просто и понятно, что справиться может любой.

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Отвертка может пригодиться только для крепления материнской платы или блока питания. Еще стоит упомянуть про специальную планку для поддержки видеокарты. Она регулируется по высоте и поворачивается так, что можно опереть на нее любое устройство, хотя это больше актуально для длинных тяжелых моделей. ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti оказалась слишком легкой и короткой, но даже ее удалось «поддержать».

Благодаря хорошей системе организации кабелей и глубокой нише, удалось относительно аккуратно разместить все кабели.

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Я быстро собрал систему, запустил и все протестировал. Штатный вентилятор, который находится в задней части, работает в диапазоне 840 – 1050 об/мин. Он достаточно тихий, шум от него не превышает 31 дБ.

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После того, как тестовая система собрана, можно посмотреть на ее работу.

Для тестов было решено использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту: Prime95 и Furmark.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатного вентилятора Deepcool Gamer Storm Macube 310P и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Штатный вентилятор (Base);
  • Все вентиляторы выключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Заключение

Секрет Gamer Storm Macube 310P в его простоте и отличном качестве изготовления. Когда производитель заботится о мелочах – это всегда хорошо и свидетельствует о проявленном внимании. Пользователю приятно видеть, что о нем позаботились и учли все детали для комфортной работы с корпусом.

Он прост в использовании, все легкодоступно, а инструмент используется очень редко – только если нужно что-то смонтировать. Благо панели легко снимаются и отвертка не нужна. Размеры корпуса оптимальны для полноформатной ATX системы и позволяют разместить внутри радиаторы СЖО. Башенный кулер Deepcool Gammaxx 400 EX влезает без проблем, оставляя запас в 1.5 – 2 см до боковой крышки. Металл толстый, шумоизоляция неплохая, но можно было ее улучшить за счет оклейки специальным материалом.

Все панели надежно фиксируются. Стекло прилегает плотно, и в месте контакта есть мягкий пористый материал, не пропускающий воздух и шум. С правой стороны за внутренней панелью сделан неплохой кабель-менеджмент. Мне удалось все удачно развести, и даже боковая панель легко закрылась. Внутри предусмотрена опора для длинной и тяжелой видеокарты. Может порадовать стоимость корпуса, учитывая его качество, внешний вид и оснащение. Цена очень приятная за такой вариант.

Явных недостатков у корпуса Macube 310P я не обнаружил. Пусть с вентиляцией не все просто, но при желании его легко оснастить вентиляторами спереди. Для производительной системы они понадобятся обязательно; как вариант, можно использовать радиатор с вентиляторами СЖО. Что касается отсутствия RGB-подсветки, это не отнесешь к минусам – скорее это дело вкуса. Кто-то предпочитает спокойствие.

Именно спокойствие и умиротворенность – слоганы данного корпуса. Не тянет внешний вид на Gamer Storm, но это сугубо мое мнение.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании Deepcool за предоставленный на тестирование корпус Gamer Storm Macube 310P WH.

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Теги

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