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Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti

Линейка ROG Strix Gaming предназначена для игроков и энтузиастов, которые не согласны идти на компромиссы.
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Оглавление

Вступление

Видеокарта ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti занимает верхнюю строчку в модельном ряду GeForce RTX 3060 Ti компании ASUS, предлагая беспрецедентную производительность и эффективную систему охлаждения. Ранее мы уже рассмотрели версию TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC, чем же удивит представитель старшей линейки?

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Решение разработчиков оснастить младшую модель поколения Ampere элементами топовых модификаций привело к ожидаемым последствиям: новинка выглядит интересным вариантом для энтузиастов и оверклокеров, желающих покорить новые рубежи.

Технические характеристики

Полное название: ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti; код производителя: ROG-Strix-RTX3060TI-O8G-Gaming.

Модель ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio GeForce RTX 3060 Founders Edition
Производитель ASUS MSI NVIDIA
Графический процессор GA104-200 GA104-200 GA104-200
Частота ядра, МГц 1410 1410 1410
Частота ядра (Turbo), МГц 1860 1830 1665
Заводской разгон ядра, МГц 195 165
Частота памяти, МГц 14 000 14 000 14 000
Заводской разгон видеопамяти, МГц
Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6
Объем памяти, Гбайт 8 8 8
Шина памяти, бит 256 256 256
Разъемы интерфейсов 3 x DP, 2 x HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI
Питание, разъемы Pin 8 + 8 8 8
Количество вентиляторов/диаметр, мм 3 х 87 3 х 87 2 х 85
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 8 + 2 8 + 2 7 + 2
Power Limit (штат/макс), Ватт 240 / 325 240 / 250 200 / -
Формат СО 2.9 слота 2.7 слота 2 слота
Размеры видеокарты, мм 318 х 140 323 х 140 242 х 112

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Упаковка и комплектация

Оформление упаковки модели ASUS выполнено в стандартных для бренда темных тонах с символикой серии Republic of Gamers.

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Новинка, помимо эффективной системы охлаждения старших моделей, получила улучшенную печатную плату и уникальный дизайн. Ясно, что компания делает ставку на победу.

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Комплект поставки может привлечь искушенного геймера отдельным брелоком из печатной платы ROG Strix. В остальном ничего неожиданного: руководство пользователя, брошюра, карточка с оценкой модели и пара стяжек.

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Внешний вид и дизайн

Видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti – настоящий колосс по меркам графических ускорителей старшего сегмента RTX 30, не говоря уж о конкурирующих моделях. Она не оставляет шансов топовым продуктам из своего дивизиона.

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При первом знакомстве ощущаешь исходящую энергетику и впечатляешься монструозным исполнением. При массе 1.5 кг новинка занимает 2.9 слота расширения.

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Эстетика обновленной серии ROG Strix подчеркнута уникальным внешним видом, тремя вентиляторами 90 мм и подсветкой ASUS Aura.

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Бронирование ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti включает толстый пластмассовый «бэкплейт» с характерным вырезом для системы охлаждения.

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На интерфейсной панели разместились сразу пять видеопортов – трио DisplayPort 1.4 и дуэт HDMI 2.1. В конструкции СО использован каркас жесткости.

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Дополнительное питание видеокарты реализовано парой коннекторов 8 pin, при этом заметно место, отведенное для третьего разъема.

Потребление новинки составляет 240 Вт с возможностью повышения до 325 Вт, что позволит реализовать скрытый потенциал NVIDIA GA104.

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Последней фишкой героя обзора является переключатель BIOS. Предусмотрена возможность выбора между тихим и производительным режимами, которые различаются лишь скоростью вращения крыльчаток вентиляторов (значение GPU Boost совпадает).

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Система охлаждения

Переходим к самому интересному. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti получила последнюю модификацию системы охлаждения MaxContact толщиной почти 2.9 слота. Для крепления инженеры посчитали достаточным шесть точек опоры.

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Массивный охладитель представляет собой двухсекционный радиатор, аккуратно замаскированный под единый теплоноситель, пронизанный аж семью тепловыми трубками диаметром 6 мм.

В основании располагается медная никелированная пластина, накрывающая графический процессор и микросхемы видеопамяти.

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Толщина радиатора системы охлаждения составляет 24 – 32 мм.

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За активную часть отвечают новые вентиляторы ASUS со спаренными лопастями, работающие в диапазоне 0 – 2950 об/мин.

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Над конструкцией ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti пришлось поработать, поэтому производитель задействовал единое ребро жесткости, переходящее в элемент внешнего дизайна.

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Кроме того, данной пластине отводится роль охлаждения нескольких фаз питания GPU VRM.

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«Бэкплейт» у новинки пластмассовый, но со своей функцией он справляется исправно, захватывая и отводя часть тепла от ключевых точек видеокарты.

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Печатная плата

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Версия ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti построена на оригинальной печатной плате черного цвета. Дизайн PCB копирует многие аспекты модели ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070,например, шахматное расположение мосфетов для лучшего распределения нагрузки.

Спереди можно видеть два разъема FanConnect для подключения пары корпусных вертушек.

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Обратная сторона печатной платы ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti.

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Сердцем героя обзора стал графический процессор GA104-200-A1. Он произведен по 8 нм техпрoцессу на 34-й неделе 2020 года и включает 4864 шейдера, 80 блоков растеризации и 152 текстурных блока.

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По сравнению с моделью GeForce RTX 3060 Ti эталонного дизайна подсистема питания усилена и насчитывает десять фаз: восемь фаз отведены на графический процессор, две – на видеопамять.

Используются силовые каскады DrMOS Texas Instruments 95481R с номинальным током 60 А для GPU и On Semiconductor NCP303151 для памяти (50 А).

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Видеокарта оснащена 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран восемью микросхемами производства Samsung. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14 000 МГц).

Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA 1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;
  • Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8);
  • Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;
  • Монитор: AOC U2790PQU;
  • Корпус: открытый стенд.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определена на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон

Стандартные частоты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti

По умолчанию «из коробки» активирована производительная версия BIOS с заводским разгоном 195 МГц. И даже в таком случае модель ASUS останавливает вентиляторы в простое. Получаем следующие показатели:

  • 31°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 33°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Вентиляторы видеокарты активируются при 51°C и выключаются при 45°C.

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Приведем подробные характеристики ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti. Как уже упоминалось, уровень TDP составляет 240 Вт с возможностью увеличения до 325 Вт.

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Инженеры ASUS сразу заходят с козырей: в играх новинка бустит до 2 ГГц и держит отметку 1965 МГц при любых условиях.

Вентиляторы работают на 1500 об/мин при низком уровне шума, температура не превышает 57°C, так что видеокарта просто мечта! Силовая часть тоже не перегревается, тут у нас 70°C.

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Для желающих поэкспериментировать выставим максимальную скорость крыльчатки и посмотрим, что удастся получить. Нагрев графического процессора и зоны VRM снижается до 51°C и 58°C соответственно. Можно ставить рекорды.

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И, конечно, проверим даунвольтинг. Для тестового экземпляра ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti это 900 мВ, обороты кулера – 1050 об/мин. Новинку не слышно даже в условиях открытого стенда.

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Тихий режим ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti

Тихий режим у модели ASUS заключается в менее агрессивной кривой вертушек, хотя тестирование показало, что они и так едва работают, куда уж ниже.

Частоты она сохраняет текущие, технология Fan Stop активна. Скорость вращения крыльчатки снижается до 1200 об/мин, температуры подрастают только на 4-5°C.

Разгон ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti

Инженеры постарались и заставили контроллер работать в нужном направлении, выдавая честные 1.087 В вместо референсных 1.031 В, которые залочены у большинства видеокарт. Вместе с расширенным Power Limit это позволяет выжимать из графического процессора несколько больше мегагерц, чем мы привыкли видеть.

Для ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti отправной точкой являются 2.2 ГГц по ядру, достигаемые без особых сложностей. Для данного экземпляра среднее значение составляет 2220-2250 МГц, можно добиться и 2275 МГц, но требуется повышение оборотов. Это не финальный результат, но для большего нужна альтернативная СО.

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Прирост производительности ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti (если считать от заводского разгона) составляет 3-5%. С ручным разгоном можно добиться еще 9-10%, с натяжкой приближаясь к обычной версии GeForce RTX 3070.

3DMark Fire Strike

Graphics Score
Больше – лучше

3DMark Time Spy Extreme

Graphics Score
Больше – лучше

Энергопотребление ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт

На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme

Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

Видеокарту ASUS можно смело назвать бескомпромиссным решением без каких-либо оговорок. Она задает планку качества и возможностей в классе GeForce RTX 3060 Ti, обходя по разгонному потенциалу модели с эталонным воздушным охлаждением. А при желании ничто не мешает сменить систему охлаждения и погнаться за рекордами.

Новинка способна оставить равнодушными только любителей компактных сборок, ибо столь крупной видеокарты мне давно не встречалось. В реальности она ощущается монолитным законченным произведением инженеров, а не простеньким продуктом маркетингового отдела.

Подводя итоги, ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti – лучшее решение для требовательных геймеров и энтузиастов, которые ищут нечто особенное в серии GeForce RTX 3060 Ti.

Александр Андерсон

По итогам обзора видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti получает награду:

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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