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Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360

Бренд XPG хорошо знаком нашим читателям, чем же впечатлит флагманская СЖО с процессором Ryzen 7 5800X?
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Оглавление

Вступление

Различных систем жидкостного охлаждения становится больше, и они обретают большую популярность. К сожалению, с уверенностью так не скажешь. Дело в том, что у многих производителей есть целые линейки моделей, но не факт, что все это многообразие на самом деле относится к творчеству одной компании.

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Уже начинаю иногда думать, что можно проследить целую цепочку: фирма А заказала у фирмы Б, а та заказала у фирмы В. Удивляться тут нечему. Коллаборация, взаимные интересы и прочее, хотя схема обычно выглядит так, что одна компания производит продукт, а другая расширяет ассортимент, и первая предлагает разместить заказ на своих мощностях для второй. Это обычная практика и тут нет никакого криминала. Это как AMD сотрудничает с TSMC, а NVIDIA с Samsung. Просто обычный бизнес, где каждый занимается своим делом.

Я уже рассмотрел много разных систем и пришел к выводу, что не всегда решают габариты радиатора, производительность помпы или что-то одно. Как правило, в такой системе все должно быть органично. И лучше, когда помпа и вентиляторы радиатора работают независимо. Тогда можно действительно настроить систему на оптимальную производительность. Зачастую помпа в сильной нагрузке должна работать на 100% мощности. Вопреки предубеждениям шума от помпы меньше всего. В который раз сталкиваюсь с тем, что даже на максимальных оборотах шума от помпы немного. Что касается габаритов радиатора, то есть смысл подбирать его под размеры корпуса, как бы банально это не звучало.

Не так давно я рассматривал интересный корпус компании A-DATA – XPG Battlecruiser. Крупный, красивый стеклянный корпус, в котором как раз не хватало производительной СЖО для полного комплекта. Как ни странно, в ассортименте бренда есть такие устройства, и нам наконец-то посчастливилось получить его на обзор. Это флагманская модель XPG Levante 360.

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Большой радиатор, который должен справиться с охлаждением любого процессора в штатном режиме и даже при небольшом разгоне. Скорее всего, сама компания A-DATA не производит оборудование для СЖО и к кому-то обратилась за помощью. Посмотрим, насколько эффективной получилась система. Выдержит ли она разгон процессора Ryzen 7 5800X?

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Упаковка и комплектация

Для системы охлаждения коробка очень большая. Такое впечатление, что там целый компьютер. Никак не могу привыкнуть к тому, что у подобных устройств все время большие упаковки из-за особенностей их конструкции.

Понятно, что это большое, сложное устройство, которое состоит из нескольких компонентов. Должен быть радиатор, вентиляторы, помпа, водоблок и вспомогательные компоненты для монтажа.

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Упаковка выглядит в стиле других устройств A-Data XPG и достаточно симпатичная. Все выполнено опрятно, аккуратно и красиво. По различным сторонам коробки представлена разнообразная информация об устройстве.

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Посмотрим на упаковку со всех сторон.

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В целом оформление мне понравилось. Все просто и понятно. Спереди мы сразу видим само устройство, которое состоит из блока радиатора с вентиляторами, двух шлангов и водоблока/помпы. Как обычно? все светится всеми цветами радуги.

Спереди в левом верхнем углу находится группа круглых значков, которая отображает ключевые особенности устройства. Где-то я уже подобное оформление встречал. В правом верхнем углу находится логотип XPG. В левом нижнем углу наименование модели, а в правом – другая группа значков, которая показывает совместимость со всеми основными системами синхронизации подсветки.

С противоположной стороны находятся интересные данные. Есть график работы вентиляторов. Показаны зависимости скорости вращения, шума и воздушного потока. Правее находятся схематичные изображения компонентjd с указанием размеров. С одного из торцов находится подробная спецификация.

Модель XPG Levante 360
Габариты помпы, мм 86 х 72 х 36
Габариты радиатора, мм 394 х 120 х 27
Материал радиатора Алюминий
Материал теплосъемника Медь
Трубка Резиновая трубка с оплеткой
Габариты вентилятора, мм 120 х 120 х 25
Количество вентиляторов, шт. 3
Скорость вращения, об/мин 600-2000 ±10%, ШИМ-управление
Воздушный поток, CFM 61.5
Воздушное давление, мм водяного столба 1.42
Уровень шума, дБ 34
Тип подшипника Гидравлический
Номинальное напряжение, В 12
Номинальная сила тока, А 0.18
Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 1366, LGA 2011, LGA 2066;
AMD: Socket AM4

Характеристики чем-то особенным не выделяются. Посмотрим теперь, что внутри.

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Тут все аккуратно упаковано. Сверху находятся инструкция и наклейки. Внутри есть каркас из картона. В этом каркасе упакован радиатор с шлангами и водоблоком. Все это свернуто дугой.

В середине есть отсек для двух вентиляторов и комплекта поставки. Еще один вентилятор находится в специальном углублении ближе к краю.

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Что в комплекте? Сейчас посмотрим:

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  • Универсальный пластиковый «бэкплейт» для платформ Intel LGA 1200 / 115X;
  • Четыре втулки-адаптера для «бэкплейта» платформ Intel LGA 1200 / 115X;
  • Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA 2011 / 2066;
  • Четыре втулки-адаптера для платформы AMD AM4;
  • Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;
  • Монтажная пластина для Intel;
  • Монтажная пластина для AMD AM4;
  • Комплект винтов и шайб для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу;
  • Три удлинителя для подсветки ARGB;
  • Три удлинителя для 4-pin FAN.

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Термоинтерфейс уже нанесен на водоблок, поэтому отдельно его в комплекте нет. Еще предусмотрен пульт для переключения режимов работы подсветки.

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У него есть два длинных кабеля: питание SATA и 5В 3-pin ARGB. Комплект поставки и сама модель похожи на продукцию, выпускаемую под брендом Fractal, а производит это все на самом деле Asetek.

Устройство и особенности СЖО

Внешне система похожа на другие похожие устройства. Конструкция классическая: радиатор 360 мм из алюминиевого сплава, тонкий и легкий. Он окрашен в черный цвет.

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Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся. Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации.

Сами вентиляторы достаточно производительные и тихие.

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Каждый оборудован RGB-подсветкой и поэтому у них по два разъема: 4-pin RGB и 4-pin PWM FAN. Это необходимо для последовательного соединения друг с другом и это удобно.

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Светодиоды находятся как в районе двигателя, так и в корпусе. Поэтому он сделан составным и разбирается. Из корпуса выходят два кабеля с двумя разъемами каждый.

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По углам рамы есть мягкие резиновые антивибрационные подушечки. Лопасти необычные и их немного. Светодиоды находятся за корпусом крыльчатки в районе двигателя и в корпусе. Форма крыльчатки напоминает устройства компании Deepcool. Похоже, они изготавливаются одной фирмой. Более того, похожи специализированные коннекторы 3-pin для подсветки и пульт.

Помпа подключается отдельно через собственный 4-pin коннектор. Ее скоростью тоже можно управлять в автоматическом режиме. На практике даже на максимальной скорости ее особо не слышно. Вентиляторы также управляются через ШИМ. В качестве ориентира температуры логично выбрать процессор. Чем он горячее, тем выше скорость вентиляторов.

Для подключения подсветки используется независимая линия. Я решил использовать синхронизацию с материнской платой и не использовать пульт потому, что мне показалась такая схема более удобной и логичной. Если б на плате не было разъема 5В ARGB для синхронизации, то я бы точно использовал собственный контроллер. Кстати, один раз у меня была похожая ситуация.

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Я подключал вентиляторы последовательно друг за другом, и тогда все работало как надо. Подсветку всю также подключил последовательно и добился общего эффекта. Помпа с водоблоком – достаточно сложное устройство, но производитель сам объясняет нам, как оно устроено.

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Со стороны основания винты есть, и конструкция разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность и не сломать устройство.

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Еще здесь видно, что термоинтерфейс уже нанесен. Это мягкая термопаста. Чтобы ее случайно не смазать, в комплекте есть прозрачная пластиковая крышка, которая фиксируется за выступы на корпусе водоблока/помпы.

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Перед использованием ее обязательно нужно снять. А еще мне предстоит процедура установки монтажной пластины. Она проходит очень просто. Для этого она устанавливается в углубления и поворачивается по часовой стрелке для фиксации.

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После тестирования проверяем отпечаток. На первый взгляд все отлично.

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Тестовый стенд

Тестирование системы жидкостного охлаждения XPG Levante 360 ARGB проводилось со следующими компонентами:

  • Материнская плата: ASUS Prime B550-Plus, версия BIOS 1801;
  • Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);
  • Кулер: СЖО XPG Levante 360 ARGB;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Память: 2 x 8 Гбайт G.Skill Royal DDR4 F4-4000C17D (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Samsung 981 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 Ватт.

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Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию новой системы XPG, нужно ее собрать. Инструкция очень простая и понятная. Штатное крепление сокета AM4 почти остается, точнее, остается лишь штатная пластина. Сверху вкручиваются четыре специальные втулки-адаптеры.

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Далее сверху монтируется водоблок с рамкой и все это закручивается крупными втулками-гайками. Крепление надежное и простое. Гораздо лучше, чем конструкция с ушком. Тут ничего не отлетит, не обломится.

После сборки системы запускаем и смотрим, как все работает. При первом запуске система прокачивается, есть заметный шум от помпы, похожий на скрип. После длительной работы он исчезает. Работа СЖО сразу же была проверена с разгоном ЦП, чтобы понимать, насколько хорошо она справляется.

На мой взгляд, запас есть и надо снижать скорость вращения крыльчаток, чтобы не так сильно шумело. 2000 об/мин – это прилично.

В автоматическом режиме возникает похожая ситуация, поэтому я бы использовал для снижения оборотов и шума обычный резистор. Однако можно пойти другим путем – снизить частоту процессора и его напряжение до 1 В. После этого температура в нагрузке становится достаточно низкой, да и шум в таком режиме заметно меньше.

Видно, что автоматика неплохо срабатывает на температуру процессора и заметно снижает обороты вентиляторов и даже помпы.

После того, как все тесты проведены, пора взглянуть на работу подсветки. Точнее, на ее работу я уже насмотрелся, но нужно было синхронизировать подсветку с материнской платой и другими компонентами.

Для этого пришлось воспользоваться софтом для платы. Нужно выбрать нужные компоненты для синхронизации и выбрать нужный режим.

А теперь посмотрим на работу в разных режимах.

AMD Ryzen 7 5800X (default):

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AMD Ryzen 7 5800X @ 4.4 при 1.25 В:

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AMD Ryzen 7 5800X @ 4.0 при 1 В:

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Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. Режимы работы CPU были следующие:

  • AMD Ryzen 7 5800X (default);
  • AMD Ryzen 7 5800X @ 4.4 при 1.25 В;
  • AMD Ryzen 7 5800X @ 4.0 при 1 В.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Скорость вращения

Скорость вращения помпы, об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Обороты вентиляторов, об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

При проверке работы устройства при помощи тепловизора ничего интересного не выявилось. Сам радиатор еле греется, снаружи водоблок тоже чуть теплый и один шланг теплее другого.

Заключение

Хорошее исполнение и результаты, которые получаются не всегда. На этот раз система отлично справилась с разогнанным AMD Ryzen 7 5800X. Однако заметно, что это практически предел по напряжению и частоте процессора для нее. Кстати, в автоматическом режиме выходят неплохие результаты, но всю картину портит шум.

При серьезной нагрузке на процессор вентиляторы и помпа начинают работать на 100% мощности. Такого не происходит только при даунвольтинге. Это показывает, что автоматика отлично отрабатывает именно зависимость от температуры. Шумовые характеристики подобной системы легко можно улучшить, установив простой резистор на вентиляторы. Питание ARGB подсветки здесь независимое, поэтому никаких проблем не будет.

Сборка проходит просто, никаких сложностей не возникает. Термоинтерфейс уже нанесен заранее. Проблема появится, если надо будет заменить процессор. Тогда термоинтерфейс придется снять, а в комплекте пасты нет. Получается, что производитель предусматривает однократную установку. Даже с перестановками контакт может быть нарушен. Однако это мелочи.

ARGB подсветка отлично синхронизируется с платой, и я предпочел такой вариант, а не использование собственного контроллера с пультом, который входит в штатную поставку. И внешний вид, и оформление получились очень даже оригинальными, и сходу даже не заметишь «помощника». Интересно, что отдельные узлы переработаны. Например, крепление водоблока/помпы на платформу AM4. Здесь придраться абсолютно не к чему, это один из лучших и удобнейших крепежей.

Если соединить вместе все ощущения от системы жидкостного охлаждения XPG и ее работы, можно прийти к выводу, что все получилось хорошо.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании XPG за предоставленную на тестирование СВО XPG Levante 360.

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обзор тест wildchaser сжо сво ryzen 7 5800x xpg adata xpg xpg levante 360

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