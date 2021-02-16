В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i7-10700F и AMD Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1 : ASUS ROG Strix Z490-H Gaming, LGA 1200;

: ASUS ROG Strix Z490-H Gaming, LGA 1200; Материнская плата №2 : ASUS ROG Strix X470-F Gaming, Socket АМ4;

: ASUS ROG Strix X470-F Gaming, Socket АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Super 8192 Мбайт - 1905/15500 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2080 Super 8192 Мбайт - 1905/15500 МГц (NVIDIA); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры: Core i7-10700F - 4600-4800 МГц;



Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц. Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 461.40.

NVIDIA GeForce 461.40. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. анонсы и реклама Хорошая цена на 3070 в Ситилинке Еще одна 3070 и дешевле Распродажа памяти в Регарде 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения систем все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Crysis Remastered.

Far Cry Primal.

Horizon Zero Dawn.

Iron Harvest.

Mafia Remastered.

Project Cars 3.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

Total War Saga: Troy.

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Результаты тестов: сравнение производительности

Crysis Remastered

Версия 1.2.0.

DirectX 11.

Сглаживание - ТАА.



Качество текстур - максимально высокое.



Качество объектов - максимально высокое.



Качество теней - максимально высокое.



Качество физики - максимально высокое.



Качество шейдеров - максимально высокое.



Трассировка лучей - выключена.



Качество объемного освещения - максимально высокое.



Качество спецэффектов - максимально высокое.



Качество пост-обработки - максимально высокое.



Качество частиц - максимально высокое.



Качество воды - максимально высокое.



Качество растительности - максимально высокое.



Размытие в движении - выключено.

1% low и average FPS

Far Cry Primal

Версия 1.3.3.

DirectX 11.

Полноэкранное сглаживание - FXAA.



Качество текстур - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество пост-эффектов - высокое.



Качество геометрии - ультра высокое.



Качество земли - очень высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество окружающей среды - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Размытие движения - включено.

1% low и average FPS

Horizon Zero Dawn

Версия 1.06.

DirectX 12.

Угол обзора - 70.



Масштаб кадра - 100%.



Качество текстур - максимальное.



Качество моделей - максимальное.



Качество анизотропной фильтрации - среднее.



Качество теней - максимальное.



Качество отражений - высокое.



Качество облаков - максимальное.



Сглаживание - TAA.



Эффект скорости - включен.



Затенение фонового света - максимальное.

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1% low и average FPS

Iron Harvest

Версия 1.0.0.1632.

DirectX 11.

Качество текстур - высокое.



Качество теней - высокое.



Качество сглаживания - высокое.



Качество эффектов - высокое.



Качество рельефа - высокое.



Качество физики - высокое.



Плотность объектов - высокая.



Качество размытия в движении - высокое.



Физика разрушений - высокая.



Плотность эффектов - высокая.



Плотность снарядов - высокая.



Сглаживание - ТАА.

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1% low и average FPS

Mafia Remastered

Версия 1.01.

DirectX 11.

Угол обзора - 65.



Глубина резкости - выключена.



Размытие в движении - выключено.



Качество геометрической детализации - высокое.



Качество растительности - высокое.



Качество декалей - высокое.



Качество прямого освещения - высокое.



Качество непрямого освещения - высокое.



Качество теней - высокое.



Качество отражений - высокое.



Качество объемных эффектов - высокое.



Качество сглаживания - высокое.

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1% low и average FPS

Project Cars 3

Версия 1.0.0.0591u2.

DirectX 11.

Качество текстур - высокое.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество отражений - ультра высокое.



Карта окружающего мира - ультра высокая.



Детализация машин - ультра высокая.



Детализация трассы - ультра высокая.



Детализация теней - ультра высокая.



Размытие в движении - ультра высокое.



Детализация травы - высокая.



Качество частиц - высокое.



Упреждающий рендеринг - 1.

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1% low и average FPS

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Версия 1.09.

Vulkan.

Сглаживание - включено.



Резкость - выключена.



Качество обтекающего затенения - ультра высокое.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация текстур - х16.



Скринспейсовые тени - включены.



Качество ландшафта - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.



Качество теней от солнца - ультра высокое.



Качество ткани - высокое.



Размытие в движении - включено.



Свечение - включено.



Качество рассеивания света объектами - очень высокое.



Качество дальних теней - наилучшее.



Объемный туман - ультра высокий.



Фоновое размытие тумана - включено.

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1% low и average FPS

Total War Saga: Troy

Версия 1.2.0.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество воды - максимальное.



Качество тумана - высокое.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Качество солнечных лучей - высокое.



Глубина резкости - включена.



Качество ландшафта - максимальное.



Качество построек - максимальное.



Качество деревьев - максимальное.



Качество травы - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество интерактивной воды - высокое.



Виньетирование - включено.



Резкость - включена.



Зона резкости - включена.



Свечение - включено.



Марево - включено.



Тени от облаков - включены.



Интерактивная трава - включена.

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1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров видно, что в штатном режиме модель Core i7-10700F была быстрее своего соперника Ryzen 7 3700Х. После разгона процессоры продемонстрировали равную производительность.

Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.

Core i7-10700F был быстрее Ryzen 7 3700Х в играх Crysis Remastered, Far Cry Primal, Iron Harvest, Mafia Remastered, Project Cars 3 и Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint.

Core i7-10700F был в паритете с Ryzen 7 3700Х в играх Horizon Zero Dawn и Total War Saga: Troy.

Модель Core i7-10700F опередила соперника в шести играх и была на равных в двух проектах. При этом оба участника тестирования показали высокие результаты в большинстве протестированных игр.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.

Core i7-10700F - 26 400 рублей;



Ryzen 7 3700X - 25 400 рублей.

Соотношение стоимости и производительности процессоров (рубль/average FPS) Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность процессоры Core i7-10700F и Ryzen 7 3700Х оказались одинаково привлекательными для покупки.

По итогам проведенного тестирования можно утверждать, что в противостоянии между Core i5-10400F и Ryzen 5 3600 победитель не был выявлен. В номинальном режиме работы «синяя» модель была незначительно быстрее. Однако после разгона представитель AMD уверенно догнал конкурента, как в «чистой» производительности, так и по привлекательности для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

