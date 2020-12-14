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Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC

Чем же версия TUF Gaming отличается от ROG Strix и что она может противопоставить оппонентам?
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Оглавление

Вступление

Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC принадлежит к линейке графических ускорителей ASUS TUF Gaming тридцатой серии и оснащена системой охлаждения, позаимствованной у моделей старших поколений. Конструкция штатного кулера, помимо высокой эффективности, включает фирменные вентиляторы Axial-Tech, что превращает новинку в одну из самых тихих моделей на рынке.

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Производитель постарался уменьшить конкуренцию с семейством ROG Strix, снизив показатель Power Limit до референсного значения, но сохранив двойной переключатель BIOS. Это делает модель ASUS интересной и уникальной видеокартой.

Технические характеристики

Полное название: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC; код производителя: TUF-RTX3060TI-O8G-GAMING.

Модель TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio GeForce RTX 3080 Founders Edition
Производитель ASUS MSI NVIDIA
Графический процессор GA104-200 GA104-200 GA104-200
Частота ядра, МГц 1410 1410 1410
Частота ядра (Turbo), МГц 1755 1830 1665
Заводской разгон ядра, МГц 90 165
Частота памяти, МГц 14 000 14 000 14 000
Заводской разгон видеопамяти, МГц
Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6
Объем памяти, Гбайт 8 8 8
Шина памяти, бит 256 256 256
Разъемы интерфейсов 3 x DP, 2 x HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI
Питание, разъемы Pin 8 8 8
Количество вентиляторов/диаметр, мм 3 х 87 3 х 87 2 х 85
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 8 + 2 8 + 2 7 + 2
Power Limit (штат/макс), Ватт 200 / 216 240 / 250 200 / -
Формат СО, слоты 2.7 2.7 2
Размеры видеокарты, мм 301 х 142 323 х 140 242 х 112

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Упаковка и комплектация

Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC попадает в руки пользователя в черной коробке с фирменной полиграфией. Новинка оснащена восемью гигабайтами видеопамяти и получила заводской разгон.

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Упаковка достаточно информативна и раскрывает особенности модели. В первую очередь это касается эффективной системы охлаждения толщиной 2.7 слота расширения, качества компонентной базы TUF Gaming и алюминиевого дизайна кожуха.

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Набор комплектации стандартен для современных решений и предлагает брошюру, руководство пользователя и уникальную карточку с оценкой производителя, который, несмотря на достоинства новинки, ставит модели лишь три звезды! Любопытная самокритика или рекламный трюк.

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Внешний вид и дизайн

Линейка видеокарт ASUS TUF Gaming заметно преобразилась с появлением поколения NVIDIA GeForce RTX 30, став значительно крупнее и массивнее. И пусть модель ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC находится в среднем сегменте и занимает промежуточное положение в иерархии, ее не обошло стороной наделение солидной фирменной системы охлаждения.

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ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC получила кулер с дизайном TUF Gaming, характеризующейся толщиной 2.7-слота расширения, а благодаря использованию трехвентиляторной конструкции длина новинки достигает 301 мм.

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Широкую спинку прикрывает толстенный металлический «бэкплейт», защищающий текстолит от нежелательной деформации.

Радиатор системы охлаждения значительно больше печатной платы, поэтому копируя дизайн референса новинка имеет сквозную секцию для беспрепятственного выхода воздушного потока.

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ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC соответствует техническим характеристикам эталонной модели GeForce RTX 3060 Ti и имеет лишь один коннектор дополнительного питания 8-pin, а также показатель Power Limit на отметке 200 Вт. Ниже располагается небольшая светодиодная панель с символикой серии.

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Одной интересной особенностью видеокарты является двойной переключатель BIOS с производительным и тихим режимами, отличия которых касаются только кривой вентиляторов, сохраняя тактовые частоты ядра и памяти.

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Интерфейсная панель обзавелась дополнительным портом HDMI версии 2.1, доводя их общее число до двух. Кроме того, новинка несет на борту три видеовыхода DisplayPort 1.4a.

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Система охлаждения

У видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC интересная система охлаждения, перекочевавшая от старшей модели GeForce RTX 3070. Но как мы знаем, энергопотребление и нагрев у «тишки» значительно меньше, что делает новинку на уровень холоднее и тише.

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В качестве охладителя выступает крупный трехсекционный радиатор с пятью тепловыми трубками. Многие элементы тщательно проработаны и везде пропаяны.

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Основная площадка радиатора накрывает микросхемы видеопамяти, а последняя секция контактирует с мосфетами. Инженеры продлили ребра до основания, что позволяет воздушному потоку лучше охлаждать данный участок, и тестирование это доказывает.

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Технология MaxConnect представляет медную пластину с никелированным покрытием и высоким уровнем полировки, что играет значимую роль в охлаждении графического процессора.

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Дополнительные две фазы питания, отвечающие за видеопамять GDDR6, охлаждаются простой накладкой в передней части видеокарты.

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Опорная пластина в охлаждении новинки не участвует, что конечно немного печалит. Но как покажет тестирование этого и не требуется, но, черт возьми, капельку дополнительной эффективности хотелось бы увидеть.

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Печатная плата

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Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC построена на оригинальной печатной плате черного цвета. Дизайн PCB копирует многие аспекты модели ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070, но не берет за основу текстолит старшей серии с не распаянными площадками, а разработан на ее основе.

Например, отличается линия питания GPU, не предусмотрено место для коннектора 8-pin, появляется возможность для задействования технологии FanConnect.

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Обратная сторона печатной платы ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC.

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Сердцем героя обзора стал графический процессор GA104-200-A1. Он произведен по 8 нм техпрoцессу на 36-й неделе 2020 года и включает 4864 шейдера, 80 блоков растеризации и 152 текстурных блока.

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В сравнении с референсом подсистема питания усилена и насчитывает десять фаз, где восемь фаз отведены на графический процессор и две – на видеопамять. Используются силовые каскады SiC654A с номинальным током 50 А.

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Видеокарта оснащена 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран восемью микросхемами производства Samsung. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).

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Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;
  • Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;
  • Монитор: AOC U2790PQU;
  • Корпус: открытый стенд.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались.

На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон

Стандартные частоты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC

За видеокартой ASUS закреплен заводской разгон +90 МГц и технология остановки вентиляторов, что делает новинку производительнее эталонной модели и бесшумной в простое. Получаем следующие показатели:

  • 36°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 37°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Крыльчатка активируется при 58°C, а выключается при 38°C.

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Приведем подробные характеристики ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC. Показатель уровня TDP составляет 200 Вт с возможностью увеличения до 216 Вт.

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Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC зависит от значения Power Limit, который соответствует референсному значению 200 Вт, укладывающемуся в технические показатели слота PCI Express х16 и коннектора 8-pin. Однако это нее мешает новинке прекрасно себя чувствовать и выдавать 1830-1865 МГц в бусте.

Система охлаждения активируется при достижении отметки 58°C, но модель оказывается холоднее порога активации и легко остывает до 56°C. Вентиляторы вращаются при 1450 об/мин, выдавая 34,2 дБА, оставаясь тихими в работе. Мосфеты греются не выше 62°C.

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Новая система охлаждения TUF Gaming успешно справляется с топами, поэтому видеокарта с TDP 200 Вт ей не помеха, и запас эффективности высок. При максимальной мощности 3000 об/мин нагрев графического процессора и силовой части составляет комфортные 47°C и 55°C.

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Новинка прекрасно даунвольтится, снижая энергопотребление почти на треть с 200 Вт до 138 Вт! Чтобы пройти порог активации вертушек, вручную они включаются при 1200 об/мин.

В таком режиме видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC бустит до 1905 МГц и прогревается лишь до 50°C по ядру и до 57°C в зоне VRM.

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Тихий режим ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC

Тихий режим у модели ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC заключается в менее агрессивной кривой вертушек, хотя тестирование показало, что они и так едва работают, куда ниже? Частоты она сохраняет текущие, технология Fan Stop активна.

Версия BIOS изменяется с «80.59» на «80.5A». Получаем следующие показатели:

  • 37°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 38°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

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Приведем подробные характеристики ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC. Показатель уровня TDP составляет 200 Вт с возможностью увеличения до 216 Вт.

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Активация Silent Mode на видеокарте ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC приводит к интересному поведению модели, видимо с настройками BIOS производитель поторопился.

Говорить о тихом режиме не приходится, наоборот, новинка резко начинает набирать обороты вентиляторов до 1850 об/мин, лишь затем возвращаясь к стоковому показателю 1450 об/мин. Температуры графического процессора и мосфетов идентичные с прежним состоянием.

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Разгон ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC

Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC ограничена Power Limit, но порох в пороховницах есть. Видеопамять построена на микросхемах Samsung, качество кристаллов которых выросло и разогнать с 14 ГГц до 17 ГГц не вызывает труда. Также можно поднять частоту ядра на 100 МГц в бусте.

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Прирост производительности ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC от разгона составляет 6-7%.

3DMark Fire Strike

Graphics Score
Больше – лучше

3DMark Time Spy Extreme

Graphics Score
Больше – лучше

Энергопотребление

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт

На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme

Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

Модель ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC демонстрирует отличный баланс основных характеристик, высокую производительность и тихую работу системы охлаждения, оставляя небольшое поле для экспериментов с двойным переключателем BIOS.

Производитель сам того не ведая создал народную видеокарту для нетребовательного геймера. Конечно, не стоит забывать про большие габариты и невысокий показатель Power Limit, ограничивающий оверклокерский потенциал графического процессора GA104-200. Последнее лишает дополнительных 5% быстродействия, которых удалось достичь на другой модели GeForce RTX 3060 Ti, но это прерогатива версии ROG Strix. А задача TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC – быть лучшей в своем сегменте, и, на мой взгляд, ей это удается.

Видеокарта ASUS это отличное решение для построения высокопроизводительного ПК, которое превосходит модель GeForce RTX 2070 в играх практически на треть и обладает эффективной и тихой системой охлаждения.

Александр Андерсон

По итогам обзора видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC получает награду:

200x109 16 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC.

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