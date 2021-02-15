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Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming

У компании ASUS вышла интересная модель Mini-ITX, предназначенная для производительных игровых систем на LGA 1200.
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Оглавление

Вступление

Я уже рассмотрел практически все чипсеты для платформы Intel LGA 1200, но пока никак не довелось рассмотреть ни одной платы на Intel H470. Скорее всего, это не самый популярный логический чип, ведь он далеко не самый дешевый, а разгона по-прежнему нет и это очень грустно.

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Тем не менее, такая структура чипсетов уже давно сложилась у компании Intel. Известно, что Intel H410 – это самый бюджетный вариант, B460 – чуть дороже и ориентирован на рабочее использование, H470 – предполагается для домашнего использования и Z490 – ориентирован на разгон и прочих энтузиастов. Есть еще Q470 и W480, но это чисто корпоративная история и обычные платы на них встречаются редко.

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В этой таблице хоть что-то проясняется про современные чипсеты, однако на горизонте уже маячат новые 500-е чипсеты т компании Intel. Тем не менее, нам обещают оставить совместимость со следующим поколением процессоров для платформы Intel LGA1200, но без сюрпризов здесь не обойдется потому, что появится поддержка шины PCI-e 4.0 и тут выяснится, что не все платы к этому готовы, а значит добро пожаловать в магазин. На самом деле результаты показывают, что разница в производительности между PCI-e 3.0 и PCI-e 4.0 не такая большая и уже давно муссируются слухи про близость DDR5 и PCI-e 5.0, а пока производители графических процессоров мечтают исключить из цепи обмена данными процессор и загружать их напрямую с SSD через PCI-e. Это неплохая идея и все равно пропускная способность PCI-e x16 видеокарты в 4 раза больше, чем PCI-e x4 у SSD. Поэтому пока еще рано говорить, что где-то уперлись в возможности PCI-e x16 Gen3 и надо срочно переходить на Gen4.

Кстати, наиболее любопытно сравнивать различные чипсеты по одной серии устройств, чтобы видеть, насколько все отличается внутри одной линейки. В первую очередь я уже рассматривал ASUS ROG Strix Z490-I Gaming. Это крутая и уникальная плата для узкой категории пользователей, которые ни в чем себя не ограничивают. Здесь же мы уже успели рассмотреть ASUS ROG Strix B460-I Gaming. Средняя плата, но достаточно оптимальная по своим функциональным возможностям. Многие действительно остановятся на ней потому, что в большинстве случаев этого вполне достаточно, а на таких маленьких платах никто ничего не разгоняет, а скорее наоборот пытаются подобрать оптимальные значения по температуре. Еще смысл кроется в том, чтобы не покупать процессор с разблокированным множителем, а скорее наоборот поискать что-то с буквой T на конце.

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Что можно сказать об ASUS ROG Strix H470-I Gaming, учитывая опыт уже рассмотренных моделей? Скорее всего, это что-то среднее. Я бы предположил, что функционал будет ближе к флагману, а отсутствие разгона будет роднить с младшей моделью. Посмотрим – увидим.

Упаковка и комплектация

Коробка очень компактная и даже в толщину не больше обычной. Поэтому ручки для переноски отсутствуют. Оформление уже привычное и знакомое по любой материнской плате серии Republic Of Gamers.

Расцветка также фирменная – это черная и красная палитра. Как правило, черный фон спереди и сзади, а по двум торцам он красный. Здесь не исключение.

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В левом верхнем углу находится логотип серии ROG. Большую площадь справа занимает изображение материнской платы. В левой части по центру крупными символами обозначены надписи ROG Strix и наименование модели. Внизу находится логотип компании ASUS и группа значков. Три из них относятся к компании Intel, а еще два – фирменные технологии компании ASUS AURA Sync и Game First. Поддержки SLI и CrossFire нет из-за особенностей платы.

Поверхность упаковки матовая, полиграфия качественная. Сзади находится гораздо больше информации.

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Сверху мы снова видим эмблему серии ROG. Рядом крупными буквами указано наименование модели. Ниже находятся две фотографии устройства. На правой вид прямо сверху, а на левой изображение под углом так, что хорошо видны разъемы задней панели. По бокам находятся таблицы со спецификацией устройства. Ниже есть четыре вставки с описанием ключевых технических решений. Из всех я выделил для себя только наличие беспроводного модуля. Это интересно, а остальное все как-то несерьезно.

Теперь заглянем в коробку.

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Сверху находится картонный лоток с крышкой, где лежит плата в антистатическом пакете. Вынув его, обнаруживаем отсек внизу, где находится комплект поставки.

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Судя по всему, он очень интересный. Информационные компоненты представлены следующим набором.

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  • Руководство пользователя;
  • Комплект наклеек;
  • DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Благодарственная карта;
  • Руководство по монтажу;
  • Контактная информация;

С аксессуарами тут тоже все в порядке.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Два комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Специальный удлинитель для разъема кнопок и индикаторов корпуса;
  • Кабель для лент подсветки ARGB;
  • Q-Connector;
  • Адаптер для USB Type-C Audio;
  • Антенна для беспроводного модуля.

Есть все, что необходимо для полного функционала устройства.

Дизайн и особенности платы

Несмотря на то, что плата компактная, она достаточно увесистая. Так получается потому, что печатная плата изготовлена с 8 слоями металлизации, а еще развита система охлаждения, которая состоит из нескольких радиаторов. Внешне плата смотрится очень симпатично, но у меня сразу возник вопрос про RGB-подсветку. Почему на прошлом поколении она была, а сейчас ее нет?

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Устройство формата mini-ITX, значит, габариты составляют всего 17 х 17 см.

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Хорошо, что хоть нет никакого вентилятора в системе охлаждения. Хотя это легко объясняется тем, что на плате ASUS ROG Strix Z490-I Gaming все же предусмотрен разгон, а здесь его нет.

Поэтому радиаторов вполне достаточно для отвода тепла даже при использовании самых мощных процессоров. С другой стороны какой-то обдув необходим, если использовать СЖО.

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С обратной стороны элементов тоже очень много. Здесь не только куча керамических конденсаторов. Есть несколько транзисторов, контроллер ASUS AURA Sync и слот для установки накопителя m.2.

Понятно, что габариты устройства небольшие, а по функционалу плата близка к флагманским моделям, поэтому компоновка плотная.

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Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8.

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Дополнительный коннектор питания расположен не очень удобно, но в таких компактных платах вообще редко когда бывает, что все удобно. Известно, что TDP новых процессоров на LGA1200 отличается от предыдущего поколения и составляет 125 Вт у модификаций с литерой K. Многие производители используют дополнительные разъемы 8+8 Pin или 8+4 Pin. Однако, нам известно, что разгона нет, а значит все отлично.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два слота черного цвета. С одной стороны здесь используются фиксаторы, а с другой - защелки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно просто установить две планки памяти.

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Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 2933 МГц со штатным напряжением 1,2 В, которое можно увеличивать, но смысла в этом нет. Максимальный допустимый объем составляет 64 Гб – путем установки двух модулей по 32 Гб. Такие модули появились давно, но они дорогие и не очень быстрые. Также есть поддержка технологии OptiMEM II, но я не совсем понимаю зачем это нужно, если работать приходится с штатной частотой.

Производитель заявляет о 10-фазной подсистеме питания, а точнее состоящей из 8+2 каналов. Они находятся сверху и сбоку от сокета.

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Наверное, для компактного устройства это очень хороший показатель. Во всяком случае подсистема питания здесь точно не хуже, чем на плате ASUS ROG Strix Z490-I Gaming.

На каждую из основных восьми линий приходится по одной транзисторной сборке ON Semiconductor NCP302045. В пике они способны обеспечить до 75А и это очень неплохо. Также на все десять каналов приходится по одной ферритовой катушке.

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Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета. В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема Digi+ VRM EPU ASP1900B, которая способна обеспечить 8 фаз. Ее обычно устанавливают на новые недорогие модели среднего уровня.

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Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются двумя радиаторами с развитым оребрением.

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Оба изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Крепление каждого осуществляется с обратной стороны при помощи двух винтов жестко. В качестве термоинтерфейса используются терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только со сборками, но и с дросселями.

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Сверху боковой радиатор накрывает черный пластиковый кожух. К нему крепится заглушка задней панели сверху, а сам он парой саморезов с обратной стороны. Сверху присутствует вставка с надписью ROG Strix.

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Еще один составной радиатор находится внизу. Он состоит из двух частей. Сверху находится вытянутая черная пластина, которая предназначена для отвода тепла от накопителя m.2.

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Она изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. Сверху снова присутствует украшение в виде наклейки с логотипом ROG. С другой стороны находится терморезинка для контакта с накопителем.

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Под ней находится радиатор чипсета, который представляет из себя нечто необычное странной формы. Так получается потому, что сверху него монтируется накопитель. Странное решение и не очень удобное.

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Крепится радиатор при помощи двух винтов с обратной стороны жестко. От также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. В качестве термоинтерфейса снова выступает терморезинка.

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Под радиатором находится сам чипсет Intel H470. Внешне он очень похож на Z490.

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Функционал здесь урезан также как на большинстве плат Mini-ITX. Например, здесь только четыре порта SATA, одна колодка для двух устройств USB 2.0 и одна колодка для двух устройств USB 3.2 Gen1, которая находится в правом нижнем углу.

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Разъем для подключения портов ввода/вывода и спикерфона находится рядом с основным коннектором питания ATX 24-pin. Индикатора POST кодов нет, но есть группа светодиодов, которая должна хоть как-то помогать разбираться, что происходит с платой.

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Они находятся в правом верхнем углу над коннектором питания ATX 24-pin. Микросхема сетевого контроллера находится за разъемами задней панели. Точнее их две.

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Это относительно новый чип Realtek RTL8111H и уже известный Intel I219-V. Батарейка CMOS приклеена к группе разъемов задней панели.

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Слот расширения всего один - PCI-e x16. Разумеется, он получает свои линии непосредственно от контроллера процессора.

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В левом нижнем углу находится звуковой кодек Realtek S1220А, а рядом – контроллер Realtek S210.

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Около него есть два операционных усилителя Texas Instruments O1688A и R4580I.

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Контроллер ввода/вывода и системного мониторинга находится над слотом PCI-e x16. Это микросхема Nuvoton NCT6798D.

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На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Четыре разъема USB 3.2 Gen1;
  • Два разъема USB 3.2 Gen2 (один Type-C);
  • Один разъем HDMI;
  • Один разъем Display Port;
  • Два сетевых разъема RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один аудиоразъем типа USB Type-C;
  • Два вывода антенн.

Беспроводной модуль последнего поколения представлен небольшим адаптером M.2 в небольшом металлическом корпусе. Внутри скрывается Intel Wi-Fi 6 AX201NGW.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 10-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200
Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s)
Системная логика Intel H470
Поддерживаемая оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen3 (х16)
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z490; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Realtek RTL8111H;
1 x Intel I219-V
Аудио Realtek S1220A – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 x USB 2.0 (Intel H470)
USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel H470)
USB 3.2 Gen2 2 x USB 3.2 Gen2 (Intel H470)
Thunderbolt 3 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen1;
3 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2Type-C;
1 x RJ45;
3 x 3.5 мм Jack;
1 х Display Port;
1 x HDMI 1.4b;
2 x Ant. out
Размеры, мм 170 x 170
Форм-фактор Mini-ITX.

Возможности BIOS

Оболочка уже давно знакомая по предыдущим моделям и уже давно кардинально не меняется. Интерфейс удобный и очень понятный. Многие уже привыкли к нему, и нет смысла в каких-то изменениях потому, что уже понятны все категории и места расположения нужных настроек. Заблудиться здесь невозможно.

Есть режим EZ Mode, где осуществляются простые базовые настройки, которые подойдут для большинства. Однако, не все так просто. Складывается ощущение, что раньше платы были немного умнее. Нельзя было даже думать о разгоне. Ты выставляешь частоту – она игнорирует, ты загружаешь XMP профиль – она оставляет базовые частоты.

Этот алгоритм был прост и понятен. Сейчас совсем другое дело. Ставь любую частоту, но работать она будет только на максимально возможной для процессора, иначе система уходит в нирвану и спасает только Clr CMOS.

В остальном меню знакомое и понятное. Компания не меняет структуру уже давно потому, что удобно и все привыкли.

И, конечно же, здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго ковыряешься и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i5-10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix H470-I Gaming, версия BIOS 2207;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Samsung 981 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 Ватт.

Тестирование

Сборка системы проходит не без приключений, но сперва оценим работу новинки ASUS. Подсветки нет вообще, что может расстроить с учетом того, что в прошлом поколении все было отлично.

При сравнении со своей старенькой ASUS ROG Strix B450-I Gaming могу сказать, что стало скучнее. Там светодиоды освещают всю правую сторону, а здесь ничего. Только наклейки на радиаторах переливаются радугой.

Для синхронизации эффектов нужно установить специальный софт.

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Используемый кулер Noctua явно избыточен для такой материнской платы, зато с совместимостью с оперативной памятью и видеокартой проблем не возникло.

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После сборки и запуска тестовой конфигурации предлагаю взглянуть на систему при помощи утилит.

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От разгона памяти пришлось отказаться сразу, хотя функция в BIOS присутствует. Материнская плата сразу входит в ступор и приходится сбрасывать настройки. Удается лишь снизить тайминги, но результат все равно слабый.

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AIDA 64 GPGPU Benchmark.

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Теперь традиционный тест Crystal Disk Mark 7.0.0.

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Что нам покажет тепловизор во время использования Prime95.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek S1220A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

У компании ASUS вышла интересная модель, учитывая специфику устройства. Конечно, хотелось бы, чтобы хоть память гналась, но, к сожалению, такова политика Intel. Что касается остального, то материнская плата компактная, и отсюда вытекают все достоинства и недостатки. Вся функциональность чипсета упирается в габариты.

В современных реалиях хочется с такой модификацией быть на ступень выше – это как компенсация за отсутствие разгона. И желательно больше современных интерфейсов. Например, Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen2x2 или что-то подобное с передачей DP по нему и мощной подзарядкой. Пусть это и компактный вариант, предназначенный для производительных сборок, но всегда хочется чего-то большего. Справедливости ради, один порт USB 3.2 Gen2 Type-C на задней панели есть.

Околосокетное пространство позволяет установить даже большой кулер. При этом предусмотрена отличная для модели без разгона подсистема питания. Поставим плюс и за охлаждение. Есть два независимых радиатора, которые хорошо справляются со своей задачей. Даже процессор 125 Вт не доставляет дискомфорта, и все же я бы посоветовал выбирать ЦП без свободного множителя, поскольку только у них заявлены высокие TDP. Индикатора POST-кодов нет, но есть несколько светодиодов, которые его пытаются заменить, и это хорошо. Индикация не всегда встречается, но на дорогих моделях производитель старается.

В итоге перед нами неплохая и в то же время компромиссная модель. При выборе стоит учесть ее характеристики: возможно, лучше доплатить до Intel Z490 или сэкономить и взять B460.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS ROG Strix H470-I Gaming.

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обзор тест asus wildchaser rog mini-itx gaming lga 1200 strix core i5-10600k intel h470 asus rog strix h470-i gaming

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Образование то у тебя какое? Четыре класса=два первых+два вторых?Читать такую писанину сложно.
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
Дядя Ваня Номер 144
12:39
бред полный ... да и по части тестов как видно интел или равен или обгоняет даже амд ... меньше-лучше сами же написали .. ниже игры и их фпс или что .. ? короче очерендые говно-новости .. ждём нормал...
Core i7-11700K оказался значительно медленнее Ryzen 7 5800X в играх и синтетике, уступив более 20%
ZeroCooolX
12:37
Сказал бы я, но это будет осудительно.
После повышения цены Эфира до 1800 долларов майнеры раскупили видеокарты даже за 200 000 р
Зеновий Радеонович
12:37
Выйдет 1.5 проца для презенташек. АМД, бойся!
Intel выпустит прокаченный 10-ядерный Core i9-10900KS, способный обойти Ryzen 7 5800X в играх
Мимокрокодил
12:36
Унитаз разбился.
Intel выпустит прокаченный 10-ядерный Core i9-10900KS, способный обойти Ryzen 7 5800X в играх
sanchez521
12:36
Думал, тут статья по разогнанные оверклокером почти топовые процы. А оказалось, сравнение картинок.
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
Эдуард Кузнецов
12:36
Все он видит, не дурак. Пиарится так.
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ZeroCooolX
12:35
Нет. Это вообще слямжено из сети.
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
temrus63
12:33
сейчас бы со старым радеоном7 тестировать такие процессоры.
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
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