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Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC

Модель GeForce RTX 3070 JetStream OC – отличный вариант для игр без всяких «но».
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Оглавление

Вступление

Графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3070 пришел на смену RTX 2070 и поднял планку производительности в сегменте на новый уровень. Еще недавно я был вполне доволен производительностью GeForce RTX 2070 Super. Сейчас она не стала хуже, просто на рынке все поменялось. К сожалению, новые видеокарты продаются дороже рекомендованной цены в $500, поэтому не все массово кинулись менять свои RTX 2070 на новые карты. Более того, даже цены на RTX 2070 Super не снизились. Вот и образовалась странная ситуация на рынке.

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Безусловно, цена играет важную роль при покупке видеокарты, но мы уделяем внимание устройству разных видеокарт и никак не можем повлиять на их стоимость. А согласно заявлениям производителя на всех презентациях GeForce RTX 3070 действительно должен был заменить RTX2070. В этом поколении графических процессоров производительность была увеличена за счет наращивания количества вычислительных блоков, а также увеличения их быстродействия.

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Я уже рассматривал несколько видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и в основном остался доволен ими за исключением одного нюанса. Компания NVIDIA разработала эталонный дизайн своего устройства таким образом, что сквозь радиатор системы охлаждения GPU воздух проходит насквозь и устремляется вверх прямо в область процессорного кулера. Это неплохо, но годами отрасль строилась таким образом, что это не учитывалось. Теперь остальные производители подхватили эту инициативу и почти все видеокарты последнего поколения пропускают часть воздуха через себя. Теперь, похоже уже не обойтись без необслуживаемой СЖО в корпусе.

Сегодня на тестирование попала еще одна видеокарта RTX 3070 компании Palit. Не знаю, как в других странах, но в России этот бренд чрезвычайно популярен благодаря разумным ценам на продукцию. Кроме этого есть очень много интересных моделей с отличными характеристиками. Компания постоянно работает над улучшением и модернизацией своей продукции, поэтому карты выходят все тише и холоднее. Качество элементной базы тоже постоянно улучшается вместе с тенденциями рынка. Инженеры фирмы стараются идти в ногу со временем и выбирают для своих устройств современные качественные компоненты. В прошлый раз я рассматривал модификацию Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC, а сейчас на тестировании Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC.

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Судя по названию, это разные линейки, но неизвестно, насколько сильно они отличаются по строению. Возможно, производитель ограничился установкой различных систем охлаждения, а печатные платы одинаковые. Также интересно посмотреть, насколько эта система охлаждения получилась эффективнее.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров. Снаружи красивая цветная оболочка, а внутри картонная коробка. Спереди можно увидеть фрагмент видеокарты с системой охлаждения, подсветку сверху и даже вид сзади.

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В левом верхнем углу находится логотип производителя. В правой части крупными буквами указано название линейки JetStream. Ниже находится зеленая вставка от компании NVIDIA с наименованием графического процессора GeForce RTX 3070. В левом нижнем углу присутствует наrлейка OC, которая сообщает о версии с заводским разгоном, а ниже указан объем памяти.

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С обратной стороны находится описание архитектуры, но никакой полезной информации о конкретном продукте тут нет.

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Внутри запрятана черная картонная коробка.

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Открыв ее, мы видим тоненькую книжку руководства пользователя, а под ней лист из вспененного полиэтилена.

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Под этим листом находится каркас из такого же материала, где в антистатическом пакете зажата видеокарта. Сверху и снизу находится еще два отсека, где располагается оставшаяся часть комплекта поставки, а точнее только в нижнем.

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В верхнем у старших видеокарт было приспособление для поддержки видеокарты. Здесь его нет.

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Комплект небольшой: переходник питания 2 х 6-pin на 8-pin PCI-e, кабель синхронизации ARGB LED и руководство пользователя. Драйверов нет, но к этому уже все привыкли.

Дизайн и особенности видеокарты

Как ни странно, но видеокарта не очень большая, а скорее утолщенная. Она занимает больше двух слотов в толщину. Ее габариты составляют 304 х 136 х 60 мм, а вес можно посмотреть на экране.

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Карта тяжелее Palit RTX 3070 Gaming PRO OC на 260 г. И габариты у нее отличаются, а это значит, что система охлаждения была переработана и здесь она совершенно другая.

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Сзади видеокарта закрыта металлической пластиной. Все равно прибавка в весе достигается не этим. Однако в данном случае она служит только для защиты и в соединительных целях потому, что никаких терморезинок с обратной стороны нет.

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Смысл заключается в том, что сама печатная плата существенно короче системы охлаждения и поэтому пластина ее как-бы наращивает. Точнее это делает не только она, а также алюминиевая рама спереди, которая жестко не привязана к радиатору.

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Задняя пластина изготовлена из алюминиевого сплава. Она крепится не к самой печатной плате, а к металлической раме спереди винтами сквозь нее. На наружной поверхности находятся наклейки со штрих-кодам, надпись JetStream и GeForce RTX. Также там есть две защитные наклейки на винтах. Видно, что внутри терморезинок нет и она не участвует в теплообмене.

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Для того чтобы снять кулер, сначала нужно снять эту пластину, открутить два винта со стороны видеовыходов и снять стальную рамку, которая фиксируется четырьмя винтами по углам. Последняя осуществляет основной прижим радиатора.

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Сразу сложно понять, что к чему здесь крепится, и в итоге нужно откручивать все. Получается, что задняя пластина крепится к передней металлической раме. Рама не связана с кулером, но соединяется с кожухом, а винты находятся внутри.

Поэтому, чтобы полностью разобрать кулер, нужно еще демонтировать пластиковый кожух спереди, куда установлены вентиляторы.

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Рама изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. Она осуществляет взаимодействие с силовыми элементами, чипами памяти и увеличивает жесткость конструкции. В целом она получается очень прочная.

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Я уже говорил, что сам радиатор не связан с рамой, а крепится непосредственно к печатной плате. Для этого предусмотрена специальная монтажная рамка с винтами по углам.

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Радиатор выполнен по классической схеме. Из медного никелированного основания расходятся четыре тепловые трубки, пронизывают два массива ребер и получается две секции радиатора.

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Сверху сквозь них дуют два вентилятора с ШИМ-управлением. Диаметр крыльчатки 100 мм.

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На двигателях указано: TAIHUI TH1015B2H-PAA01 с техническими характеристиками 12 В, 0,45 А. Вентиляторы крепятся на пластиковом кожухе, а он к раме.

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Сама печатная плата очень компактная с плотным расположением элементов. Так кажется только, пока не увидишь референс. Вот там действительно все очень плотно. Что касается качества изготовления, то оно очень высокое и это сразу заметно.

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Подсистема питания графического процессора находится в левой части карты, как и на Palit RTX 3070 Gaming PRO. Тепло от транзисторных сборок отводит та самая металлическая рама, которая контактирует с ними через специальные терморезинки.

Поэтому левая сторона видеокарты греется сильнее, а справа воздух проходит через карту и продувает радиатор насквозь потому, что в задней пластине предусмотрены отверстия. Также мне показалось, что подсистема питания здесь немного усилена по сравнению Palit RTX 3070 Gaming PRO, но не принципиально.

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Двенадцать фаз разведено на графический процессор и две на память. Элементная база тут похожа, но мы видим на две фазы больше. На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке производства Alpha & Omega Semiconductor AOZ5311NQI и по одной ферритовой катушке индуктивности.

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Сзади распаяно два ШИМ контроллера: uPI Semiconductor uP9512R и uS5650Q.

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По центру находится графический процессор NVIDIA RTX 3070, он же GA104. Чип изготовлен на 36 неделе 2020 года.

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Сверху, справа и снизу распаяны микросхемы памяти типа GDDR6. Снизу и справа по 3, а сверху - 2. Здесь используется 256 битная шина.

Теоретически может появиться продвинутая версия, где объем памяти будет удвоен, но пока об этом нет никакой информации.

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Здесь используются микросхемы производства компании Samsung. Дополнительное питание подается на видеокарту через два разъема 8-pin + 8-pin PCI-e.

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На задней панели находится стандартный набор видеовыходов.

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  • Три Display Port;
  • Один HDMI.

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Еще на плате есть переключатель BIOS, который позволяет выбрать производительный режим или тихий.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC 8 Гб проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X @ 4300 МГц;
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ROG STRIX B550-XE Gaming Wi-Fi, версия BIOS 1401;
  • Память: 2 x 8 Гб DDR4-4133 @ DDR4-3800, 16-16-16-32, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: Palit RTX 3070 JetStream OC 8 Гб (1500 / 1815 / 1750 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2 Samsung 981 1 Тб;
  • Блок питания: SeaSonic SS-1000XP 1000 Вт.

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Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 26,6 дБ.

Тестирование

С установкой видеокарты все проходит отлично, поэтому сразу предлагаю посмотреть видео, где она работает под «бубликом». Результат достаточно хороший.

Кстати, вентиляторы включаются только при достижении 50°C. До этого они остаются неподвижными, видеокарта работает в пассивном режиме и шума нет вообще.

Обороты крыльчаток не достигают 100% мощности, а только 52%, что соответствует 1460 об/мин, шум при этом составляет 33.1 дБ с расстояния 1 м. Сверху кожуха находится большая вставка с RGB-подсветкой. Алгоритм ее работы можно синхронизировать, для чего предусмотрен специальный кабель в комплекте.

Посмотрим на работу новой модели Palit в приложении 3DMark Time Spy:

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3DMark Time Spy Extreme:

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3DMark Port Royale:

450x280 32 KB. Big one: 1450x902 228 KB

3DMark Sky Diver:

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Superposition 8K:

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Информация сообщает, что максимум по питанию может быть до 330 Вт.

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Кстати, разгон есть и очень неплохой. На 125 МГц удалось увеличить частоту графического процессора, на 500 МГц – видеопамяти. В результате производительность заметно увеличилась.

3DMark Time Spy:

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3DMark Time Spy Extreme:

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3DMark Port Royale:

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3DMark Sky Diver:

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Superposition 8K:

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Взглянем на видеокарту через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности сверху за рамой. Она разогревается выше 70°C. Сама рама так не греется.

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С обратной стороны температуры пластины комфортные. Нигде нет выше 50°C. Только в области графического процессора сзади можно увидеть 63°C, но это приемлемо.

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Теперь приведу график зависимости температуры от скорости вращения вентиляторов.

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Заключение

Видеокарта Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC – отличная модель без всяких «но». Система охлаждения прекрасно справляется с нагрузкой, обеспечивая небольшой уровень шума. Если сравнивать с модификацией Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC, то это совершенно другая модель. Здесь отличается все. Печатная плата совсем другая и совсем другой кулер.

Плата новинки получилась чуть больше в высоту, что позволило поставить два крупных вентилятора. Крыльчатка по форме напоминает ту, которая использовалась в моделях предыдущего поколения. Видеокарта работает тихо, а во время простоя вообще бесшумно потому, что вентиляторы останавливаются. В нагрузке система охлаждения тоже демонстрирует хорошие температурные показатели вместе с приемлемым уровнем шума.

Правда, по толщине кулер получается больше двух слотов. Это не такая большая плата за хорошее охлаждение. Все сделано надежно, качественно и красиво. Сама печатная плата небольшая, но зато она не кажется пустой. Задумка компании NVIDIA с прокачкой воздуха через модель тут сохранена. Два вентилятора обеспечивают хороший поток воздуха, а один из них практически полностью дует через радиатор насквозь.

Есть RGB-подсветка и она реализована отлично. Прямо на самом видном месте, сверху, подсвечивается надпись GeForce RTX и JetStream. Смотрится здорово. Есть один небольшой нюанс – это подключение кабелей дополнительного питания, которые вставляются в разъемы почти посередине устройства. Понятно, что печатная плата короткая и надо было как-то выходить из этой ситуации, но получилось на любителя.

Что касается дизайна, признаться, я не часто смотрю на видеокарту в момент динамичной игры, поэтому кому не понравиться, тот всегда может использовать глухую боковую крышку. Будем надеяться, что цены упадут до рекомендованных и моделей наконец-то хватит на всех, а очереди не будут слишком длинными.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора видеокарта Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC получает награду:

200x109 16 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании Palit за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC.

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smaximaa
12:50
был 1700@3.9Гц, температуры выше 75 гр. не видел
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
❤️Зацените мои голые фоточки, лайкай и общайся с такими как я✅
12:49
Полученные SMIC американские лицензии позволят снизить дефицит отдельных компонентов
Valik Banec
12:48
Через 5 лет? Вы так у верены? Я думаю вы уже про ддр5 тут кричать будете! Что ам4 отстой и т. Д. :)
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smaximaa
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ахахах
12:46
попу чуть развернуть и трусы снять.И избушка на курьих ножках выйдет
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WildFrag
12:44
Все это процессорные войны напоминают мне спор 2-ух меломанов которые ругаются о том что лучше, Металлика или Роксет :) Есть удачные процы и неудачные у тех и у других, технологически сейчас АМД объек...
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Valik Banec
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i love smallvill
12:43
Жалко, что у 3080 и 3090 нет JS-версии.
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
UpeR
12:41
Только вот с Zen 3 не прокатывает уже цена на посылке 5$, а с чего такие привилегии у синюков стали? В таможне не дураки сидят
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