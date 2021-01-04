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Вступление

Графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3070 пришел на смену RTX 2070 и поднял планку производительности в сегменте на новый уровень. Еще недавно я был вполне доволен производительностью GeForce RTX 2070 Super. Сейчас она не стала хуже, просто на рынке все поменялось. К сожалению, новые видеокарты продаются дороже рекомендованной цены в $500, поэтому не все массово кинулись менять свои RTX 2070 на новые карты. Более того, даже цены на RTX 2070 Super не снизились. Вот и образовалась странная ситуация на рынке.

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Безусловно, цена играет важную роль при покупке видеокарты, но мы уделяем внимание устройству разных видеокарт и никак не можем повлиять на их стоимость. А согласно заявлениям производителя на всех презентациях GeForce RTX 3070 действительно должен был заменить RTX2070. В этом поколении графических процессоров производительность была увеличена за счет наращивания количества вычислительных блоков, а также увеличения их быстродействия.

Я уже рассматривал несколько видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и в основном остался доволен ими за исключением одного нюанса. Компания NVIDIA разработала эталонный дизайн своего устройства таким образом, что сквозь радиатор системы охлаждения GPU воздух проходит насквозь и устремляется вверх прямо в область процессорного кулера. Это неплохо, но годами отрасль строилась таким образом, что это не учитывалось. Теперь остальные производители подхватили эту инициативу и почти все видеокарты последнего поколения пропускают часть воздуха через себя. Теперь, похоже уже не обойтись без необслуживаемой СЖО в корпусе.

Сегодня на тестирование попала еще одна видеокарта RTX 3070 компании Palit. Не знаю, как в других странах, но в России этот бренд чрезвычайно популярен благодаря разумным ценам на продукцию. Кроме этого есть очень много интересных моделей с отличными характеристиками. Компания постоянно работает над улучшением и модернизацией своей продукции, поэтому карты выходят все тише и холоднее. Качество элементной базы тоже постоянно улучшается вместе с тенденциями рынка. Инженеры фирмы стараются идти в ногу со временем и выбирают для своих устройств современные качественные компоненты. В прошлый раз я рассматривал модификацию Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC, а сейчас на тестировании Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC.

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Судя по названию, это разные линейки, но неизвестно, насколько сильно они отличаются по строению. Возможно, производитель ограничился установкой различных систем охлаждения, а печатные платы одинаковые. Также интересно посмотреть, насколько эта система охлаждения получилась эффективнее.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров. Снаружи красивая цветная оболочка, а внутри картонная коробка. Спереди можно увидеть фрагмент видеокарты с системой охлаждения, подсветку сверху и даже вид сзади.

В левом верхнем углу находится логотип производителя. В правой части крупными буквами указано название линейки JetStream. Ниже находится зеленая вставка от компании NVIDIA с наименованием графического процессора GeForce RTX 3070. В левом нижнем углу присутствует наrлейка OC, которая сообщает о версии с заводским разгоном, а ниже указан объем памяти.

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С обратной стороны находится описание архитектуры, но никакой полезной информации о конкретном продукте тут нет.

Внутри запрятана черная картонная коробка.

Открыв ее, мы видим тоненькую книжку руководства пользователя, а под ней лист из вспененного полиэтилена.

Под этим листом находится каркас из такого же материала, где в антистатическом пакете зажата видеокарта. Сверху и снизу находится еще два отсека, где располагается оставшаяся часть комплекта поставки, а точнее только в нижнем.

В верхнем у старших видеокарт было приспособление для поддержки видеокарты. Здесь его нет.

Комплект небольшой: переходник питания 2 х 6-pin на 8-pin PCI-e, кабель синхронизации ARGB LED и руководство пользователя. Драйверов нет, но к этому уже все привыкли.

Дизайн и особенности видеокарты

Как ни странно, но видеокарта не очень большая, а скорее утолщенная. Она занимает больше двух слотов в толщину. Ее габариты составляют 304 х 136 х 60 мм, а вес можно посмотреть на экране.

Карта тяжелее Palit RTX 3070 Gaming PRO OC на 260 г. И габариты у нее отличаются, а это значит, что система охлаждения была переработана и здесь она совершенно другая.

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Сзади видеокарта закрыта металлической пластиной. Все равно прибавка в весе достигается не этим. Однако в данном случае она служит только для защиты и в соединительных целях потому, что никаких терморезинок с обратной стороны нет.

Смысл заключается в том, что сама печатная плата существенно короче системы охлаждения и поэтому пластина ее как-бы наращивает. Точнее это делает не только она, а также алюминиевая рама спереди, которая жестко не привязана к радиатору.

Задняя пластина изготовлена из алюминиевого сплава. Она крепится не к самой печатной плате, а к металлической раме спереди винтами сквозь нее. На наружной поверхности находятся наклейки со штрих-кодам, надпись JetStream и GeForce RTX. Также там есть две защитные наклейки на винтах. Видно, что внутри терморезинок нет и она не участвует в теплообмене.

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Для того чтобы снять кулер, сначала нужно снять эту пластину, открутить два винта со стороны видеовыходов и снять стальную рамку, которая фиксируется четырьмя винтами по углам. Последняя осуществляет основной прижим радиатора.

Сразу сложно понять, что к чему здесь крепится, и в итоге нужно откручивать все. Получается, что задняя пластина крепится к передней металлической раме. Рама не связана с кулером, но соединяется с кожухом, а винты находятся внутри.

Поэтому, чтобы полностью разобрать кулер, нужно еще демонтировать пластиковый кожух спереди, куда установлены вентиляторы.

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Рама изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. Она осуществляет взаимодействие с силовыми элементами, чипами памяти и увеличивает жесткость конструкции. В целом она получается очень прочная.

Я уже говорил, что сам радиатор не связан с рамой, а крепится непосредственно к печатной плате. Для этого предусмотрена специальная монтажная рамка с винтами по углам.

Радиатор выполнен по классической схеме. Из медного никелированного основания расходятся четыре тепловые трубки, пронизывают два массива ребер и получается две секции радиатора.

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Сверху сквозь них дуют два вентилятора с ШИМ-управлением. Диаметр крыльчатки 100 мм.

На двигателях указано: TAIHUI TH1015B2H-PAA01 с техническими характеристиками 12 В, 0,45 А. Вентиляторы крепятся на пластиковом кожухе, а он к раме.

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Сама печатная плата очень компактная с плотным расположением элементов. Так кажется только, пока не увидишь референс. Вот там действительно все очень плотно. Что касается качества изготовления, то оно очень высокое и это сразу заметно.

Подсистема питания графического процессора находится в левой части карты, как и на Palit RTX 3070 Gaming PRO. Тепло от транзисторных сборок отводит та самая металлическая рама, которая контактирует с ними через специальные терморезинки.

Поэтому левая сторона видеокарты греется сильнее, а справа воздух проходит через карту и продувает радиатор насквозь потому, что в задней пластине предусмотрены отверстия. Также мне показалось, что подсистема питания здесь немного усилена по сравнению Palit RTX 3070 Gaming PRO, но не принципиально.

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Двенадцать фаз разведено на графический процессор и две на память. Элементная база тут похожа, но мы видим на две фазы больше. На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке производства Alpha & Omega Semiconductor AOZ5311NQI и по одной ферритовой катушке индуктивности.

Сзади распаяно два ШИМ контроллера: uPI Semiconductor uP9512R и uS5650Q.

По центру находится графический процессор NVIDIA RTX 3070, он же GA104. Чип изготовлен на 36 неделе 2020 года.

Сверху, справа и снизу распаяны микросхемы памяти типа GDDR6. Снизу и справа по 3, а сверху - 2. Здесь используется 256 битная шина.

Теоретически может появиться продвинутая версия, где объем памяти будет удвоен, но пока об этом нет никакой информации.

Здесь используются микросхемы производства компании Samsung. Дополнительное питание подается на видеокарту через два разъема 8-pin + 8-pin PCI-e.

На задней панели находится стандартный набор видеовыходов.

Три Display Port;

Один HDMI.

Еще на плате есть переключатель BIOS, который позволяет выбрать производительный режим или тихий.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC 8 Гб проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X @ 4300 МГц;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG STRIX B550-XE Gaming Wi-Fi, версия BIOS 1401;

Память: 2 x 8 Гб DDR4-4133 @ DDR4-3800, 16-16-16-32, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: Palit RTX 3070 JetStream OC 8 Гб (1500 / 1815 / 1750 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2 Samsung 981 1 Тб;

Блок питания: SeaSonic SS-1000XP 1000 Вт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 26,6 дБ.

Тестирование

С установкой видеокарты все проходит отлично, поэтому сразу предлагаю посмотреть видео, где она работает под «бубликом». Результат достаточно хороший.

Кстати, вентиляторы включаются только при достижении 50°C. До этого они остаются неподвижными, видеокарта работает в пассивном режиме и шума нет вообще.

Обороты крыльчаток не достигают 100% мощности, а только 52%, что соответствует 1460 об/мин, шум при этом составляет 33.1 дБ с расстояния 1 м. Сверху кожуха находится большая вставка с RGB-подсветкой. Алгоритм ее работы можно синхронизировать, для чего предусмотрен специальный кабель в комплекте.

Посмотрим на работу новой модели Palit в приложении 3DMark Time Spy:

3DMark Time Spy Extreme:

3DMark Port Royale:

3DMark Sky Diver:

Superposition 8K:

Информация сообщает, что максимум по питанию может быть до 330 Вт.

Кстати, разгон есть и очень неплохой. На 125 МГц удалось увеличить частоту графического процессора, на 500 МГц – видеопамяти. В результате производительность заметно увеличилась.

3DMark Time Spy:

3DMark Time Spy Extreme:

3DMark Port Royale:

3DMark Sky Diver:

Superposition 8K:

Взглянем на видеокарту через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности сверху за рамой. Она разогревается выше 70°C. Сама рама так не греется.

С обратной стороны температуры пластины комфортные. Нигде нет выше 50°C. Только в области графического процессора сзади можно увидеть 63°C, но это приемлемо.

Теперь приведу график зависимости температуры от скорости вращения вентиляторов.

Заключение

Видеокарта Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC – отличная модель без всяких «но». Система охлаждения прекрасно справляется с нагрузкой, обеспечивая небольшой уровень шума. Если сравнивать с модификацией Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC, то это совершенно другая модель. Здесь отличается все. Печатная плата совсем другая и совсем другой кулер.

Плата новинки получилась чуть больше в высоту, что позволило поставить два крупных вентилятора. Крыльчатка по форме напоминает ту, которая использовалась в моделях предыдущего поколения. Видеокарта работает тихо, а во время простоя вообще бесшумно потому, что вентиляторы останавливаются. В нагрузке система охлаждения тоже демонстрирует хорошие температурные показатели вместе с приемлемым уровнем шума.

Правда, по толщине кулер получается больше двух слотов. Это не такая большая плата за хорошее охлаждение. Все сделано надежно, качественно и красиво. Сама печатная плата небольшая, но зато она не кажется пустой. Задумка компании NVIDIA с прокачкой воздуха через модель тут сохранена. Два вентилятора обеспечивают хороший поток воздуха, а один из них практически полностью дует через радиатор насквозь.

Есть RGB-подсветка и она реализована отлично. Прямо на самом видном месте, сверху, подсвечивается надпись GeForce RTX и JetStream. Смотрится здорово. Есть один небольшой нюанс – это подключение кабелей дополнительного питания, которые вставляются в разъемы почти посередине устройства. Понятно, что печатная плата короткая и надо было как-то выходить из этой ситуации, но получилось на любителя.

Что касается дизайна, признаться, я не часто смотрю на видеокарту в момент динамичной игры, поэтому кому не понравиться, тот всегда может использовать глухую боковую крышку. Будем надеяться, что цены упадут до рекомендованных и моделей наконец-то хватит на всех, а очереди не будут слишком длинными.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора видеокарта Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC получает награду:

Выражаем благодарность: