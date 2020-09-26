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Вступление

На рынке сейчас уже немало систем жидкостного охлаждения необслуживаемого типа. Появляться они начали давно, когда производители поняли, что этот бизнес может быть выгодным, даже если сами системы будут уступать суперкулерам. Поначалу готовые комплекты стали выпускать те, кто уже и так давно присутствовал на рынке СЖО. Готовый комплект лишь должен был упростить выбор и предложить какую-то сбалансированную конфигурацию, которая выгодна всем. Однако подобные схемы остаются все еще сложными для большой аудитории. Эти шланги, штуцеры, фитинги – от одних названий уже страшно, а это еще надо собрать, а вдруг потечет, да и стоит все по-прежнему дорого. Так родилась идея необслуживаемых СЖО, где есть всего лишь радиатор, две трубки и водоблок, совмещенный с помпой. Разумеется, все это необслуживаемое, чтобы избежать любых вопросов с течью жидкости.

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Однако не все понимают, что в итоге система немного усложняется. В данном случае зависимость получается не только от площади поверхности радиатора и воздушного потока вентиляторов. Мы добавили новую переменную – производительность помпы. Если помпа не качает, то жидкость не двигается и нет теплообмена с радиатором. Жидкость – теплоноситель, можно сравнить с кровью в системе человека. Если помпа качает медленно, то водоблок не справляется. Тепла много, а слабый поток не может нормально его снять и своевременно передать, чтобы охладить. Поэтому нужны грамотные настройки не только вентиляторов, но и работы помпы. У инженеров разных компаний появился стимул проработать этот вопрос и представить устройство, которое окажется наиболее эффективным, ведь простора для творчества тут много.

Еще необслуживаемыми системами охлаждения начали заниматься производители корпусов. Идея очень правильная и направлена в первую очередь на устранение проблем совместимости. Если СЖО и корпус одного производителя, то шанс, что они не будут совместимы, сводится к минимуму. Одной из таких фирм является Fractal Design. Она известна созданием премиум-моделей корпусов и осваивает рынок систем СЖО. Сейчас на рынке присутствует уже следующее поколение продукции – Celsius+. Количество моделей увеличилось в несколько раз, а выглядят они красиво и современно. Компания известна высоким качеством своей продукции и деталям к мелочам.

Сегодня мы рассмотрим одну из самых простых моделей последнего поколения потому, что почти у всех остальных радиаторы больше, а этот в линейке самый маленький и рассчитан на два вентилятора по 120 мм. Это Fractal Design Celsius+ S24 Prismа.

Система действительно выглядит очень привлекательно и к тому же предлагает пользователям два режима работы: Auto – по собственному алгоритму, PWM – с управлением от материнской платы. Выдержит ли эта система разгон процессора Ryzen 7 3800X?

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Упаковка и комплектация

Коробка очень крупная. Конечно не настолько как у корпуса Define 7XL, но это лишь устройство охлаждения, хоть и не такое простое. Оно состоит из нескольких компонент, которые связаны друг с другом и не разбираются. Именно поэтому получается такой саквояж.

Оформление очень приятное, понятное и информативное. Поверхность упаковки полу-глянцевая, а сверху она обтянута пленкой, которая защищает от грязи и пыли. Фон местами белый и открытая коробка может оказаться неопрятной. Посмотрим на упаковку со всех сторон.

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Практически все плоскости несут на себе какую-то информацию об устройстве. Спереди мы видим его полное изображение с работающей RGB подсветкой. Смотрится очень красиво благодаря специальным вентиляторам Fractal Design Prisma, которые являются самостоятельными устройствами и продаются отдельно. Помимо RGB подсветки у них неплохие технические характеристики. О них мало сказано на самой коробке, но мы вернемся к ним позже. Пока спереди в левом верхнем углу мы видим логотип компании после ребрендинга и наименование модели. Снизу сообщается, что разработано в Швеции и рядом ссылка на сайт компании.

С противоположной стороны коробки мы снова видим более крупный логотип и наименование модели. В описании указано: Pre-filled CPU Water Cooling System. Онлайн переводчик перевел это как: предварительно заполненная система водяного охлаждения процессора. В левом нижнем углу находится значок, который сообщает о пятилетней гарантии на устройство. Выше в левой части находится схематичное изображение. Здесь художники нам показали альтернативное расположение вентиляторов, когда они работают на приток, а сама система установлена на передней панели корпуса. На изображении есть маркеры с цифрами, а справа находится столбец с расшифровкой. В целом тут и так все ясно и никаких особых пояснений не требуется.

На одной из боковин на нескольких языках, включая русский, представлена следующая информация:

Стеклянный верх. Стильный стеклянный верх с новым логотипом компании Fractal с задней подсветкой.

Выбор режима подсветки. Индикатор аналогового/цифрового режима и режим затухания для выбора режима управления PWM (ШИМ)/Автоматического режима.

Кольцо ARGB-подсветки. В крышке насоса имеется шесть индивидуально управляемых светодиодов.

Плетеные трубки. Трубки скрывают кабели, проложенные к вентилятору/RGB-контроллеру.

Вращаемое верхнее кольцо. Ручной режим управления PWM (ШИМ) или режим AUTO легко выбирается прямо на крышке насоса.

Комбинированный вентилятор/RGB-контроллер. Добавлена поддержка RGB-подсветки в приводе вентилятора на шестигранной опоре.

Какие-то вещи сложны для восприятия и понимания, но звучит все очень круто. Еще на одной боковине присутствует изображение радиатора с его габаритами.

Похожее изображение в инструкции, которая очень информативная и в ней подробно и доходчиво все объясняется. Посмотрим теперь, что внутри.

Здесь мы видим картонный лоток из специальной формы под упаковку комплекта оборудования. Большие габариты объясняются тем, что устройство не разборное и вынуждено располагаться практически в готовом виде. Можно лишь отдельно разместить вентиляторы и комплект поставки внутри, а само устройство растянуть по краю. Каждый отдельный компонент отдельно упакован в пакет, включая инструкции, которые находятся прямо сверху. Что в комплекте? Сейчас посмотрим:

Универсальный пластиковый бэкплейт для платформ Intel LGA1200 / 115X;

Четыре втулки-адаптера для бэкплейта платформ Intel LGA1200 / 115X;

Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA2011 / 2066;

Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;

Монтажная пластина для Intel (установлено на водоблоке);

Монтажная пластина для AMD с ушком крепления под выступ штатной системы крепления AM4;

Комплект винтов и шайб для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу;

Соединительный кабель подсветки ARGB от водоблока до материнской платы.

Еще в комплекте есть два документа. Это руководство пользователя и контактная информация о службе поддержки компании Fractal. Инструкцию можно найти отдельно на сайте производителя.

Еще раз хочу подчеркнуть, что она очень подробная и там все описано до мельчайших деталей. Там же есть все технические характеристики. Отдельно указаны характеристики помпы и отдельно разных моделей вентиляторов, но нас интересует Fractal Design Prisma AL-12 PWM.

На радиатор мы уже посмотрели, но может кому-то еще будет интересна длина шлангов.

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Устройство и особенности СЖО

С первого взгляда система сильно напоминает другие похожие устройства, но это потому, что не работает подсветка. Конструкция классическая: радиатор 240 мм, алюминиевый, тонкий и легкий. Он окрашен в черный цвет.

Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся. Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Вентиляторы очень производительные и тихие.

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Каждый оборудован ARGB подсветкой и поэтому у них по три разъема. Да, я тоже удивился по началу, но дело в том, что у каждого ARGB вывод проходной и поэтому разводится на два коннектора: папа и мама. И еще один обычный разъем 4-pin PWM FAN.

По углам находятся мягкие подушки. По всему (оплетка проводов, качество материалов и изготовления) видно, что вентиляторы премиум класса. Лопасти обычные и их немного. Светодиоды находятся за корпусом крыльчатки на контактной площадке двигателя. Также светодиоды находятся в белом кольце, по периметру снаружи корпуса. Схема подключения ARGB подсветки вентиляторов выглядит так:

Смысл такой конструкции, если все подключается к специальному хабу на корпусе радиатора? Потому, что там всего один разъем ARGB. Второй занят приходящим кабелем. Под коннекторы 4-pin PWM FAN четыре разъема и три свободно.

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Помпа с водоблоком представляют сложную конструкцию, но снаружи выглядит все просто и аккуратно. Сверху находится поворотное кольцо, которое позволяет выбрать режим AUTO или PWM. Внутри кольца – стеклянная панель с логотипом и подсветкой по периметру. Со стороны основания винты есть и конструкция разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность, и чтобы не сломать устройство.

Еще здесь видно, что термоинтерфейс уже нанесен. Это мягкая термопаста. Чтобы ее случайно не смазать в комплекте есть прозрачная пластиковая крышка, которая фиксируется к монтажной пластине Intel.

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Перед использованием ее обязательно нужно снять. А еще мне предстоит процедура замены монтажной пластины. Она проходит очень просто. После тестирования проверяем отпечаток. Вроде все отлично.

Тестовый стенд

Предлагаю еще раз взглянуть на общие характеристики устройства, чтобы понимать, что мы будем тестировать.

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Тестирование СЖО Fractal Design Celsius+ S24 Prismа проводилось со следующими компонентами:

Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);

СЖО Fractal Design Celsius+ S24 Prismа;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS PRIME X570-PRO, версия BIOS – 2602;

Память: 2 x 8Гб A-DATA XPG Spectrix D50 AX4U360038G18A-DT50 (SKhynix);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: Seasonic (1000 Вт);

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно все это собрать. Инструкция очень простая и понятная. Штатное крепление сокета AM4 остается, а сверху за выступы крепится монтажная планка. Специальное ушко продевается в отверстие и закручивается сверху одной из гаек фиксации. Кстати, производитель записал видеоролик с частью сборки системы.

Посмотрим на систему в штатном режиме при помощи утилит.

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Крепление очень надежное и простое. После сборки систему запускаем и смотрим, как все работает. При первом запуске система прокачивается, есть заметный шум от помпы, похожий на скрип. После длительной работы он исчезает.

Со штатным режимом все понятно, результаты будут дальше, а я сразу перешел к разгону процессора. И для начала попробовал режим AUTO.

Тихо. Температура медленно падает, хотя быстро взлетает почти до 110°C и ничего не происходит. Если и в PWM режиме такое, то это не очень хорошо.

Здесь все более-менее прилично, но шум вы сами можете слышать. Понятно, что камера близка к устройству, и на самом деле он немного меньше, но так или иначе заметен и система далека от бесшумной. В это сложно поверить, но она по-настоящему может такой быть, а пользователю всего лишь надо этого захотеть. Например, оцените сами работу в разных режимах.

AMD Ryzen 7 3800X (default):

AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 при 1.3 В:

AMD Ryzen 7 3800X @ 4.0 при 1.1 В:

Именно в последнем случае система практически бесшумна и растворяется на фоне других компонентов. 76°C получается в режиме AUTO, 71.8°C – в режиме PWM.

Результаты тестов

Для разогрева процессора было решено использовать утилиту Prime95 Small FFT. Процессор проходил тесты, работая в следующих режимах:

AMD Ryzen 7 3800X (default) AUTO;

AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 при 1,3 В AUTO;

AMD Ryzen 7 3800X @ 4.0 при 1,1 В AUTO;

AMD Ryzen 7 3800X (default) PWM;

AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 при 1,3 В PWM;

AMD Ryzen 7 3800X @ 4.0 при 1,1 В PWM.

Уровень шума

Уровень шума, дБ

100 см



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Температура

Температура CPU, °C



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Температура транзисторов, °C



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Скорость вращения вентиляторов, к сожалению, не мониторится системой. Вместо нее отображается скорость помпы. Поэтому укажем ее.

Обороты помпы

Скорость вращения помпы, об/мин



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Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается.

Также хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

Заключение

С разогнанным процессором Fractal Design Celsius+ S24 Prismа справляется – это уже хорошие результаты. Конструкция устройства очень интересная и включает специальный хаб на радиаторе, от которого осуществляется вся разводка. При этом провода убраны в оплетку шлангов, все получается эстетично. От помпы идут всего два кабеля, которые подключаются к материнской плате. От вентиляторов до хаба на радиаторе можно аккуратно уложить и закрепить всю проводку, чтобы выглядело красиво.\

Однако, к сожалению, у такой конструкции оказался минус. Вентиляторы и помпа работают с зависимой скоростью вращения. Как вариант доработки: проложить еще одну трассу 4-Pin PWM FAN до хаба, чтобы подключить к отдельному коннектору на материнской плате. Это позволит немного снизить шум при той же эффективности.

Дело в том, что от помпы шума очень мало, а от вентиляторов он приличный, особенно на 2000 об/мин. Чтобы эффективность системы была на высоком уровне, нужна высокая производительность помпы, которая достигается на максимальных скоростях. Поэтому помпа может работать на 2800 об/мин, а вентиляторам будет достаточно и 1500 об/мин, чтобы справится с максимальной нагрузкой.

Режим «Auto» вполне работоспособен и действительно снижает уровень шума. Система становится очень тихой, но эффективность охлаждения падает, а с разгоном она вообще не справляется и возникает риск повредить процессор. Самым идеальным режимом является ручная установка максимальной частоты при минимальном напряжении. Тогда СВО становится вообще бесшумной в режиме Auto.

Если кратко, то это хорошая модель, если знать ее нюансы и сразу не кидаться на покорение рекордов. Важно понять следующее: новинка не про то, как максимально разогнать, а про то, как максимально тихо и эффективно охладить. Значит, действовать нужно в этом направлении, что наглядно демонстрирует результат процессора AMD Ryzen 7 3800X @ 4.0 при 1.1 В.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: