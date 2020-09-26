Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование процессорной СВО Fractal Design Celsius+ S24 Prisma

+
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>!! Gigabyte RTX 2080 Ti за ГРОШИ в Регарде</b>

Оглавление

Вступление

На рынке сейчас уже немало систем жидкостного охлаждения необслуживаемого типа. Появляться они начали давно, когда производители поняли, что этот бизнес может быть выгодным, даже если сами системы будут уступать суперкулерам. Поначалу готовые комплекты стали выпускать те, кто уже и так давно присутствовал на рынке СЖО. Готовый комплект лишь должен был упростить выбор и предложить какую-то сбалансированную конфигурацию, которая выгодна всем. Однако подобные схемы остаются все еще сложными для большой аудитории. Эти шланги, штуцеры, фитинги – от одних названий уже страшно, а это еще надо собрать, а вдруг потечет, да и стоит все по-прежнему дорого. Так родилась идея необслуживаемых СЖО, где есть всего лишь радиатор, две трубки и водоблок, совмещенный с помпой. Разумеется, все это необслуживаемое, чтобы избежать любых вопросов с течью жидкости.

реклама

Однако не все понимают, что в итоге система немного усложняется. В данном случае зависимость получается не только от площади поверхности радиатора и воздушного потока вентиляторов. Мы добавили новую переменную – производительность помпы. Если помпа не качает, то жидкость не двигается и нет теплообмена с радиатором. Жидкость – теплоноситель, можно сравнить с кровью в системе человека. Если помпа качает медленно, то водоблок не справляется. Тепла много, а слабый поток не может нормально его снять и своевременно передать, чтобы охладить. Поэтому нужны грамотные настройки не только вентиляторов, но и работы помпы. У инженеров разных компаний появился стимул проработать этот вопрос и представить устройство, которое окажется наиболее эффективным, ведь простора для творчества тут много.

Еще необслуживаемыми системами охлаждения начали заниматься производители корпусов. Идея очень правильная и направлена в первую очередь на устранение проблем совместимости. Если СЖО и корпус одного производителя, то шанс, что они не будут совместимы, сводится к минимуму. Одной из таких фирм является Fractal Design. Она известна созданием премиум-моделей корпусов и осваивает рынок систем СЖО. Сейчас на рынке присутствует уже следующее поколение продукции – Celsius+. Количество моделей увеличилось в несколько раз, а выглядят они красиво и современно. Компания известна высоким качеством своей продукции и деталям к мелочам.

Сегодня мы рассмотрим одну из самых простых моделей последнего поколения потому, что почти у всех остальных радиаторы больше, а этот в линейке самый маленький и рассчитан на два вентилятора по 120 мм. Это Fractal Design Celsius+ S24 Prismа.

450x236 17 KB. Big one: 1000x525 57 KB

Система действительно выглядит очень привлекательно и к тому же предлагает пользователям два режима работы: Auto – по собственному алгоритму, PWM – с управлением от материнской платы. Выдержит ли эта система разгон процессора Ryzen 7 3800X?

анонсы и реклама
Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Упаковка и комплектация

Коробка очень крупная. Конечно не настолько как у корпуса Define 7XL, но это лишь устройство охлаждения, хоть и не такое простое. Оно состоит из нескольких компонент, которые связаны друг с другом и не разбираются. Именно поэтому получается такой саквояж.

450x335 24 KB. Big one: 1000x744 77 KB

Оформление очень приятное, понятное и информативное. Поверхность упаковки полу-глянцевая, а сверху она обтянута пленкой, которая защищает от грязи и пыли. Фон местами белый и открытая коробка может оказаться неопрятной. Посмотрим на упаковку со всех сторон.

223x78 5 KB. Big one: 1000x351 24 KB
77x96 4 KB. Big one: 804x1000 121 KB 223x96 11 KB. Big one: 1000x431 50 KB 77x96 4 KB. Big one: 804x1000 87 KB 223x96 8 KB. Big one: 1000x431 63 KB
223x78 10 KB. Big one: 1000x351 71 KB

реклама

Практически все плоскости несут на себе какую-то информацию об устройстве. Спереди мы видим его полное изображение с работающей RGB подсветкой. Смотрится очень красиво благодаря специальным вентиляторам Fractal Design Prisma, которые являются самостоятельными устройствами и продаются отдельно. Помимо RGB подсветки у них неплохие технические характеристики. О них мало сказано на самой коробке, но мы вернемся к ним позже. Пока спереди в левом верхнем углу мы видим логотип компании после ребрендинга и наименование модели. Снизу сообщается, что разработано в Швеции и рядом ссылка на сайт компании.

С противоположной стороны коробки мы снова видим более крупный логотип и наименование модели. В описании указано: Pre-filled CPU Water Cooling System. Онлайн переводчик перевел это как: предварительно заполненная система водяного охлаждения процессора. В левом нижнем углу находится значок, который сообщает о пятилетней гарантии на устройство. Выше в левой части находится схематичное изображение. Здесь художники нам показали альтернативное расположение вентиляторов, когда они работают на приток, а сама система установлена на передней панели корпуса. На изображении есть маркеры с цифрами, а справа находится столбец с расшифровкой. В целом тут и так все ясно и никаких особых пояснений не требуется.

На одной из боковин на нескольких языках, включая русский, представлена следующая информация:

  • Стеклянный верх. Стильный стеклянный верх с новым логотипом компании Fractal с задней подсветкой.
  • Выбор режима подсветки. Индикатор аналогового/цифрового режима и режим затухания для выбора режима управления PWM (ШИМ)/Автоматического режима.
  • Кольцо ARGB-подсветки. В крышке насоса имеется шесть индивидуально управляемых светодиодов.
  • Плетеные трубки. Трубки скрывают кабели, проложенные к вентилятору/RGB-контроллеру.
  • Вращаемое верхнее кольцо. Ручной режим управления PWM (ШИМ) или режим AUTO легко выбирается прямо на крышке насоса.
  • Комбинированный вентилятор/RGB-контроллер. Добавлена поддержка RGB-подсветки в приводе вентилятора на шестигранной опоре.

Какие-то вещи сложны для восприятия и понимания, но звучит все очень круто. Еще на одной боковине присутствует изображение радиатора с его габаритами.

324x450 32 KB. Big one: 528x733 87 KB

Похожее изображение в инструкции, которая очень информативная и в ней подробно и доходчиво все объясняется. Посмотрим теперь, что внутри.

450x301 23 KB. Big one: 1000x668 82 KB

Здесь мы видим картонный лоток из специальной формы под упаковку комплекта оборудования. Большие габариты объясняются тем, что устройство не разборное и вынуждено располагаться практически в готовом виде. Можно лишь отдельно разместить вентиляторы и комплект поставки внутри, а само устройство растянуть по краю. Каждый отдельный компонент отдельно упакован в пакет, включая инструкции, которые находятся прямо сверху. Что в комплекте? Сейчас посмотрим:

450x264 23 KB. Big one: 1000x586 78 KB
  • Универсальный пластиковый бэкплейт для платформ Intel LGA1200 / 115X;
  • Четыре втулки-адаптера для бэкплейта платформ Intel LGA1200 / 115X;
  • Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA2011 / 2066;
  • Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;
  • Монтажная пластина для Intel (установлено на водоблоке);
  • Монтажная пластина для AMD с ушком крепления под выступ штатной системы крепления AM4;
  • Комплект винтов и шайб для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу;
  • Соединительный кабель подсветки ARGB от водоблока до материнской платы.

Еще в комплекте есть два документа. Это руководство пользователя и контактная информация о службе поддержки компании Fractal. Инструкцию можно найти отдельно на сайте производителя.

450x259 16 KB. Big one: 1000x575 57 KB

Еще раз хочу подчеркнуть, что она очень подробная и там все описано до мельчайших деталей. Там же есть все технические характеристики. Отдельно указаны характеристики помпы и отдельно разных моделей вентиляторов, но нас интересует Fractal Design Prisma AL-12 PWM.

450x201 23 KB. Big one: 1500x669 163 KB

На радиатор мы уже посмотрели, но может кому-то еще будет интересна длина шлангов.

450x227 9 KB. Big one: 1048x529 33 KB

реклама



Устройство и особенности СЖО

С первого взгляда система сильно напоминает другие похожие устройства, но это потому, что не работает подсветка. Конструкция классическая: радиатор 240 мм, алюминиевый, тонкий и легкий. Он окрашен в черный цвет.

450x341 21 KB. Big one: 1000x758 82 KB

Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся. Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Вентиляторы очень производительные и тихие.

450x222 21 KB. Big one: 1000x494 65 KB

реклама

Каждый оборудован ARGB подсветкой и поэтому у них по три разъема. Да, я тоже удивился по началу, но дело в том, что у каждого ARGB вывод проходной и поэтому разводится на два коннектора: папа и мама. И еще один обычный разъем 4-pin PWM FAN.

450x206 12 KB. Big one: 1000x458 41 KB

По углам находятся мягкие подушки. По всему (оплетка проводов, качество материалов и изготовления) видно, что вентиляторы премиум класса. Лопасти обычные и их немного. Светодиоды находятся за корпусом крыльчатки на контактной площадке двигателя. Также светодиоды находятся в белом кольце, по периметру снаружи корпуса. Схема подключения ARGB подсветки вентиляторов выглядит так:

450x262 28 KB. Big one: 1022x595 111 KB

Смысл такой конструкции, если все подключается к специальному хабу на корпусе радиатора? Потому, что там всего один разъем ARGB. Второй занят приходящим кабелем. Под коннекторы 4-pin PWM FAN четыре разъема и три свободно.

реклама

450x231 20 KB. Big one: 1000x514 68 KB

Помпа с водоблоком представляют сложную конструкцию, но снаружи выглядит все просто и аккуратно. Сверху находится поворотное кольцо, которое позволяет выбрать режим AUTO или PWM. Внутри кольца – стеклянная панель с логотипом и подсветкой по периметру. Со стороны основания винты есть и конструкция разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность, и чтобы не сломать устройство.

450x444 33 KB. Big one: 1000x987 114 KB

Еще здесь видно, что термоинтерфейс уже нанесен. Это мягкая термопаста. Чтобы ее случайно не смазать в комплекте есть прозрачная пластиковая крышка, которая фиксируется к монтажной пластине Intel.

450x414 24 KB. Big one: 1000x921 78 KB

реклама

Перед использованием ее обязательно нужно снять. А еще мне предстоит процедура замены монтажной пластины. Она проходит очень просто. После тестирования проверяем отпечаток. Вроде все отлично.

450x450 32 KB. Big one: 1000x1000 111 KB

Тестовый стенд

Предлагаю еще раз взглянуть на общие характеристики устройства, чтобы понимать, что мы будем тестировать.

600x384 70 KB. Big one: 1085x695 124 KB

реклама

Тестирование СЖО Fractal Design Celsius+ S24 Prismа проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);
  • СЖО Fractal Design Celsius+ S24 Prismа;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS PRIME X570-PRO, версия BIOS – 2602;
  • Память: 2 x 8Гб A-DATA XPG Spectrix D50 AX4U360038G18A-DT50 (SKhynix);
  • Видеокарта: ASUS TUF GAMING RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • Блок питания: Seasonic (1000 Вт);

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно все это собрать. Инструкция очень простая и понятная. Штатное крепление сокета AM4 остается, а сверху за выступы крепится монтажная планка. Специальное ушко продевается в отверстие и закручивается сверху одной из гаек фиксации. Кстати, производитель записал видеоролик с частью сборки системы.

Посмотрим на систему в штатном режиме при помощи утилит.

реклама

450x318 47 KB. Big one: 1206x853 293 KB

Крепление очень надежное и простое. После сборки систему запускаем и смотрим, как все работает. При первом запуске система прокачивается, есть заметный шум от помпы, похожий на скрип. После длительной работы он исчезает.

Со штатным режимом все понятно, результаты будут дальше, а я сразу перешел к разгону процессора. И для начала попробовал режим AUTO.

Тихо. Температура медленно падает, хотя быстро взлетает почти до 110°C и ничего не происходит. Если и в PWM режиме такое, то это не очень хорошо.

Здесь все более-менее прилично, но шум вы сами можете слышать. Понятно, что камера близка к устройству, и на самом деле он немного меньше, но так или иначе заметен и система далека от бесшумной. В это сложно поверить, но она по-настоящему может такой быть, а пользователю всего лишь надо этого захотеть. Например, оцените сами работу в разных режимах.

AMD Ryzen 7 3800X (default):

450x295 44 KB. Big one: 1149x753 252 KB

AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 при 1.3 В:

450x295 44 KB. Big one: 1149x753 249 KB

AMD Ryzen 7 3800X @ 4.0 при 1.1 В:

450x295 44 KB. Big one: 1149x753 252 KB

Именно в последнем случае система практически бесшумна и растворяется на фоне других компонентов. 76°C получается в режиме AUTO, 71.8°C – в режиме PWM.

Результаты тестов

Для разогрева процессора было решено использовать утилиту Prime95 Small FFT. Процессор проходил тесты, работая в следующих режимах:

  • AMD Ryzen 7 3800X (default) AUTO;
  • AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 при 1,3 В AUTO;
  • AMD Ryzen 7 3800X @ 4.0 при 1,1 В AUTO;
  • AMD Ryzen 7 3800X (default) PWM;
  • AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 при 1,3 В PWM;
  • AMD Ryzen 7 3800X @ 4.0 при 1,1 В PWM.

Уровень шума

Уровень шума, дБ
100 см

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Скорость вращения вентиляторов, к сожалению, не мониторится системой. Вместо нее отображается скорость помпы. Поэтому укажем ее.

Обороты помпы

Скорость вращения помпы, об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается.

450x300 32 KB. Big one: 960x640 86 KB

Также хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

450x300 30 KB. Big one: 960x640 83 KB

Заключение

С разогнанным процессором Fractal Design Celsius+ S24 Prismа справляется – это уже хорошие результаты. Конструкция устройства очень интересная и включает специальный хаб на радиаторе, от которого осуществляется вся разводка. При этом провода убраны в оплетку шлангов, все получается эстетично. От помпы идут всего два кабеля, которые подключаются к материнской плате. От вентиляторов до хаба на радиаторе можно аккуратно уложить и закрепить всю проводку, чтобы выглядело красиво.\

Однако, к сожалению, у такой конструкции оказался минус. Вентиляторы и помпа работают с зависимой скоростью вращения. Как вариант доработки: проложить еще одну трассу 4-Pin PWM FAN до хаба, чтобы подключить к отдельному коннектору на материнской плате. Это позволит немного снизить шум при той же эффективности.

Дело в том, что от помпы шума очень мало, а от вентиляторов он приличный, особенно на 2000 об/мин. Чтобы эффективность системы была на высоком уровне, нужна высокая производительность помпы, которая достигается на максимальных скоростях. Поэтому помпа может работать на 2800 об/мин, а вентиляторам будет достаточно и 1500 об/мин, чтобы справится с максимальной нагрузкой.

Режим «Auto» вполне работоспособен и действительно снижает уровень шума. Система становится очень тихой, но эффективность охлаждения падает, а с разгоном она вообще не справляется и возникает риск повредить процессор. Самым идеальным режимом является ручная установка максимальной частоты при минимальном напряжении. Тогда СВО становится вообще бесшумной в режиме Auto.

450x216 22 KB. Big one: 1486x713 149 KB

Если кратко, то это хорошая модель, если знать ее нюансы и сразу не кидаться на покорение рекордов. Важно понять следующее: новинка не про то, как максимально разогнать, а про то, как максимально тихо и эффективно охладить. Значит, действовать нужно в этом направлении, что наглядно демонстрирует результат процессора AMD Ryzen 7 3800X @ 4.0 при 1.1 В.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании Fractal Design за предоставленную на тест Fractal Design Celsius+ S24 Prisma.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест wildchaser сжо сво fractal design ryzen 7 3800x fractal design celsius+ s24 prisma

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование процессорной СВО Fractal Design Celsius+ S24 Prisma
+
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
17
Акция в магазине ключей для ПО BOBKeys: Windows 10 Home/Pro всего за 14 долларов
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
76
Первое знакомство с NVIDIA GeForce RTX 3090 на примере Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC
43
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4100 500 ГБ (VP4100-500GM28H)
12

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 113
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 40
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 25
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 76


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

POCO F2 Pro подешевел на 235 долларов – Snapdragon 865, NFC, экран без вырезов, 64-Мп камера и аккумулятор на 4700 мА*ч по низкой цене
6
Realme 6 Pro сильно подешевел – прекрасная альтернатива для Xiaomi Redmi Note 9 Pro с 90-Гц дисплеем и универсальной основной камерой по низкой цене
5
Первые тесты процессора AMD Ryzen на базе архитектуры Zen 3 продемонстрировали 35% прирост по сравнению с текущим поколением
44
ASUS ZenFone 7 рекордно подешевел – Snapdragon 865, NFC, уникальная камера, 90-Гц дисплей и аккумулятор на 5000 мА*ч по низкой цене
4
Актуальная версия MIUI 12 стала доступна для Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 и ещё 18 смартфонов Xiaomi
4
Смартфон Redmi Note 8 Pro сильно подешевел – 64 Мп камера, игровой процессор, NFC и быстрая зарядка со скидкой до 10 000 на российском рынке
5
8 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную прошивку MIUI 12 в России и мире
+
Энтузиаст превратил сгоревшую PlayStation 3 в необычную консоль Big Ryzen с RGB-подсветкой – возвращение в строй старой игровой приставки
4
Объявлены худшие настройки для GTA 6 – фанаты составили список того, что они не хотели бы видеть в новой игре
6
Выясняем, сколько стоит игровая бюджетная сборка для 1080р@60 fps – Core i3-10100 + GeForce GTX 1660 Super в тестировании GECID
43
Стала известна стоимость нескольких моделей GeForce RTX 3070 в одном из европейских магазинов
63
Видеокарты Radeon RX 6000 оставят след в 16K — глава игрового подразделения AMD уверен в успехе новой линейки
38
59 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 от 24 сентября – полный список и ссылки на закачку
2
Самый слабый Radeon RX 6000 сможет догнать RTX 2080 Ti по производительности
39
Некоторые покупатели GeForce RTX 3080 выражают недовольство упаковкой видеокарт
38
Глава игрового подразделения AMD поспорил с блогером на 10 долларов – подробности и любопытные детали спора
5
Cлайд Galax подтверждает NVIDIA GeForce RTX 3080 20 Гб, RTX 3070 Ti, а RTX 3060 и RTX 3070 уступают RTX 2080 Ti
36
Из продажи пропал один из самых популярных процессоров 2020 года – AMD Ryzen 3 3300X – мнение аналитиков, причины и сроки возвращения на прилавки
21
Пещерные рыбы — кодовое название бюджетных AMD Radeon RX 6000
23
Проблемы с видеокартами GeForce RTX 30 могут быть вызваны использованием дешёвых компонентов и недостатком времени для тестирования — расследование igor´sLAB
31

Сейчас обсуждают

Дмитрий
09:35
У меня АМД стоит ничего я не чиню. Вообще никакого гимора, все сам руками собирал. Я уж не знаю кто вам там собирал и какими руками. Покажи хоть одно фото пк который греется что там стоит. Там что у в...
Разбираем мифы о техпроцессах 14 и 7 нм с техноблогером der8auer и размышляем о будущем индустрии
Наблюдательный
09:31
И сейчас есть, на компьютере дочки. Но на работе ежедневно десятками компы чиним, сколько гемора с платформами амд приходится выгребать, вспоминать в выходной страшно. "Использую АМД боксовые процессо...
Разбираем мифы о техпроцессах 14 и 7 нм с техноблогером der8auer и размышляем о будущем индустрии
Олег Анетько
09:29
Забаньте уже кто-нибудь этого школьника. Если хочешь обгадить какой-то продукт делай это хоть грамотно (благо предметно придраться есть к чему у всех), а не свои воспаленные фантазии рассказывай.
EVGA пришлось задержать начало поставок GeForce RTX 3080, чтобы решить проблему с конденсаторами
Story
09:27
Экономия на спичках в картах за 700$ и 1500$ просто обескураживает. Плевок в лицо потребителям.
EVGA пришлось задержать начало поставок GeForce RTX 3080, чтобы решить проблему с конденсаторами
EMP
09:26
Который год подряд "инфоповоды" это вбросы от ноунеймов?) Ну кто тебе виноват что ты на них так реагируешь
Самый слабый Radeon RX 6000 сможет догнать RTX 2080 Ti по производительности
User_007
09:25
Я тут как то местным дуракам то же самое заяснял, так меня минусами закидали. Так что выкусите, блохи мошоночные
Разбираем мифы о техпроцессах 14 и 7 нм с техноблогером der8auer и размышляем о будущем индустрии
Дмитрий
09:24
У тебя амд были? Использую АМД боксовые процессоры, ничего там не тротлит
Разбираем мифы о техпроцессах 14 и 7 нм с техноблогером der8auer и размышляем о будущем индустрии
Чукча
09:23
Лол... Тебе же написали мидл, ты даже тут мозг не можешь включить.
Стали известны причины нестабильности GeForce RTX 3080 – дешёвые конденсаторы, сырые драйверы на флагмане стоимостью 700 долларов
Чукча
09:22
А какие косяки у криворуких юзеров на вроде тебя ? =)
Стали известны причины нестабильности GeForce RTX 3080 – дешёвые конденсаторы, сырые драйверы на флагмане стоимостью 700 долларов
Александр Павлик
09:21
10+ баксов - красная цена этому рукоделию
Процессорный кулер GELID для Socket AM4 имеет высоту не более 28 мм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем