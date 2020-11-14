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Вступление

Компания ADATA известна твердотельными накопителями (SSD) и модулями оперативной памяти, среди которых есть немало продуктов, способных заинтересовать энтузиастов и любителей оверклокинга. Пару лет назад подобные «экстремальные» модели были выделены в линейку XPG (eXtreme Performance Gear), со временем она превратилась в самостоятельный бренд, который целенаправленно дистанцируется от основного.

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К примеру, на коробке устройства, которое мы рассматриваем сегодня, название ADATA приводится всего один раз, причем мелким шрифтом. Параллельно был значительно расширен ассортимент продуктов, предлагаемых под новой маркой. За последний год компания представила корпуса и системы жидкостного охлаждения XPG, ориентированные на производительные игровые ПК, а также мощные блоки питания модульной конструкции. Именно с ними мы и познакомимся.

Для дебюта на новом рынке ADATA заручилась поддержкой известного производителя OEM-платформ – CWT. Первый блин не должен выйти комом, поэтому начать было решено сразу с серьезных моделей, сертифицированных по стандарту 80 Plus Gold. В линейку с броским названием Core Reactor (так называют активную зону ядерного реактора) вошли устройства мощностью 650, 750 и 850 Вт. Все они могут похвастать полностью модульной конструкцией, продвинутой схемотехникой, наличием всех необходимых систем защиты от неполадок, а также качественной элементной базой. Впрочем, в сегменте дорогостоящих «золотых» БП такой набор предлагают многие, так что мы сосредоточимся на уникальных особенностях, выделяющих новинки на фоне конкурентов.

Во-первых – это по-настоящему внушительная 10-летняя (!) гарантия. Во-вторых, компактные размеры. Core Reactor являются одними из самых «коротких» устройств своей категории, а значит, отлично подходят для сборки производительного ПК в небольшом системном блоке. Наиболее интересной в этой связи представляется старшая модель: если компактных модульных БП мощностью 650 Вт на рынке хватает, то найти подобное 850-ваттное устройство совсем непросто.

Давайте рассмотрим этот блок подробнее и сравним его с более крупными моделями той же категории.

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Упаковка и комплект поставки

Блок питания XPG Core Reactor поставляется в картонной коробке средних размеров – 34 х 21 х 16 см. Ручка не предусмотрена, однако коробка весит не так уж и много – ее удобно переносить в руках или под мышкой.

В качестве основных цветов для оформления выбраны черный и красный – это классическое сочетание, которое используют многие производители «экстремальных» комплектующих. Смотрится, как и положено – грозно! На коробке приводятся несколько фотографий блока, краткое описание основных особенностей, а также подробная таблица характеристик – с информативностью все в порядке.

Не подкачала и надежность упаковки: от ударов блок защищают двойные стенки коробки, плотный «кокон» из пенополиуретана и дополнительный пакет из пузырчатой пленки.

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Комплект поставки – стандартный, в него входят подробная инструкция, кабель питания, крепёжные винты и сумка для кабелей. Добавить сюда что-то по-настоящему полезное трудно; единственное, что можно посоветовать производителю – положить в коробку пластиковые стяжки для фиксации проводов при сборке системы.

За исключением этой мелочи упаковка и комплектация новинки не вызывают никаких нареканий. Взглянем на само устройство.

Внешний вид и технические особенности

Что интересно – выглядит новинка XPG довольно скромно.

От компании, которая выходит на новый рынок, можно ожидать стремления привлечь внимание к продукту, используя «кричащие» цвета и агрессивные декоративные элементы. Однако дизайнерам бренда удалось пройти по тонкой грани и не сделать из Core Reactor модель, которая заинтересует только любителей моддинга.

Блок будет одинаково хорошо смотреться, как в игровой, так и в профессиональной системе. Любопытно, что наиболее проработанными с точки зрения дизайна выглядят боковые стенки корпуса. Очевидно, расчет сделан на то, что они будут видны через прозрачные дверцы системного блока.

Габариты Core Reactor 850 W – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1920 г. Эта модель в точности соответствует размерам, рекомендованным стандартом ATX. Ее гарантированно можно установить в любой, даже самый тесный, корпус этого формата.

Это особенно интересно, если учесть, что Core Reactor выполнен по полностью модульной схеме, ведь плата с разъемами занимает дополнительное пространство внутри корпуса БП. Отключаемыми являются все шнуры – в том числе основные с разъемами Mainboard и CPU.

С распиновкой вы можете ознакомиться на следующем фото. Все коннекторы подписаны для удобства сборки.

Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм, вписать сюда более крупную 140 мм вертушку вряд ли возможно.

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Лопасти крыльчатки слегка расширены (в сравнении со «среднестатистическими» 120 мм вентиляторами) – очевидно, это сделано для увеличения давления воздушного потока при малых скоростях вращения. Вентилятор снабжен надежным гидродинамическим (FDB) подшипником и накрыт тонкой проволочной решеткой, которую невозможно демонтировать без вскрытия корпуса БП.

Рассмотрим заявленные мощностные характеристики блока. Как и положено модели высокого уровня в 2020 году, Core Reactor снабжен единой линией 12 В, не разбитой на «виртуальные» каналы. Максимальная сила тока на ней может достигать 70.8 А, что в точности соответствует мощности 850 Вт (это идеальный показатель – 100% от номинала БП).

Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 22 А. В сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности – этого с запасом хватит даже для очень производительной системы топового уровня.

Заглянем внутрь корпуса БП. Устройство выполнено по схеме Half Bridge Bridge + LLC + SR + DC/DC: полумост с LLC-конвертером, синхронным выпрямителем и DC-DC-преобразователями для линий 3.3 В и 5 В. Эта схема должна обеспечивать достаточно высокие КПД и качество стабилизации в широком диапазоне нагрузок.

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Обратите внимание, как много компонентов инженерам CWT пришлось монтировать на дополнительных вертикальных платах, чтобы вместить столь сложный преобразователь в компактный корпус. Остается надеяться, что это не станет препятствием для нормального охлаждения компонентов.

Впрочем, наиболее «горячие» силовые элементы грамотно размещены возле перфорированной стенки корпуса и снабжены массивными радиаторами с развитым оребрением. Качество сборки и пайки – на уровне. Абсолютное большинство конденсаторов (в том числе основная сглаживающая «банка») произведено японской компанией Nippon Chemi-Con. Очевидно, производитель уделил немалое внимание надежности блока, так что фирменная 10-летняя гарантия здесь выглядит уместно.

Основные кабели блока, используемые для питания материнской платы, процессора и видеокарты выполнены в виде шнуров круглого сечения с дополнительной оплеткой. Менее нагруженные кабели для питания периферии, напротив, сделаны плоскими – для удобства сборки и минимального сопротивления потокам воздуха.

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Core Reactor 850 W отлично подойдет для использования в системах с наиболее производительными процессорами AMD и Intel класса HEDT. Специально для этого блок снабжен двумя коннекторами питания CPU. Для подключения видеокарт предлагается использовать шесть разъемов PCIe 6+2-pin. Под периферию выделено 4 Molex и 12 SATA – этого с запасом хватит даже для небольшого сервера, не говоря уж о домашней системе.

Ознакомиться с длиной всех шнуров вы можете в таблице ниже – отмечу, что она вполне достаточна для сборки системы в полноразмерном корпусе с системой кабель-менеджмента.

Краткие технические характеристики

Наименование модели XPG Core Reactor 850W Gold OEM-производитель CWT Заявленная мощность, Вт 850 Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт 850 Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 100 Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Gold Габариты, мм 149 х 139 х 86 Масса блока питания, г* 1940 Типоразмер вентилятора, мм 120 х 25 Модульная конструкция Да (полностью) Разъемы 20+4-pin Mainboard;

2 х 4+4-pin CPU;

6 x 6+2-pin PCIe;

12 х SATA;

4 х Molex Длина шнуров, мм 650 (Mainboard, CPU, VGA);

950 (SATA/Molex)

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Тестовый стенд

Материнская плата: Gigabyte X399 Aorus Gaming 7;

Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;

Система охлаждения процессора: Arctic Freezer 50TR;

Оперативная память: Kingston HyperX Fury (DDR4-2400, 2x8 Гбайт, двухканальный режим);

Видеокарта: Radeon HD 6970 (одиночная видеокарта и два ускорителя в связке CrossFire);

Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);

Блок питания: XPG Core Reactor 850W Gold;

Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 10 x64 Ultimate;

Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 15.7.1;

Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 4.6.2, Prime 95 v.29.8, Furmark 1.21.2.

Инструментарий и методика тестирования

С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.

Результаты тестов

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XPG Core Reactor 850W Gold с легкостью выполнил обязательное требование – обеспечил длительную работу реальной системы с заявленной мощностью 850 Вт. Более того – этой модели покорился и следующий режим – 900 Вт, причем никаких признаков перегрева не наблюдалось. КПОД и качество стабилизации остались на том же уровне, обороты вентилятора возросли на 150 об/мин, а уровень шума – на 2-3 дБ.

XPG Core Reactor 850W Gold



КПД

При разных уровнях нагрузки

%





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«Полумост» CWT – это современная энергоэффективная платформа, которая «с запасом» перекрывает требования стандарта 80 Plus Gold. В большинстве случаев мы можем рассчитывать на показатель 90-91%, и только к максимальной нагрузке значения опускаются до 88% – достойный результат!

XPG Core Reactor 850W Gold



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В

При разных уровнях нагрузки

В





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К качеству стабилизации также нет никаких претензий. Формально в самых тяжелых режимах на линии 12 В наблюдается небольшая просадка, но отклонения составляют сотые доли вольта.

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XPG Core Reactor 850W Gold



Скорость вращения вентилятора

При разных уровнях нагрузки

Об/мин





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Базовая скорость вращения вентилятора очень невелика – всего ~615-620 об/мин. Это значение выдерживается приблизительно до 500 Вт, далее наблюдает заметный, но плавный рост. Это не тот случай, когда блок питания до последнего старается работать тихо, а потом внезапно раскручивает вентилятор до максимума.

XPG Core Reactor 850W Gold



Уровень шума

С расстояния 150 мм

При разных уровнях нагрузки

дБ





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При нагрузке до 550-600 Вт Core Reactor можно считать «условно бесшумным»: гидродинамический подшипник не издает посторонних звуков, а тихий гул крыльчатки различим, только если поднести ухо прямо к решетке вентилятора. При нагрузке 650-750 возникает негромкий «шелест». Отчётливым звук становится только при приближении к максимальной нагрузке (800-850 Вт). Однако даже в этом случае блок остается приемлемо тихим.

Сравнение результатов

Сравним новинку ADATA/XPG с моделями конкурентов, которые присутствуют на этом рынке не первый год. В нашей подборке представлены устройства разного уровня, прямыми соперниками для Core Reactor можно считать «золотые» устройства схожей мощности, например, столь же «свежий» Deepcool DQ850-M-V2L, заслуженные «ветераны» Corsair линеек RM и CS и «почти флагманские» Cooler Master V850 и Enermax ERV850EWT-G.

Минимальная нагрузка – 150 Вт.

КПД при нагрузке 150 Вт

%





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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт

В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт

Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 150 Вт

С расстояния 150 мм

дБ





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Современная платформа CWT обеспечивает высокий КПД прямо «со старта», так что Core Reactor уверенно входит по этому показателю в группу моделей с сертификатами 80 Plus Gold и Platinum. С качеством стабилизации – тоже полный порядок. По уровню шума из общей подборки выбиваются только модели с полупассивными СО.

Средняя нагрузка – 500 Вт.

КПД при нагрузке 500 Вт

%





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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт

В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт

Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 500 Вт

С расстояния 150 мм

дБ





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При схожем уровне нагрузки Core Reactor будет использоваться в большинстве систем с мощной одиночной видеокартой, так что этот режим можно считать самым важным. Новинка показывает отличные результаты: блок продолжает работать очень тихо и демонстрирует КПД на уровне 91%, сравниваясь с некоторыми моделями 80 Plus Platinum.

Высокая нагрузка – 750 Вт.

КПД при нагрузке 750 Вт

%





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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 750 Вт

В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 750 Вт

Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 750 Вт

С расстояния 150 мм

дБ





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При высокой нагрузке КПД слегка снижается и Core Reactor 850 W отстает от «платиновых» соперников, сравниваясь с другими «золотыми» устройствами. Качество стабилизации – на высоте, уровень шума возрастает, но блок остается достаточно тихим.

Заключение

Начнем с краткого перечисления достоинств и недостатков протестированной модели.

Плюсы XPG Core Reactor 850W Gold

Высокая реальная мощность – блок обеспечивает стабильную работу системы с энергопотреблением на уровне 850 Вт и легко выдерживает небольшой «перегруз»;

Высокий КПД (87 – 91%) – устройство полностью соответствует требованиям стандарта 80 Plus Gold;

Высокое качество стабилизации напряжений – отклонения измеряются сотыми долями вольта;

Отличные шумовые характеристики при стандартных уровнях нагрузки;

Богатый набор разъемов, наличие всех необходимых коннекторов для системы с тремя видеокартами и процессором класса HEDT;

Стандартные габариты корпуса – этим могут похвастать очень немногие конкуренты той же мощности;

Качественная элементная база, десятилетняя гарантия;

Надежная упаковка – устройство смело можно заказывать по почте.

Минусы:

Существенных минусов не выявлено.

Итак, эксперимент ADATA по выходу на новый рынок можно с полным правом назвать удачным. Заручившись поддержкой CWT, компания представила линейку блоков питания, соответствующих всем современным требованиям и способных соперничать с лучшими моделями конкурентов.

Главным козырем XPG Core Reactor 850W Gold можно считать компактные размеры, что делает этот блок идеальным решением для сборки производительной системы в небольшом корпусе.

Константин Назаров aka Лакс Наваху

Выражаем благодарность: