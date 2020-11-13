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Вступление

Ультрабуки прочно обосновались на рынке и со временем становятся только популярнее. Это определяется их удобством в использовании, практичностью и все более возрастающей производительностью. Подавляющему большинству пользователей хватает предлагаемой вычислительной мощности, а запас автономности становится важнее запаса производительности.

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Имиджевая линейка ASUS ZenBook активно развивается и с недавних пор предлагает версии на базе процессоров AMD Ryzen. Именно о такой модели нового поколения мы и поговорим. Название модели – ASUS ZenBook 14, индекс модификации с ЦП AMD – UM425.

Далее мы поговорим о качестве исполнения корпуса, возможностях современных процессоров AMD, автономности и удобстве использования новинки. А начнем, как обычно, с характеристик.

Технические характеристики

Тип устройства Ноутбук Модель ASUS ZenBook 14 UM425 Процессор AMD Ryzen 5 4500U / AMD Ryzen 7 4700U Видеопроцессор AMD Radeon Graphics Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память, Гбайт До 16 Встроенная память До 1 Тбайт Экран 14" IPS-level, 1920 x 1080 / 14" IPS-level 1920 x 1080 1Вт Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 ; Bluetooth v5.0 Аккумулятор, Вт*ч 66 Размеры, мм 319 х 21 х 14,3 Масса, кг 1,13 – 1,22 Цена, руб. Н/Д*

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Ассортимент выбора комплектаций широкий. Это позволит пользователю найти наиболее оптимальный вариант по соотношению стоимости и характеристик. При этом отметим, что новая модель стала компактнее и легче предшественника.

Интересно, что младший процессор линейки AMD Ryzen 3 не предлагается. Судя по всему, производитель посчитал, что он не подойдет данному ультрабуку по классу.

Внешний вид и конструкция

Дизайн хорошо знаком нам по модели ZenBook UX425 нового поколения, так как это две модификации в одном и том же корпусе. Все панели выполнены из алюминия с анодированием. Такая обработка не только создает красивый эффект, но и отличается высокой износостойкостью.

Кстати, данная модель предлагается в двух вариантах расцветов – темно-сером (как у нас) и лиловом.

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Такой выбор также позволит пользователю подчеркнуть свою индивидуальность и выбрать то, что больше подходит по вкусу. При этом обе расцветки стильные и не воспринимаются чрезмерно вызывающими.

Крышка сверху украшена логотипом производителя и слабовыраженной радиальной шлифовкой, расходящейся от логотипа. Такая текстура создает интересный эффект отражения света. По периметру крышки выполнена тонкая хромированная фаска.

Нижняя часть закрыта единой металлической крышкой с матовой поверхностью. Она сужается ближе к краям, придавая корпусу вид еще более тонкого, чем он есть на самом деле.

Поверхность ровная и без каких-либо дизайнерских элементов. В центральной части можно увидеть широкую решетку для доступа воздуха, а по краям – решетки динамиков. В качестве опор используются небольшие резиновые ножки на углах.

Рабочая зона вокруг клавиатура представлена единой металлической панелью в цвет корпуса. Зона клавиатуры сделана немного утопленной, располагая клавиатуру вровень с общей площадью панели. Единственный пластиковый элемент – черная рамка вокруг дисплея.

Слева расположился полноразмерный порт HDMI и два USB-C. Они оба могут использоваться для подключения зарядного устройства, а рядом расположился светодиодный индикатор питания.

Справа мы видим только один порт USB-A и слот для карт памяти micro-SD. Больше никаких разъемов на корпусе не предусмотрено.

Максимальный угол открытия крышки не максимальный, но его вполне достаточно для удобной работы в подавляющем большинстве ситуаций. Пожалуй, его хватит во всех ситуациях, кроме необходимости раскрытия на 180 градусов.

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Петлевой механизм типа ErgoLift приподнимает корпус в зоне основания дисплея, создавая максимально удобное положение клавиатуры для работы. Также, такое положение создает наилучшие условия для работы системы охлаждения.

Задняя крышка крепится на небольшие винты, пара из которых прячется под резиновыми ножками. Также, потребуется освободить защелки по периметру и в центре крышки. Теперь можно оценить конфигурацию внутреннего пространства.

С первого взгляда отмечаешь плотную компоновку – свободного места практически нет. Производитель разрабатывал эту модель с целью максимально оптимально использовать весь объем корпуса. Габариты аккумулятора и внутренних компонентов точно подобраны друг к другу.

Ультрабуки из семейства ZenBook отличаются высоким качеством исполнения корпуса, как в вопросе выбора материалов, так и в подходе к дизайну и качеству сборки. Несмотря на компактные размеры, корпус обладает высокой жесткостью и прочностью, а внутреннее пространство используется максимально эффективно. Небольшое количество портов на корпуса компенсируется грамотностью их выбора и компоновки. Для удобства пользователя, предусмотрено наличие двух самых востребованных и популярных разъемов в классическом формате. Это позволит обойтись без переходников в большинстве ситуаций.

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Зарядка по интерфейсу USB-C позволила не только избавиться от дополнительного разъема, но и обеспечить практичность благодаря возможности использовать универсальные зарядные устройства. Эти же порты USB-C позволят подключить максимально широкий ассортимент устройств, но здесь уже потребуется воспользоваться соответствующими адаптерами. Впрочем, тенденции таковы, что именно интерфейс USB-C наиболее активно развивается и применяется в самых разных сферах и типах техники, а значит – переходники будут нужны все реже.

Клавиатура и тачпад

Одним из обновлений в новом поколении ZenBook 14 является клавиатура. Она стала шире и теперь занимает практически всю ширину корпуса. Нет, цифровой блок клавиш здесь не появился, а вот дополнительный набор позиционных – имеется. Да и размеры самих кнопок возросли.

Применяется клавиатура островного типа с небольшим ходом и четко выверенным усилием нажатия. Оптимально подобраны и промежутки между кнопками. Все это позволяет комфортно работать с текстами и документацией, минимизируя ошибочные нажатия.

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Кнопки со стрелками привычно небольшие, а вот наличие отдельной кнопки вызова контекстного меню может оказаться полезной для пользователей, которые привыкли выполнять некоторые задачи с помощью клавиатуры, минуя манипуляции с мышью. В этом же моменте удобной окажется возможность переключения верхнего ряда клавиш из режима дополнительных функций в режим системных функциональных клавиш F1-F12.

А вот кнопка питания в общем блоке кнопок потребует привыкания в первое время, так как есть риск случайного нажатия. Впрочем, судя по тенденциям рынка, к такому расположению придется привыкать в любом случае.

Клавиатура обладает белой светодиодной подсветкой с тремя режимами яркости. Сама подсветка достаточно равномерная и комфортная для работы в темноте. Также, благодаря темному исполнению самих клавиш, она не будет создавать дискомфорта при работе в светлое время.

Сенсорная панель достаточно крупная, расположена чуть ниже общего уровня корпуса. На корпусе место под нее оформлено небольшой серебристой фаской. Поверхность тачпада выполнена из шлифованного стекла и она приятно ощущается пальцами. Отзывчивость сенсора хорошая, корректно распознаются и мультитач жесты.

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Кнопки интегрированы в саму панель, которая распознает нажатия по всей площади. Усилие нажатия комфортное для управления.

Пиктограмма в верхнем правом углу говорит о применении фирменного типа сенсорной панели NumberPad. Этот режим позволяет использовать тачпад в качестве цифровой клавиатуры.

Такой режим окажется удобен при работе с вычислениями или большим количеством цифровых данных. Причем специальный алгоритм умеет отличать ввод цифр от управления курсором и позволяет не переключаться между режимами в процессе работы.

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Ультрабуки разрабатываются под использование в работе и здесь важно, чтобы клавиатура и тачпад были удобными при длительной эксплуатации, ведь они будут использоваться постоянно. В отличие, от домашних или игровых моделей, где тачпад задействуется не настолько часто, так как большинство пользователей отдают предпочтение внешней мыши.

В данном случае, производитель это понимал и учитывал при разработке. Результат получился весьма неплохим и работа с данным ультрабуком не будет вызывать дискомфорта даже на длительных дистанциях.

Дисплей

Цифровой индекс в названии модели обозначает диагональ дисплея – 14 дюймов. Применяется матрица IPS-level с разрешением 1920 х 1080 точек. Это самое оптимальное значение, позволяющее добиться необходимой четкости изображения и разумного энергопотребления.

Предусмотрено два варианта дисплеев, с одинаковым разрешением, но разной яркостью и энергопотреблением. Стандартный обладает яркостью 250 кд/м2, именно такой установлен в нашем образце. Второй вариант отличается яркостью до 400 кд/м2 и энергопотреблением всего 1 Вт.

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Тонкие боковые рамки позволяют создать максимально компактный корпус и придать современный внешний вид. Ультрабук воспринимается безрамочным.

Изображение воспринимается натуральным, с точной цветопередачей и достаточной контрастностью. Углы обзора широкие, изменений цветопередачи не наблюдается.

Белый цвет отображается натуральным. Не наблюдается отклонений в цветовой температуре или гамме.

Черный цвет имеет немного синеватый оттенков, а также заметна небольшая засветка в нижнем левом углу. Это заметно, но только при отображении полностью черного цвета, а в процессе эксплуатации внимания не привлекает. Под углом, изображение немного высветляется, но это стандартная ситуация для дисплеев такого типа.

С помощью колориметра, мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 286 0.220 1300 50 108 0.083 1301 0 18 0.014 1286

К нам на тестирование попал вариант с обычной матрицей, ее уровень подсветки соответствует заявленным характеристикам. Точнее, наши замеры показали чуть более высокие показатели, но не слишком существенно. Такого запаса будет достаточно для комфортной работы в помещении и на улице. Возможно, в условиях яркого солнечного света, уровня освещенности будет недостаточно, но это и не типичный сценарий использования.

Графики разместились на минимальном удалении от референсного значения и показывают равномерные значения.

Все три цвета радуют стабильностью на всем протяжении графика и минимальной удаленностью от референса.

Цветовая температура едва заметно отклоняется от референса в сторону холодных оттенков. Такое отклонение не будет заметно при использовании, но создаст эффект чуть большей контрастности.

Цветовой диапазон практически идеально совпадает с традиционным диапазоном sRGB, только. Больше всего отклонение заметно в сегменте зеленых оттенков. Впрочем, без использования специализированных приборов и непосредственного сравнения с эталоном – никаких погрешностей заметить не удастся.

Точки серого клина сгруппировались в пределах дельты – паразитных оттенков ожидать не приходится.

Используемый дисплей получился хорошим оптимальным вариантом для каждодневного использования. Он обладает достаточным разрешением и широкими углами обзора, да и качество калибровки цветопередачи на высоте. Хотя яркость посдветки нельзя назвать рекордной, вкупе с матовой поверхностью дисплея, ее будет достаточно для комфортной работы в подавляющем большинстве условий.

Отдельно стоит упомянуть узкие боковые рамки, создающие ощущение "безрамочности" корпуса.

Программное обеспечение и прошивка

Ультрабук рассчитан на использование с операционной системой Microsoft Windows и поставляется с предустановленной домашней или профессиональной версией Microsoft Windows 10.

Производитель дополнительно устанавливает некоторые фирменные утилиты. Например, с помощью MyASUS пользователь может контролировать состояние компьютера, статус гарантии и актаульность установленного ПО. При необходимости, можно провести базовую диагностику или обновить драйвера.

Также, здесь доступны некоторые настройки параметров работы ноутбука, в зависимости от предпочтений и задач конкретного пользователя.

Аппаратная платформа и производительность

Процессоры компании AMD активно отбирают себе часть рынка и нарабатывают аудиторию сторонников. Это не удивительно, ведь они предлагают современные технологии и показатели, оставаясь весьма конкурентными по цене. А в нынешних непростых экономических условиях, все сильнее возрастает необходимость в оптимальных моделях, по цене и характеристикам.

Новый ASUS ZenBook 14 UM425 может комплектоваться двумя процессорами – AMD Ryzen 4 4500U и AMD Ryzen 7 4700U. К нам на тестирование попала старшая версия.

Чип Ryzen y 4700U относится к актуальному поколению процессоров и включает в себя восемь физических ядер. Базовая тактовая частота составляет 2,0 ГГц, а максимальное значение определено на уровне 4,1 ГГц.

Этот процессор выполнен по техпроцессу TSMC 7нм FinFET. Номинальный уровень TDP составляет 15 Вт. Производитель также указывает максимальное значение допустимой температуры – 105 градусов.

За обработку графики отвечает интегрированная видеокарта AMD Radeon Graphics. Рабочая частота составляет 1600 МГц, а объем используемой памяти – 512 Мбайт.

Используется оперативная память формата LPDDR4X с частотой 3733 МГц. Объем памяти может составлять 8 или 16 Гбайт. Причем с необходимым объемом оперативной памяти стоит определиться перед покупкой, так как она выполнена встроенной и не подлежит замене.

Посмотрим на результаты тестирования в различных бенчмарках и оценим общий уровень производительности нового чипа.

Как видим, результаты оказались на высоком уровне по меркам ультрабуков и низковольтажных процессоров. Однако все нужно воспринимать и оценивать в сравнении, поэтому приведем небольшую таблицу сравнения некоторых результатов, полученных при тестировании сравнимых ультрабуков, но работающих на разных процессорах.

AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 7 3700U Intel Core i7-1065G7 PC Mark 10 Extend 4 290 3 168 3 459 3D Mark Night Raid 12 420 9 474 7 893 Novabench 2 105 1 631 2 013

Для сравнения взяты ASUS ZenBook 14 с интегрированными видеоадаптерами и 16 Гбайт оперативной памяти, протестированные в нашей Лаборатории. Как видим, новый процессор существенно вырос в производительности и успешно конкурирует с продукцией Intel.

Но как обстоят дела со стабильностью работы под нагрузкой? Ведь реальный уровень производительности может существенно ограничиваться при нагреве.

Поддержанием температурного режима занимается небольшая активная система охлаждения. За отвод тепла отвечает одна тепловая трубка, соединенная с радиатором. Для циркуляции воздуха применяется один небольшой вентилятор, с увеличенным количеством лопастей для создания максимального воздушного потока.

Холодный воздух забирается из-под ноутбука сквозь решетку в крышке и выбрасывается в сторону дисплея. Сам экран служит для разделения нагретого и холодного воздуха. Даже под максимальной нагрузкой, шум от вентилятора не создает дискомфорта, а в большинстве задач вентилятор полностью отключен или работает на минимальных оборотах.

Разместить более крупное охлаждение в компактном корпусе не получится, да и нужно ли? Посмотрим на результаты стресс-тестов. Для начала, проведем тест 3D Mark Time Spy Stress Test.

Показатель более 98 процентов – это очень хорошо. Тем более, отметим, что речь идет о тестировании инженерного образца и, вероятнее всего, алгоритмы управления питанием и процессором еще будут оптимизироваться.

Далее, оценим стабильность работы под нагрузкой с помощью приложения OCCT. Первый тест имитирует максимальную нагрузку на процессор средствами только данного приложения. При этом, нагрузка на графическую подсистему составляет около 40%.

Температура стабильно поддерживается на отметке около 70 градусов при тактовой частоте процессора 2,5 ГГц. Отметим стабильную работоспособность ультрабука на протяжении 40 минут теста.

Второй тест проводился с максимальной загрузкой процессора и видеокарты, путем одновременной работы приложений OCCT и FurMark. C такой нагрузкой ультрабук отработал 15 минут.

По сравнению с предыдущим тестом, частота процессора снизилась едва заметно, а температура оказалась даже немного ниже. Каких-либо заметных или существенных изменений в распределении ресурсов не наблюдается. После отключения теста FurMark, показатели сразу же повторяют предыдущий тест.

Делая ставку на использование процессоров AMD, производитель поступает вполне логично и оправданно. Современные процессоры Ryzen показывают весьма неплохие результаты и на равных соперничают с решениями от Intel, но предлагая более выгодную стоимость. Исходя из результатов тестирования, не выявляется каких-то очевидных просчетов при разработке нового поколения чипов Ryzen.

Отдельно хочется отметить стабильность работы под нагрузкой. При допустимом нагреве до 105 градусов, реальная температура не превышал 70 градусов даже при длительной работе с максимальной загрузкой процессора и видеокарты. Причем для этого не пришлось существенно понижать рабочие частоты процессора, да и график питания показал весьма стабильные результаты.

Мультимедиа

Для видеозвонков предусмотрена встроенная веб-камера. Она расположена над дисплеем по центру, а слева и справа можно увидеть пару стерео-микрофонов.

За вывод звука отвечают два динамика, расположенных слева и справа от пользователя. Решетки расположены в зонах утоньшения крышки и не будут перекрываться даже при использовании на мягкой поверхности.

Однако, они направлены в противоположную от пользователя сторону и рассчитаны на распространение звука путем отражения от поверхности. Таким образом, максимально эффективно они будут работать при типовом использовании на твердой поверхности.

Хотя, запас громкости достаточный для применения в самых разных условиях и пользователь не будет ощущать дискомфорта.

Традиционно данная модель имеет сертификацию от компании Harman/Kardon, подтверждающую высокое качество используемых компонентов и их настройки.

А вот отдельного разъема для подключения проводной гарнитуры не предусмотрено. Для этого придется использовать специальный переходник USB-C – 3,5 mm. В зависимости от комплектации, данный переходник может присутствовать в комплекте поставки.

Коммуникация и безопасность

За подключение к беспроводным сетям отвечает модуль гигабитный Intel Wi-Fi 6 802.11ax. К его работе не возникает никаких претензий. Он обеспечивает стабильную и быструю передачу данных, а грамотное расположение антенн позволило добиться высокой дальности действия.

За синхронизацию с беспроводными аксессуарами и обмен файлами отвечает модуль Bluetooth 5.0.

А вот порт для подключения к проводной локальной сети не предусмотрено. Для этого потребуется использовать специальный адаптер-переходник USB-C – LAN. Он может поставляться в комплекте или приобретаться отдельно.

Ультрабуки ZenBook массово отказываются от использования дактилоскопических сканеров, отдавая предпочтение системе разблокировки по лицу. Она работает в составе Windows Hello и опирается на инфракрасную камеру.

К скорости и точности определения пользователя не возникает каких-либо вопросов. Однако, для многих пользователей данный способ остается не самым привычным и надежным. В этом вопросе, сканер отпечатков пальцев выигрывает и его наличие было бы весьма приятным обстоятельством. Однако, похоже, он остается прерогативой бизнес-моделей, и хочется верить, что хотя бы в них он еще будет присутствовать какое-то время.

Файловая система

Накопитель закрыт тепловым экраном и расположен рядом с центральным процессором. Предусмотрено использование термоинтерфейса для дополнительного рассеивания тепла по металлической крышке и основной системе охлаждения.

Обратимся к результатам тестирования в приложении Crystal Disk Mark для оценки скорости работы накопителя.

Хотя показатели скорости не рекордные, их точно будет достаточно для оперативного запуска операционной системы и загрузки приложений. Не будет создаваться неудобств для пользователя и при работе с большими объемами данных.

Время автономной работы

Емкость встроенного аккумулятора составляет 66 Вт*ч. Это весьма крупный показатель, особенно если учитывать небольшие габариты корпуса. Вкупе с применением современных компонентов, рассчитанных на энергоэффективность, можно ожидать неплохих показателей автономности.

Проведем ряд тестов с разной степенью нагрузки и оценим автономность нашего героя. В первую очередь, определим время работы в режиме простоя. Дисплей отключен, фоновые приложения закрыты, режим работы "экономия энергии". Активным остается только Wi-Fi соединение и системные задачи.

Ультрабук продержался практически двое суток – это весьма внушительный результат, даже для такого теста.

Теперь, повторим тестирование с аналогичными параметрами и минимальной яркостью подсветки дисплея, но в режиме чтения – имитируя работу с текстовыми документами.

Практически сутки работы с текстовыми документами это очень хороший результат, достижимый совсем небольшим количеством устройств. Правда, здесь на графике можно увидеть один грустный момент – после достижения уровня заряда 20% наблюдается существенное ускорение разряда. Возможно, этот момент подправят с обновлениями и тогда время работы еще возрастет.

Постепенно усложняем задачу – яркость дисплея на уровне 50%, режим работы "оптимальная производительность". В качестве нагрузки выступает последовательное воспроизведение видеороликов на YouTube в разрешении 1080р.

Результат составил одиннадцать с половиной часов – весьма неплохо. Особенно учитывая, что мы говорим о модификации с базовым дисплеем. А при использовании энергоэкономичной матрицы, этот показатель должен оказаться еще выше.

Наконец, выполним тестирование под нагрузкой на процессор и видеокарту около 70%. Режим максимальной производительности подразумевает также и возможность системы охлаждения работать на максимальном режиме. Яркость дисплея максимальная, WI-Fi соединение остается активным.

Под такой нагрузкой ультрабук отработал почти два с половиной часа. Стоит отметить, что нагрузка такого уровня едва ли будет типичной для данного ноутбука, особенно при работе от аккумулятора.

Как видим, ASUS ZenBook 14 обладает весьма солидным запасом автономности, благодаря оснащению достаточно емким аккумулятором и применения современной аппаратной платформы. Неплохо поработали и над оптимизацией процессов.

Комплектный адаптер питания обладает мощностью 65 Вт и подключается через порт USB-C. Причем использовать можно любой из двух разъемов. Время зарядки в тесте составило почти 200 минут. Однако если обратить внимание на график, станет заметно, что заряд аккумулятора достигает отметки в 99 процентов уже через два часа. А быстрее всего происходит процесс заряда от 0 до 60 процентов – всего 50 минут.

Итак, перед нами ноутбук, который даже при активном использовании сможет продержаться без подзарядки весь рабочий день. Если же сценарий использования подразумевает только офисные задачи, можно рассчитывать на пару дней использования.

Заключение

Ультрабуки ASUS ZenBook продолжают укреплять репутацию стильных, удобных и практичных моделей для широкого диапазона задач. Они одинаково хорошо будут смотреться дома и в офисе, в командировках и на совещании.

Линейка предлагает широкий выбор различных моделей и вариантов оснащения. Сравнительно недавно ассортимент пополнили версии с процессорами AMD, и скептическое отношение к ним быстро сменилось на противоположное. Действительно, выход семейства Ryzen серьезно пошатнул положение Intel на рынке процессоров. А новое поколение ЦП AMD лишь усилило конкуренцию.

Герой обзора радует отличным сочетанием производительности, стабильности и автономности. А при сравнении с моделями на CPU Intel выгодно отличается ценой.

Особых замечаний к новинке нет. Она получилась хорошо сбалансированной и практичной, здесь есть все, что нужно – без излишеств. Можно упомянуть неидеальную равномерность подсветки дисплея, посетовать на отсутствие дактилоскопического сканера. Но далеко не для всех эти моменты существенны.

Зато солидную автономность и компактные размеры оценят все. Отметим наличие двух наиболее востребованных портов в полноразмерном формате, что избавит пользователя от использования переходников в большинстве случаев.

Алексей Пащук

Выражаем благодарность: