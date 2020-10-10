Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тестирование процессоров Core i3-10100, Core i3-9100F и Ryzen 3 3100 в актуальных играх

Страница 1 из 2 1
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже

700x600 62 KB

В данном обзоре будет изучена производительность процессоров Core i3-10100, Core i3-9100F и Ryzen 3 3100.

Их соперниками стали следующие модели CPU:

  • Core i5-9400F;
  • Core i3-9350KF;

  • Ryzen 5 3600;
  • Ryzen 5 3500Х;
  • Ryzen 5 3500;
  • Ryzen 5 2600Х;
  • Ryzen 7 1700.

реклама

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

реклама

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey


  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

Battlefield V

  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптическая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Следы пуль - включены.
    • Тесселяция - все объекты.
    • Разрешение карт теней - максимальное.
    • Буферизация локальных теней - включена.
    • Буферизация теней от солнца - включена.
    • Освещение частиц - ультра высокое.
    • Трассировка лучей DirectX - выключена.
    • Затенение фонового света - все объекты.
    • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
    • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
    • Глубина резкости - включена.
    • Интенсивность Filmic - 1.00.
    • Глобальный эффект скорости - включен.
    • Эффект скорости оружия - включен.
    • Зернистость - 0.00.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

реклама



Far Cry New Dawn

  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.
    • Текстуры HD - включены.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

реклама

Hitman 2

  • Версия 2.72.0.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - SSAA 1.00.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Динамическое увеличение резкости - сильное.
    • Качество моделирования - наилучшее.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

реклама


Продолжение материала

Предыдущие материалы Phoenix

Страницы материала
Вступление, Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare (2019), Far Cry New Dawn, Hitman 2
Need for Speed Heat, Shadow of the Tomb Raider, Star Wars Jedi: Fallen Order, итоговые результаты, заключение
Страница 1 из 2
следующая страница
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix ryzen 3 3100 core i3-10100 core i3-9100f

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Тестирование процессоров Core i3-10100, Core i3-9100F и Ryzen 3 3100 в актуальных играх
1
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов Deepcool MF120 GT
6
Тестирование процессора Intel Core i7-10700КF в актуальных играх
14
Обзор клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue
39
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
104
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2020
17

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 129
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 104
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Mi 10 подешевел на 500 долларов – Snapdragon 865, 108-Мп камера, NFC, поддержка 8K и 90-Гц дисплей AMOLED по низкой цене
11
Xiaomi назвала дату выхода стабильной глобальной прошивки MIUI 12 для Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9
8
AMD Ryzen 5 5600X представлен официально – производительность на ядро возросла на 20% – 4,6 ГГц в бусте за 299$ в продаже уже 5 ноября
374
Производительность Radeon RX 6900XT Big Navi сравнили с RTX 3080 и RTX 2080 Ti - результат оказался не в пользу карты от AMD
70
AMD Ryzen 9 5900X сверг с трона игрового короля в лице Intel Core i9-10900K — официальные данные компании
103
Xiaomi назвала точные сроки выхода MIUI 12 на смартфоны Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 7 и многие другие – список телефонов и сроки рассылки
7
Производители материнских плат значительно усложнят установку новых процессоров Ryzen 5000-й серии на старые платы с чипсетами В450 и Х470
47
Отставить панику: AMD не призналась, какую модель Radeon RX 6000 демонстрировала вчера
110
Новые материнские платы под AMD Zen 3 всё-таки появятся
17
Последнее слово будет за AMD: компания готовит Navi 21 XTX
35
3 года бесплатных обновлений для Windows 7 – полная инструкция для небольших компаний от Deskmodder
6
Выясняем, стоит ли покупать дорогую материнскую плату и ОЗУ для процессоров Intel – DDR4 2666 МГц VS 3200 МГц на Core i5-10400F от Benchmark
42
NVIDIA отказывается от выпуска GeForce RTX 3070 Ti
19
Поддержка настольных процессоров Ryzen 5000 материнскими платами на базе чипсетов 400-й серии станет доступна с января следующего года
152
Цена Xiaomi Redmi Note 8 со 128 ГБ памяти упала на 80 долларов – Snapdragon 665, 48-Мп камера и аккумулятор на 4000 мА*ч
1
В виртуальном столкновении AMD Big Navi с NVIDIA GeForce RTX 3080 победа оказалась на стороне последней — данные TechPowerUp
77
ASUS опубликовал список материнских плат, поддерживающих Zen 3 уже сейчас
21
Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Super получат улучшенный 7-нм техпроцесс, а NVIDIA откажется от услуг Samsung – Digitimes
14
Производительность графического чипа PlayStation 5 сравнили с GeForce RTX 2060 Super, у сообщества все больше вопросов к архитектуре
27
Топовый Ryzen 9 5950X оказался производительнее флагманского Core i9-10900K в официальных тестах AMD
100

Сейчас обсуждают

8k_480Hz
09:20
Это однопоточный тест, далеко не все приложения однопоточны, хоть на даный момент 24-32 потока из не профессиональных утелизируют единицы.
Стали доступны данные о тестировании всей линейки AMD Ryzen 5000 в Cinebench R20
Дмитрий
09:20
Валера если посмотришь набрал RTX карт? Что значит просрал, он постоянно видео снимает и в последнее время он снова карт купил. Коробки стоят не видел чтоли с надписями RTX
Видеокарты GeForce RTX 30xx в 2021 году перейдут на 7-нм техпроцесс TSMC
Дмитрий
09:18
Купи новый, не жмоться.Будешь интелоидов гнать.
Стали доступны данные о тестировании всей линейки AMD Ryzen 5000 в Cinebench R20
x.7
09:18
В январе получат первые бета версии, где гарантировать нормальную работу никто не будет
Опубликован полный список материнских плат AM4, которые уже получили поддержку Ryzen 5000 - список и ссылки на закачку обновлённых версий BIOS
svoit
09:16
Жаль, что не удалось 3300x потестировать
Тестирование процессоров Core i3-10100, Core i3-9100F и Ryzen 3 3100 в актуальных играх (страница 2)
Xrona666
09:16
До сих дуешься, что затычка в виде 3300х натянул "вечный" 7700к? Приложи лёд к жёпе что ли
Процессор Intel Rocket Lake-S протестировали на совместимость с Z490 — интерфейс PCIe 4 поддерживается
Дмитрий
09:14
Раньше когда видеокарты продавали игры шли в подарок, и это очень неплохо. Я вот когда пк покупал у меня наверное игры две в подарок шли в которые я играл, интернета раньше почти не было
AMD решила подсластить пилюлю покупателям процессоров Ryzen 5000-й серии – одна из самых ожидаемых игр 2021 года в подарок
testnnov1
09:14
Прогресс то прогресс, но какой то не убедительный...прирост производительности улучшенных ядер 5950x должен выходить за гораздо бОльший отрыв в процентном отношении
Стали доступны данные о тестировании всей линейки AMD Ryzen 5000 в Cinebench R20
Андрей Титов
09:14
в январе 2021 все msi б4хх получат обновы биоса под рязань 5000
Опубликован полный список материнских плат AM4, которые уже получили поддержку Ryzen 5000 - список и ссылки на закачку обновлённых версий BIOS
t-dirt
09:13
это будет хороший удар. янки хорохорятся что сами себя смогу обеспечить, дескать поднять свою редкоземельно-обогатительную промышленность - плёвое дело. ну вот и узнаем наскок это плево для них.
Китай собирается принять новый закон об экспортном контроле, который позволит ответить на санкции США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем