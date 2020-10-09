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Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов Deepcool MF120 GT

1
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Оглавление

Вступление

Часто бывает такая ситуация, что покупаешь корпус, а в комплекте всего один вентилятор и тот ничем не управляется. Производители делают это не просто так, а старась сделать модель доступнее, да и дополнительные вентиляторы нужно продавать. Конечно, есть полностью укомплектованные модели, но это обычно дорого и сильно ограничивает. Получается, что вентиляторы уже есть, и даже если они плохие, менять их уже не хочется, поскольку придется по сути платить дважды. Лучше уж взять корпус без вертушек, а потом купить то, что наиболее подходит или нравится. И производители корпусов поняли, чего хочет рынок. Предлагают в базе один-два вентилятора для циркуляции воздуха, а если пользователь хочет чего-то большего, то пожалуйста – комплект из трех вентиляторов с подсветкой, управлением и прочими аксессуарами.

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Тут надо отметить, что не любой корпус заточен под продувку. Бывают ситуации, где спереди воздуху просто неоткуда поступать – банально глухая передняя панель и только маленькая щель внизу, откуда воздух идет внутрь. У самого есть пара таких корпусов, но я просто не закрываю боковую панель, и они работают как открытый стенд. Весь смысл этой конструкции в том, чтобы быстро взять и перенести. В большинстве случаев производители устанавливают один вентилятор сзади на выхлоп. Поэтому приходится осуществлять модернизацию и устанавливать вентиляторы на приток, чтобы увеличить поток поступающего прохладного воздуха снаружи, даже если передняя панель глухая. А уж если там стоит сетка, то это просто обязательно.

Но для многих пользователей не нужны полумеры: нужно настоящее бескомпромиссное решение, чтобы был свет, играла музыка, и все было красиво и прохладно, позволяя прокачать систему по-настоящему. Для таких целей подойдет комплект вентиляторов Deepcool MF120GT. Это решение позволит раскрыть не только вентиляцию в корпусе, но и обеспечит его яркой, красивой подсветкой и функцией синхронизации.

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Я уже рассматривал несколько похожих комплектов компании AeroCool, а сегодня будет интересно узнать принципиальное отличие набора Deepcool и выяснить, чем он выгодно отличается на фоне конкурентов.

Упаковка и комплектация

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Коробка небольшая. По габаритам она превосходит три вентилятора, особенно заметно как она вытянута. Увеличение размеров было необходимо для того, чтобы поместить комплект поставки.

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Коробка изготовлена из плотного картона. Стилистика в оформлении уже знакома по нескольким моделям процессорных кулеров. Особенно это заметно по специфическому зеленому оттенку фона. Прямо спереди мы видим один вентилятор в работе с подсветкой. Форма его необычная. Нестандартной кажется не столько сама рама, сколько перекрестное крепление к ней двигателя.

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На передней стороне упаковки серый фон с зеленой каймой сверху, справа и снизу. В левом верхнем углу находится логотип производителя. По центру изображение одного вентилятора, а под ним пять значков, которые свидетельствуют о поддержке синхронизации ARGB подсветки. В описании указано, что это: Unique X-shape A-RGB Fan with Double-faced design. В самом низу крупными символами указано наименование модели MF120GT. Рядом мелко добавлено: FANx3. Это значит в комплекте три таких устройства.

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Мы уже видели упаковку со всех сторон и на одной из ее граней на нескольких языках представлено описание этого комплекта:

  • Два уровня воздушного давления за счет особой формы лопастей вентилятора вентилятора;
  • Сочетание «Х-образного» основания и формы лопастей вентилятора позволяют идеально демонстрировать A-RGB LED подсветку
  • Управление синхронизацией с помощью материнской платы и проводного контроллера;
  • Оснащение кабелями снижения оборотов вентилятора;

Такое описание меня еще больше запутало. А между тем неотмеченными остались два момента: хаб для подключения питания вентиляторов и хаб для подключения подсветки.

В правом нижнем углу находится таблица со спецификацией комплекта.

Вентилятор MF120GT
Габариты (Д х Ш х В), мм 120 х 120 х 27
Скорость вращения, об/мин 500-1800
Воздушный поток, CFM 60,6
Воздушное давление, мм водяного столба 1,73
Уровень шума, дБ 35
Скорость вращения с LSP, об/мин 400-1450
Воздушный поток с LSP, CFM 48,3
Воздушное давление с LSP, мм водяного столба 1,1
Уровень шума с LSP, дБ 29,5
Тип коннектора 4-pin PWM
Тип подшипника гидравлический
Номинальное напряжение вентилятора, В 12
Номинальная сила тока вентилятора, А 0,12
Потребляемая мощность, Вт 1,44
Тип LED Адресный RGB LED
Коннектор LED 3-pin (+5V, D, G)
Номинальное напряжение LED, В 5
Номинальная сила тока LED, А 0,74
Потребляемая мощность LED, Вт 3,7

Открыв упаковку, сверху мы видим небольшую коробу с аксессуарами.

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Под ней находятся три коробки с вентиляторами.

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Комплект поставки солидный. Есть все, что необходимо для подключения и установки этого набора.

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  • Инструкция;
  • Три адаптера понижения скорости LSP;
  • Три комплекта саморезов (по 4 шт. на вентилятор)
  • Хаб-разветвитель 4-pin FAN.
  • Хаб-разветвитель ARGB.
  • Кабель питания с контроллером ARGB;
  • Кабель для синхронизации ARGB с материнской платой;
  • Двенадцать длинных винтов;

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Уже на данном этапе становится понятно, что ARGB хаб подключается или к материнской плате, или к отдельному собственному контроллеру. Таким образом, у пользователя получается выбор что использовать и ка осуществлять схему подсветки.

Устройство и особенности комплекта

Вентиляторы смотрятся красиво и необычно. Сложнее всего привыкнуть к направлению потока воздуха. В классическом варианте воздух дует в сторону крепления мотора к шасси, а здесь все наоборот.

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Получается, что крыльчатка здесь устроена совсем иначе. Кроме этого необычна форма лопастей. Я подобную уже встречал при обзоре процессорного кулера DeepCool GAMMAXX 400EX, но там не было подсветки.

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Шасси не очень твердое. Оно изготовлена из пластика и состоит из нескольких элементов. Мне оно показалось разборным, но я не стал его разбирать, чтобы не сломать или повредить. Пластик не очень твердый и не хрупкий, иначе я бы сломал все вентиляторы во время крепления. Возможно из-за мягкости конструкции колебаний практически нет. А еще их хорошо гасят резиновые площадки по углам рамы. От двигателя каждого вентилятора идет два кабеля. На концах у каждого по два коннектора: обычный 4-pin PWM и специфический 3-pin ARGB.

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Последний напрямую к материнской плате не подключить. Только к хабу, который находится в комплекте. Он рассчитан на 5 устройств. Также в комплекте есть хаб для питания вентиляторов 4-pin PWM на четыре устройства. Он подключается к разъему на материнской плате и позволяет осуществлять управление скоростью вращения, однако мониторинг скорости не работает. Также в комплекте есть три адаптера с резисторами, чтобы снизить скорость вентиляторов. На само деле надобности в них нет потому, что скорость можно настроить на материнской плате.

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Тестовый стенд

Тестирование комплекта Deepcool MF120GT проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS PRIME X570-PRO, версия BIOS – 2602;
  • Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming RX 5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • Блок питания: AeroCool VX 700 Вт.
  • Корпус: Deepcool CL500.

Сборка системы

За основу был выбран корпус Deepcool CL500, с которым я решил продолжить эксперименты. Сборка не вызывает особых сложностей, особенно, когда уже все собрано. Снимается передняя панель, устанавливаются все три вентилятора спереди.

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Как я уже говорил, легко перепутать ориентацию потому, что эти вентиляторы работают наоборот и в первый раз я перепутал. Все дело в привычке. Обычно, где крепежное перекрестие двигателя, там зад и в ту сторону идет поток. Здесь все наоборот – крепежный элемент должен быть спереди.

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В остальном никаких сложностей нет. Я проверил обе схемы подключения подсветки. Сперва к собственному контроллеру, а затем к материнской плате. В обоих случаях все было отлично. Еще у штатного контроллера есть симпатичные эффекты, которых нет на плате. Поэтому тут пользователь сам решает, что ему удобнее и красивее. Собираем и запускаем.

С помощью штатного контроллера подсветки получаются очень интересные эффекты. Переключение осуществляется при помощи пульта, на котором находятся три кнопки. Также с его помощью подсветку можно полностью выключить.

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Результаты тестов

Запускаем систему и смотрим, как работают вентиляторы на максимальной мощности. Дело в том, что сначала я подключил хаб комплекта к хабу корпуса. Последний вообще никак не управляет оборотами, поэтому лучше сразу подключать к материнской плате.

При 100% скорости вращения как раз получаются те самые 1800 об/мин. Еще я проверил как работает синхронизация подсветки с материнской платой.

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Тоже все отлично, поэтому пора переходить к тестированию. Для этого я использовал несколько режимов работы.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Штатный вентилятор (Base);
  • Штатный вентилятор + RF120 (Base+RF120 MAX);
  • Штатный вентилятор + RF120 (Base+RF120 Silent);
  • Штатный вентилятор + MF120GT (Base+MF120 MAX);
  • Штатный вентилятор + RF120 (Base+RF120 LSP);
  • Штатный вентилятор + RF120 (Base+RF120 Silent).

Уровень шума

10 см

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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100 см

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

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Температура CPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Заключение

Только за необычный внешний вид и перевернутые лопасти можно уже ставить жирный плюс. Интересная, симпатичная и самобытная модель со своей X-стилистикой. Перекрестье по граням подсвечивается, есть симпатичные эффекты, которые смотрятся необычно и оригинально. Отлично работает синхронизация цветовых переходов.

Важным плюсом является большой диапазон скорости вращения крыльчаток вентиляторов. 1800 об/мин – это предел комфорта уровня шума, и на максимуме шумно, но зато есть солидный запас по воздушному потоку. Корпус с комплектом Deepcool MF120 GT действительно раскрывается и позволяет создавать производительные сборки. Это еще не все: скоростью вращения можно управлять динамически через материнскую плату, привязав порт к датчику процессора или системы. Достаточно лишь выбрать один из профилей, чтобы задать интенсивность.

В комплекте есть собственный контроллер с проводным пультом для управления эффектами подсветки. Кто-то предпочтет его, но, на мой взгляд, проще делать это через софт материнской платы. Для этого хаб-разветвитель ARGB подсветки подключается к соответствующему разъему на плате, и все отлично работает. Сложнее дела обстоят с управлением оборотами. Понятно, что тут тоже все перекладывается на материнскую плату. Однако именно здесь проще использовать реобас или три фиксированных режима, чтобы была возможность их быстро переключать. На самом же деле обычный пользователь, скорее всего, подберет максимальную скорость, комфортную по шуму и оставит ее на постоянной основе. И еще нет мониторинга. Тут просто непонятна скорость, но это не так важно, если поток хороший, а уровень шума комфортен. Ведь сама по себе информация о скорости ни на что не влияет.

Разумеется, комплект Deepcool MF120 GT подходит для различных корпусов, а я рассмотрел на примере только частный случай. Его можно использовать более гибко и настраивать еще более сложные схемы. Например, один вентилятор поставить на вытяжку, а два на приток и подключить их к разным разъемам, задав различные параметры. Жалко лишь прятать эту красоту за глухой панелью, а хочется любоваться их необычным внешним видом и хорошими эффектами подсветки.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании Deepcool за предоставленный на тестирование комплект вентиляторов Deepcool MF120 GT.

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