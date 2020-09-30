Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
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В данном обзоре будет предпринята попытка выявить влияние четырех, шести и восьми гигабайт видеопамяти на производительность видеокарт в играх. Задача довольно нетривиальная, так как весьма проблематично найти одинаковые видеокарты с такими объемами памяти. Поэтому исследование данного вопроса будет проводиться не в сравнении производительности графических ускорителей, а в ином ключе.
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Для начала мой выбор пал на три видеокарты: GeForce RTX 2060 Super 8192 Гбайт, GeForce RTX 2060 6144 Гбайт и GeForce GTX 1650 Super 4096 Гбайт. Производительность данных ускорителей условно близка. Но целью исследования будут не результаты видеокарт, а процентное соотношение снижения производительности при переходе от одного разрешения к другому. Этот параметр рассчитывается по простой формуле:
Чем выше разрешение, тем сильнее снижается производительность видеокарт. Соответственно по этому показателю мы и выясним, насколько сильно влияет объем видеопамяти на производительность графических ускорителей.
Результаты тестов: сравнение производительности
Anno 1800Настройки графики:
- Версия 1.0 Update 8.1.
- DirectX 12
- Сглаживание - 4X.
- Качество шейдеров - высокое.
- Качество теней - максимально высокое.
- Качество пост-обработки - высокое.
- Дальность прорисовки - максимальная.
- Положение солнца - закрепленное.
- Качество текстур - высокое.
- Качество освещения - очень высокое.
- Детализация воды - высокая.
- Детализация объектов - максимально высокая.
- Детализация рельефа - высокая.
- Детализация толпы - максимально высокая.
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1% low и average FPS
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Проценты (average FPS)
Assassin's Creed UnityНастройки графики:
- Версия 1.5.0
- DirectX 11.
- Качество прорисовки местности - максимально высокое.
- Качество текстур - максимально высокое.
- Качество теней - PCSS.
- Сложное затенение - HBAO+.
- Качество сглаживания - FXAA.
- Свечение - включено.
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1% low и average FPS
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Проценты (average FPS)
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Battlefield 1Настройки графики:
- Версия 1.0 сборка 26338.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 105.
- Размытие в движении - 50%.
- Глубина резкости оружия - включено.
- Шкала разрешения - 100%.
- Ограничение памяти видеокарты - выключено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество сетки - ультра высокое.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Качество сглаживания - TAA (высокое).
- Объемное освещение - HBAO.
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1% low и average FPS
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Проценты (average FPS)
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Crysis 3Настройки графики:
- Версия 1.3.
- DirectX 11.
- Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
- Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
- Разрешение текстур - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество объектов - максимальное.
- Качество частиц - максимальное.
- Качество пост-обработки - максимальное.
- Качество затенения - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество воды - максимальное.
- Степень размытости - высокая.
- Блики - включены.
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1% low и average FPS
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Проценты (average FPS)
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Death StrandingНастройки графики:
- Версия Бета.
- DirectX 12.
- Детализация объектов - очень высокая.
- Память для стриминга текстур - высокая.
- Разрешение теней - высокое.
- Объемный свет - включен.
- Отражения в экранном пространстве - включены.
- NVIDIA DLSS - выключена.
- FidelityFX CAS - выключена.
- Сглаживание - TAA.
- Глубина резкости - включена.
- Размытие в движении - включено.
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1% low и average FPS
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Проценты (average FPS)
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