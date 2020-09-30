Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020

Страница 1 из 2 +
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях)
MSI RTX 2070 дешевеет не смотря на падение рубля
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя

700x600 62 KB

В данном обзоре будет предпринята попытка выявить влияние четырех, шести и восьми гигабайт видеопамяти на производительность видеокарт в играх. Задача довольно нетривиальная, так как весьма проблематично найти одинаковые видеокарты с такими объемами памяти. Поэтому исследование данного вопроса будет проводиться не в сравнении производительности графических ускорителей, а в ином ключе.

реклама

Для начала мой выбор пал на три видеокарты: GeForce RTX 2060 Super 8192 Гбайт, GeForce RTX 2060 6144 Гбайт и GeForce GTX 1650 Super 4096 Гбайт. Производительность данных ускорителей условно близка. Но целью исследования будут не результаты видеокарт, а процентное соотношение снижения производительности при переходе от одного разрешения к другому. Этот параметр рассчитывается по простой формуле:

(Текущее разрешение / 1920х1080) * 100

Чем выше разрешение, тем сильнее снижается производительность видеокарт. Соответственно по этому показателю мы и выясним, насколько сильно влияет объем видеопамяти на производительность графических ускорителей.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Anno 1800

Настройки графики:
  • Версия 1.0 Update 8.1.
  • DirectX 12
    • Сглаживание - 4X.
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Дальность прорисовки - максимальная.
    • Положение солнца - закрепленное.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Детализация воды - высокая.
    • Детализация объектов - максимально высокая.
    • Детализация рельефа - высокая.
    • Детализация толпы - максимально высокая.



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Проценты (average FPS)

Assassin's Creed Unity

Настройки графики:
  • Версия 1.5.0
  • DirectX 11.
    • Качество прорисовки местности - максимально высокое.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество теней - PCSS.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество сглаживания - FXAA.
    • Свечение - включено.



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Проценты (average FPS)

реклама



Battlefield 1

Настройки графики:
  • Версия 1.0 сборка 26338.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 105.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Глубина резкости оружия - включено.
    • Шкала разрешения - 100%.
    • Ограничение памяти видеокарты - выключено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Качество сглаживания - TAA (высокое).
    • Объемное освещение - HBAO.



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Проценты (average FPS)

реклама

Crysis 3

Настройки графики:
  • Версия 1.3.
  • DirectX 11.
    • Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
    • Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
    • Разрешение текстур - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество объектов - максимальное.
    • Качество частиц - максимальное.
    • Качество пост-обработки - максимальное.
    • Качество затенения - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Степень размытости - высокая.
    • Блики - включены.



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Проценты (average FPS)

реклама

Death Stranding

Настройки графики:
  • Версия Бета.
  • DirectX 12.
    • Детализация объектов - очень высокая.
    • Память для стриминга текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Объемный свет - включен.
    • Отражения в экранном пространстве - включены.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • FidelityFX CAS - выключена.
    • Сглаживание - TAA.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие в движении - включено.



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Проценты (average FPS)

реклама


Продолжение материала

Предыдущие материалы Phoenix

Страницы материала
Вступление, Anno 1800, Assassin's Creed Unity, Battlefield 1, Crysis 3, Death Stranding
Deliver Us The Moon, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, итоговые результаты, заключение
Страница 1 из 2
следующая страница
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
+
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 360 D-RGB
13
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
40
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17
Обзор и тестирование процессорной СВО Fractal Design Celsius+ S24 Prisma
23
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
23

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 114
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 90
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 41
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 40


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 24 смартфона, которые получат Android 11 на MIUI 12 до конца года – полный список и сроки выхода обновления
4
Huawei P30 Pro рекордно подешевел – лучший камерофон 2019 года с Google-сервисами по самой низкой цене с начала продаж
5
Redmi Note 8 Pro рекордно подешевел – мощный игровой процессор, флагманская 64 Мп камера, NFC и быстрая зарядка по самой выгодной цене этой осени
6
GTA 6 возможно тестировалась ещё с 2017 года – фанаты начали замечать детали, доказывающие непосредственное участие Rockstar
3
Процессоры AMD Ryzen 7 3800X и Ryzen 9 3900X сильно подешевели – мощные игровые модели продаются со скидкой до 69 долларов
32
Раскрыты ключевые характеристики видеокарт Radeon RX 6700 XT, 6800 XT и 6900 XT – слив спецификаций от Newegg Insider
24
Xiaomi рассказала, когда все смартфоны получат прошивку MIUI 12, включая Redmi Note 8 и Redmi Note 8T
2
Huawei P40 Pro сильно подешевел – Kirin 990 5G, NFC, уникальная 50-Мп камера и аккумулятор на 4200 мА*ч по лучшей цене
+
8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл 10-ядерный Core i9-10900K на 16% – первые тесты нового процессора в бенчмарке Ashes of The Singularity
107
Официальный представитель Xiaomi назвал сроки выхода MIUI 12 на смартфоны Redmi Note 8T, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro и другие – стабильная российская и глобальная версии
2
Избранные: Sony подтвердила повышение цен в российском PlayStation Store
41
Проблемы со стабильностью GeForce RTX 3080 из-за конденсаторов вынудили MSI изменить дизайн одной из своих моделей
30
Энтузиаст создал миникомпьютер на базе Core i9 10900K и GeForce RTX 3090 – полная копия реальных деталей из пластилина
7
Блогер сравнил графику Crysis Remastered с лучшим фанатским модом Enhanced Edition - сравниваем работу профессионалов индустрии с творчеством энтузиастов-любителей
15
8-ядерный Zen 3 AMD Ryzen 7 5800X "Vermeer" на 22% быстрее 10-ядерного игрового Intel Core i9-10900K в тесте AotS
84
В свете выхода процессоров с архитектурой Zen 3 глава AMD обещает продемонстрировать максимум производительности
77
Версия NVIDIA GeForce RTX 3080 на базе улучшенного графического чипа GA103 может появиться в 2021 году
61
ASUS могла знать о проблемах с конденсаторами у GeForce RTX 3080 — компания оснастила ряд моделей более качественными компонентами заранее
29
Бывший президент Rockstar North собрал 41 миллион долларов на разработку sci-fi конкурента GTA V
24
Найдено эффективное решение зависаний и чёрного экрана на видеокартах GeForce RTX 3080 – полное руководство от экспертов Wccftech
64

Сейчас обсуждают

Рома Старцев
09:10
зашквар
Как мастера по ремонту ПК обманывают неопытных пользователей – тысяча и один способ нечестного заработка
smaximaa
09:09
дык, ССХ только в зен 2 появился)
Бесплатная утилита ClockTuner для разгона AMD Ryzen 3000 Zen 2 и Threadripper от 1usmus доступна для загрузки
Yuri Myakotin
09:05
"Еще раз повторю для тугодумов: на каком основании с гражданскими обращались, как с военнопленными на материковой часть страны, где не было боевых действий? " Читай указ. "Германия тоже выплачивала к...
Apple и Google заблокируют TikTok в США с 20 сентября
LorDex
09:05
Ну ну. Я вот наигрался с этим и больше не хочется) И то только потому, что по дешёвке досталась 2080S с турбиной. В реале я бы никогда не купил бы карту с таким кулером. Лучше взять заводской вариант ...
Видеокарта EVGA RTX 3090 KINGPIN с охлаждением AIO и откидным экраном появилась на подробном изображении
Kasyan
09:01
Ага, также как пару лет назад когда Джон Кодера заявил, что PS4 снимут с производства весной 2021 года, а затем когда получил по башке, быстренько это опроверг! Я тогда и понял, что PS5 выйдет в 2020 ...
PlayStation 5 не хватит на всех — европейские ритейлеры сообщают о невозможности выполнения предзаказов до 2021 года
Эдуард Кузнецов
09:01
Да пофиг, это не симулятор гонок, а симулятор мафиозника)
Ведущий разработчик первой Mafia поделился впечатлениями от ремейка
warmuza
09:01
У меня коронокорпрус.
В Сеть попал еще один возможный скриншот из Starfield, новой RPG от авторов The Elder Scrolls
in_cognito
09:00
А если одна игрушка с модами занимает 380гиг?
Разбираемся, что делать со старыми SSD и HDD небольшого объема
Kaztiel
08:57
Это будущее когда примерно наступит?
NVIDIA GeForce RTX 3070 действительно получит чип GA104-300 — подтверждено Gainward
ахахах
08:56
фермеры налетай
Популярные видеокарты NVIDIA распродают по самой низкой цене за всё время – сезон скидок стартовал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем