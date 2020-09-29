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Вступление

Словенская компания EK Water Blocks впервые за свою двадцатилетнюю историю выходит на рынок готовых необслуживаемых систем жидкостного охлаждения с линейкой EK-AIO D-RGB, использующей радиаторы типоразмера 120, 240 и 360 мм. У производителя есть богатый опыт работы в данном направлении и сомневаться в их профессионализме не приходится, поэтому многие энтузиасты с большим нетерпением ожидали появление нового продукта.

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Нам на обзор компания EKWB предоставила топовую версию EK-AIO 360 D-RGB, чтобы мы могли изучить ее возможности, эффективность охлаждения и производительность. Несмотря на сложившийся вокруг СЖО «3-в-1» стереотип, у разработчиков всегда предусмотрена вариативность изменения если не самой конструкции, то отдельных ее элементов, что позволяет в конкретных узлах добиться лучшей работы и изменить внешний вид, чтобы по дизайнерскому почерку можно было определить бренд.

В любом случае словенская команда проделала огромную работу, но получилось ли у них, несмотря на опыт, сделать свой первый в данном классе продукт идеальным и безупречным? Постараемся выяснить.

Обзор EKWB EK-AIO 360 D-RGB

Упаковка и комплектация

Упаковка EKWB EK-AIO 360 D-RGB в соответствии эталонам бренда как всегда огромна и белоснежна. Надпись «Ускорь свой ПК» недвусмысленно намекает, что чем холоднее центральный процессор, тем сильнее буст основных ядер и выше производительность, да еще это предлагается сделать и «в стиле» благодаря оригинальной подсветке вентиляторов и помпы.

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На передней части коробки нас встречает изображение СЖО, так что все изюминки внешнего вида уже раскрыты. Приведен список актуальных платформ, в которые входят и AMD AM4, и Intel LGA1200. Новая серия готова во все оружии.

Переворачиваем упаковку и отмечаем основные достоинства продукта: о них мы расскажем далее, а вы сможете неспешна их рассмотреть. Производитель приводит технические размеры элементов.

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Внутри нас встречает толстенный мануал пользователя и набор основных крепежных рамок для современных сокетов.

В отдельном пакете находятся Y-разветвитель на три вентилятора, крепежные винты и тюбик термопасты на два нанесения.

Внешний вид и особенности конструкции

И начинаем мы наш обзор с пресловутой фразы «перед нами классическая необслуживаемая система охлаждения». От правды не убежать, и словенская команда как нельзя лучше понимает серьезность данных слов. Заново изобретать велосипед разработчики не стали, но привнесли изюминку своей СЖО. В первую очередь бросается в глаза фирменный стиль оформления помпы-водоблока EKWB EK-AIO 360 D-RGB, который характеризуется минимализмом и простотой, скрывающей оригинальный ротор и подсветку.

В качестве теплосъемника использован радиатор 395х120х27 мм. Отметим, что один из торцов увеличен, позволяя контуру вместить больший объем хладагента и как следствие повысить эффективность охлаждения. Также производитель расширил толщину рабочего тела с 17 мм до 20 мм, что также отразится на производительности.

В основе рабочего тела лежат 14 плоских каналов, между ними впаяна гофрированная лента. В сравнении с обычными радиаторами серия EK-AIO D-RGB характеризуется более разряженной плотностью ребер равной 17-18 FPI, позволяя легче прокачивать воздух через пластины на пониженных оборотах вентиляторов, что также положительно отражается на эффективности и уровне шума.

В передней части располагаются два несъемных фитинга и одно заправочное заводское отверстие, запечатанное гарантийной пломбой.

Декоративные пластмассовые насадки скрывают фитинги «елка» и позволяют посмотреть на уровень изоляции.

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Водоблок и основной радиатор соединяет пара шлангов длиной 345 мм в качественной нейлоновой оплетке. Производитель не приводит диаметр шлангов, но замеры в лаборатории показывают 10 мм.

Линейка жидкостной системы охлаждения EKWB EK-AIO D-RGB получила оригинальную помпу-водоблок в характерном полу-кубе в бело-черном цвете. Логотип производителя как всегда украшает изделие, а отличительная полоса на верхней кромке позволяет придать внешнему виду особенности. В любом случае, ценители минимализма останутся в восторге.

На боковой части располагается пара поворотных механизмов с уже знакомым фитингом и защитным колпачком. Помпа имеет двухкамерную конструкцию, позволяя как и в полноценных контурах входящему потоку попадать в центральную камеру и по межканальной сетке выводится жидкости вбок.

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Из корпуса выходят два провода – стандартный 4-Pin с PWM-регулировкой и подсветкой A-RGB 5V.

Основание медного водоблока защищено пластмассовой насадкой.

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Несмотря на задействование тюбика с термопастой, для первой установки на подошву уже нанесен слой термопасты серого цвета.

Непосредственно основание водоблока отполировано на хорошем уровне, тактильно следов фрезы не ощущается, наблюдается зеркальное отражение.

Обработка выполнена хорошо, но не идеально: примечателен небольшой горбик в центре водоблока. Учитывая мою возможность знакомства с несколькими экземплярами СЖО серии EKWB EK-AIO D-RGB, то лишь часть из них отметилась сей неровностью. Вторая половина была выполнена лучше.

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Вентиляторы EKWB EK-AIO 360 D-RGB

Модель EKWB EK-AIO 360 D-RGB с радиатором типоразмера 360 мм укомплектована тремя фирменными вентиляторами EK-Vardar S 120ER D-RGB.

Вентиляторы отличаются скоростью вращения 550 – 2200 об/мин и ШИМ-регулировкой. Это специальная модель, принадлежащая серии EK-AIO. Вентиляторы построены на двойном шарикоподшипнике качения с наработкой до 50 тысяч часов и обладают максимальной производительностью до 112 м3/ч.

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На тестируемом образце вентиляторов скорость вращения составила 430 – 2170 об/мин.

От вентилятора отходят два провода для подключения к материнской плате 4-Pin и спаренный коннектор 5V-RGB (ARGB) для управления подсветкой, позволяя подключать их последовательно и управлять подсветкой синхронно.

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Жидкостная система охлаждения EKWB EK-AIO 360 D-RGB в собранном виде.

Подсветка RGB

EKWB EK-AIO 360 D-RGB оснащена адресуемой подсветкой корпуса водоблока и трех вентиляторов, управление можно организовать синхронно при последовательном подключении или параллельное – при независимом. На примере младшей модели можно оценить ARGB-подсветку.

Установка на платформу Intel LGA 1200

Процесс установки системы охлаждения EKWB EK-AIO 360 D-RGB очень прост и не отличается от других решений подобного класса. На примере материнской платы ASUS ROG Maximus XII Formula продемонстрирован финальный результат.

Из-за небольшой кривизны основания водоблока заметен нелучший отпечаток термопасты с крышкой процессора.

И здесь также проявляется единственный недостаток EKWB EK-AIO 360 D-RGB: разработчики не просчитали на новой модели габариты корпуса помпы, и поворотный механизм перекрывает соседний слот оперативной памяти, поэтому задействовать полный объем ОЗУ не получится.

На плате формата mini-ITX ситуация еще более катастрофическая.

Краткие технические характеристики

Наименование EKWB EK-AIO 360 D-RGB Тип радиатора Трехсекционный Материал рассеивающей части радиатора Алюминий Внешние габариты радиатора, мм 395 х 120 х 27 Площадь рассеивания, мм2 (приблизительная оценка) ~12 000 Максимальное количество / типоразмер вентиляторов 6 х 120 Вентиляторов в комплекте, шт. 3 Маркировка вентиляторов EK-Vardar S 120ER D-RGB Диапазон скоростей вращения, об/мин ~550-2200 ±200 RPM Масса системы с вентиляторами, г ~2400 Материал основания водоблока Медь Тип водоблока Микроканальный Скорость вращения ротора помпы, об/мин ~450-2600 ±200 RPM Высота подъема жидкости, мм H 2 O н/д Максимальная производительность, л/ч н/д Максимальное энергопотребление помпы, Вт н/д Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 20XX, LGA 115X, LGA 1200;

AMD Socket AM4

Тестовый стенд

В очередной раз тестовая система была перестроена в связи с постоянным обновлением модельного ряда и наличием необходимого оборудования.

Тестирование системы жидкостного охлаждения EKWB EK-AIO 360 D-RGB проводилось в составе следующих конфигураций:

Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula;

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Системы охлаждения процессора:

EKWB EK-AIO 360 D-RGB;

EKWB EK-AIO 240 D-RGB;

Deepcool Castle 240 RGB V2;

EKWB EK-KIT Classic RGB P240;

Noctua NH-U12A;

Термоинтерфейс: паста Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Видеокарта: GeForce GTX 1650;

Твердотельный накопитель: Western Digital Black SN750 NVMe, 500 Гбайт;

Блок питания: Corsair HX1200;

Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение

Операционная система: Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры ИК-термометром Fluke 59 Max.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг оборотов вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 25 градусов Цельсия.

Результаты тестирования

Начнем тестирование с процессора Intel Core i5-10600K. Вначале результаты снимались с процессора в стоковом состоянии с уровнем потребления ~118 Вт, демонстрирующем стабильную частоту по всем ядрам 4500 МГц при напряжении 1,15 В в стресс-тесте LinX версии 0.9.5.

Для конкурентной борьбы были добавлены: один из топовых воздушных кулеров Noctua NH-U12A, часть бюджетных необслуживаемых СЖО защищает Deepcool Castle 240 RGB V2, младшая модель EK-AIO 240 D-RGB и, конечно же, кастомный контур от компании EKWB модель EK-KIT Classic RGB P240.

При использовании процессора в стоке новинка демонстрирует хорошую эффективность среди соперников, уступая лишь полноформатному контуру EKWB EK-KIT Classic RGB P240 с более мощной помпой и толстым радиатором. Паритет между моделями EK-AIO D-RGB заключен в неровности основания старшего решения: у версии 240 мм такой проблемы не наблюдается.

Тест с комплектными вентиляторами



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Меньше – лучше

Linx 0.9.5





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Произведем оверклокинг процессора Intel Core i5-10600K до отметки 5000 МГц при напряжении 1,35 В, что поднимет уровень потребления до 190 Вт.

Новинка демонстрирует отличную эффективность системы охлаждения, выступая в паритете с моделью MSI, где правда имеется заслуга не последней, а результаты на уровне погрешности, зависящие от многих факторов.

Разогнанный процессор



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Меньше – лучше

Linx 0.9.5





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EKWB EK-AIO 360 D-RGB использует вентиляторы EK-Vardar S 120ER D-RGB с двойным подшипником качения. Их можно назвать условно бесшумным до 1000 об/мин, тихим - до 1400 об/мин и комфортным - до 1600 об/мн.

Тест с комплектными вентиляторами



Звуковое давление, дБА

Меньше – лучше

С расстояния 0.3 м





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Используемая помпа в серии EK-AIO D-RGB отличается низким уровнем шума и возможностью изменения скорости вращения, но благодаря оптимальной работе и акустическому комфорту ручная регулировка не требуется.

Тестирование помпы



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Меньше – лучше

Linx 0.9.5





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Помпа встроена в радиатор и работает тихо, заметен электрический гул, который теряется за работой вентиляторов уже при малой мощности, поэтому ее работа не беспокоит.

Тестирование помпы



Звуковое давление, дБА

Меньше – лучше

С расстояния 0.1 м





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Заключение

Для своего дебюта в сегменте необслуживаемых систем жидкостного охлаждения словенской компании EK Water Blocks удалось выпустить интересную линейку СЖО. Она характеризуется отличной производительностью и запоминающимся внешним видом, который понравится как энтузиастам, так и пользователям, стремящимся за простотой и эффективностью.

Производитель пошел на некоторые «хитрости», которые на самом деле выглядят логическим улучшением контура: толщина рабочего тела и один из торцов увеличены, что позволяет вместить больше хладагента и повысить эффективность. Плотность пластин уменьшена, чтобы компенсировать давление воздушного потока и уменьшить конечный уровень шума. Конкретная модель помпы не указана, но представленные на YouTube ролики говорят о ее большем диаметре, а это ведет к мощности и снижению шума. И лишь в угоду стоимости пришлось прибегнуть к алюминиевому радиатору.

Однако EKWB EK-AIO 360 D-RGB не стала идеальным решением. К сожалению, основной просчет серии заключен в перекрытии соседнего слота DIMM DDR4 и невозможности использования всех модулей памяти. В качестве лирического отступления замечу, что мне удалось опробовать несколько экземпляров СЖО линейки EK-AIO, и исключительно на нашем образце выявился небольшой горбик на основании водоблока.

В любом случае серия EKWB EK-AIO D-RGB продемонстрировала себя во всей красе и задала отличную планку производительности и реализации. Отметим, фирменный стиль и хорошее качество изготовления, позволяющие уверенно заявить, что словенской команде удалось воплотить заложенные идеи и выпустить отличную необслуживаемую СЖО.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: