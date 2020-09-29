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Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 360 D-RGB

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Оглавление

Вступление

Словенская компания EK Water Blocks впервые за свою двадцатилетнюю историю выходит на рынок готовых необслуживаемых систем жидкостного охлаждения с линейкой EK-AIO D-RGB, использующей радиаторы типоразмера 120, 240 и 360 мм. У производителя есть богатый опыт работы в данном направлении и сомневаться в их профессионализме не приходится, поэтому многие энтузиасты с большим нетерпением ожидали появление нового продукта.

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Нам на обзор компания EKWB предоставила топовую версию EK-AIO 360 D-RGB, чтобы мы могли изучить ее возможности, эффективность охлаждения и производительность. Несмотря на сложившийся вокруг СЖО «3-в-1» стереотип, у разработчиков всегда предусмотрена вариативность изменения если не самой конструкции, то отдельных ее элементов, что позволяет в конкретных узлах добиться лучшей работы и изменить внешний вид, чтобы по дизайнерскому почерку можно было определить бренд.

В любом случае словенская команда проделала огромную работу, но получилось ли у них, несмотря на опыт, сделать свой первый в данном классе продукт идеальным и безупречным? Постараемся выяснить.

Обзор EKWB EK-AIO 360 D-RGB

Упаковка и комплектация

Упаковка EKWB EK-AIO 360 D-RGB в соответствии эталонам бренда как всегда огромна и белоснежна. Надпись «Ускорь свой ПК» недвусмысленно намекает, что чем холоднее центральный процессор, тем сильнее буст основных ядер и выше производительность, да еще это предлагается сделать и «в стиле» благодаря оригинальной подсветке вентиляторов и помпы.

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На передней части коробки нас встречает изображение СЖО, так что все изюминки внешнего вида уже раскрыты. Приведен список актуальных платформ, в которые входят и AMD AM4, и Intel LGA1200. Новая серия готова во все оружии.

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Переворачиваем упаковку и отмечаем основные достоинства продукта: о них мы расскажем далее, а вы сможете неспешна их рассмотреть. Производитель приводит технические размеры элементов.

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Внутри нас встречает толстенный мануал пользователя и набор основных крепежных рамок для современных сокетов.

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В отдельном пакете находятся Y-разветвитель на три вентилятора, крепежные винты и тюбик термопасты на два нанесения.

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Внешний вид и особенности конструкции

И начинаем мы наш обзор с пресловутой фразы «перед нами классическая необслуживаемая система охлаждения». От правды не убежать, и словенская команда как нельзя лучше понимает серьезность данных слов. Заново изобретать велосипед разработчики не стали, но привнесли изюминку своей СЖО. В первую очередь бросается в глаза фирменный стиль оформления помпы-водоблока EKWB EK-AIO 360 D-RGB, который характеризуется минимализмом и простотой, скрывающей оригинальный ротор и подсветку.

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В качестве теплосъемника использован радиатор 395х120х27 мм. Отметим, что один из торцов увеличен, позволяя контуру вместить больший объем хладагента и как следствие повысить эффективность охлаждения. Также производитель расширил толщину рабочего тела с 17 мм до 20 мм, что также отразится на производительности.

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В основе рабочего тела лежат 14 плоских каналов, между ними впаяна гофрированная лента. В сравнении с обычными радиаторами серия EK-AIO D-RGB характеризуется более разряженной плотностью ребер равной 17-18 FPI, позволяя легче прокачивать воздух через пластины на пониженных оборотах вентиляторов, что также положительно отражается на эффективности и уровне шума.

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В передней части располагаются два несъемных фитинга и одно заправочное заводское отверстие, запечатанное гарантийной пломбой.

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Декоративные пластмассовые насадки скрывают фитинги «елка» и позволяют посмотреть на уровень изоляции.

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Водоблок и основной радиатор соединяет пара шлангов длиной 345 мм в качественной нейлоновой оплетке. Производитель не приводит диаметр шлангов, но замеры в лаборатории показывают 10 мм.

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Линейка жидкостной системы охлаждения EKWB EK-AIO D-RGB получила оригинальную помпу-водоблок в характерном полу-кубе в бело-черном цвете. Логотип производителя как всегда украшает изделие, а отличительная полоса на верхней кромке позволяет придать внешнему виду особенности. В любом случае, ценители минимализма останутся в восторге.

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На боковой части располагается пара поворотных механизмов с уже знакомым фитингом и защитным колпачком. Помпа имеет двухкамерную конструкцию, позволяя как и в полноценных контурах входящему потоку попадать в центральную камеру и по межканальной сетке выводится жидкости вбок.

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Из корпуса выходят два провода – стандартный 4-Pin с PWM-регулировкой и подсветкой A-RGB 5V.

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Основание медного водоблока защищено пластмассовой насадкой.

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Несмотря на задействование тюбика с термопастой, для первой установки на подошву уже нанесен слой термопасты серого цвета.

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Непосредственно основание водоблока отполировано на хорошем уровне, тактильно следов фрезы не ощущается, наблюдается зеркальное отражение.

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Обработка выполнена хорошо, но не идеально: примечателен небольшой горбик в центре водоблока. Учитывая мою возможность знакомства с несколькими экземплярами СЖО серии EKWB EK-AIO D-RGB, то лишь часть из них отметилась сей неровностью. Вторая половина была выполнена лучше.

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Вентиляторы EKWB EK-AIO 360 D-RGB

Модель EKWB EK-AIO 360 D-RGB с радиатором типоразмера 360 мм укомплектована тремя фирменными вентиляторами EK-Vardar S 120ER D-RGB.

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Вентиляторы отличаются скоростью вращения 550 – 2200 об/мин и ШИМ-регулировкой. Это специальная модель, принадлежащая серии EK-AIO. Вентиляторы построены на двойном шарикоподшипнике качения с наработкой до 50 тысяч часов и обладают максимальной производительностью до 112 м3/ч.

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На тестируемом образце вентиляторов скорость вращения составила 430 – 2170 об/мин.

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От вентилятора отходят два провода для подключения к материнской плате 4-Pin и спаренный коннектор 5V-RGB (ARGB) для управления подсветкой, позволяя подключать их последовательно и управлять подсветкой синхронно.

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Жидкостная система охлаждения EKWB EK-AIO 360 D-RGB в собранном виде.

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Подсветка RGB

EKWB EK-AIO 360 D-RGB оснащена адресуемой подсветкой корпуса водоблока и трех вентиляторов, управление можно организовать синхронно при последовательном подключении или параллельное – при независимом. На примере младшей модели можно оценить ARGB-подсветку.

Установка на платформу Intel LGA 1200

Процесс установки системы охлаждения EKWB EK-AIO 360 D-RGB очень прост и не отличается от других решений подобного класса. На примере материнской платы ASUS ROG Maximus XII Formula продемонстрирован финальный результат.

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Из-за небольшой кривизны основания водоблока заметен нелучший отпечаток термопасты с крышкой процессора.

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И здесь также проявляется единственный недостаток EKWB EK-AIO 360 D-RGB: разработчики не просчитали на новой модели габариты корпуса помпы, и поворотный механизм перекрывает соседний слот оперативной памяти, поэтому задействовать полный объем ОЗУ не получится.

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На плате формата mini-ITX ситуация еще более катастрофическая.

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Краткие технические характеристики

Наименование EKWB EK-AIO 360 D-RGB
Тип радиатора Трехсекционный
Материал рассеивающей части радиатора Алюминий
Внешние габариты радиатора, мм 395 х 120 х 27
Площадь рассеивания, мм2 (приблизительная оценка) ~12 000
Максимальное количество / типоразмер вентиляторов 6 х 120
Вентиляторов в комплекте, шт. 3
Маркировка вентиляторов EK-Vardar S 120ER D-RGB
Диапазон скоростей вращения, об/мин ~550-2200 ±200 RPM
Масса системы с вентиляторами, г ~2400
Материал основания водоблока Медь
Тип водоблока Микроканальный
Скорость вращения ротора помпы, об/мин ~450-2600 ±200 RPM
Высота подъема жидкости, мм H2O н/д
Максимальная производительность, л/ч н/д
Максимальное энергопотребление помпы, Вт н/д
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 20XX, LGA 115X, LGA 1200;
AMD Socket AM4

Тестовый стенд

В очередной раз тестовая система была перестроена в связи с постоянным обновлением модельного ряда и наличием необходимого оборудования.

Тестирование системы жидкостного охлаждения EKWB EK-AIO 360 D-RGB проводилось в составе следующих конфигураций:

  • Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula;
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Системы охлаждения процессора:
  • EKWB EK-AIO 360 D-RGB;
  • EKWB EK-AIO 240 D-RGB;
  • Deepcool Castle 240 RGB V2;
  • EKWB EK-KIT Classic RGB P240;
  • Noctua NH-U12A;
  • Термоинтерфейс: паста Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Видеокарта: GeForce GTX 1650;
  • Твердотельный накопитель: Western Digital Black SN750 NVMe, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair HX1200;
  • Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение

  • Операционная система: Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры ИК-термометром Fluke 59 Max.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг оборотов вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 25 градусов Цельсия.

Результаты тестирования

Начнем тестирование с процессора Intel Core i5-10600K. Вначале результаты снимались с процессора в стоковом состоянии с уровнем потребления ~118 Вт, демонстрирующем стабильную частоту по всем ядрам 4500 МГц при напряжении 1,15 В в стресс-тесте LinX версии 0.9.5.

Для конкурентной борьбы были добавлены: один из топовых воздушных кулеров Noctua NH-U12A, часть бюджетных необслуживаемых СЖО защищает Deepcool Castle 240 RGB V2, младшая модель EK-AIO 240 D-RGB и, конечно же, кастомный контур от компании EKWB модель EK-KIT Classic RGB P240.

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При использовании процессора в стоке новинка демонстрирует хорошую эффективность среди соперников, уступая лишь полноформатному контуру EKWB EK-KIT Classic RGB P240 с более мощной помпой и толстым радиатором. Паритет между моделями EK-AIO D-RGB заключен в неровности основания старшего решения: у версии 240 мм такой проблемы не наблюдается.

Тест с комплектными вентиляторами

Температура Intel Core i5-10600K, °C
Меньше – лучше
Linx 0.9.5


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Произведем оверклокинг процессора Intel Core i5-10600K до отметки 5000 МГц при напряжении 1,35 В, что поднимет уровень потребления до 190 Вт.

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Новинка демонстрирует отличную эффективность системы охлаждения, выступая в паритете с моделью MSI, где правда имеется заслуга не последней, а результаты на уровне погрешности, зависящие от многих факторов.

Разогнанный процессор

Температура Intel Core i5-10600K, °C
Меньше – лучше
Linx 0.9.5


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EKWB EK-AIO 360 D-RGB использует вентиляторы EK-Vardar S 120ER D-RGB с двойным подшипником качения. Их можно назвать условно бесшумным до 1000 об/мин, тихим - до 1400 об/мин и комфортным - до 1600 об/мн.

Тест с комплектными вентиляторами

Звуковое давление, дБА
Меньше – лучше
С расстояния 0.3 м


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Используемая помпа в серии EK-AIO D-RGB отличается низким уровнем шума и возможностью изменения скорости вращения, но благодаря оптимальной работе и акустическому комфорту ручная регулировка не требуется.

Тестирование помпы

Температура Intel Core i5-10600K, °C
Меньше – лучше
Linx 0.9.5


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Помпа встроена в радиатор и работает тихо, заметен электрический гул, который теряется за работой вентиляторов уже при малой мощности, поэтому ее работа не беспокоит.

Тестирование помпы

Звуковое давление, дБА
Меньше – лучше
С расстояния 0.1 м


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Заключение

Для своего дебюта в сегменте необслуживаемых систем жидкостного охлаждения словенской компании EK Water Blocks удалось выпустить интересную линейку СЖО. Она характеризуется отличной производительностью и запоминающимся внешним видом, который понравится как энтузиастам, так и пользователям, стремящимся за простотой и эффективностью.

Производитель пошел на некоторые «хитрости», которые на самом деле выглядят логическим улучшением контура: толщина рабочего тела и один из торцов увеличены, что позволяет вместить больше хладагента и повысить эффективность. Плотность пластин уменьшена, чтобы компенсировать давление воздушного потока и уменьшить конечный уровень шума. Конкретная модель помпы не указана, но представленные на YouTube ролики говорят о ее большем диаметре, а это ведет к мощности и снижению шума. И лишь в угоду стоимости пришлось прибегнуть к алюминиевому радиатору.

Однако EKWB EK-AIO 360 D-RGB не стала идеальным решением. К сожалению, основной просчет серии заключен в перекрытии соседнего слота DIMM DDR4 и невозможности использования всех модулей памяти. В качестве лирического отступления замечу, что мне удалось опробовать несколько экземпляров СЖО линейки EK-AIO, и исключительно на нашем образце выявился небольшой горбик на основании водоблока.

В любом случае серия EKWB EK-AIO D-RGB продемонстрировала себя во всей красе и задала отличную планку производительности и реализации. Отметим, фирменный стиль и хорошее качество изготовления, позволяющие уверенно заявить, что словенской команде удалось воплотить заложенные идеи и выпустить отличную необслуживаемую СЖО.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании EKWB за предоставленную на тест систему жидкостного охлаждения EKWB EK-AIO 360 D-RGB.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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