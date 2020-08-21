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Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101

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Оглавление

Вступление

Порой за компьютером проводишь много времени и сильно устаешь. Это становится все заметнее. Конечно, надо прерываться на отдых, делать гимнастику и различные упражнения, чтобы не навредить своему здоровью. Есть даже какие-то нормативы пребывания за компьютером, но многие на это не обращают внимания и восьмичасовой рабочий день проводят в кресле. А что мы знаем про это кресло? Оно поднимается и опускается, крутится и катается. Иногда откидывается. Часто оно сделано из искусственной кожи, пластика и металла, бывают подлокотники, но иногда их нет. Кстати, они тоже рвутся, ломаются и иногда регулируются, как любая другая мебель. Еще на креслах устраивают гонки.

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На работе это орудие труда предоставляет работодатель, а дома уже сам себе хозяин – покупай любое. Моему домашнему креслу уже 23 года, но оно уже изрядно поломалось. Сломался один подлокотник, спинка, немного протерлась обивка. Оно служило верой и правдой и теперь нужно искать что-то новое, хотя все механизмы исправно работают. Газлифт еще жив и колесики в отличном состоянии. На разных работах тоже были разные кресла и последнее было офисное, но большое и комфортное. В отличии от матерчатого домашнего оно было обито эко-кожей. В каждом типе покрытия есть свои плюсы и минусы.

Сейчас появилось множество различных игровых кресел. Не совсем ясно, чем они отличаются от офисных, но возможно, как обычно просто добавили RGB подсветку. Сегодня я как раз хотел рассмотреть такое кресло, чтобы понять насколько оно подходит для обычного пользователя и какие у него особенности. Для этих целей я выбрал модель среднего уровня HIPER HGS-101. Это одна из самых дорогих моделей компании с самым большим функционалом.

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Что умеет это кресло и насколько оно удобно в использовании? Также, еще предстоит собрать его и оценить насколько этот процесс простой и легкий. Так, что берем коробку и приступаем.

Упаковка и комплектация

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Коробка крупная, тяжелая, но это все же кресло, а не флешка. На самом деле посмотрев на нее даже начинаешь сомневаться: точно ли из содержимого этой коробки можно будет как-то собрать кресло. Габариты написаны прямо сбоку упаковки, и они полностью соответствуют действительности. Просто из-за транспортировки немного поменялась геометрия, но изначально размеры были именно такие: 830 х 650 х 330 мм.

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Вот и не скажешь, что коробка какая-то очень большая для кресла потому, что подобные и даже больше бывают просто с корпусами. Вес не маленький - 23кг. Ручек нет и поэтому очень неудобно осуществлять транспортировку. Попробовал немного протащить коробку по полу и в итоге просто поцарапал его чем-то. С одного бока мы видим всю основную информацию. Указаны, габариты, вес и комплектация. Последняя указана некорректно, но понял я это уже после сборки.

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Еще с одного бока есть небольшая наклейка, где на русском языке подробно указано, что это за устройство и контакты производителя и импортера. Попутно указан срок гарантии и срок службы: всего три года.

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Внутри все очень странно.

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Возможно это был какой-то выставочный образец или уже с тестов, но присутствует определенный беспорядок., но по-отдельности все детали отлично запакованы и точно были новыми. А вот коробку похоже сбросили с крыши дома, пропустили под катком или танком, а уже затем отправили мне. Суть такая, что внутри должна находится и находится коробка с аксессуарами для сборки, и крепежными материалами. Эта коробка порвана, а весь комплект разбросан. Сверху мы видим крестовину.

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Каждая спица ее индивидуально упакована в мягкий пористый материал похожий на вспененный полиэтилен. Сама крестовина стальная и покрыта черной порошковой краской. Все сварные швы очень аккуратные.

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Все сделано ровно и красиво. Придраться тут не к чему. Деталь очень крепкая и надежная.

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Давайте сначала найдем инструкцию, чтобы понять какой комплект полностью и в какой последовательности все собирать.

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Винты, болты и прочие аксессуары, включая инструменты упакованы в отдельный пакет. Среди инструментов два шестигранника и у одного на конце крестообразная отвертка.

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Чтобы ускорить процесс лучше использовать шуруповерт с битами, а комплектным инструментом просто дотягивать винты. Еще есть несколько пластиковых панелей для конечной доработки устройства, чтобы закрыть все металлические части.

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В крестовину вставляются и фиксируются пять колесиков. Они состоят из металла, твердой резины и пластика. Выглядят очень крепко и симпатично. Катаются очень хорошо, не скрипят и не гремят по полу.

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Также отдельно находится газлифт с пластиковым кожухом.

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В описании к устройству написано, что он 4 класса, но на самом штоке написано, что третьего.

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Остается спинка, сиденье, два подлокотника и пиастра. Тоже очень мощное устройство. Это связующее звено между газлифтом и сиденьем. В нем встроен механизм качения и две педали. Одна для работы газлифта, а другая для переключения режимов откидывания назад.

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Деталь сама стальная, а элементы управления пластиковые. На детали есть маркировка где перед, поэтому ошибиться невозможно.

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Еще в комплекте остались две подушечки: подшейный и поясничный валики (подушки).

Сборка и тестирование

Процесс сборки проходит без особых сложностей, особенно если заранее запастись нужным инструментом. Комплектный инструмент тоже можно использовать, но им не так быстро и просто орудовать, как шуруповертом или трещеткой.

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Поскольку я старался максимально оставить упаковку, то пришлось снимать два стальных шарнира, которые соединяют спинку и сиденье. Изначально они были уже прикручены к сиденью, но через пакет. В обычной ситуации его надо было просто порвать и ничего не откручивать. Я решил не рвать пакет и открутить четыре винта. Закручено было на совесть и пришлось искать трубку для рычага, чтобы удлинить ручку шестигранника.

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В остальном все собралось очень быстро. Последний штрих – установить пластиковые элементы, чтобы закрыть все механизмы в области шарниров спинки и сиденья. Справа находится рычаг, для откидывания спинки.

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Она откидывается практически на 180°.

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У кресла очень ровная и красивая строчка. Вообще к качеству изготовления нареканий нет. И сами материалы очень приятные.

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По бокам сиденья очень развитая боковая поддержка. Она обозначена отдельной вставкой из материала, напоминающего замшу.

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Под поясницу устанавливается специальный валик, который поставляется в комплекте.

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С обратной стороны его есть молния и внутри находится плотный поролон. Наполнение в принципе можно заменить, чтобы отрегулировать уровень жесткости. Штатное наполнение мне показалось слишком твердым, но возможно со временем оно как-то деформируется и становится мягче. Еще один валик устанавливается под шею. На нем мы видим вышитую надпись HIPER, как и на верхней части кресла играющую роль подголовника.

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Подушка выполнена из замшевой и гладкой эко-кожи, также оборудована молнией сзади, а внутри находится материал напоминающий синтепон. Оба приспособления крепятся в специальные окошки в верхней части кресла при помощи лямок и пластиковых боковых защелок.

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Лямки сильно растягиваются и поэтому ни в какой дополнительной регулировке не нуждаются. Отдельного внимания заслуживают подлокотники. Они регулируются в различных направлениях, для чего по бокам есть три кнопки.

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Кнопка-рычаг снаружи позволяет поднимать и опускать подлокотник.

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Кнопка в передней его части позволяет двигать его вперед/назад. А кнопка по середине позволяет перемещать его вбок от себя / к себе. А еще верхняя часть поворачивается влево и право.

Очень большое число регулировок, но минус этой конструкции – люфт.

Молодому человеку ростом 177 сантиметров и весом 75 кг сидеть в кресле очень удобно.

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Основные замечания: жесткий поясничный валик и подушка под шею. Без них сидеть удобнее. Все механизмы работают исправно. Очень комфортно использовать функцию качания.

Человеку среднего возраста ростом 176 и весом 120 кг сидеть в кресле не очень комфортно. Развитая боковая поддержка впивается в бедра и через какое-то время сидеть уже можно с трудом. Хочется поменять положение или встать. Валик поясницы снова достаточно жесткий. Попытка поиграть с его положением результата не приносит. Подушка под шею также могла бы быть мягче. В остальном нет никаких нареканий за исключением люфта в подлокотниках. Не было замечено скрипов, люфта пилястры или газлифта, колесики катаются отлично и тихо, пол не царапается.

Заключение

Не совсем обычные ощущения. На самом деле всё из того, что заявлено производителем, соответствует действительности и работает. Однако нужна ли такая функциональность? Это уже другой вопрос. Конструкция кресла рассчитана больше на молодых людей и нормальное телосложение. Людям полным будет не столь удобно из-за развитой боковой поддержки. Само кресло напоминает ковш спортивного автомобиля, только не такой жесткий, а комфортный. Материалы отличные, качество изготовления хорошее. Ровная строчка, добротно подогнанные элементы, пластик без заусенцев. В плане качества все очень неплохо.

Элементов регулировок много; на мой взгляд, даже избыточно. В основном это связано с подлокотниками – очень много разных степеней свободы: и вверх/вниз, и вперед/назад, и вбок, и поворот. В итоге выходит небольшой люфт. Да и валик под шею и поясницу на любителя. Конечно, хорошо, что они есть, но после обычного кресла к этим аксессуарам нужна адаптация и сходу к ним привыкнуть сложно.

В остальном все идеально, все механизмы настроены четко. Проблем со сборкой никаких не возникло и можно, не торопясь, собрать устройство за 20 минут подручными инструментами. Инструкция простая и понятная, с ней справится любой. Весь алгоритм действий расписан подробно. Колесики комфортные и тихие. Возможно, потому, что они двухкомпонентные с твердой резиной. Механизм качания тоже удобный и действительно комфортный. Скрипов и люфтов самого кресла относительно оси газлифта не наблюдается. Наклонный механизм спинки тоже работает идеально.

В итоге получается, что цена модели оправдывается большой функциональностью и хорошим качеством изготовления. Лично мне большинство функций избыточно, а кому-то это будет в самый раз, и кресло найдет своего покупателя.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании HIPER за предоставленное на тестирование кресло HIPER HGS-101.

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