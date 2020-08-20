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Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar

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Оглавление

Вступление

Все, кто ждал чипсета AMD B550 на замену AMD B450, успокоились при появлении первых моделей плат на рынке. Теперь уже понятно, что никакой замены не произошло, а добавился просто новый игрок на рынке и чипсет B550 органично вписался между B450 и X570. Получилась правильная ситуация, когда нет внутренней конкуренции и каждый продукт востребован своей аудиторией. Причем материнская плата на чипсете AMD B550 может быть дороже, чем на X570. На первый взгляд, это разрыв шаблонов, но на самом деле просто бизнес. Такую плату мы обязательно рассмотрим в ближайшее время, а пока пробежимся по недорогим моделям, которые заслуживают внимания.

Вроде бы, будущее уже наступило и многие вещи сильно упростились. Не надо судорожно тыкать кнопки, когда есть голосовой ввод и распознавание речи. Умный дом позволяет значительно автоматизировать домашний быт. Различные гаджеты стали нашими незаменимыми помощниками так, что уже каждый через одного является блогером или генератором какого-то контента, а материнскую плату становится выбрать все сложнее. Спасибо производителям.

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Чтобы подобрать себе устройство, теперь нужно быть техногиком 90 уровня. Какой сокет, на каком чипсете, под какой процессор? Это только верхушка айсберга. Захочешь купить себе флагманский процессор, сломаешь голову над тем, сколько фаз питания нужно, чтобы тянуло и не сильно грелось. Вообще PC как таковой уже хоронили несколько раз, но он как зомби продолжает жить и остается востребованным. Иначе такой проблемы с выбором не стояло бы.

Есть проблема выбора производителя. Сейчас все делают устройства приблизительно одинаковые, отличающиеся в основном какими-то незначительными деталями и оформлением. Кстати, прошли те времена, когда на одном чипсете могло быть чуть ли не 50 наименований моделей, которые могли отличаться цветом печатной платы или наличием /отсутствием одного порта USB. Сейчас даже у таких долгожителей как Intel X299 встретишь 6-7 моделей одного производителя.

AMD B550 пока молод, и его судьба неизвестна. Ясно, что он поддерживает настольные процессоры AMD Ryzen 3000 серии и будет поддерживать APU Ryzen 4000 серии. Сегодня мы рассмотрим недорогую (~13 000 рублей) модель MSI MAG B550M Mortar.

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Понятно, что за те же деньги можно купить модель на базе AMD X570. Однако интересно проверить функциональность системной платы MSI и понять, что получает пользователь за эту сумму.

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Упаковка и комплектация

Коробка небольших размеров и едва превосходит саму плату по габаритам. Внешне она мало чем примечательна и оформление у не своеобразное. Здесь имитируется старая металлическая поверхность, с фрагментами ржавчины, потертостями и всее это основной фон.

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В левом верхнем углу находится значок серии Gaming. Да, это тоже плата для геймеров и относится она к подмножеству продуктов MAG. Не в том плане, что она обладает чем-то магическим, а сокращение от MSI Arsenal Gaming. Именно в этой группе продукты с названиями: Mortar, Bazooka, Tomahawk, Grenade… С таким арсеналом лучше не играть, но все это мирные хорошие продукты начального уровня, ведь есть еще линейки MPG и MEG.

По центру передней панели как раз нарисован снаряд мортиры/миномета. Ниже указано наименование модели MAG B550M Mortar. Здесь подчеркивается, что это плата для платформы AMD. Надо отдать должное производителю в том, что здесь дважды повторяется следующая информация: НЕ совместима с процессорами AMD Ryzen 3 3200G и AMD Ryzen 5 3400G. Только настольные процессоры AMD Ryzen 3-поколения.

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Посмотрим на другую сторону.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MAG B550M Mortar. Справа находится значки AMD Ryzen и HDMI. Ниже расположена фотография устройства, а слева и справа шесть вставок с фрагментами изображений ключевых особенностей устройства. В самом низу находится небольшая спецификация, которая набрана мелкими символами. Рядом с ней схематичное изображение разъемов задней панели с подписями к ним.

Теперь заглянем внутрь.

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Здесь используется странный картонный лоток, который разламывается пополам. В нем лежит плата, дополнительно упакованная в антистатический пакет. Под лотком прячется весь комплект поставки.

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Информационные компоненты представлены следующим набором.

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  • Руководство пользователя;
  • Благодарственная карта;
  • Карточка для принятия участия в какой-то программе;
  • Руководство по монтажу;
  • Наклейка с логотипом MSI Gaming;
  • DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Буклет с продукцией компании.

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Аксессуаров поменьше.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Три винта креплений для накопителей M.2;

Большего я и не ждал. Теоретически монтажные винты M.2 могли быть уже на плате, как заглушка задней панели.

Дизайн и особенности платы

Перед нами обычная плата формата mATX. Габариты устройства стандартные и составляют 244 х 244 мм. Плата смотрится простовато, даже не смотря на закрытые разъемы задней панели и уже смонтированную заглушку задней панели.

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Все дело скорее всего в полуматовой поверхности платы, и обилии принтов. Обычно так последнее время украшают бюджетные платы, чтобы они смотрелись интереснее. Самое главное нет четкого законченного дизайна. Какие-то диагональные полосы то тут, то там, которые никак не вяжутся с радиаторами. Внешний вид – это субъективно и дело вкуса.

По весу плата средняя. Текстолит не тонкий (производитель сообщает также о 4 слоях металлизации с толщиной 2 унции на слой) и один достаточно крупный радиатор.

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С обратной стороны элементов практически нет. Есть знакомый маркер в том месте, где может находиться монтажная втулка корпуса. Подсветки нет ни спереди, ни сзади. Это еще один грузик на чашу весов того, что плата бюджетная. Можно возразить, что подсветка не для четких пацанов, но так плата для геймеров вроде.

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Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннекторы ATX по схеме 24+8. Это привычная схема для новой платформы AM4, тем более, что нас ограничивают только процессорами AMD Ryzen 3000 серии без встроенной графики.

Не следует думать, что эти 7 нм процессоры холодные и мало потребляют. Взять тот же AMD Ryzen 9 3950X, где 16 ядер и 32 потока. В нагрузке он может доставить хлопот подсистеме питания и неплохо разогреть ее. Единственная защита здесь – стоимость процессора. Адекватный покупатель будет выбирать плату с большим числом фаз питания, чтобы они справлялись лучше с такой нагрузкой.

Пользователь сам должен оценивать все риски и понимать, что нагрузка на одиночный разъем 8-pin будет большая, возможно он будет греться и есть более подготовленные для такой мощности платы.

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Эта материнская плата формально не предназначена для разгона, а позиционируется как универсальное решение для геймеров потому, что представляет серию MSI Arsenal Gaming. Дополнительный коннектор питания расположен не очень удобно. В собранной системе его подключить будет затруднительно.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. Здесь используются защелки с каждой стороны слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот. Заполнение рекомендуется начинать с правого края.

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Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем составляет 128 Гб и достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

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В подсистеме питания процессора мы видим 10 каналов (8+2) для ядер и SoC. Система питания выглядит неплохо. Здесь используются транзисторные сборки Intersil ISL99360. Они обеспечивают в обычной нагрузке 60 А.

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Еще на каждый из 10 каналов (реальная схема 4х2+2) приходится по одной супер ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и рядом с транзисторными сборками.

Здесь используется ШИМ-контроллер Renesas (Intersil) RAA229004. Он обеспечивает восемь фаз и используется на многих платах с чипсетом AMD B550.

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Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются двумя независимыми радиаторами. Никаких пластиковых кожухов тут нет. Его пытается заменить боковой радиатор, и поэтому он закрывает разъемы задней панели. А еще к нему крепится заглушка.

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Верхний радиатор совсем маленький, но сверху всего две фазы, и он практически не греется. Боковой – другое дело, но и нагрузка гораздо выше.

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Все радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. На боковом присутствует декоративная пластинка с небольшим узором и надпись MSI, а на верхнем написано MAG. В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки разной толщины. Оба радиатора отводят тепло не только от транзисторных сборок/транзисторов, но и от дросселей. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны винтами жестко. Каждый крепятся двумя винтами.

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Еще один радиатор отводит тепло от SSD накопителя типа M.2.

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Здесь у разработчиков в голове гуляют правильные мысли. Радиатор как раз устанавливается сверху слота M.2, который получает линии PCI-e Gen4 от процессора. Второй слот без радиатора. Тот, что есть, также изготовлен из алюминиевого сплава окрашен в черный цвет. Сверху присутствуют только незначительные узоры. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка, которая закрыта защитной пленкой.

И последний радиатор находится на чипсете. Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс с пружинками. Однако дальше радиатор просто намертво приклеен к чипсету. Был большой риск оторвать радиатор вместе с ним, а плату нужно было еще тестировать и отдавать. Я не стал рисковать.

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Под радиатором находится чипсет AMD B550 (фото с другой платы на B550).

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Еще раз вспомним про основные отличия B550 и B450. Теперь вместо 6 линий PCI-e Gen2, которые обеспечивал B450, используются варианты: 6 линий PCI-e Gen3 или 4 линий PCI-e Gen3 + 2 х SATA3. Здесь таких портов всего шесть: четыре смотрят вбок, а два по нижнему краю.

Ниже боковых находится одна колодка портов USB 3.2 Gen1, а выше одна USB 3.2 Gen2 и 4-pin коннектор для вентилятора.

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Левее портов SATA по нижнему краю находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона.

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Еще здесь можно увидеть две колодки USB 2.0, один 4-pin коннектор для вентилятора, один разъем для подключения обычной RGB ленты, один для адресной, выключатель подсветки и индикатор количества слоев металлизации.

Далее следует колодка COM-порта и разъем для подключения передней аудиопанели.

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Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощенной потому, что мы видим только звуковой кодек Realtek ALC S1200A и пять электролитических конденсаторов.

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Между слотами PCI-e x16 находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Сетевой контроллер Realtek RTL8125B стандарта 2.5G распаян практически за разъемами задней панели.

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На этой плате мы видим четыре слота расширения. Два PCI-e x16 и два PCI-e x1. Это максимальный набор для платы формата mATX.

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Первый слот PCI-e x16 обрамляется стальной пластиной. Линии к нему поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом. Поддержки SLI нет, но зато есть CrossFire. Батарейка находится левее верхнего слота PCI-e x1. Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь два. Оба поддерживают режим PCI-e x4 и SATA. Верхний получает линии от процессора, а нижний от чипсета.

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

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  • Два разъема USB 2.0;
  • Два разъема USB 3.2 Gen1;
  • Два разъема USB 3.2 Gen2 (один Type-C);
  • Один разъем PS/2 для мыши или клавиатуры;
  • Один сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Один видеовыход HDMI 1.4a;
  • Кнопка BIOS FlashBack.

Беспроводной модуль в модификации Wi-Fi представлен платой Intel Wi-Fi 6 AX200. Есть все современные порты и интерфейсы, которые могут быть востребованы. Вместо одного PS/2 можно было добавить еще пару USB портов.

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Из интересных особенностей, которые остались не охвачены, отмечу специальные светодиоды-индикаторы работы компонентов (вместо сдвоенного семисегментного индикатора POST кодов загрузки и инициализации).

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры Настольные процессоры семейства AMD Ryzen 3000-серии без встроенной графики (только Zen2). APU AMD Ryzen 3000-серии не поддерживаются.
Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen3
Системная логика AMD B550
Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 (разгон)) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen3 (х16);
1 - PCI-e x16 Gen3 (х4);
2 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU CrossFireX
Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – AMD B550; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
1 x M.2 порт – 1 x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (AMD Ryzen 3000);
1 x M.2 порт – 1 x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (AMD B550);
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Realtek RTL8125B
Аудио Realtek ALC S1200A– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (AMD B550)
USB 3.2 Gen1 2 + 2 x USB 3.2 Gen1 (AMD B550)
USB 3.2 Gen2 2 x USB 3.2 Gen2 (AMD Ryzen 3000)
Thunderbolt 3 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;
1 x DP;
1 х PS/2;
2 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen1;
1 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
1 x BIOS FlashBack
Размеры, мм 244 x 244
Форм-фактор mATX

Возможности BIOS

В материнской плате MSI MAG B550M Mortar используется оболочка CLICK BIOS 5. Это уже не первое знакомство с ней и традиции ее уходят своими корнями очень далеко. Внешний вид оболочки и структура сформировались очень давно, и с тех пор сильных изменений не происходит потому, что узнаваемо, интуитивно понятно и просто. Давно появился режим EZ Mode и есть список изменений при выходе из меню.

Плата попала на тестирование со старой версией BIOS, но самой новой была бета версия и поэтому я обновился до нее. Соответственно нет гарантии, что могут быть какие-то важные изменения в релизе, которые здесь не отразились.

Все удобно понятно и здорово, но еще есть над чем работать. Очень странно выглядит утилита прошивки BIOS. Процесс проходит очень напряженно. Какая-то перезагрузка в другую оболочку и потом все не так информативно. Производителю надо пожалеть нервные клетки пользователей и придумать что-то гораздо, гораздо проще. Обновление BIOS ноутбуков уже давно осуществляется через службу обновления Windows. Пора перенимать эту функцию для настольного сегмента.

Еще плата корректно ведет себя при переразгоне, и я ни разу не использовал перемычку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: MSI MAG B550M Mortar, версия BIOS 1.18 beta;
  • Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • Блок питания: AeroCool VX700 (700 Вт).

Тестирование

Сборка проходит без всяких проблем. Вопросов совместимости не возникает. Все легко, просто и понятно. Для новичков есть инструкция по монтажу, но с башенным кулером она не поможет. Подсветки никакой нет, поэтому смотреть тут особо не на что.

Пора переходить к тестам. Сначала посмотрим информацию о системе через разные утилиты.

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С этим процессором уже все ясно. Он берет 4.3 ГГц на воздухе при прохождении Prime95. В остальных тестах он стабильно работает на 4.4 ГГц, включая любые Cinebench.

Пока посмотрим на его работу в нагрузке в штатном режиме.

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Видно, что частота ядер максимум поднимается до 4075 МГц. Это не так уж много, но при такой сложной нагрузке все равно выше чем базовая. Разгонять все ядра будем до 4.3 ГГц.

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Память разгоняется без особых проблем, главное выставить частоту FCLK 1900МГц. И можно спокойно гнать 1:1 до DDR4-3800МГц.

Кстати, на платах последнего поколения это стало сделать значительно проще.

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AIDA64 Cache & Memory:

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Тестирование MSI MAG B550M Mortar проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 27°C в следующих режимах:

  • MSI MAG B550M Mortar, AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц), память 2666 МГц, тайминги 19-19-19-43-2Т, ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb;
  • MSI MAG B550M Mortar, AMD Ryzen 7 3800X @ 4300 МГц, память 3800 МГц, тайминги 16-16-16-32-1Т, ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb.

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 2004. По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается.

Crystal Disk Mark 7.0.0
М.2
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Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура верхнего радиатора транзисторов
Простой | Нагрузка, °C


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Температура бокового радиатора транзисторов
Простой | Нагрузка, °C


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Температура радиатора чипсета
Простой | Нагрузка, °C


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Все температуры были сделаны в нагрузке после 15 минут использования AIDA64 StressTest.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1200. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

Пока материнские платы на базе AMD B550 немного отпугивают ценой и странной совместимостью. Сложно смириться с тем, что по стоимости какие-то версии на базе чипсетов B550 и X570 оказываются равны, хотя последний в полной мере поддерживает PCI-e Gen4 и больше моделей процессоров. Так получается и с MSI MAG B550M Mortar. Она хорошая, но на данный момент несколько переоценена. Мы уже поняли, что по питанию системные платы на B550 не будут ничем уступать устройствам на X570. Однако, фазы питания – это важная, но не основная составная часть цены платы. А получается, что так и есть.

У MSI MAG B550M Mortar десять каналов питания процессора, и я не могу уверенно заявить, что этого достаточно для стабильной продолжительной работы флагманского процессора AMD Ryzen 9 3950X. Инженеры компании MSI, скорее всего, учитывали такую возможность, но разумный покупатель такого CPU все равно не будет рисковать и выберет модель, где питание лучше, а чипсет без каких-то ограничений.

В остальном – функциональность этой модели хороша и подойдет большинству пользователей. Здесь без труда можно установить одну видеокарту PCI-e Gen4 и один накопитель M.2 PCI-e x4 Gen4. Думаю, схему с одной видеокартой и одним накопителем использует большинство и поэтому это как раз то, что нужно. Существует модификация с беспроводным модулем шестого поколения, для тех, кому нужна беспроводная связь на устройстве. На этом современные интерфейсы не заканчиваются, есть поддержка USB 3.2 Gen2 Type-C и сети Ethernet стандарта 2.5G.

В итоге получается настолько современная модель, что сейчас нельзя купить ее и временно отсидеться на «затычке» в виде Athlon 3000G. Нужно будет сразу взять AMD Ryzen 5 3600 и еще видеокарту, что не многим по карману. Почему бы тогда не взять плату на AMD X570? Я не смог ответить на этот вопрос, а вы?

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную для теста материнскую плату MSI MAG B550M Mortar.

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Теги

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Вы же сами писали, что вышло 10.1 на них в Китае!! Зачем вы врёте постоянно? Сами сидят новости сочиняют.
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b00german
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Какой плохой антивирус, не дает бедным колхозникам кряки и кейгены юзать))))) И следит еще за тобой, все сливает майкам...ну зато родные доктор вэб и каспер (созданные фсбшниками) точно ничего не слив...
Microsoft пытается убрать возможность отключения Windows Defender Antivirus
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