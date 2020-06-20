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Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Ace

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Оглавление

Вступление

MSI MEG Z490 Ace – это предтоповая материнская плата серии MSI Enthusiast Gaming. Она предлагает практически максимальные возможности по более доступному ценнику, нежели у полноправных флагманских моделей. Поэтому вполне логично, что после выхода нового чипсета Intel Z490 такое решение может вызвать интерес энтузиастов.

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Новинка оснащена улучшенной цифровой подсистемой питания с активной системой охлаждения VRM, получила передовые беспроводные технологии, отличилась скоростными портами, и чтобы обойти флагманские решения постаралась уместиться в рамках формата ATX. Проверим ее на прочность.

Технические характеристики MSI MEG Z490 Ace


Модель MSI MEG Z490 Ace
Сокет Intel LGA 1200
Поддерживаемые процессоры Supports 10 Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron Processors
Оперативная память 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-4800 МГц (OC)
Слоты расширения 3 х PCIe 3.0 x16;
2 х PCIe 3.0 x1
Сетевые контроллеры Intel I219-V 1G LAN;
Realtek 8125B 2.5G LAN
Аудиокодек 7.1-канальный HD Audio Realtek ALC1220 + ESS SABRE9018Q2C
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы на задней панели 1 x Clear CMOS Button;
1 x Flash BIOS Button;
2 x USB 2.0;
1 x PS/2 Keyboard/Mouse Port;
2 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);
1 x 2.5G LAN;
1 x 1G LAN;
3 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A);
1 x USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C);
2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;
5 x audio jacks;
1 x Optical S/PDIF-Out
Форм-фактор ATX

Внешний вид и особенности дизайна

Материнская плата MSI MEG Z490 Ace выполнена на черном шестислойном текстолите в форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм.

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Производитель называет новинку «Мастером игры», которая стремится превзойти прошлые игровые решения. Сочетание сильных сторон существующего арсенала MSI с инновационными технологиями приводят к MSI MEG Z490 Ace.

Новинка выделяется строгим дизайном с золотой окантовкой, идеально подогнанным к топовому корпусу MPG Sekira 500G.

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С обратной стороны располагается декоративная пластина, выполняющая функцию «бэкплейта», и пара плоских радиаторов зоны VRM.

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Модель MSI MEG Z490 Ace базируется на новом процессорном разъеме Intel LGA 1200, физически несовместимым с ЦП прошлых поколений. Поддерживаются все актуальные процессоры десятой серии Intel.

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На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт.

Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 / 2400 / 2666 / 2933 МГц в штатном режиме и в диапазоне 3000 – 4800 МГц при оверклокинге. Питание организовано по схеме «24 + 8 + 8» pin.

Производитель сгруппировал четыре коннектора для вентиляторов для удобства подключения систем охлаждения. Здесь же располагается светодиодная панель Ez Debug LED, позволяющая идентифицировать этапы прохождения POST, и точки замера напряжений V-Check, полезные при экстремальном оверклокинге.

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Материнская плата оснащена одной колодкой для подключения внешних портов USB 3.2 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C. Для организации дисковой подсистемы предусмотрены шесть коннекторов SATA-III, развернутые на 90 градусов.

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Внизу материнской платы располагаются различные интерфейсы и порты для подключения всевозможных устройств и оборудования.

Наиболее выделяются панель POSTCODE, кнопки включения и перезагрузки и переключатель подсветки: в любой момент сверкающую иллюминацию можно отключить.

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Для расширения функциональности MSI MEG Z490 Ace снабжена пятью слотами расширения PCIe:

  • PCI Express 3.0 x16 с технологией Steel Armor;
  • PCI Express 3.0 x1;
  • PCI Express 3.0 x8 с технологией Steel Armor;
  • PCI Express 3.0 x1;
  • PCI Express 3.0 x8 с технологией Steel Armor.

Для построения конфигурации из нескольких видеокарт новинка поддерживает технологии AMD CrossFireX и NVIDIA SLI.

В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1220 с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold. Ему помогает ЦАП ESS Sabre S9018Q2C.

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Между разъемами PCI Express скрываются слоты для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:
  • Первый слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280 /22110;
  • Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280;
  • Третий слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4, 2242/ 2260 /2280.

Для удобства ориентирования на текстолите материнской платы есть разметка, какие линии и интерфейсы поддерживаются слотами M.2.

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Каждый накопитель без исключения может быть установлен под фирменный радиатор M.2 Shield Frozr материнской платы, что позволит работать на повышенной скорости без перегрева.

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MSI MEG Z490 Ace поддерживает подключение до восьми вентиляторов, разработчики сгруппировали коннекторы для удобного использования. Порты с пометкой SYS (системные) управляются исключительно в режиме DC, коннекторы помпы имеют PWM регулировку, а процессорный разъем поддерживает оба варианта и по умолчанию функционирует в режиме автоматического определения.

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При детальном изучении конструкции выясняются конструктивные особенности новинки.

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Под основным декоративным элементом скрывается массивная система охлаждения.

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Она представляет полноценный кулер из пары спаренных радиаторов с помощью тепловой трубки 6 мм и крохотного вентилятора.

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Вентилятор расположен у основного радиатора на обдувание его ребер. Свежий воздух он получает через прорези на интерфейсной панели.

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Перед нами модель PLA03010B12H производства Power Logic типоразмера 30 мм с PWM управлением и собственным алгоритмом работы.

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По умолчанию активирован режим «Balance Mode». Для него характерна технология Zero Frozr, вентилятор вступает в работу при достижении температур мосфетов на отметке 65°C, что, забегая вперед, недостижимо даже при высоком разгоне Intel Core i5-10600K. Требуются более жесткие условия.

В микропрограммном обеспечении MSI MEG Z490 Ace пофиксили проблему ручного управления, что встречалась на Godlike, и вентилятор отлично слушается. Скорость вращения составляет 0 – 11500 об/мин, в пике уровень шума достигает 49.6 дБА: это громко и различимо в тихой комнате без игровой музыки. Но такие показатели недопустимы. В обычной среде «карлсон№ будет работать при оборотах 7600 об/мин, и в таком случае он не мешает работать.

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Оголенная печатная плата MSI MEG Z490 Ace во всей своей красе.

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Подсистема питания насчитывает 17 фаз (16+1) и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема с маркировкой ISL69269 производства Intersil. В качестве сборок применены ISL99390 с максимальной силой тока 90 А. С обратной стороны расположены удвоители ISL6617A.

Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: восемь фаз с удвоением отведены на CPU, одна – на SoC.

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Напоследок изучим набор интерфейсов на панели ввода-вывода:
  • 1 x кнопка Clear CMOS;
  • 1 x кнопка Flash BIOS;
  • 1 x комбинированный порт PS/2;
  • 2 x USB 2.0;
  • 2 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);
  • 1 x 2.5G LAN;
  • 1 x 1G LAN;
  • 3 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A);
  • 1 x USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C);
  • 2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;
  • 5 x audio jacks;
  • 1 x Optical S/PDIF-Out.

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Упаковка и комплектация

MSI MEG Z490 Ace поставляется в большой картонной коробке с темной полиграфией. Производитель отметил основные достоинства продукта и выделил ключевые особенности. С обратной стороны приведены технические характеристики в отдельной таблице.

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Количество различных аксессуаров велико. Внутри располагается руководство пользователя, брошюры и буклеты, позолоченный стикер с логотипом компании, различные удлинители RGB подсветки, провода SATA и наклейки к ним, диск с драйверами и гайды.

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Возможности BIOS

Материнская плата MSI MEG Z490 Ace оснащена фирменным программным обеспечением MSI Click BIOS 5 с некоторыми нововведениями и дополнительными функциями, которые принадлежат старшей серии.. В частности, доработанное меню, управление вентилятором VRM, тонкие настройки питания, индикацию встроенных датчиков во вкладке Board Explorer.

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Тестовый стенд

  • Материнская плата: MSI MEG Z490 Ace (Intel Z490, LGA1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-U12A;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Видеокарта: GeForce GTX 1660 Super;
  • Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

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Инструментарий и методика тестирования

В тестировании использовался процессор Intel Core i5-10600K.

На момент подготовки материала материнские платы проходили ежедневное тестирование производителями и получали актуальные обновления BIOS.

BIOS материнской платы MSI MEG Z490 Ace был обновлен до последней актуальной и доступной версии 116.

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Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

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На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест MSI MEG Z490 Ace

В последней версии BIOS разработчики улучшили динамический разгон процессора, а точнее мне хочется сказать «сломали», но в лучшую сторону.

«Из коробки» поведение системы на материнской плате MSI MEG Z490 Ace с версией BIOS 116 следующее: CPU бустит до 4800 МГц по трем ядрам и до 4700 МГц – на все ядра, но в режиме стресс-теста с AVX для шести ядер средняя частота составляет 4500 МГц при автоматическом напряжении 1.2 В. Температура с кулером Noctua NH-U12A держится на отметке 64-66°C.

Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 48 Вт, в выключенном состоянии 1,26 Вт, в LinX 0.9.5 достигает 179 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания MSI MEG Z490 Ace, не превышающее 45°C.

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AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе MSI MEG Z490 Ace с процессором Intel Core i5-10600K. Кольцевая шина по умолчании функционирует на отметке 4200 МГц.

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Тестирование твердотельного накопителя Western Digital Black SN750 с поддержкой NVMe происходило из первого слота M.2, отмечен как M.2_1, с установленным фирменным радиатором M.2 Shield Frozr.

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На промежуточном этапе была протестирована фирменная технология MSI Game Boost, активированная в BIOS. В данном случае для всех ядер множитель относительно базового должна подниматься на два пункта, но турбо-буст «ломается» и работает куда агрессивнее. Все ядра начинают работать на отметке до 5000 МГц в зависимости от задачи. В стресс-тестах все куда сбалансированнее, и получаем заветные 4700 МГц. Кольцевая шина подрастает до 4300 МГц, оперативная память – 2133 МГц.

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Максимальный разгон на материнской плате MSI MEG Z490 Ace оказался лучше флагманских решений, побывавшие у меня ранее. Новинка смогла достичь отметки 5200 МГц по всем ядрам для процессора Intel Core i5-10600K при напряжении 1,468 В и кольцевой шины 4900 МГц, удерживая его во всех тестах, но температурный нагрев превышал немыслимые показатели, что требует для охлаждения кастомный контур СЖО, которым на данном этапе я не располагаю. Поэтому пришлось откатиться на один шаг до 5100/4800 МГц.

Заниматься оверклокингом памяти на MSI MEG Z490 Ace тоже сплошное удовольствие: 4500 МГц – легко! 4600 МГц? Без проблем! Хотите 4700 МГц? Пожалуйста, только с настройкой таймингов придется повозиться, да вручную параметры IO/SA подобрать, а времени на утонченные тесты не оставалось. Прогнать 4700 МГц не во всех бенчмарках удалось, поэтому взяли стабильную отметку 4600 МГц за основу.

Максимальное потребление с технологией Game Boost составляет 257 Вт, ручной разгон – 305 Вт для всего стенда в тесте LinX v0.9.5.

450x432 217 KB. Big one: 539x518 160 KB

Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20
Single Core, All Cores, pts


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3DMark Time Spy
Physics, баллы


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Linx v0.9.5
Memory = 8192, GFlops


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory write, Мбайт/с


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory copy, Мбайт/с


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory latency, нс


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WinRAR 5.90 x64
Speed, KB/s


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Температурный режим

С одним из топовых односекционных кулеров Noctua NH-U12A были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


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Температура зоны VRM, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


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Температура чипсета, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


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Отдельно произведено тестирование и проверка температурного режима твердотельного накопителя SSD NVMe без охлаждения и с фирменным радиатором Aluminum M.2 Heatsink в первом (нижнем) слоте.

Температура твердотельного накопителя SSD NVMe, °C

CrystalDiskMark
Меньше – лучше


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Заключение

Модель MEG Z490 Ace – элитная материнская плата компании MSI, выполненная в форм-факторе ATX и обладающая списком «наворотов» и технологий, которые пригодятся как для достижения максимальной производительности, так и оверклокинга.

Перечислять фишки можно долго, озвучим несколько (а лучше загляните в руководство): отличный разгонный потенциал, точки замера напряжений V-Check, переключатель базовой частоты шины на 1 МГц (JBLK_U1), перемычка режима LN2, переключатель «холодного» старта при использовании жидкого азота, внешний тактовый генератор PCI-e (возможно, появится поддержка Gen 4) и многое другое.

Новинка не оставляет сомнений в своих способностях, поражая современным оснащением и возможностями. Лишь дизайн под вопросом: энтузиастов не заманишь позолоченным оформлением, тогда как геймеров он может привлечь. Однако не перемудрили ли с оснащением? В любом случае MSI MEG Z490 Ace отлично подготовлена и укомплектована.

Сделаем небольшую ремарку: для среднестатистического оверклокера новинка будет слегка избыточна, альтернативой станет ранее рассмотренная модель MPG Z490 Gaming Carbon WiFi того же производителя, но ступенью ниже: схожие итоговые результаты разгона, хорошая производительность и ничего лишнего.

MSI MEG Z490 Ace способна заинтересовать требовательных пользователей и любителей поэкспериментировать с максимальным разгоном «железа», а также тех, кому пригодятся дополнительные достоинства и функциональность.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI MEG Z490 Ace.

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Теги

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09:28
Плагиат где то у тебя в мозгу...ибо этот плагиат как ты сказал плагиатит сейчас интел попугайничая что бы не просрать остатки своих преимуществ
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Zendar
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Игры все лицухи, поэтому версии последние, какие есть у стима/егс на момент теста. В следующий раз допишу. Ларка, была 505-я сборка.
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Сергей Vorvort
09:17
Я видел этот фильм, "Полет черного ястреба" в российском прокате. Пиндосы много лет создавали пиратско - анархический анклав в Сомали, а потом вдруг поняли, что он мешает их интересам и стали героичес...
Список самых важных анонсов процессоров и чипсетов от AMD на 2020 год – сроки, модели и многое другое
svoit
09:17
Тоже так подумал, но увы , автор прав, этот проц начали производить в июне 1979 http://www.cpu-world.com/CPUs/8088/Intel-D8088-2.html
В Японии распродаются запасы процессоров Intel семидесятых годов выпуска
Artem Rodionow
09:11
Как это не было? ))) А как же Zilog Z80, который работал на 3 МГц ? Хоть почитайте что перед тем, как писать. Он уже в 1980 году был в составе ZX-Spectrum, значит в 79 уж точно был.
В Японии распродаются запасы процессоров Intel семидесятых годов выпуска
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