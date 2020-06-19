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Обзор и тест корпуса be quiet! Pure Base 500DX

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Оглавление

Вступление

Не так давно я осуществлял сборку на базе целого набора компонентов компании be quiet!, а сегодня мне на тестирование попал корпус от этого производителя. В прошлый раз я остался доволен качеством продукции и единственную ошибку с системой охлаждения я совершил сам потому, что надо было предвидеть горячий нрав процессора Intel Core i9 10900X. Что касается корпуса и блока питания – все было идеально. Во всяком случае лучше, чем я ожидал.

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По иронии судьбы корпус, который мне дали на тестирование оказался той же серии Pure 500. Единственное, что добавилось в названии – это две буквы DX. Похоже, что это какая-то модификация корпуса, который я уже рассматривал, но может быть все совсем не так, если вспомнить про изделия фирмы AeroCool, где все модели отличаются принципиально.

Однако, в некоторых других фирмах, например, Fractal Design очень любят унификацию. Для этого часто используют единое шасси, а все главные отличия кроются в различных деталях и передней панели. Очень любопытно будет посмотреть, какая практика применяется в данной компании. Поэтому не будем ходить кругами, а приступим к изучению модели be quiet! Pure 500DX.

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Сегодня мы будем делать другую сборку, на базе новейшего процессора Intel Core i9 10900K и материнской плате на чипсете Intel Z490.

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Упаковка и комплектация

Коробка не очень большая, но не легкая. Она изготовлена из обычного картона. Для удобства транспортировки по бокам есть вырезы, из которых получаются ручки. Габариты упаковки составляют (Д х Ш х В): 510 х 285 х 500 мм. Вес – 8,92 кг.

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Чтобы вы понимали всю картину: корпус изготовлен в Китае, затем доставлен в Германию, и потом его переслали почтой в Россию. Пока он куролесил по планете, вес его вырос существенно, причем именно в России. Да, он по паспорту весит 8,92 кг с упаковкой, а у нас в стране сразу стал на поллитра тяжелее. Кроме шуток, вес подрос до 9,4 кг, но ничего не поменялось.

Несмотря на то, что модель далеко не бюджетная, упаковка устройства заурядная. Это обычный картон и черные надписи и картинки сверху. Передняя часть достаточно информативная.

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Ракурс показывает нам все особенности корпуса до мельчайших деталей. Например, заметно, что один из вентиляторов находится сверху. Спереди видна сетчатая панель, а с левого бока прозрачное окно. В правом верхнем углу находится логотип компании, а в самом низу наименование модели корпуса PURE BASE 500DX и еще две надписи Exceptional Airflow, Significant Quiet (исключительный воздушный поток, значительная тишина). Эти вещи плохо связаны между собой, но может именно здесь тот самый случай, когда оптимально подобран баланс.

Посмотрим на заднюю сторону.

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Сверху находится несколько надписей. Для начала представлена информация о самой компании на английском языке. Далее находятся две вставки на английском и немецком с информацией о самом корпусе. Ниже изображен корпус в разборе на компоненты, к которым есть цифровые обозначения. Справа все эти цифры перечислены в столбик с подписями к ним. Таким образом перечислены главные особенности корпуса.

Посмотрим теперь на одну из боковин.

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Здесь мы видим небольшую спецификацию, которая представлена в виде таблицы. Сверху есть наклейка, где указан артикул модели BGW38. Там же указан вес устройства с упаковкой и без. Цвет – белый, сделано в Китае. Внизу круглой наклейкой подтверждают, что цвет белый. А еще здесь находится еще одна наклейка с штрихкодами, артикулом, наименованием модели и серийным номером. Теперь другая боковина:

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Здесь в середине находятся два QR кода для белой и черной модели. Ниже указаны ссылки и надпись на нескольких языках, что по этим кодам и ссылкам находится подробная информация об устройстве.

Посмотрим на упаковку со всех сторон.

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Коробка хорошо заклеена прозрачным скотчем. Открыв ее, мы видим, что корпус расположен передней панелью вверх.

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По бокам расположен пенопласт. Он целый и никаких крошек не видно, что очень странно. Упаковка отлично справляется со своей задачей. Она практически целая и без повреждений.

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Однако, достав корпус в каркасе из коробки, я убедился, что пенопласт треснут. Крошек все равно нет и это очень хорошо. Как ни странно, но статики особо не образовалось. Инструкция есть, а вот аксессуаров не видно. Возможно, они находятся внутри корпуса.

Дизайн и особенности

Чтобы пользователю было удобно посмотреть на товар лицом, производитель записал видеоролик, где на английском языке подробно рассказывают о достоинствах устройства и показывают сборку системы в нем.

Габариты корпуса составляют (Д х Ш х В) - 450 х 232 х 463 мм. Он изготовлен из стали, пластика ABS и закаленного стекла толщиной 4 мм. О толщине стали ничего не сказано, похоже, что она местами отличается.

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Краска белая матовая, нанесена тонким ровным слоем. Этот слой достаточно толстый и прочный потому, что в процессе эксплуатации никаких царапин не было. Кроме этого на черном корпусе царапины заметны лучше, чем на белом.

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Ну что сказать? Внешне корпус выглядит очень стильно и красиво с любого ракурса. Сначала может показаться, что он полностью белый, но на самом деле заметны местами какие-то черные элементы, например, клепки. Лично мне это показалось классной идеей, но кому-то может не понравится. Это один из элементов дерзкого брутального стиля, который сочетается с классическими формами. Смесь получается сбалансированной и не вызывает отторжения.

Прекрасной дизайнерской находкой является передняя панель, где прямо посередине проходят две полоски как у спортивного автомобиля.

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Особенно эффектно это смотрится на видеоролике производителя в аэродинамической трубе. Здесь же мы видим, что у полос бывают разные визуальные эффекты и еще бывает черная модификация корпуса. С левого бока корпуса находится стеклянная боковая панель. Толщина этого закаленного стекла 4 мм.

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По периметру находится рамка из белой пленки. С ней стекло смотрится гораздо интереснее. А еще стекло заклеено защитной пленкой, чтобы его случайно не поцарапать чем-нибудь.

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Крепится стекло при помощи четырех стальных барашков с резиновыми шайбами.

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Они проходят прямо сквозь специальные отверстия в стекле, которые вставляются в резиновые втулки на корпусе для полной виброизоляции. Понятно, что при таком подходе ничего не звенит и не дребезжит.

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С правого бока находится стальная крышка. В некоторых моделях от других производителей она тоже была стеклянной, но лучше, когда она стальная потому, что легче по весу и не видно проводов.

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Вдобавок ко всему здесь на боковую панель наклеена шумоизоляция. Она легкая и позволяет хоть немного улучшить акустические характеристики, хотя весь корпус сетчатый и ветер со звуком гуляет там свободно.

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Крепление осуществляется стандартно: выступы вставляются в пазы, и панель задвигается, фиксируясь зубцами на выступах. Далее панель прикручивается двумя винтами к раме. Кстати, винты сделаны так, что не выпадают из своих отверстий, поэтому потерять их не получится.

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Посмотрим теперь на него со всех сторон.

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За правой стенкой, внизу в корзине для жестких дисков, находится коробка с комплектом поставки. Она небольшая, как раз по размерам как диск 3,5”.

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Инструкция была снаружи. Кстати она очень понятная и подробная. Тем, кому интересно, могут ознакомиться с ней на сайте производителя.

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Комплект поставки нельзя назвать каким-то огромным. Всего три пакета с тремя разными комплектами винтов и несколько нейлоновых стяжек. Вот и все. После снятия боковых панелей, становится видно внутреннее убранство корпуса.

Внутри и с правого бока be quiet! Pure 500DX похож как две капли воды на своего брата be quiet! Pure 500, а значит речь идет об унификации, что разумно. Если взять за основу грамотную конструкцию, то можно ничего не менять потому, что получится все равно хорошо с точки зрения вентиляции и свободного пространства. Отличия все же есть, но они находятся в других моментах.

Начнем детальное изучение корпуса снизу. Там все также закрывает специальная тонкая прочная сетка, которую можно мыть и пылесосить.

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Рамка с сеткой двигается по специальным направляющим и выдвигается внизу спереди. Сам каркас изготовлен из черного пластика. Ячейки сетки мелкие, поэтому они хорошо улавливают пыль. Поскольку она легко выдвигается, то можно без особых усилий обслуживать корпус.

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Ножки корпуса изготовлены из черного пластика. Учитывая, что рамка с сеткой тоже черного цвета, корпус нельзя назвать полностью белым. Черных элементов тут достаточно, включая вентиляторы.

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Как ни странно, ножки такие же как на ранее рассматриваемом корпусе be quiet! Pure 500 и они оборудованы резиновыми вставками.

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Сверху все абсолютно также как в be quiet! Pure 500. Почему? Все просто – это унификация. А если быть точнее, то шасси и большинство элементов абсолютно такие же.

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В верхней части находятся вентиляционные отверстия, которые закрыты специальной сеткой. Корпус ее изготовлен из черного пластика, а сама она металлическая, окрашенная в белый цвет. В корпусе есть магниты, и вся конструкция крепится ими к верху шасси.

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Еще сверху находятся разъемы и кнопки. Они находятся на черной пластиковой панели. Кажется, будто это элемент передней панели, но на самом деле это отдельная деталь, которая крепится к шасси корпуса.

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Здесь мы видим кнопку включения, один порт USB 3.0 Type-A, один USB 3.1 Type-C, два разъема типа mini-jack для наушников и микрофона и кнопка переключения режимов подсветки. Индикатор питания находится прямо на кнопке включения, а вот индикатора активности диска нет, также нет кнопки Reset. Кого-то такой вариант может не устроить, да и в целом разъемов немного.

Переходим к передней панели.

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Она выглядит очень хорошо. Каркас изготовлен из пластика, а спереди есть две стальные сетки. Сверху находится надпись be quiet!, а посередине проходит пластиковая планка с двумя лентами RGB подсветки. Где-то отдаленно напоминает решетку BMW, но здесь она не сильно скругленная.

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После того как панель снята, видна сетка для улавливания пыли. С одной стороны она своими выступами устанавливается в специальные пазы и висит как на петлях. С другого края она фиксируется магнитной полоской.

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Сделано очень удобно. Можно открыть как дверцу, а можно легко снять и убрать пыль.

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Вы уже могли обратить внимание на то, что никакого кабеля для подключения RGB на передней панели нет. Для этого есть вывод контактов подключения в виде специального блока сбоку. На панели и на корпусе есть специальная контактная группа, которая соединяется друг с другом.

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Спереди находится один вентилятор be quiet! Pure Wings 2 диаметром 140 мм. Он работает на приток воздуха. Есть еще два таких же вентилятора: один сзади и один сверху. Они работают на вытяжку.

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В характеристиках указано 12 В, 0,30 А, 900 об/мин. Вентиляторы тихие и производительные. В корпусе be quiet! Pure 500 без приставки DX было только два вентилятора: один спереди, а другой сзади. А еще производители обычно не устанавливают вентиляторы сверху, а здесь он есть и работает на вытяжку вверх.

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Дополнительно можно еще поставить два вентилятора. Сзади корпуса нет ничего нового или необычного. В самом низу находится знакомая рамка для монтажа блока питания. Сначала он монтируется к ней, а затем она к корпусу двумя барашками.

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Выше находятся заглушки для карт расширения. Всего может быть установлено семь модулей горизонтально.

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Также есть вырез под заглушку разъемов задней панели материнской платы и конечно же есть вентилятор диаметром 140 мм, абсолютно такой же как спереди и сверху. Все они без подсветки и ШИМ регулировки.

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За этой правой глухой боковиной находится много интересных вещей. Внизу находится корзина для установки двух жестких дисков 3,5”, а еще есть две рамки для монтажа четырех накопителей 2,5”.

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Жалко, что не предусмотрен какой-либо хаб для вентиляторов, чтобы объединить их в одну систему. И еще плохо, что они никак не управляются. Зато мне понравилась реализация трассы для укладки кабелей с фиксирующими лентами на липучках. Это очень удобно.

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Основные элементы устройства рассмотрели. Теперь можно переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса be quiet! Pure 500DX проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i9 10900K (3700 / 5300 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ProArt Z490 - Creator 10G, версия BIOS 0403;
  • Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • HDD 2.5”;
  • HDD 3.5”;
  • Блок питания: AeroCool VX 700 Вт.

Результаты тестов

Сборка системы не вызвала никаких трудностей, а по сути я уже делаю в нем вторую сборку. Стоит отметить пару моментов.

Начнем с того, что у материнской платы неудобно расположен дополнительный разъем питания, а вентилятор сверху мешает подключить кабель. Соответственно сначала нужно подключить кабель, а потом установить плату. Плата устанавливается и центрируется отлично потому, что по середине стоит втулка, которая проходит в монтажное отверстие на плате. Для обеспечения питания подсветки есть специальный кабель, который идет от блока с разъемами и кнопками. Он подключается к разъему SATA Power. Еще один кабель есть для синхронизации подсветки с материнской платой. Я его тоже подключил и все отлично работает.

После того как система собрана можно ее запустить и полюбоваться подсветкой.

Для тестов было решено использовать несколько разных программных пакетов, которые будут равномерно разогревать процессор и видеокарту по отдельности. Для разогрева процессора – OCCT, для видеокарты – MSI Kombustor (аналог «бублика»).

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов Pure Base 500DX и проведено сравнение корпуса be quiet! с открытым стендом. Материнская плата позволяет управлять вентиляторами 3-pin в режиме DC также с разными профилями.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все вентиляторы (штатное расположение) от материнской платы без управления (Base MoboB);
  • Все вентиляторы (штатное расположение) от материнской платы DC Standart (Base MoboST);
  • Все вентиляторы (штатное расположение) от материнской платы DC Silent (Base MoboSL);
  • Все вентиляторы (2 спереди + 1 сзади) от материнской платы DC Standart (2+1 MoboST);
  • Все вентиляторы (2 спереди + 1 сзади) от материнской платы DC Silent (2+1 MoboSL).

В режиме Silent скорость вращения вентиляторов составляет 570 об/мин, а в режиме Standart – 730 об/мин.

Уровень шума

Уровень шума, дБ

10 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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100 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Здесь ситуация обстоит немного проще. Я мониторил температуру жестких дисков, но она оставалась практически неизменной, в пределах погрешности.

Температура CPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Поначалу температура мало чем отличается от открытого стенда. Это объясняется большим внутренним объемом корпуса, но через 15 мин, картина немного меняется. В целом они получились не сильно выше открытого стенда, а местами даже лучше, в комфортном акустическом режиме.

Заключение

Корпус be quiet! Pure 500DX оставляет приятные впечатления от сборки и использования. Все компоненты легко монтируются и обслуживаются. Единственное исключение – это ситуация, когда вентилятор смонтирован сверху. В остальном видна прекрасно продуманная конструкция по улавливанию пыли и ее очистке. Корпус оптимальный по размерам и весу для установки полноформатных ATX плат и больших видеокарт.

После монтажа еще остается много места для установки компонент СЖО: радиаторы, резервуар, помпа и трубки. Шасси очень крепкое, и в целом качество изготовления находится на высоком уровне. Есть много приятных мелочей связанных с удобством эксплуатации и комфортом. Все сетки удобно снимаются, вентиляторы легко переставить, есть шумоизоляция на одной из панелей, другая боковая стеклянная панель фиксируется через резиновые втулки.

Металл не самый тонкий, краска очень хорошая, вентиляторы отличные и можно вроде бы радоваться, но есть какие-то странные недостатки. У прошлой модели be quiet! Pure 500 было две разные панели сверху, а здесь только одна с сеткой. Почему такой выбор, становится понятно, если зайти на страницу производителя и посмотреть ролик в аэродинамической трубе. В том числе там есть выхлоп воздуха сверху, поэтому здесь, и спереди, и сверху панели с сеткой для максимальной вентиляции внутри.

Еще один недостаток – отсутствие общего хаба, для подключения корпусных вентиляторов и управления ими. Три вентилятора можно подключить к материнской плате, но это не совсем удобно. Еще один момент спорный – это белый корпус и черные клепки. Кому-то это понравится, но кому-то это может показаться странным.

В целом получился отличный, яркий и запоминающийся корпус со своими особенностями. Он качественный, дорогой, просторный и красивый. Компания be quiet! в очередной раз оставляет приятные впечатления от своей продукции.

Андрей Понкратов aka wildchaser


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Он не понимает значение слова "условно"
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
omoikane
11:52
Ну не лучшие, но лучше чем гига и асрок.
Большой обзор материнских плат на чипсете B550
oldschoolgamer
11:51
Интересно, на ПК сразу будет полноценная версия или тоже нужно будет ждать upgrade?
Полноценная некст-ген версия Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X выйдет только в 2021 году
Twisted Evil
11:50
Лютый эксель
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
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