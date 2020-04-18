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Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро

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Оглавление

Вступление

Вынужденное постоянное сидение дома способствует тому, чтобы вспомнить про какие-то старые незавершенные дела. История данного проекта мини-ПК началась несколько лет назад. Тогда была приобретена его основа, однако с некоторыми компонентами возникли проблемы.

Подходящих для HTPC или, в принципе, не было в российской рознице, или отечественные коммерсанты навешивали на них такие ценники, что было откровенно жалко столько отдавать. Так что сперва проект был «временно отложен». А затем, с ростом числа всевозможных забот, как-то совсем заброшен. Да так и позабыт в незаконченном виде в глубинах антресоли. Изначально он планировался как мини-ПК в гостиную, но на долгое время надобность в нем отпала. Однако сейчас появилось время снова им заняться.

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Итак, мини-ПК для просмотра любого видео, беспроблемного браузинга и по необходимости офисной работы. А также по возможности иногда для игр. Когда-то он должен был быть весьма крутым и быстрым. Сейчас же, спустя несколько лет уже ощутимо покрылся налетом ретро.

Нет, это не ваш любимый ретроклокинг (я ни в коем случае не претендую на лавры max1024 и сам люблю читать его статьи), перед вами просто рассказ о том, как неожиданно нагрянувший карантин дает возможность немного поностальгировать. И при этом с вполне практической пользой.

Корпус

Главное, что определяет мини-ПК, – это корпус. В моем случае в прошлом был выбран Lian Li PC-Q03 черного цвета. Сейчас такой уже не найдешь (кажется, Lian Li вообще ушла с нашего рынка). Однако данный корпус по сию пору радует своей строгой лаконичностью и шлифованным алюминием. Ну а что, он же для гостиной все-таки. Коробка даже не слишком обтрепалась за годы валяния по шкафам:

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Фотографии упаковки корпуса внутри и комплекта поставки:

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Как видно, даже PC-speaker положили. И позаботились о многоразовом закрывающемся пакетике, в который можно будет сложить неиспользованные винтики, чтобы не потерялись – а то почти все нестандартные, не найдешь же потом.

Выглядит чудо тайваньской техники, как чуть вытянутый в высоту кубик с габаритами примерно 20 х 20 х 24 см, что и дает суммарно немногим меньше 10 литров объема. Для сравнения, даже компактный обычный корпус ATX обладает габаритами около 20 х 45 х 45 см (ШхГхВ) и, соответственно, вчетверо большим объемом.

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На фронтальной панели современного корпуса не встретишь вырезы под CD-приводы. Тут таковой, к счастью, всего один, да и тот «ноутбучный».

Из органов управления на первый взгляд лишь кнопка питания. На деле в нее же встроено два светодиода: синий питания и красный индикатора работы HDD. А вот кнопка сброса отсутствует как класс.

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Из разъемов – два USB (зато уже третьей ревизии) да аудиовыходы.

Сзади – все основные отверстия: для блока питания, планки портов вывода материнской платы и соответствующей форм-фактору mini-ITX единственной карты расширения. Рамка БП призвана помочь установить сюда блок формата SFX.

Хотя корпус поддерживает и обычные БП ATX (только не сильно больше стандартной длины, конечно), я изначально хотел использовать в своей системе блок компактного форм-фактора – чтобы оставить внутри побольше места для процессорного кулера и укладки проводов. И именно с нахождением достаточно мощного БП SFX тогда и возникла основная проблема.

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Любую вещь определяют детали. И у корпусов Lian Li с ними все в порядке. Даже ножки эстетичные:

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Только логотип выглядит несколько чужеродно. Возможно, это сделано специально, чтобы его можно было оторвать и не беспокоиться по поводу откровенно азиатского названия. Хотя кого это волнует в эпоху засилья Xiaomi и Huawei…

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И мне не перестает нравиться, как тут крепятся боковые панели – на штырьках-фиксаторах:

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Они плотно входят в пластиковые крепления в «несущем кузове» корпуса и фиксируют боковую панель. Возможно, если слишком часто этим пользоваться, то со временем они разболтаются. Но после как минимум пары десятков подобных циклов у меня стенки держатся отлично. А быстро и легко снимать их, используя штатные «ручки» сзади, бесспорно удобно.

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Внутри корпус выглядит достаточно неординарно. Но сразу понятно, где и что должно быть.

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Вверху – тот самый слот для ноутбучного привода. Но вместо него можно установить жесткий диск, причем даже формата 3.5".

В центре – основной отсек для материнской платы, карты расширения и блока питания.

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И внизу – отдельная планка для крепления двух 2.5" накопителей.

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Но она-то нам и не понадобится, ведь в системе планируется игровая видеокарта. Они как минимум двухслотовые, так что рамку придется удалить. К слову, сделать это не так просто. Казалось бы, вот же на фото выше винтики с накатанной головкой: открутил пальцами, и порядок. Но нет, позади еще два, уже обычных; куда при этом неудобно подлезать с отверткой.

Модификация корпуса

В корпусе – всего один слот расширения. Ну не рассчитывал производитель на российских энтузиастов. Ничего, зато изготовитель шлифмашинок Dremel на них наверняка неплохо заработал в былые времена.

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Было, снаружи:

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И изнутри:

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Стало:

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Сразу скажу, что я не настоящий сварщик моддер. Так что выглядит все не слишком аккуратно. Однако сзади же – все равно не будет видно!

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И попутно в днище корпуса было вырезано отверстие для забора воздуха вентилятором видеокарты.

Стряхиваем пыль, и можно приступать к сборке. Конфигурация уже не самая актуальная, но уж для просмотра видео-то должно хватить.

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Конфигурация

  • Центральный процессор: Intel Core i7-4770K (Haswell);
  • Материнская плата: ASUS Maximus VI Impact (Intel Z87);
  • Оперативная память: Silicon Power DDR3–2400 16 ГБ (8 x 2);
  • Процессорный кулер: Thermalright AXP-200;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Видеокарта: ASUS GeForce GTX 670 DirectCU Mini 2 ГБ;
  • Накопители: SSD 2.5" Kingston 480 ГБ + HDD Seagate 2.5" 2 ТБ;
  • Блок питания: be quiet! SFX L Power 500 Ватт;
  • Корпус: Lian Li PC-Q03B.

Как видно, откровенно слабым звеном по нынешним временам тут выглядит лишь видеокарта. Ладно, в последние годы со временем на современные игры совсем туго, так что на первое время пойдет. А после при желании можно будет заменить на что-то более актуальное. Под формат mini-ITX бывают даже GeForce RTX 2070. Вот только как бы в нынешних обстоятельствах на все это набрать денег…

Сборка системы

Сборку системы лучше всего начать со снятия поддона для материнской платы. Да, несмотря на кажущуюся несерьезность корпуса, он может похвастать такой возможностью. Она сильно все упрощает. Поддон крепится четырьмя маленькими винтиками с обратной стороны:

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Главное, что нужно помнить при сборке таких компактных систем, где максимально тесно внутри, – что все, что можно установить и подключить заранее, нужно установить и подключить заранее. Это касается и оперативной памяти, и процессорного кулера, и максимального количества кабелей, идущих к материнской плате. Потому что потом в маленьком корпусе сделать это будет весьма затруднительно. К примеру, в данном деле очень помогают съемные кабели блока питания.

Как результат, готовая к установке в корпус материнская плата со своим поддоном выглядит так:

600x366 92 KB. Big one: 1500x914 453 KB

Можно во всех деталях рассмотреть то, как плотно все оказалось скомпоновано. И то, что оперативная память, к примеру, под радиатором никак не помещалась. Так что пришлось немного «доработать» и ее. Отдирать радиаторы мне не хотелось – в максимально тесном корпусе лишнее охлаждение памяти не помешает. Но вот подпилить их пришлось.

На следующем фото снизу – память в первоначальном виде, а сверху – в том, что получилось:

600x323 62 KB. Big one: 1500x807 289 KB
Та же мемная картинка из мультфильма… ну, вы поняли…

Однако с установленным, хоть и низкопрофильным, но крупным кулером, а также всеми подключенными кабелями запихнуть поддон с материнской платой обратно в корпус оказалось не так-то просто.

На снимке – единственная возможная ориентация процессорного радиатора, во всех остальных он бы куда-то упирался. Точнее, не помещался бы, так-то он и тут практически касается изнутри передней панели корпуса.

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В какой-то момент я уже думал, что придется еще и, стараясь при этом не повредить сами трубки, пытаться отдирать декоративные колпачки с концов тепловых трубок радиатора CPU. Но потом все-таки удалось все разместить, как надо. А вентилятор процессорного кулера прикручивается просто сверху, его можно установить и потом. Пока же лучше сразу установить видеокарту. Которая (что уже не стало сюрпризом) влезла на свое место не без проблем.

По сути, осталось разобраться с накопителями и можно закрывать это все блоком питания. Я изначально планировал установить два 2.5" накопителя: один SSD под систему (слотов m.2. на «пожилой» материнской плате нет) и один HDD – под медиа-данные. Место для них осталось лишь вверху, где размещается корзина для привода. Она же несет заглушку фронтального слота. И в нее же можно установить накопители. Прикручиваем специальные винтики с антивибрационными шайбами снизу к жесткому диску:

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И просто задвигаем его на место в корзине:

600x375 54 KB. Big one: 1500x937 264 KB

Твердотельный накопитель я просто расположил сверху, между жестким диском и крышкой корпуса, проложив клеящуюся резиновую прокладку между ним и HDD. Тряски и умеренного перегрева не самый скоростной SSD не боится, а деваться из тесного отсека ему некуда.

Думаю, не нужно писать, что корзина с накопителями в подобную плотную компоновку втиснулась не без труда… Заодно, наконец, встал на свое место и процессорный вентилятор. Его можно было заранее не подключать, потому что разъем CPU_FAN на материнской плате оставался доступен.

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Осталось установить блок питания. Вот он, SFX-красавец, уже прикрученный к своей монтажной рамке:

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Задвигаем снаружи в корпус, попутно подключая все съемные кабели, а также строго следя, чтобы ни один провод не попал в процессорный вентилятор (его лучше было бы закрыть решеткой-грилем, но у меня под рукой 140-миллиметрового не нашлось). Монтаж очень плотный, но из-за компактного форм-фактора блока питания между ним и процессорным вентилятором все равно осталось несколько сантиметров пространства – им обоим будет откуда забирать воздух.

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Осталось закрыть боковые стенки, подключить антенну Wi-Fi, вставить странновато реализованные фронтальные порты USB 3.0 в материнскую плату и можно включать.

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Конечно, с первого раза ничего нормально не получается, и систему пришлось практически полностью перебирать еще раз. Нет, в принципе, все заработало, и я даже успел перед пересборкой установить ОС.

Но, во-первых, за годы скитания по шкафам на материнской плате села батарейка, и нужно было ее заменить. А, во-вторых, процессорный вентилятор модели Thermalright AXP-200R (на фото выше можно видеть красно-черную вертушку) даже на минимальных оборотах оказался для меня слишком шумным. К счастью, удалось найти в закромах вентилятор обычной версии AXP-200 и заменить его (возможно, просто этот кулер и поставлялся с двумя, уже не помню). Так что на деле в системе остался вот такой вентилятор (я позаимствовал фото из обзора соответствующего кулера на любимом сайте):

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И поэтому в описании конфигурации процессорный кулер фигурирует как обычный Thermalright AXP-200 – каковым, по сути, он и стал.

Тестирование

В первую очередь мне нужно было получить достаточно тихий мини-ПК с адекватной производительностью и без проблем с перегревом. На разгон я изначально не особенно рассчитывал. Но хоть 4.0 ГГц-то нужно «выжать» из i7-4770K! И поначалу кажется, что с этим проблем не возникнет:

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Однако в тесном практически глухом ящичке, да еще и с низкопрофильной (пусть и одной из лучших) системой охлаждения все оказалось не так просто. После небольшого андервольтинга система вроде бы работала стабильно и в комфортном температурном режиме: при выполнении типичных операций вроде скачивания и установки ПО, легкой работы в Office и Photoshop, а также просмотре видео.

Вот результат часовой записи аппаратного мониторинга при подобной разнообразной нетяжелой нагрузке:

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Хотя главред, который создал здешние фирменные динамические графики, и мой друг; и это он помог добыть в эту систему такой классный БП, но тем не менее, я их не перевариваю, поэтому тут будут скриншоты и результаты тестов в тексте.

Максимальные температуры около 60 градусов, средние ниже 50 – казалось бы, все нормально. Но запуск Prime95 расставил все по своим местам. Через 10 минут процессор достиг предельных 99 градусов и начал снижать частоту:

600x290 132 KB. Big one: 1920x927 187 KB

Решить проблему удалось, еще немного снизив напряжение (в итоге я остановился на значении в BIOS –0.11V Offset, а абсолютное значение под нагрузкой составило около 1.16 В). Но главное – поменяв местами боковые панели. Дело в том, что одна из них перфорированная:

492x600 30 KB. Big one: 1231x1500 128 KB

И предполагается, что она должна располагаться слева (если смотреть на корпус спереди). Так я изначально и сделал. Однако при этом получается, что в районе процессорного разъема и над ним образуется мертвая зона – нагретому воздуху оттуда выходить попросту некуда.

Да, алюминиевый корпус сам по себе неплохо отдает тепло. Но все же площадь его поверхности не настолько велика, чтобы делать это эффективно. Да и не через прослойку из горячего воздуха внутри. К слову, при первом нагреве верхняя панель корпуса нагрелась действительно заметно.

И если поменять боковые стенки местами, то перфорация мало того, что окажется как раз за материнской платой, так еще и в верхней части – как раз сбоку и над процессорным разъемом. И прошедшему через систему охлаждения CPU нагретому воздуху хотя бы частично будет куда уходить. А затягивать свежий воздух процессорный кулер и блок питания все равно смогут – через перфорированную заднюю панель.

Разумеется, корпус при этом не станет игровым продуваемым монстром, в котором температуры компонентов ниже, чем на открытом стенде. Однако некоторый результат не заставил себя ждать:

600x290 155 KB. Big one: 1920x927 200 KB

Через полчаса максимального прогрева в Prime95 – никакого перегрева и троттлинга. Да, пиковые 95 градусов далеки от идеала (комнатная температура во время всех моих тестов поддерживается на уровне 23–24 °C). Но данному ПК подобные длительные тяжелые нагрузки и не грозят. А если в какой-то момент я замечу троттлинг и/или перегрев, то просто снижу частоту и еще уменьшу напряжение.

С температурами видеокарты и накопителей, к счастью, дела обстоят много лучше. Глухой ПК после нагрузки остывает не сразу, но если подождать несколько минут, то можно зафиксировать такие параметры:

600x390 245 KB. Big one: 1410x916 179 KB

37 градусов у GPU и обоих накопителей в простое – это вполне неплохо.

А что, если прогреть видеокарту?

600x325 216 KB. Big one: 1920x1039 1398 KB

Результат 80°C под тяжелейшей нагрузкой в MSI Kombustor – это в целом терпимо для горячей видеокарты в компактном форм-факторе.

При этом, поскольку ускоритель практически напрямую забирает свежий воздух снизу корпуса, сразу же выбрасывая нагретый наружу, на температуре процессора 3D-нагрузка сказывается не сильно. Вот температуры всех компонентов после стресс-теста с десятикратным прогоном 3DMark Time Spy:

600x390 247 KB. Big one: 1408x915 184 KB

Те же максимальные 80 градусов по GPU и 60 с небольшим в пике у процессора – результат, который можно признать адекватным.

Тем более что видеокарта действительно горячая. Если в простое данная система (ПК целиком, с учетом КПД блока питания и прочего) потребляет чуть менее 50 Вт, а при прогреве центрального процессора – уже под 200 Вт (180 – 190), то в MSI Kombustor общее энергопотребление данной конфигурации достигает 250 Вт. Максимум, что можно видеть в ходе тестов, к примеру, в том же 3DMark, – около 270 Вт.

Да, с учетом КПД блока питания здесь хватило бы и хорошего БП на 300 Вт. Однако подобный запас мощности позволяет не беспокоиться о надежности блока питания, а также оставаться ему в любых условиях очень тихим. Вентилятор БП оказался самым тихим в получившейся системе, его шум невозможно вычленить из суммарного ни при каких условиях.

Впрочем, надо сказать, что в целом в большинстве режимов система получилась акустически комфортной. И в простое, и при обычной офисной работе или просмотре видео она с расстояния 100 см не выделялась на фоне общего фонового шума в комнате, уровень которого у меня составляет около 30 дБ. При прогреве процессора вентилятор его кулера раскручивается с минимальных 1000 об/мин до ~1500. А уровень шума (снова измеренного с метра) составляет уже 35 дБ.

Самым же шумным компонентом оказалась видеокарта: ее вентилятор под нагрузкой разгоняется почти до 3400 RPM. Причем каждый шаг регулировки в 6% (или около 200 RPM) заметен на слух (обратите внимание на «ступеньки» на графиках аппаратного мониторинга теста Kombustor выше). А общий уровень шума от системы составляет уже существенные 42 дБ. Впрочем, такое возможно лишь при тяжелой игровой нагрузке, которая обычно влечет за собой собственное звуковое сопровождение. Ну, а кроме того, видеокарта тут и так первая просится под замену. Видимо, так и придется поступить.

Но пока проверим хоть: как это все по производительности? Понятно, что многие из наших читателей из описания конфигурации ее скорость и так себе представляют. И ясно, что при типовых задачах – обычных офисных применениях, обработке фотографий, просмотре видео, веб-серфинге и прочем – проблем с производительностью быть не должно. Но хотя бы пару тестов я провести должен был.

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Комментарии, что называется, излишни – вот он, «легкий налет ретро» во всей красе. Тем не менее, если карантин затянется, наконец, пройти GTA 5, а также хоть какие-то из последних десяти частей Need For Speed и данной системы должно хватить. А для всех рядовых задач, которые ее реально ждут, – за глаза.

Заключение

Закончим максимально стремительно. Надеюсь, вам было хотя бы вполовину так же интересно это читать, как мне – ковыряться с данной системой.

Теперь у меня на замену старому тормознутому SmartTV* есть компактный полноценный системный блок, который позволит потреблять всевозможный контент еще активнее. Что еще нужно в мире реализовавшегося недопостапокалипсиса со все более явственно проступающими признаками антиутопии…

*Кто сказал «android-миниПК»? А перечисленные перед заключением игры на нем пойдут?

Евгений Яковлев


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https://openeuler.org/en/ openEuler is an open source, free Linux distribution platform. Как, собственно, и UnityOS - тоже дистрибутив линукса
Найден кандидат на звание национальной китайской операционной системы – OpenEuler объединяет сотни крупнейших разработчиков ПО
Алексей
09:02
зачем атлон же если можно купить 9100(f) ?
AMD выпустит два бюджетных производительных процессора Ryzen 3 по цене от 100 долларов
Эдуард Чернышов
08:53
Проще мне кажется новое поколение консолей дождаться.
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
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