Третий сезон стартовал 10 августа, финал состоится 13 сентября. В третьем сезоне участники будут бороться за пять игровых ноутбуков ROG Strix SCAR 15 (G532LWS), а команда, занявшая второе место, получит набор — наушники ASUS Strix Go 2.4 и рюкзак ROG Ranger BP1500. За третье место киберспортсмены получат мышки ROG GLADIUS II CORE и игровые коврики ASUS ROG Sheath bulk.

Открытая квалификация №1: 22-23 августа.

Открытая квалификация №2: 29-30 августа.

Основной этап: 8-12 сентября

Гранд Финал: 13 сентября

Москва, Россия, 13 августа 2020 года — Компания ASUS и принадлежащий ей бренд Republic of Gamers объявляет о старте третьего сезона посвященного Counter-Strike: Global Offensive в рамках годового турнира ROG Community CUP для любителей компьютерных игр и профессиональных киберспортсменов на территории России и ряда стран СНГ. Соревнование будет состоять из трех этапов, которые будут проводиться в онлайн-режиме. Все желающие смогут попробовать свои силы в онлайн-квалификациях. Новый сезон ASUS проводит со StarLadder, который с 2001 года является одним из самых известных турнирных организаторов в мире. StarLadder — это масштабные площадки, успешные лиги и крутые онлайн-трансляции!"ROG Community CUP – это отличная инициатива, которая пришлась по душе нашим пользователям. Именно поэтому мы планируем и дальше развивать направление онлайн-турниров", – говорит Кирилл Погорелов, руководитель пресс-службы ASUS в России.Зарегистрироваться на турнир можно по ссылке: http://asus.starladder.com ДатыПо итогам открытых квалификаций команды сойдутся в финальной серии битв и поборются за главный приз турнира — пять игровых ноутбуков ROG Strix SCAR 15 (G532LWS)! Команда, занявшая второе место, получит набор, в который входят наушники ASUS Strix Go 2.4 и рюкзак ROG Ranger BP1500. За третье место киберспортсмены получат мышки ROG GLADIUS II CORE и игровые коврики ASUS ROG Sheath bulk.За ходом квалификационных матчей можно следить на Twitch-канале ASUS ROG Russia: https://www.twitch.tv/asus_rog_russia Трансляция финальных игр пройдет на Twitch-канале StarLadder: https://www.twitch.tv/starladder5 За новостями можно следить на StarLadder: http://asus.starladder.com и в социальных сетях:Желаем удачи всем участникам!Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высшего уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Всю информацию о ROG можно найти на сайте http://rog.asus.com