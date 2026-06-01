Computex 2026: компания SAMA анонсирует системные блоки, блоки питания и системы жидкостного охлаждения
Посетители крупнейшей компьютерной выставки Computex смогут увидеть последнее поколение продуктов SAMA со 2 по 5 июня
Выставка Computex 2026 начинается, и среди множества представленных на ней крупнейших технологических компаний мира свою продукцию покажет и занимающаяся производством компьютерных компонентов компания SAMA. Эти компоненты представлены на стенде I0118 в выставочном центре Тайбэй Нанган в зале №1 на первом этаже, где посетители смогут оценить их со 2 по 5 июня.
Любители самостоятельной сборки компьютеров получат возможность ознакомиться с прототипами корпусов SAMA. Одной из моделей является V80, отличительной чертой которой можно назвать выполненную из закалённого стекла двойную изогнутую переднюю панель. Также здесь есть парящая конструкция с подсветкой, порт для зарядки мощностью 60 Вт и воздуховод под видеокарту.
Второй моделью системного блока является V70 с передним расположением блока питания, что даёт правильный баланс обзора и производительности. Другие тщательно продуманные дизайнерские решения также внесли вклад в создание изящного и не слишком тяжёлого корпуса.
Когда выбор системного блока сделан, следующим шагом является обеспечение охлаждения его компонентов. Система жидкостного охлаждения Q80 обладает двумя панелями IPS размером 4 дюйма и 6 дюймов в металлических корпусах. Один из этих дисплеев можно установить на корпусе водоблока внутри самого компьютера, тогда как второй разместить на столе для отслеживания параметров.
Другим доступным для ознакомления вариантом является система охлаждения Q40. Здесь имеется встроенный жидкокристаллический экран, на котором могут выводиться загруженные пользователем изображения и анимации. За охлаждение отвечают три вентилятора размером 28 мм, а за стиль - боковая подсветка ARGB с работой в режиме бесконечного зеркала.
Наконец, сборка компьютера не будет завершённой без качественного блока питания. SAMA предлагает выбор из моделей P1650, P1350, P1200, P1000, G1000 и G850, которые охватывают все ценовые сегменты, при этом обладая высочайшим уровнем качества. Все эти блоки поддерживают стандарты Intel ATX 3.1 и PCIe 5.1, имеют модульные кабели, бесшумно работающие вентиляторы FDB размером 140 мм, и обладают сертификатами уровня до 80 Plus Titanium.
Больше о компонентах производства SAMA можно узнать на официальном сайте производителя www.samagears.com и на его страницах в Facebook, Instagram (запрещены на территории Российской Федерации) и YouTube.