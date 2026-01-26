РедакцияНовости Hardware
Компания OSCAL представила флагманский защищённый смартфон PILOT 5 с мощным динамиком громкостью 140 дБ
Аппарат обладает защитой уровней MIL-STD-810H, IP68 и IP69K, аккумулятором 15 000 мАч и обратной зарядкой 5 Вт
Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания OSCAL предлагает поклонникам устройств подобного рода свою очередную модель. Отличительной чертой аппарата PILOT 5 является динамик громкостью 140 дБ, который будет слышен за много километров на природе, позволяя спасателям обнаружить обладателя устройства, если он попадёт в неприятности. Также подобная громкость способна отпугнуть от лагеря диких животных и защитить любителей путешествий. Полезен он будет и на шумных строительных площадках, позволяя расслышать собеседника.
Помимо громкого динамика, для использования на открытом воздухе предназначается кемпинговый фонарь яркостью 410 люмен и аккумулятор ёмкостью 15 000 мАч. Фонарик может работать в режимах освещения, SOS и стробоскопа, переключение между ними осуществляется одним нажатием кнопки. Наряду с громкими сигналами он поможет в чрезвычайных ситуациях, указывая спасателям местонахождение пострадавших.
Аккумулятор обеспечивает работу устройства до 40 дней в режиме ожидания. Даже если звуковая сигнализация и режим SOS будут работать непрерывно, смартфон продержится на протяжении полного дня. Когда аккумулятор разрядится, на помощь придёт быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Имеется также обратная зарядка мощностью 5 Вт, благодаря чему от смартфона можно заряжать рации, наушники и любые другие устройства. В результате PILOT 5 является не только устройством для связи, но и мобильной электростанцией.
На принадлежность PILOT 5 к классу защищённых устройств указывает наличие сертификата военного уровня MIL-STD-810H и стандартов IP68 и IP69K. Это означает высочайший уровень защиты от воды, пыли, падений, ударов и экстремально низких и высоких температур. Аппарат способен продолжить работу после падения с высоты 1,5 м, погружения в воду на такую же глубину на 30 минут, воздействия струй воды температурой 80 °C под давлением 10 000 кПа. Стабильная работа гарантирована в диапазоне температур от -20 °C до 60 °C. Использование сплава аэрокосмического класса позволяет PILOT 5 переживать воздействие сильных дождей, грязи, песчаных бурь, давая возможность оставаться на связи в любом окружении.
Изображение выводится на экран HD+ с диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Яркость достигает 650 нит, позволяя увидеть изображение даже солнечным днём. Это избавляет от поиска тени при необходимости посмотреть маршрут, инженерные данные или видеоролики. Частота 120 Гц означает плавность прокрутки карт, переключения между приложениями и поиска файлов.
Если PILOT 5 будет использоваться в холодную погоду или в промышленном окружении, технология Glove Mode 3.0 позволит работать с сенсорным экраном в зимних или промышленных перчатках. Доступно четыре режима защиты глаз с минимальным воздействием синего света, чтобы лишний раз не портить зрение.
В основе PILOT 5 лежит процессор Unisoc T8100 6 нм с поддержкой сетей связи 5G. Он работает на частоте до 2,2 ГГц и вдвое поднимает производительность аппарата по сравнению с предшественником. Благодаря процессору можно одновременно работать с приложениями навигации, геодезии и картографии, при этом оставаясь на связи без задержек.
Объём оперативной памяти равен 8 ГБ, её можно расширить ещё на 24 ГБ виртуальной памяти. Объём высокоскоростного хранилища равен 256 ГБ, поддерживаются карты памяти TF вместимостью до 2 ТБ. Это позволяет сохранить множество изображений, видео и файлов любых других типов. Стабильный и быстрый доступ в сеть будет обеспечен даже в далёких от цивилизации горных районах, позволяя передавать данные о местоположении и рабочие файлы, поддерживая проведение спасательных операций и получая навигационные сведения.
Поскольку это смартфон в первую очередь для открытого воздуха, может возникнуть необходимость запечатлеть красоты природы или использовать камеры для работы. PILOT 5 предлагает качество изображения профессионального уровня. Поддерживается съёмка под водой на глубине до 1,5 м без необходимости устанавливать водонепроницаемый чехол.
Разрешение основной задней камеры составляет 16 Мп, разрешение передней камеры равно 13 Мп. Поддерживается видеосъёмка на разрешении Full HD и функция Motion Photo. Последняя означает запись видео продолжительностью 3 с до и после нажатия на кнопку затвора.
Доступен профессиональный режим видеосъёмки, где можно самостоятельно задавать экспозицию, баланс белого, фокус и остальные параметры съёмки. Даже при слабом освещении на открытом воздухе снимки не уступают возможностям профессиональных камер.
Поддержка Google Lens даёт возможность просканировать объекты для получения информации о них.
На устройстве предустановлено приложение Doke AI 2.0 с возможностью распознавания голосовых отпечатков и голосового управления. Даже не касаясь экрана, можно запускать навигацию, отправлять сообщения и выполнять другие действия. В состав этого приложения входят такие популярные ИИ-модели, как DeepSeek R1, ChatGPT-4o Mini и Gemini 2.0 Flash.
Устройство работает под управлением Android 16 с программной оболочкой Doke OS 5.0. Она оптимизирована для работы на открытом воздухе и предлагает повышенную на 18,54% скорость отклика, ускоренный запуск приложений и переключение между ними. Продолжительность работы устройства в дневное время выросла на 23,08%, в режиме ожидания ночью расход энергии сокращён на 71,62%.
Для персонализации появились новые динамические эффекты, в число которых вошли анимации для включения и выключения экрана, экрана разблокировки и центра управления. За повышенную эффективность отвечает обновлённый System Manager 2.0 с улучшенной организацией и очисткой файлов. Notebook 3.0 приносит умный поиск и улучшенный экспорт, а также инструменты для творческой работы.
В меню приложений доступна их сортировка по алфавиту, категориям или частоте использования. Функция больших папок даёт возможность максимально быстро получать доступ к самой востребованной функциональности. Новый игровой режим Game Mode 2.0 предлагает запись экрана одним нажатием и адаптивную настройку производительности.
Конфиденциальность данных защищают личное пространство, запись экрана только для конкретных приложений и усовершенствованное управление разрешениями. Инструменты вроде Weather 2.0, Game Center, Surfline и EasyShare могут пригодиться как в работе, так и в повседневной жизни.
Система навигации содержит в своём составе GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, обеспечивая точное и быстрое позиционирование даже вдали от цивилизации. Кнопка на боковой стороне корпуса позволяет по одному нажатию включать фонарик или сигнал SOS. Поддерживается платёжная система Google Pay.
OSCAL обещает обновлять версии Android на протяжении трёх лет, гарантирует круглосуточную онлайн-поддержку и ремонтный сервис. Pilot 5 доступен для приобретения по всему миру. С 26 января по 9 февраля смартфон PILOT 5 предлагается по эксклюзивной цене $249. Количество доступных устройств ограничено.