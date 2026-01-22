РедакцияНовости Hardware
Oukitel представляет инновационные технологии в серии первых многофункциональных промышленных планшетов RT10
Стандартный и промышленный варианты планшета предлагают защиту IP68, IP69K и MIL-STD-810H, камеру ночного видения и аккумулятор ёмкостью 25 000 мАч
Представители различных отраслей промышленности всё чаще отдают предпочтение компактным компьютерным устройствам с высоким уровнем производительности, долговечности, защиты и универсальности. Зная о высоком спросе на подобные устройства, компания Oukitel представляет первые многофункциональные планшеты промышленного уровня серии RT10. Планшеты выводят на новый уровень защищённые технологии, давая многочисленные индивидуальные настройки, которые стали основой универсального продукта для занятых в складской деятельности, логистике и производстве. Качественный звук и аккумулятор ёмкостью 25 000 мАч делают планшет чрезвычайно надёжным и способным на продолжительную работу как в промышленном окружении, так и на открытом воздухе.
В состав планшетов серии RT10 входят стандартная и промышленная версии. Индустриальный RT10 обладает настраиваемым промышленным сканером отпечатков пальцев для авторизации пользователей в системах управления запасами, оборудования и контроля качества. Вместе с высокоскоростным 2D-сканером штрих-кодов планшеты с высокой точностью фиксируют данные, в результате чего рутинные задачи выполняются в виде бесперебойного процесса. Универсальные порты позволяют подключать планшеты к другим устройствам.
Линейка RT10 поднимает уровень звука и освещения. Мощность двух динамиков 5 Вт позволяет получать громкость свыше 130 дБ. Это обеспечивает высокое качество связи при звонках, громкие уведомления и воспроизведение мультимедийного контента даже в шумном окружении. Фонарь для кемпинга высокой яркости осветит дорогу в темноте, позволит выполнять рабочие задачи при недостаточном освещении и придёт на помощь в чрезвычайных ситуациях.
Размер планшетов RT10 составляет 266,5 х 178 х 22,5 мм. Устройства работают от аккумулятора ёмкостью 25 000 мАч, что вдвое выше среднестатистического значения в устройствах этого класса. Поддерживается обратная зарядка, благодаря чему от планшета можно заряжать другие гаджеты. Док-станция с контактами pogo облегчает процесс зарядки, что позволяет не отвлекаться при каждодневной работе с устройством.
За качество изображения отвечает 11-дюймовый экран формата Full HD с высокой частотой обновления 120 Гц. Подобный дисплей отлично справляется с отображением видео, игр и профессиональными задачами. Высокий уровень производительности и энергоэффективности обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 7400X с поддержкой стандарта связи 5G. 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища приносят быстрый доступ к фотографиям, видео и рабочим файлам.
Производитель не забыл о фотографических возможностях, которые превосходят способности большинства конкурирующих предложений. Основная камера с разрешением 64 Мп выдаёт чёткие изображения в любом окружении. Камера ночного видения 20 Мп позволяет вести съёмку даже при чрезвычайно низкой освещённости.
Поскольку это защищённые планшеты, они соответствуют требованиям стандартов IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Это означает высочайшую устойчивость к воздействиям воды, пыли, вибрациям и сохранение работоспособности даже при падениях с высоты до 1,5 м.
Продажи планшетов RT10 стартуют 20 января в магазине Oukitel Ozon по цене 32 646 руб. Желающие приобрести промышленный вариант RT10 могут связаться с представителями компании Oukitel для получения дополнительной информации. В ближайшие месяцы линейка планшетов будет расширена моделью RT10 Pro со встроенным проектором.