Компания Ulefone расширяет своё предложение на рынке защищённых мобильных устройств. На этот раз она представляет серию планшетов Armor Pad 5, которая состоит из двух моделей. Премиальное предложение Armor Pad 5 Ultra обладает встроенным DLP-проектором, тогда как более доступный по цене планшет Armor Pad 5 Pro может привлечь внимание тех, кому проектор не нужен, но нужно прочное устройство.
Оба планшета выделяются на фоне конкурентов внушительными аккумуляторами ёмкостью 24 200 мАч при поддержке быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Это даёт им возможность предложить высочайшую длительность работы для тех, кто не сидит на месте и кому в течение долгого времени необходимо транслировать медиаконтент.
Планшеты серии Armor Pad 5 имеют всё для того, чтобы изменить определение портативной мощности. При подобной ёмкости аккумуляторов устройства могут привлечь внимание максимально разнообразной аудитории, включая профессионалов в различных сферах деятельности и любителей активного отдыха.
Зарядка 120 Вт гарантирует, что восполнить запасы энергии этих огромных аккумуляторов можно будет в максимально сжатые сроки, чтобы сразу вернуться к работе или развлечениям. К тому же здесь имеется функция обратной зарядки, которая превращает планшеты в мощный внешний аккумулятор для экстренной подзарядки других мобильных устройств.
Отличительной чертой Armor Pad 5 Ultra является встроенный проектор. Это планшет для совместного просмотра, тестирование которого при уровне заряда от 100%, с уровнем яркости и громкости проецирования в 50%, показало продолжительность работы 10 часов и 3 минуты до заряда в 5%. Это даёт возможность смотреть до пяти полнометражных фильмов, превращая Armor Pad 5 Ultra в развлекательный центр в походах, на презентациях и командных совещаниях.
Поскольку речь идёт о защищённых планшетах, они отвечают строгим стандартам защиты от воды, пыли и падений. Ещё здесь есть мощная встроенная система подсветки на основе двух универсальных светодиодов и двух аварийных индикаторов.
Любой из этих планшетов можно удобно носить с собой при помощи металлической ручки-подставки. За скорость работы отвечают флагманский процессор MediaTek Dimensity 7400X, оперативная память объёмом 12 ГБ и хранилище 512 ГБ.
Модель Armor Pad 5 Ultra обладает проектором яркостью 200 люмен с автофокусировкой и системой охлаждения. Она способна на стабильную и долгую работу с требовательными проекционными задачами.
Планшет Armor Pad 5 Pro имеет те же высокие характеристики, за исключением проектора, что делает устройство доступнее по цене.
Планшеты серии Ulefone Armor Pad 5 уже можно приобрести по всему миру в таких онлайн-магазинах, как AliExpress, Amazon и официальный магазин Ulefone. Ulefone Armor Pad 5 Ultra с проектором предлагается по цене $799,99, тогда как Armor Pad 5 Pro оценили в $599,99.
В честь начала продаж Ulefone проводит специальную промо-акцию, в рамках которой до 19 ноября в магазине AliExpress оба планшета доступны с дополнительными скидками в размере до $200.