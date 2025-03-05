Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
MWC 2025: Ulefone представляет Armor 34 Pro Projector Phone
Компания Ulefone на выставке в Барселоне показала множество своих продуктов

Всемирный технологический центр снова в центре внимания на выставке MWC 2025 (Mobile World Congress). На этот раз компания Ulefone занимает одно из наиболее заметных мест со своей темой «ИИ экипирует вашу броню». Показав ряд инновационных продуктов, Ulefone стал одним из самых обсуждаемых участников мероприятия. От уже поступившей в продажу серии смартфонов Armor 28 Ultra до будущих аппаратов Armor 29, 30, 33 и 34, а также серии защищённых планшетов Armor Pad и изящной серии планшетов Tab, Ulefone переопределяет возможности прочных смартфонов с помощью передовой технологии ИИ и продуманной разработки.



Главные продукты стенда: центр интереса и инноваций

Расположенный в зале 7 Fira Gran Via, стенд Ulefone стал центром притяжения технических энтузиастов, отраслевых экспертов и представителей СМИ. Главный продукт Ulefone, серия защищённых смартфонов Armor 28 Ultra, покорил публику своей производительностью на уровне настольных компьютеров. Это достигается благодаря использованию процессора MediaTek Dimensity 9300+. Устройство предлагает революционную технологию обработки изображений. Применяется основная камера с 1-дюймовым сенсором Sony IMX989 и камера ночного видения 64 Мп, усиленная четырьмя инфракрасными светодиодами для получения кристально чистых изображений даже в полной темноте. Дополнительный экран показывает уведомления в реальном времени и оптимизированные для ИИ рабочие процессы, что значительно повышает эффективность использования устройства.



Версия смартфона Armor 28 Ultra Thermal также вызвала огромный интерес. Аппарат дебютировал с первым в мире модулем тепловизионной съёмки с разрешением 640×512, работающим с применением алгоритов искусственного интеллекта. Эта функциональность сравнивалась с профессиональным тепловизионным оборудованием, став главной темой обсуждения на мероприятии.

Видеоролик с описанием Armor 34 Pro:



Ещё одним выдающимся устройством стал смартфон Armor 34 Pro. Он удостоился престижной награды Best of MWC от Mark Ellis Reviews. Благодаря своей батарее ёмкостью 25500 мАч, встроенному проектору яркостью до 1500 люмен, универсальной светодиодной подсветке и предупредительному световому сигналу Armor 34 Pro был назван самым уникальным продуктом выставки MWC 2025. Эллис описывает его как меняющее правила игры устройство, сочетающее в себе прочность и инновационные функции, которые отличают его от конкурентов.



Armor 34 Pro


Предстоящая серия аппаратов Armor: инновации в лучшем виде

Ulefone также анонсировала свои предстоящие серии Armor 29, 30 и 33. Все они обладают уникальными функциями, призванными расширить границы возможностей защищённых смартфонов:

Серия Armor 29: массивная батарея ёмкостью 21200 мАч, световой сигнал и универсальная светодиодная подсветка обеспечат непревзойдённую продожительность работы и пользу.





Серия Armor 30: прочная конструкция с двумя экранами, батареей ёмкостью 12800 мАч, динамиком громкостью 118 дБ и Infinite Halo 2.0 для захватывающего аудиовизуального опыта.

Серия Armor 33: твердотельная батарея ёмкостью 25500 мАч даст сверхдлительную работу даже при температуре до -30 °C, достойную производительность и два экрана.



Интерактивные впечатления: взгляд в будущее

Стенд Ulefone не только показывает продукты, но и позволяет составить мнение о них. Посетители могут протестировать возможности ночного видения устройства в тёмных помещениях или насладиться просмотром фильмов на открытом воздухе с помощью встроенного проектора серии Armor 34. Оживленная атмосфера сделала стенд популярным местом для проведения фотосессий и обмена информацией в социальных сетях.

Не пропустите демонстрацию продуктов Ulefone на MWC 2025

Выставка MWC 2025 в самом разгаре, и стенд Ulefone продолжает преподносить сюрпризы. Если вы сейчас в Барселоне, не упустите шанс лично оценить передовые технологии Ulefone. Посетив зал 7, стенд 7E46, вы присоединитесь к революции в области технологий.

  • Дата проведения: 3–6 марта 2025 г.
  • Место проведения: Fira Gran Via, Барселона, Испания
  • Стенд Ulefone: зал 7, 7E46
Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт Ulefone или подпишитесь на Ulefone в социальных сетях, чтобы быть в курсе последних новостей.

Узнайте больше о Ulefone на MWC 2025

Узнайте больше о серии Armor 28 Ultra

Видеоролик Armor 34 Pro:

#ulefone #mwc 2025
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Ущелье", "Молчаливое братство": краткий обзор двух новых фильмов (субъективное мнение)
12
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
115
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 2-я часть
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
148
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
20
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
29

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
16:20
Бернинган, иди таблетки свои прими или головой запас галоперидола у тебя кончился после нового года?
Samsung представила концепт складного ноутбука-портфеля на MWC 2025
Mallory
16:11
Открываем официальный deb пакет от стима (К сожалению, в valve не понимают всей гениальности installer-sh от Чимбала), а там: Depends: apt (>= 1.1), apt (>= 1.6) | apt-transport-https, ca-certificates...
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
San Shin
16:07
Маленький SSD, стоит ~ 5 тыс руб? Если экономим на SSD, докидываем к 20 тыс на видеокарту сэкономленные 5 тыс. Итого 25 тыс руб можем потратить на видеокарту. А что у нас сейчас можно найти в продаже ...
Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
igator
16:02
Учитывая тот факт, что PS5 где-то в 2 раза мощнее по чипу, чем PS4 Pro, примерно такого же прироста можно ожидать и от PS6 относительно PS5 Pro. Последняя примерно сопоставима с 7700 XT/3070 Ti. Значи...
Из-за 12 ГБ VRAM GeForce RTX 5070 показала всего 13 FPS в Indiana Jones and the Great Circle в 1440p
Nvidia&Intel Hater
15:58
Воот.супер
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
Evgeny Chezarin
15:58
Ошейники с автоматическим устройством подрыва и системой электрошокового предупреждения. Если сбежал и пересек безопасную линию периметра ПНД, сначала включается таймер и активируется разряд электриче...
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
Gamandril
15:57
Верно, но он даже не удосужился скопировать игры и добавить их, а вместо этого просто высрал свой негатив по этому поводу. Проблема в том что открытый драйвер не обязан полностью поддерживать все функ...
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
Antoha Hoy
15:56
Ну я не бегаю с 50 аккаунтов минусы не ставлю в отличие от тебя дегенерат. Кстати это прекрасный пример того как амд дегенераты делают всё для продвижения амд каловых масс, несмотря на то что амд говн...
Samsung представила концепт складного ноутбука-портфеля на MWC 2025
Antoha Hoy
15:53
У 3060 температура памяти не отображается, видимо тебя проглючило, на 7600 у тебя наверное было 90 +, а ты с 3060 попутал, вот на 7600 отображаются температуры, т к надо успеть выключить игру пока пам...
Некоторые версии видеокарты AMD RX 9070 XT могут иметь проблемы с температурой видеопамяти
Mallory
15:51
Более того, ну нет никакого смысла в домашнем сценарии ставить игры на NTFS раздел из под линукса.
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем