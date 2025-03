Компания Ulefone на выставке в Барселоне показала множество своих продуктов

Всемирный технологический центр снова в центре внимания на выставке MWC 2025 (Mobile World Congress). На этот раз компания Ulefone занимает одно из наиболее заметных мест со своей темой «ИИ экипирует вашу броню». Показав ряд инновационных продуктов, Ulefone стал одним из самых обсуждаемых участников мероприятия. От уже поступившей в продажу серии смартфонов Armor 28 Ultra до будущих аппаратов Armor 29, 30, 33 и 34, а также серии защищённых планшетов Armor Pad и изящной серии планшетов Tab, Ulefone переопределяет возможности прочных смартфонов с помощью передовой технологии ИИ и продуманной разработки.Расположенный в зале 7 Fira Gran Via, стенд Ulefone стал центром притяжения технических энтузиастов, отраслевых экспертов и представителей СМИ. Главный продукт Ulefone, серия защищённых смартфонов Armor 28 Ultra, покорил публику своей производительностью на уровне настольных компьютеров. Это достигается благодаря использованию процессора MediaTek Dimensity 9300+. Устройство предлагает революционную технологию обработки изображений. Применяется основная камера с 1-дюймовым сенсором Sony IMX989 и камера ночного видения 64 Мп, усиленная четырьмя инфракрасными светодиодами для получения кристально чистых изображений даже в полной темноте. Дополнительный экран показывает уведомления в реальном времени и оптимизированные для ИИ рабочие процессы, что значительно повышает эффективность использования устройства.Версия смартфона Armor 28 Ultra Thermal также вызвала огромный интерес. Аппарат дебютировал с первым в мире модулем тепловизионной съёмки с разрешением 640×512, работающим с применением алгоритов искусственного интеллекта. Эта функциональность сравнивалась с профессиональным тепловизионным оборудованием, став главной темой обсуждения на мероприятии.Видеоролик с описанием Armor 34 Pro:Ещё одним выдающимся устройством стал смартфон Armor 34 Pro. Он удостоился престижной награды Best of MWC от Mark Ellis Reviews. Благодаря своей батарее ёмкостью 25500 мАч, встроенному проектору яркостью до 1500 люмен, универсальной светодиодной подсветке и предупредительному световому сигналу Armor 34 Pro был назван самым уникальным продуктом выставки MWC 2025. Эллис описывает его как меняющее правила игры устройство, сочетающее в себе прочность и инновационные функции, которые отличают его от конкурентов.Ulefone также анонсировала свои предстоящие серии Armor 29, 30 и 33. Все они обладают уникальными функциями, призванными расширить границы возможностей защищённых смартфонов:массивная батарея ёмкостью 21200 мАч, световой сигнал и универсальная светодиодная подсветка обеспечат непревзойдённую продожительность работы и пользу.прочная конструкция с двумя экранами, батареей ёмкостью 12800 мАч, динамиком громкостью 118 дБ и Infinite Halo 2.0 для захватывающего аудиовизуального опыта.твердотельная батарея ёмкостью 25500 мАч даст сверхдлительную работу даже при температуре до -30 °C, достойную производительность и два экрана.





Интерактивные впечатления: взгляд в будущее



Стенд Ulefone не только показывает продукты, но и позволяет составить мнение о них. Посетители могут протестировать возможности ночного видения устройства в тёмных помещениях или насладиться просмотром фильмов на открытом воздухе с помощью встроенного проектора серии Armor 34. Оживленная атмосфера сделала стенд популярным местом для проведения фотосессий и обмена информацией в социальных сетях.



Не пропустите демонстрацию продуктов Ulefone на MWC 2025



Выставка MWC 2025 в самом разгаре, и стенд Ulefone продолжает преподносить сюрпризы. Если вы сейчас в Барселоне, не упустите шанс лично оценить передовые технологии Ulefone. Посетив зал 7, стенд 7E46, вы присоединитесь к революции в области технологий.





Дата проведения: 3–6 марта 2025 г.

Место проведения: Fira Gran Via, Барселона, Испания

Стенд Ulefone: зал 7, 7E46

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт Ulefone или подпишитесь на Ulefone в социальных сетях, чтобы быть в курсе последних новостей.