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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Услуги Intel по упаковке чипов пользуются высоким спросом
Мощности приходится расширять.

На технологической конференции Deutsche Bank генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) говорил не только о проблемах контрактного подразделения, но и об успехах в этом бизнесе. По крайней мере, как признался глава Intel, источником «очень хороших новостей» является направление контрактных услуг по упаковке чипов.

Источник изображения: Intel

В этом году количество сделок, заключённых Intel с клиентами в данной сфере утроится, а все имеющиеся мощности задействованы полностью. Компании приходится их расширять, чтобы удовлетворить спрос на профильные услуги. По словам главы Intel, технологии упаковки чипов, предлагаемые компанией, выгодно отличаются от конкурирующих стоимостью услуг и масштабами производства. По сути, услуги по упаковке чипов позволяют Intel привлекать и новых клиентов на обработку кремниевых пластин. Переговоры ведутся как минимум с двенадцатью потенциальными новыми клиентами, как добавил Гелсингер.

#intel #полупроводники #пэт гелсингер
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Intel удивлена упорством разработчиков чипов по размещению заказов на их производство в Азии
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