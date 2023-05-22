Но пока этом им удаётся.

В день, когда совместное предприятие GM, SAIC и Wuling Motors опустило цену на начальную версию компактного электромобиля Hongguang Mini EV до $4300 (почти на 10%), издание South China Morning Post публикует прогнозы аналитиков Fitch, которые объясняют подобные действия как сложившимся в Китае балансом спроса и предложения, так и снижением стоимости компонентов для производства тяговых батарей, которые могут формировать до 40% себестоимости электромобиля.

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Источник изображения: GM

Если в следующем полугодии производители электромобилей ещё смогут воспользоваться этим преимуществом, то в долгосрочной перспективе ценовая конкуренция не сможет определять развитие их бизнеса. Клиенты будут ориентироваться на функциональные возможности электромобилей, развитость сервисной сети и наличие зарядных станций или станций экспресс-замены тяговых батарей. Без стабильного финансового положения таких преимуществ производителям не добиться, а сокращение нормы прибыли в результате «ценовых войн» достижению этой цели не способствует.

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Так или иначе, резюмируют представители Fitch, электромобили и гибриды по итогам этого года в Китае займут до 35% рынка, а к 2025 году увеличат долю до 50%. За пределами КНР у них больше всего шансов на успешную экспансию в странах с растущей экономикой, поскольку западным конкурентам будет сложно предложить доступные модели, востребованные рынками соответствующих регионов.