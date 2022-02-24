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Новости Hardware Алексей Сычёв
Даже вернув себе технологическое превосходство, Intel не сможет остановить увеличение доли рынка AMD
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Представители Raymond James сделали довольно интересные выводы по итогам мероприятия Intel для инвесторов, которое прошло на предыдущей неделе. По их мнению, причин для дальнейшего снижения курса акций компании сейчас нет, и предстоящий сложный для Intel период является удачным временем для покупки её ценных бумаг с надеждой на дальнейший рост.

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Источник изображения: Intel

При этом у аналитиков нет уверенности, что Intel к 2025 году вернёт себе технологическое превосходство над конкурентами. Фактически, в отрасли к тому моменту может наблюдаться спад, и компания подойдёт к данному рубежу с огромными затратами, которые в полной мере оправдаться не успеют.

Если Intel и вернёт себе превосходство на уровне техпроцессов, остановить прогресс AMD в увеличении доли рынка это вряд ли поможет, как считают авторы прогноза. Потребители просто успеют привыкнуть к способности AMD и TSMC предлагать новые изделия и техпроцессы в соответствии с заданным графиком, и рынок процессоров обретёт больше признаков сбалансированной дуополии.

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Есть в стремлении Intel развивать собственное производство и приятный для клиентов момент. TSMC неизбежно столкнётся с ростом затрат, что сделает продукцию AMD дороже. Компания Intel в рамках собственного производства имеет больше контроля за ценами, хотя и она вряд ли продешевит на фоне общей тенденции к удорожанию. Скорее всего, такой тренд позволит Intel быстрее увеличивать выручку после длительного периода больших инвестиций, в чём она тоже заинтересована. С другой стороны, в торге с клиентами на контрактном направлении чёткий контроль над издержками позволит Intel получить какое-то преимущество.

#amd #intel #аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #акции
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