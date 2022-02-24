Клиенты привыкнут к экспансии Компании Добра.

Представители Raymond James сделали довольно интересные выводы по итогам мероприятия Intel для инвесторов, которое прошло на предыдущей неделе. По их мнению, причин для дальнейшего снижения курса акций компании сейчас нет, и предстоящий сложный для Intel период является удачным временем для покупки её ценных бумаг с надеждой на дальнейший рост.

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Источник изображения: Intel

При этом у аналитиков нет уверенности, что Intel к 2025 году вернёт себе технологическое превосходство над конкурентами. Фактически, в отрасли к тому моменту может наблюдаться спад, и компания подойдёт к данному рубежу с огромными затратами, которые в полной мере оправдаться не успеют.

Если Intel и вернёт себе превосходство на уровне техпроцессов, остановить прогресс AMD в увеличении доли рынка это вряд ли поможет, как считают авторы прогноза. Потребители просто успеют привыкнуть к способности AMD и TSMC предлагать новые изделия и техпроцессы в соответствии с заданным графиком, и рынок процессоров обретёт больше признаков сбалансированной дуополии.

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Есть в стремлении Intel развивать собственное производство и приятный для клиентов момент. TSMC неизбежно столкнётся с ростом затрат, что сделает продукцию AMD дороже. Компания Intel в рамках собственного производства имеет больше контроля за ценами, хотя и она вряд ли продешевит на фоне общей тенденции к удорожанию. Скорее всего, такой тренд позволит Intel быстрее увеличивать выручку после длительного периода больших инвестиций, в чём она тоже заинтересована. С другой стороны, в торге с клиентами на контрактном направлении чёткий контроль над издержками позволит Intel получить какое-то преимущество.