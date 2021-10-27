Слишком много амбиций на короткий период.

Курс акций Intel продолжает снижаться после публикации квартальной отчётности, но уже очевидно, что инвесторов отпугнули не итоги прошедшего квартала, а планы компании на ближайшие несколько лет. Капитальные затраты только в следующем году придётся увеличить до $28 млрд, а это почти соответствует текущим затратам TSMC на увеличение объёмов производства и освоение новых техпроцессов. За четыре года Intel рассчитывает не только освоить пять новых литографических норм, но и вернуть к росту норму прибыли, которой на период активного инвестирования в производство придётся пожертвовать. В последующие пять лет, как ожидает руководство Intel, выручка компании будет в среднем расти на 10-12% в год.

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По мнению аналитиков BMO Capital Partners, шансы на реализацию такого сценария крайне малы. На пятилетнем интервале выручка Intel в среднем росла на 6% в год, на десятилетнем – всего на 4% в год, а двузначной величины её прирост достиг всего один раз за предыдущие десять лет. Чтобы бизнес компании начал расти на 10-12% в год сразу же, должно произойти чудо, на которое специалисты BMO не очень-то рассчитывают.

Источник изображения: Getty Images

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Существенные капитальные затраты подорвут доходность бизнеса Intel, а принятые попутно обязательства по дивидендной политике только усугубят ситуацию. Авторы аналитической записки считают справедливой цену акций Intel не более $52 за штуку. Это несколько выше, чем текущий уровень, но ниже прежнего прогнозируемого уровня в $60 за штуку.