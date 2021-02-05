Под крышкой Intel Sapphire Rapids обнаружились четыре идентичных кристалла
Обладатель инженерного образца 10-нм серверного процессора Intel Sapphire Rapids начал выдавать информацию гомеопатическими дозами, чтобы оправдать затраченные на его получение усилия. Сегодня автору публикации на страницах сайта Bilibili удалось заглянуть под крышку теплораспределителя процессора в исполнении LGA 4677-X.
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Обещанных микросхем памяти типа HBM в данной модификации процессор продемонстрировать не смог, зато четыре кристалла с вычислительными ядрами виднеются отчётливо. Они плотно прижаты друг к другу, а на небольшом удалении находится некий компонент Altera.
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Напомним, что Altera является подразделением Intel, специализирующимся на разработке программируемых матриц. Процессорный гигант и ранее декларировал намерения выпускать версии Xeon с интегрированными программируемыми матрицами. Кроме того, такие чипы нередко используются на этапе создания различных прототипов, хотя перед нами достаточно близкий к серийному образец процессора.
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