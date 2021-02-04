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Процессорам Intel Sapphire Rapids приписывается наличие памяти HBM и поддержка DDR5

Само собой, и PCI Express 5.0 им тоже полагается.
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В том, что инженерные образцы 10-нм процессоров Sapphire Rapids уже начали поставляться клиентам, признавались даже официальные представители Intel, поэтому доверять информации известного в определённых кругах блогера YuuKi_Ans можно без особых колебаний.

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Источник изображения: BiliBili, YuuKi_Ans

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По словам источника, существующие образцы процессоров Sapphire Rapids в конструктивном исполнении LGA 4677-X работают на частоте 1.3 ГГц, поддерживают память типа DDR5 и интерфейс PCI Express 5.0, а ещё они несут на борту до четырёх микросхем памяти типа HBM актуального поколения. Вычислительные ядра тоже распределены по нескольким кристаллам – их количество может достигать четырёх штук. Анонс процессоров серии Sapphire Rapids должен состояться до конца текущего года.

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Теги

intel hbm ddr5 sapphire rapids pci express 5.0 lga 4677
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