Процессорам Intel Sapphire Rapids приписывается наличие памяти HBM и поддержка DDR5
В том, что инженерные образцы 10-нм процессоров Sapphire Rapids уже начали поставляться клиентам, признавались даже официальные представители Intel, поэтому доверять информации известного в определённых кругах блогера YuuKi_Ans можно без особых колебаний.
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По словам источника, существующие образцы процессоров Sapphire Rapids в конструктивном исполнении LGA 4677-X работают на частоте 1.3 ГГц, поддерживают память типа DDR5 и интерфейс PCI Express 5.0, а ещё они несут на борту до четырёх микросхем памяти типа HBM актуального поколения. Вычислительные ядра тоже распределены по нескольким кристаллам – их количество может достигать четырёх штук. Анонс процессоров серии Sapphire Rapids должен состояться до конца текущего года.
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