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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы The Elder Scrolls Online продолжат поддерживать игру и выпускать для неё новый контент
Даже после массовых сокращений.
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В игровой индустрии, особенно это касается коллективов с искусственно запредельно «раздутыми» штатами, сейчас продолжаются массовые сокращения персонала. Не обошли они стороной и игровое подразделение Microsoft, владеющее разработавшей ролевую MMORPG The Elder Scrolls Online студией ZeniMax Online. Из студии были уволены 213 сотрудников, и фанаты TESO начали переживать, что их любимая игра застынет в текущем состоянии и перестанет получать обновления и контентные добавки.

Успокоить игроков вызвался геймдиректор The Elder Scrolls Online Ник Джакомини. По его словам, студия продолжит поддерживать своё творение. Кроме того, ZeniMax Online стала ближе сотрудничать с основными разработчиками серии The Elder Scrolls в лице Bethesda Game Studios, что позволяет эффективнее обмениваться идеями и мнениями.

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Впрочем, определённые последствия от столь масштабных сокращений всё-таки наступят. Так, больше ZeniMax не будет выпускать для The Elder Scrolls Online контент в соответствии с графиком, а перейдёт на его выпуск по мере готовности. В сокращённом варианте студия попросту не может выпускать контент с той же скоростью при сохранении высокого уровня качества. Соответственно, скоростью было решено пожертвовать. Что в текущих реалиях вполне справедливо.

#bethesda softworks #the elder scrolls online #zenimax online
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