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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Пресса сообщила об увольнении из студии-разработчика DOOM порядка половины сотрудников
Таковы реалии, как говорил один небезызвестный политик.
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Развитие искусственного интеллекта, помноженное на глобальный кризис, в результате которого люди потихоньку отказываются от покупки игр по $70—80, не могли самым пагубным образом не повлиять на видеоигровую индустрию. В игровом подразделении Microsoft продолжаются массовые сокращения, и вот, докатились они и до студии id Software, подарившей нам серии DOOM, Quake и Wolfenstein. По крайней мере, об этом сегодня начала сообщать профильная пресса — в частности, издание GameDeveloper.

По имеющимся данным, id Software лишилась порядка половины всех сотрудников, большая часть которых работали в QA-отделе студии. Под сокращение попал в том числе Майкл Мэйнард, трудившийся в игровой индустрии уже более сорока лет. По его мнению, id Software, несмотря на её заслуги и регалии, пустили по той же дорожке «перенаправления ресурсов», что и другие коллективы.

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Джон Ромеро, девелопер, стоявший у истоков id Software и последние десятилетия изображающий из себя на порядки больше, чем он есть на самом деле, не стал дожидаться официального подтверждения, а прокомментировал известия и выразил соболезнования всем сотрудникам компании, которых затронули сокращения.

Следует понимать, что в происходящем нет ничего удивительного. Значительную часть сотрудников студий-разработчиков игр уже сейчас заменяет искусственный интеллект, и нетрудно догадаться, что будет ещё через условные два—три года. Важно осознавать, что студии разработки игр — это не богадельни и не группы фанатиков, как то было условные тридцать лет назад, а обычные подчинённые акул капитализма, в конкретном случае являющихся издателями видеоигр.

#id software
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