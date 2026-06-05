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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ремейк «Готики» добрался до релиза и получил положительные оценки игроков
Пока что оценок мало, но уже через день точно можно будет делать выводы.
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Годы ожиданий теперь официально позади, и геймеры среднего возраста, на которых в первую очередь, в общем-то, и нацелен ремейк «Готики», наконец-то смогут перепройти игру своего детства в лучшем качестве и в соответствии с требованиями времени. Пару часов назад обновлённая первая часть культовой на просторах Германии и СНГ серии добралась до релиза.

На момент публикации данной заметки ремейк приключений Безымянного героя набрал несколько сотен отзывов в Steam, 79% из которых положительные. Понятно, что для более точной статистики потребуется подождать сутки-другие, пока отзывы накопятся и «настоятся», но в целом показатель уже достойный: это означает, что разработчикам из Alkimia Interactive удалось сделать самое главное — усовершенствовать игру, не добавляя ничего лишнего.

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Напомним, что в ремейке «Готики» авторы проекта полностью следуют оригинальной сюжетной линии, а действие также разворачивается в Колонии. Девелоперы доработали сюжет, избавив его от «дыр» в повествовании, сделали игровые локации более богатыми на контент, а также задействовали современные веяния в дизайне уровней.

Примечательно, что новинка полностью локализована на русский язык. В сегодняшних реалиях подобные щедроты от разработчиков — всё более редкое явление, но, видимо, в данном случае авторы ремейка осознают, что одним из ключевых рынков сбыта игры является постсоветское пространство.

#thq nordic #gothic #alkimia interactive #gothic remake
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