При этом игра пребывает в раннем доступе.

Как мы уже не раз отмечали, при всей чудовищной перенасыщенности современной игровой индустрии новыми проектами, конкретно в сегменте стратегий, особенно пошаговых, дела обстоят совсем печально. На фоне этого качественные стратегические проекты становятся желанными и приносят своим создателям приличный «гешефт».

Источник изображения: Unfrozen.

Так, сегодня разработчики из студии Unfrozen сообщили о том, что за месяц, минувший с момента выхода Heroes of Might and Magic Olden Era в раннем доступе, её тираж составил 1 миллион копий. Понятно, что теперь тренд продаж новых «Героев» пойдёт на спад, но главное девелоперы сделали: доказали, что жанр востребован, и что в нём можно и нужно работать.

реклама

В ближайшие полгода Olden Era ждёт масса нововведений. Планируется улучшение работы генератора карт, правки баланса, а также внедрение режима наблюдателя. Ближе к релизу будет поправлен баланс альтернативных улучшений существ, добавлен второй (подземный) уровень карты. Также заявлена переработка специализаций героев.

На релизе же следует ожидать полноценную сюжетную кампанию, новые «ачивки», коллекционные карточки в Steam и ряд других «финтифлюшек». Впрочем, когда Olden Era выберется из раннего доступа, пока тайна за семью печатями.