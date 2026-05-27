Take-Two вообще известна подобными выходками.

Современная игровая индустрия критически, запредельно перегружена различными видеоиграми и дополнениями к ним. Как мы уже не раз отмечали, у среднестатистического платёжеспособного геймера попросту нет столько свободного времени на все интересующие его проекты, и данный факт прекрасно осознают в крупных игровых издательствах. В том числе по этой причине мы регулярно слышим о требованиях о закрытии популярных многопользовательских модификаций, дабы они впоследствии не конкурировали с новыми официальными играми и лицензированной продукцией.

Одним из основных «ударников» этого «труда» является Take-Two Interactive, и на днях разработчики многопользовательской модификации RageMP для Grand Theft Auto V сообщили о том, что по запросу компании их творение закрывается. Как отметили создатели RageMP, единственной «авторизованной» платформой (фреймворком) для сетевых модификаций для Grand Theft Auto V является FiveM, которую Take-Two приобрела несколько лет назад.

Соответственно, все серверы RageMP необходимо перенести на платформу FiveM, и создатели модификации призвали моддеров как можно скорее этим заняться.

Подобное поведение Take-Two хоть и воспринимается геймерами в штыки, но с точки зрения капитализма вполне естественно: не для того компания вложила средства в мод-платформу, чтобы впоследствии иметь конкурентов.