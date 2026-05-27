Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы модификации RageMP для GTA V закроют проект по требованию Take-Two
Take-Two вообще известна подобными выходками.
реклама

Современная игровая индустрия критически, запредельно перегружена различными видеоиграми и дополнениями к ним. Как мы уже не раз отмечали, у среднестатистического платёжеспособного геймера попросту нет столько свободного времени на все интересующие его проекты, и данный факт прекрасно осознают в крупных игровых издательствах. В том числе по этой причине мы регулярно слышим о требованиях о закрытии популярных многопользовательских модификаций, дабы они впоследствии не конкурировали с новыми официальными играми и лицензированной продукцией.

Одним из основных «ударников» этого «труда» является Take-Two Interactive, и на днях разработчики многопользовательской модификации RageMP для Grand Theft Auto V сообщили о том, что по запросу компании их творение закрывается. Как отметили создатели RageMP, единственной «авторизованной» платформой (фреймворком) для сетевых модификаций для Grand Theft Auto V является FiveM, которую Take-Two приобрела несколько лет назад.

реклама

Соответственно, все серверы RageMP необходимо перенести на платформу FiveM, и создатели модификации призвали моддеров как можно скорее этим заняться.

Подобное поведение Take-Two хоть и воспринимается геймерами в штыки, но с точки зрения капитализма вполне естественно: не для того компания вложила средства в мод-платформу, чтобы впоследствии иметь конкурентов.

#rockstar games #grand theft auto v #take-two interactive #rockstar north #gta 5 #grand theft auto 5 #gta v
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter