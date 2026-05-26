Что само по себе, конечно, мало что значит. В любом случае надо ждать пользовательских отзывов.

Релиз экшена 007 First Light состоится уже завтра, ну а сегодня было снято эмбарго на публикацию рецензий, благодаря чему мы узнали, что журналисты профильных изданий высоко оценили новинку. По статистике OpenCritic, свежий проект про приключения молодого Джеймса Бонда получил 89 баллов из 100 возможных, при этом 100% обозревателей рекомендовали новинку к прохождению.

Рецензенты отметили детально проработанную систему рукопашных сражений, но раскритиковали перестрелки, которые стали неубедительными и больше походящими на киношные, чем игровые. Что до стелса, то он в 007 First Light есть, но полностью пройти всю игру в скрытном режиме не получится в принципе: в ряде случаев избежать стычек с оппонентами попросту невозможно.

Отмечены неплохой сюжет, а также качественная проработка главного героя, который не просто выступает аватаром игрока, а является полноценным персонажем с собственным характером.

В целом рецензенты сошлись во мнении, что перед нами если не лучший, то один из лучших видеоигровых проектов по франшизе об Агенте 007. Безусловно, оценки обозревателей это важно, но куда важнее будет увидеть оценки конечных пользователей, которые обычно гораздо более подробно расписывают все положительные и отрицательные стороны видеоигр. Первые пользовательские оценки начнут появляться уже завтра вскоре после релиза.