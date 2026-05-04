Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Прохождение 007 First Light займёт порядка двадцати часов
Что очень достойно для современной одиночной игры.

Не секрет, что предложение на рынке видеоигр сегодня значительно, если не сказать радикально превышает спрос: интерактивных развлечений буквально горы на любой вкус, и никакого свободного времени у взрослого занятого на работе человека не хватит, чтобы пройти даже 0,1% из этого многообразия. Собственно, свободного времени у геймеров ограниченное количество, и разработчики игр за него активно борются, предлагая больше отдачи за единицу вложенных денежных средств.

Источник изображения: IO Interactive.

Одним из критериев оценки этой отдачи, которые можно «пощупать», является ожидаемая продолжительность прохождения новинки. Ведь при прочих равных, особенно при равных ценниках, хочется выбрать игру с более богатым контентным наполнением. И вот, как сообщили разработчики экшена 007 First Light про молодого, но подающего большие надежды Джеймса Бонда, прохождение их творения у среднего игрока займёт порядка двадцати часов.

Девелоперы из IO Interactive не уточнили, идёт речь о прохождении исключительно сюжетной линии или же с задействованием всех сторонних активностей. Что-то нам подсказывает, что правильным будет второй вариант. Ясно одно: речь идёт о продолжительности игры на момент выхода, без учёта пострелизных контентных дополнений.

007 First Light выйдет 27 мая на всех актуальных платформах.

#io interactive #007 first light
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter