Не секрет, что предложение на рынке видеоигр сегодня значительно, если не сказать радикально превышает спрос: интерактивных развлечений буквально горы на любой вкус, и никакого свободного времени у взрослого занятого на работе человека не хватит, чтобы пройти даже 0,1% из этого многообразия. Собственно, свободного времени у геймеров ограниченное количество, и разработчики игр за него активно борются, предлагая больше отдачи за единицу вложенных денежных средств.
Одним из критериев оценки этой отдачи, которые можно «пощупать», является ожидаемая продолжительность прохождения новинки. Ведь при прочих равных, особенно при равных ценниках, хочется выбрать игру с более богатым контентным наполнением. И вот, как сообщили разработчики экшена 007 First Light про молодого, но подающего большие надежды Джеймса Бонда, прохождение их творения у среднего игрока займёт порядка двадцати часов.
Девелоперы из IO Interactive не уточнили, идёт речь о прохождении исключительно сюжетной линии или же с задействованием всех сторонних активностей. Что-то нам подсказывает, что правильным будет второй вариант. Ясно одно: речь идёт о продолжительности игры на момент выхода, без учёта пострелизных контентных дополнений.
007 First Light выйдет 27 мая на всех актуальных платформах.