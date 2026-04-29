В мире игр Михаил Андреев
Студия-разработчик The Technomancer и GreedFall объявила о закрытии
Приквел GreedFall, по всей видимости, добил коллектив.

Несколько недель назад по Сети стали гулять слухи о закрытии студии Spiders, подарившей нам такие экшены с элементами ролевой игры, как The Technomancer, GreedFall, Steelrising и GreedFall The Dying World. Всё это время официальные источники хранили гробовое молчание, но сегодня нарушили радиомолчание и выступили с подтверждением.

Источник изображения: Spiders / Nacon.

В подробности пресс-служба Spiders не вдаётся, но из прежних публикаций известно, что студия попала в затруднительное финансовое положение, и владеющая студией компания Nacon намерилась продать коллектив другому владельцу. Найти его, как нетрудно догадаться, не удалось.

Запланированные контентные дополнения для GreedFall The Dying World будут выпущены компанией Nacon самостоятельно. Что до Spiders, то, как отметили в самой пресс-службе студии, коллектива в юридическом смысле больше не существует.

#nacon #spiders #greedfall #greedfall the dying world
