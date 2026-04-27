Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Продолжение хоррора Alien Isolation создаётся на движке Unreal Engine 5
По крайней мере, это следует из описания вакансии менеджера по разработке проекта.

После появления готовых игровых движков, разработчики которых готовы предоставлять их в пользование за символические в масштабах индустрии деньги, создатели видеоигр с удовольствием начали пользоваться этой возможностью и в целом стали двигаться по пути наименьшего сопротивления.

На сегодняшний день основным таким движком является Unreal Engine 5, и вот, как стало известно из описания вакансии старшего менеджера по разработке сиквела хоррора Alien Isolation, новинка создаётся именно на базе продукта от Epic Games.

Источник изображения: Sega / Creative Assembly.

Хорошо это или плохо, вопрос некорректный. Если Unreal Engine 5 в полной мере удовлетворяет потребностям разработчиков новой игры, то это, в общем-то, единственное, что имеет значение. В наши дни издатели видеоигр ценят эффективность: максимизацию прибыли при минимизации затрат, и если чужой игровой движок позволяет этого добиться, использовать будут именно его.

Напомним, что первый видеоролик-тизер продолжения Alien Isolation был опубликован вчера вечером. Выяснить из него что бы то ни было о сюжете, сеттинге и деталях игрового процесса сиквела невозможно, но сам факт того, что студия Creative Assembly держит нас в курсе, уже важен.

#sega #creative assembly #alien: isolation #alien isolation
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Не входить», «Смертельно прекрасна», «Куколка»: краткий обзор фильмов
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter