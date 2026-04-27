После появления готовых игровых движков, разработчики которых готовы предоставлять их в пользование за символические в масштабах индустрии деньги, создатели видеоигр с удовольствием начали пользоваться этой возможностью и в целом стали двигаться по пути наименьшего сопротивления.
На сегодняшний день основным таким движком является Unreal Engine 5, и вот, как стало известно из описания вакансии старшего менеджера по разработке сиквела хоррора Alien Isolation, новинка создаётся именно на базе продукта от Epic Games.
Хорошо это или плохо, вопрос некорректный. Если Unreal Engine 5 в полной мере удовлетворяет потребностям разработчиков новой игры, то это, в общем-то, единственное, что имеет значение. В наши дни издатели видеоигр ценят эффективность: максимизацию прибыли при минимизации затрат, и если чужой игровой движок позволяет этого добиться, использовать будут именно его.
Напомним, что первый видеоролик-тизер продолжения Alien Isolation был опубликован вчера вечером. Выяснить из него что бы то ни было о сюжете, сеттинге и деталях игрового процесса сиквела невозможно, но сам факт того, что студия Creative Assembly держит нас в курсе, уже важен.