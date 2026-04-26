Из него непонятно примерно ничего, но главное не в этом, а в том, что работа над игрой продолжается.

Если вы проходили «ужастик» Alien Isolation, то знаете, что разработчики на всякий случай оставили игре свою вариацию открытого финала, дабы при необходимости сюжет можно было продолжить. Ровно десять лет понадобилось издательству Sega и студии Creative Assembly, чтобы собраться с мыслями и начать работать над продолжением, и вот ещё спустя пару лет нашему вниманию наконец-то представили первый посвящённый продолжению проекта видеоролик-тизер.

В 25-секундном видео можно разглядеть только компьютерный терминал, который в оригинале использовался в качестве точек сохранения игрового прогресса, а также своего рода шлюз, ведущий куда-то в неизвестность.

Напомним, что в Alien Isolation мы играем за дочь Эллен Рипли — Аманду, которая занимается поиском информации о судьбе своей матери. Мы-то по предыдущим произведениям во франшизе «Чужой» знаем, что Эллен постигла незавидная судьба, а вот Аманда — нет.

Очевидно, что официальный сиквел пока находится на ранних стадиях разработки: у него нет ни полноценного названия, ни даже окна релиза, ни перечня платформ, под которые новинка создаётся. Не говоря уже о каких бы то ни было деталях сюжета, сеттинга и игрового процесса.